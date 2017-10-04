Сравнение различных типов скользящих средних в торговле
Содержание
- Введение
- Типы скользящих средних
- Технический индикатор Moving Average
- Технические индикаторы, основанные на экспоненциальной скользящей средней (EMA)
- Сравнение различных типов скользящих средних
- Заключение
Введение
Скользящая средняя (Moving Average, MA) — один из самых популярных технических индикаторов на рынке Forex. Наша цель — рассмотреть различные МА и сравнить их в торговле при одинаковых условиях входа и выхода из рынка.
Рассмотрим семь типов скользящих средних: Moving Average, Adaptive Moving Average, Double Exponential Moving Average, Fractal Adaptive Moving Average, Triple Exponential Moving Average, Variable Index Dynamic Average и Nick Rypock Moving Average.
Типы скользящих средних
В этом разделе приведено краткое описание и формулы для расчета интересующих нас скользящих средних.
Технический индикатор Moving Average
Moving Average — один из самых распространенных технических индикаторов. Он показывает среднее значение цены инструмента за заданный период времени. Существуют различные варианты индикатора MA:
- Simple Moving Average (SMA) — простая скользящая средняя;
- Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная скользящая средняя;
- Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженная скользящая средняя;
- Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенная скользящая средняя.
Приведем формулы для расчета каждого варианта индикатора Moving Average:
|Вариант индикатора Moving Average
|Формула для расчета
|Комментарий
|Simple Moving Average (SMA)
|
|Exponential Moving Average (EMA)
|
|Smoothed Moving Average (SMMA)
|
|Linear Weighted Moving Average (LWMA)
|
Рассмотрим отображения разных вариантов индикатора Moving Average на ценовом графике. На рисунке 1 показаны варианты индикатора Moving Average с периодом 12, рассчитанного по ценам Close.
Рис. 1. Варианты индикатора Moving Average
Как видно из рисунка, Simple Moving Average на флэте слегка колеблется, а это может дать ложные торговые сигналы. Smoothed Moving Average, как следует из ее названия, выглядит более сглаженной. Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average ведут себя примерно одинаково на флэте. Linear Weighted Moving Average во время трендового движения подходит ближе остальных линий к ценам и, в отличие от SMMA и EMA, не зависит от своего предыдущего значения.
Технические индикаторы на основе экспоненциальной скользящей средней (EMA)
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) лежит в основе ряда других технических индикаторов.
|Индикатор
|Описание
|Формула расчета
|Расшифровка формулы расчета
|
Adaptive Moving Average (AMA)
|MA с небольшой чувствительностью к шумам. По сравнению с остальными скользящими средними, у этого индикатора минимально запаздывание при определении разворотов и смены тренда.
При резких скачках цены он не дает сильных флуктуаций, а значит, не вызывает ложных торговых сигналов.
|
|
Double Exponential Moving Average
|Используется для сглаживания цены или значений других индикаторов.
Главный плюс — отсутствие ложных сигналов в моменты, когда цена двигается зигзагообразно. Он способствует сохранению позиции в период сильного тренда и уменьшает запаздывание сигнала по сравнению с обычной EMA.
|
|
|
Triple Exponential Moving Average
|Синтез одинарной, двойной и тройной экспоненциальной МА. Запаздывание в итоге гораздо меньше, чем для каждой из этих МА по отдельности.
Индикатор применяется вместо традиционных скользящих средних, а также для сглаживания ценового графика и значений других индикаторов.
|
|
Fractal Adaptive Moving Average
|Здесь фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинство индикатора в том, что он идет за сильным трендом и резко замедляется в периоды консолидаций.
|
|
Variable Index Dynamic Average
|Это EMA, период усреднения которой динамически меняется и зависит от волатильности рынка.
Волатильность рынка измеряется осциллятором Chande Momentum Oscillator (CMO). Он измеряет отношение между суммами положительных и отрицательных приращений приращений за определенный период (период CMO). Значение CMO служит коэффициентом для сглаживающего фактора EMA. Таким образом, у индикатора настраиваются два параметра: период осциллятора CMO и период сглаживания EMA.
|
|
Nick Rypock Moving Average
|Индикатор не входит в стандартный комплект поставки терминала MetaTrader 5. Его основное достоинство — в том, что практически нет колебаний во флэте, он строго следует за трендом.
|
|
Отличия индикаторов от обычной EMA
Сравним рассмотренные выше индикаторы с обычной EMA. На рисунке 2 показаны:
- Adaptive Moving Average (период 12, быстрая EMA — 2, медленная EMA — 30, сдвиг — 0)
- Double Exponential Moving Average (период — 12, сдвиг — 0)
- Fractal Adaptive Moving Average (период — 12, сдвиг — 0)
- Exponential Moving Average (период — 12, сдвиг — 0)
- Triple Exponential Moving Average (период — 12, сдвиг — 0)
- Variable Index Dynamic Average (период CMO — 12, период EMA — 12, сдвиг — 0)
- Nick Rypock Moving Average (метод усреднения — SMA, глубина сглаживания — 3, параметр сглаживания — 15 (не используется для SMA), Kf — 1, Fast — 12, Sharp — 2, сдвиг по вертикали и горизонтали — 0).
Все индикаторы построены на ценах Close.
Рис. 2. Сравнение индикаторов, основанных на экспоненциальной скользящей средней (EMA)
Как видно из рисунка 2, DEMA и TEMA, по сравнению с обычной EMA, более точно повторяют движение цены, однако их колебания во флэте могут давать ложные торговые сигналы. Остальные индикаторы (FRAMA, AMA, VIDYA, NRMA) во флэте почти не колеблются, не реагируют на небольшие изменения цены. В тренде почти все индикаторы ведут себя одинаково, TEMA и FRAMA быстрее других отреагировали на изменение направления тренда.
Сравнение различных типов скользящих средних
Сравним рассмотренные выше технические индикаторы на торговой стратегии с одинаковыми условиями входа и выхода из рынка.
Описание торговой стратегии
Для тестирования индикатора была выбрана несложная стратегия с очевидными условиями входа в рынок и выхода из него.
Условия входа в рынок.
- Предварительный сигнал на покупку: линия индикатора пересекает тело "бычьей" свечи. Далее, если разность между текущим и предыдущим значениями индикатора больше заданного параметра Growth factor (индикатор растет), открываем сделку на покупку.
- Предварительный сигнал на продажу: линия индикатора пересекает тело "медвежьей" свечи. Далее, если разность между предыдущим и текущим значениями индикатора больше заданного параметра Growth factor (индикатор падает), открываем сделку на продажу.
Условия выхода из рынка:
- по достижению уровней TakeProfit или StopLoss;
- если открыта сделка на покупку и линия индикатора пересекла тело "медвежьей" свечи;
- если открыта сделка на продажу и линия индикатора пересекла тело "бычьей" свечи.
На рисунках 3,4 показаны примеры торговли по данной стратегии.
Рис. 3. Пример сделки на покупку
Рис. 4. Пример сделки на продажу
Похожая торговая стратегия реализована в советнике Moving Average, который можно найти в навигаторе терминала MetaTrader 5.
Создание советникаНапишем советник для торговли по вышеописанной стратегии. В советнике будет реализована возможность выбора одного из технических индикаторов: MA (с методами Simple, Exponential, Smoothed, Linear Weighted), DEMA, TEMA, FRAMA, AMA, VIDYA, NRMA. Выбранный индикатор будет отрисовываться на графике. Также можно указать входные параметры индикатора, задать размер TakeProfit и StopLoss, размер лота для торговли, значение коэффициента роста индикатора (Growth factor).
Проверять условия входа и выхода на рынок будем только на новом баре, а не на каждом тике. Сначала проверяется наличие открытой позиции (для этого в советнике создана функция SelectPosition). Если таковых нет, то проверяем условие входа (функция CheckForOpen), если есть — проверяем условие выхода (функция CheckForClose).
Полный код советника приложен к статье (файл MultiMovingAverageExpert.mq5). Рассмотрим только реализацию условий входа и выхода из рынка. Проверка условий входа реализована в функции CheckForOpen следующим образом:
if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0]) //проверка пересечения тела "медвежьей" свечи { if(BuyCross) BuyCross=false; //снимаем предварительное условие на покупку (если до этого было пересечение линией индикатора "бычьей" свечи) SellCross=true; //устанавливаем предварительное условие на продажу } else if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0]) //проверка пересечения тела "бычьей" свечи { if(SellCross) SellCross=false; //снимаем предварительное условие на продажу (если до этого было пересечение линией индикатора "медвежьей" свечи) BuyCross=true; //устанавливаем предварительное условие на покупку } if(SellCross && ma[0]>ma[1] && ma[0]-ma[1]>GFactor) { signal=ORDER_TYPE_SELL; //если индикатор падает, возникает условие на продажу SellCross=false; //снимаем предварительное условие на продажу } else if(BuyCross && ma[1]>ma[0] && ma[1]-ma[0]>GFactor) { signal=ORDER_TYPE_BUY; // если индикатор растет, возникает условие на покупку BuyCross=false; //снимаем предварительное условие на покупку }
- В массиве rt[] хранятся исторические данные о ценах
- В массиве ma[] — значения индикатора.
- rt[0].close, rt[0].open — значение предыдущей цены close/open
- ma[0] — предыдущее значение индикатора
- ma[1] — текущее значение индикатора.
- GFactor — коэффициент роста индикатора.
- Переменная signal далее используется для формирования торгового запроса на покупку или продажу.
Проверка условий выхода реализована в функции CheckForClose так:
bool signal=false; long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE); if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0]) //если открыта позиция на покупку и //линия индикатора пересекает тело "медвежьей" свечи signal=true; //сигнал к закрытию сделки if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0]) //если открыта позиция на продажу и //линия индикатора пересекает тело "бычьей" свечи signal=true; //сигнал к закрытию сделки if(signal) { if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100) ExtTrade.PositionClose(_Symbol,3); //закрываем сделку }
Тестирование и результаты работы советника
Тестировать советник будем на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, таймфрейм H1. TakeProfit — 80 пунктов, StopLoss — 50 пунктов, объем лота для торговли 0.1, размер депозита — 10 000 USD, режим тестирования — все тики, плечо 1:100, 5-значные котировки, сервер: MetaQuotes-Demo.
Тестирование выполнено за период с 01.01.2016г. по 09.09.2017г.
Для каждого индикатора были оптимизированы период (диапазон изменения 5 — 50, шаг 1) и параметр Growth factor (диапазон изменения 0,0001 — 0,0001, шаг 0,001).
Для Variable Index Dynamic Average оптимизировался период EMA (в качестве периода расчета индикатора) и период осциллятора CMO (диапазон изменения 5 — 50, шаг 1).
Для Nick Rypock Moving Average оптимизировался параметр Fact, определяющий период расчета индикатора.
Расчет значений индикаторов выполнен по ценам Close, без сдвига по горизонтали и вертикали. У некоторых индикаторов есть дополнительные параметры:
|Наименование скользящей средней
|Значения параметров
|Adaptive Moving Average
|
|Nick Rypock Moving Average
|
Результаты тестирования на валютной паре EURUSD
Результаты тестирования на валютной паре EURUSD (варианты с наибольшей чистой прибылью) представлены в таблице:
|Наименование скользящей средней
|Оптимизируемые параметры и их значения
|Количество трейдов
|Чистая прибыль
|Прибыльность
|Фактор восстановления
|Коэффициент Шарпа
|Максимальная просадка по балансу
|Максимальная
просадка по средствам
|Moving Average (метод усреднения Simple)
|Период —15, Growth factor — 0.0002
|383
|1309.82
|1.32
|3.14
|0.1
|397.29 (3.81%)
|417.26 (3.99%)
|Moving Average (метод усреднения Exponential)
|Период — 11, Growth factor — 0.0003
|405
|1109.72
|1.22
|3.02
|0.08
|346.35 (3.39%)
|367.45 (3.6%)
|Moving Average (метод усреднения Smoothed)
|Период — 6, Growth factor — 0.0003
|405
|1109.72
|1.22
|3.02
|0.08
|346.35 (3.39%)
|367.45 (3.6%)
|Moving Average (метод усреднения Linear Weighted)
|Период — 22, Growth factor — 0.0002
|351
|1505.35
|1.34
|3.65
|0.11
|383.71 (3.41%)
|412.88 (3.91%)
|Adaptive Moving Average
|Период — 14, Growth factor — 0.0001
|384
|1024.19
|1.19
|1.63
|0.07
|600.06 (5.41%)
|627.36 (5.64%)
|Double Exponential Moving Average
|Период — 28, Growth factor — 0.0003
|366
|1676.43
|1.39
|3.49
|0.12
|460.33 (4.39%)
|481.03 (4.58%)
|Triple Exponential Moving Average
|Период — 44, Growth factor — 0.0002
|482
|1842.81
|1.35
|5.31
|0.11
|321.07 (3.14%)
|347.27 (3.39%)
|Fractal Adaptive Moving Average
|Период — 16, Growth factor — 0.0007
|174
|766.52
|1.37
|2.69
|0.12
|252.4 (2.5%)
|285.08 (2.78%)
|Variable Index Dynamic Average
|Период EMA — 12, период CMO — 2, Growth factor — 0.0003
|333
|1237.31
|1.26
|2.86
|0.09
|385.44 (3.43%)
|432.81 (3.84%)
|Nick Rypock Moving Average
|Fact — 15, Growth factor — 0.0001
|295
|1669.62
|1.42
|4.14
|0.14
|376.22 (3.5%)
|403.52 (3.75%)
Из результатов тестирования можно сделать следующие выводы:
- Наибольший показатель чистой прибыли и фактор восстановления — Triple Exponential Moving Average, однако другие ее показатели не самые высокие, также неплохие результаты показали Double Exponential Moving Average и Nick Rypock Moving Average.
- Наихудшие показатели прибыльности, фактора восстановления, коэффициента Шарпа, а также наибольшую просадку по средствам и балансу показала Adaptive Moving Average.
Для более наглядного сравнения результатов тестирования нормируем показатели чистой прибыли, прибыльности, коэффициента Шарпа, фактора восстановления, максимальных просадок по балансу и средствам по следующей формуле:
где:
- nValue — нормированное значение параметра в интервале от 0 до 1,
- Value — текущее значение параметра,
- MaxValue — максимальное значение параметра,
- MinValue — минимальное значение параметра.
Результаты представлены в таблице (желтым выделены наилучшее результаты, красным — наихудший):
|Наименование скользящей средней
|Чистая прибыль
|Прибыльность
|Фактор восстановления
|Коэффициент Шарпа
|Максимальная просадка по балансу
|Максимальная просадка по средствам
|Сумма показателей без учета просадок
|Сумма показателей с учетом просадок
|Moving Average (метод усреднения Simple)
|0.50479
|0.56522
|0.41033
|0.42857
|0.41676
|0.38618
|1.9089
|1.10597
|Moving Average (метод усреднения Exponential)
|0.31887
|0.13043
|0.37772
|0.14286
|0.27024
|0.24065
|0.96988
|0.459
|Moving Average (метод усреднения Smoothed)
|0.31887
|0.13043
|0.37772
|0.14286
|0.27024
|0.24065
|0.96988
|0.459
|Moving Average (метод усреднения Linear Weighted)
|0.68646
|0.65217
|0.54891
|0.57143
|0.3777
|0.37338
|2.45898
|1.7079
|Adaptive Moving Average
|0.23941
|0
|0
|0
|1
|1
|0.23941
|-1.76059
|Double Exponential Moving Average
|
0.84541
|0.86957
|0.50543
|0.71429
|0.59808
|0.57248
|2.9347
|1.76413
|Triple Exponential Moving Average
|1
|0.69565
|1
|0.57143
|0.19572
|0.18169
|3.26708
|2.88787
|Fractal Adaptive Moving Average
|0
|0.78261
|0.28804
|0.71429
|0
|0
|1.78494
|1.78494
|Variable Index Dynamic Average
|0.43742
|0.29631
|0.33361
|0.27656
|0.38267
|0.43161
|1.34419
|0.52992
|Nick Rypock Moving Average
|0.83909
|1
|0.68207
|1
|0.35615
|0.34603
|3.52115
|2.81897
В последнем столбце таблицы при суммировании показателей значения максимальной просадки по балансу и по средствам взяты с отрицательным знаком (чем меньше просадка, тем лучше стратегия). Таким образом, наилучшие показатели для рассмотренной стратегии продемонстрировали Triple Exponential Moving Average, Nick Rypock Moving Average и Double Exponential Moving Average (в таблице выделены желтым). Результаты тестирования для TEMA, NRMA и DEMA приведены на рис. 5-10.
Рис. 5. График баланса (средств) для Triple Exponential Moving Average
Рис. 6. Отчет для Triple Exponential Moving Average
Рис. 7. График баланса (средств) для Nick Rypock Moving Average
Рис. 8. Отчет для Nick Rypock Moving Average
Рис. 9. График баланса (средств) для Double Exponential Moving Average
Рис. 10. Отчет для Double Exponential Moving Average
Из рис. 5, 7, 9 видно, что график баланса (средств) для TEMA выглядит более стабильно, чем NRMA и DEMA, хотя имеет небольшие просадки. На графике баланса (средств) NRMA наблюдается резкий рост прибыли в последние 3 месяца торговли, на графике DEMA рост прибыли (с небольшой просадкой) начитается с декабря 2016 года.
Результаты тестирования на валютной паре GBPUSD
Результаты тестирования на валютной паре GBPUSD представлены в таблице:
|Наименование скользящей средней
|Оптимизируемые параметры и их значения
|Количество трейдов
|Чистая прибыль
|Прибыльность
|Фактор восстановления
|Коэффициент Шарпа
|Максимальная просадка по балансу
|Максимальная
просадка по средствам
|Moving Average (метод усреднения Simple)
|Период —38, Growth factor — 0.0005
|52
|1013.56
|1.98
|3.82
|0.32
|207.04 (2.7%)
|265.06 (2.65%)
|Moving Average (метод усреднения Exponential)
|Период —41 , Growth factor — 0.0002
|219
|787.12
|1.14
|1.23
|0.07
|576.96 (5.21%)
|639.44 (5.75%)
|Moving Average (метод усреднения Smoothed)
|Период — 42, Growth factor — 0.0003
|48
|817.42
|1.71
|3.85
|0.26
|151.32 (1.51%)
|212.24 (2.04%)
|Moving Average (метод усреднения Linear Weighted)
|Период — 50, Growth factor — 0.0001
|328
|1086.08
|1.17
|1.26
|0.07
|818.34 (7.45%)
|861.04 (7.82%)
|Adaptive Moving Average
|Период — 21, Growth factor — 0.001
|100
|1102.16
|1.61
|4.61
|0.21
|176.46 (1.71%)
|239.12 (2.28%)
|Double Exponential Moving Average
|Период — 23, Growth factor — 0.0007
|263
|1070.88
|1.21
|1.96
|0.08
|466.24 (4.42%)
|547.58 (5.16%)
|Triple Exponential Moving Average
|Период — 30, Growth factor — 0.0009
|214
|1443.90
|1.39
|4.11
|0.14
|322.76 (3.02%)
|351.14 (3.28%)
|Fractal Adaptive Moving Average
|Период — 38, Growth factor — 0.0001
|819
|651.54
|1.05
|0.85
|0.02
|747.98 (7.12%)
|764.88 (7.28%)
|Variable Index Dynamic Average
|Период EMA — 35, период CMO — 7, Growth factor — 0.0004
|73
|1606.98
|1.99
|5.20
|0.34
|251.94 (2.52%)
|309 (3.08%)
|Nick Rypock Moving Average
|Fact — 45, Growth factor — 0.0005
|53
|978.30
|1.80
|3.86
|0.29
|200.64 (1.99%)
|253.58 (2.51%)
Нормированные результаты представлены в таблице (желтым выделены наилучшее результаты, красным — наихудший):
|Наименование скользящей средней
|Чистая прибыль
|Прибыльность
|Фактор восстановления
|Коэффициент Шарпа
|Максимальная просадка по балансу
|Максимальная просадка по средствам
|Сумма показателей без учета просадок
|Сумма показателей с учетом просадок
|Moving Average (метод усреднения Simple)
|0.3789
|0.98929
|0.68343
|0.91799
|0.08354
|0.08141
|2.96961
|2.80467
|Moving Average (метод усреднения Exponential)
|0.1419
|0.09351
|0.08718
|0.13465
|0.63812
|0.65845
|0.45724
|-0.8393
|Moving Average (метод усреднения Smoothed)
|0.17416
|0.70302
|0.69032
|0.74598
|0
|0
|2.31347
|2.31347
|Moving Average (метод усреднения Linear Weighted)
|0.45481
|0.12036
|0.09417
|0.14629
|1
|1
|0.81562
|-1.1844
|Adaptive Moving Average
|0.47164
|0.58999
|0.86402
|0.57613
|0.03769
|0.04143
|2.50177
|2.42265
|Double Exponential Moving Average
|
0.4389
|0.17142
|0.25383
|0.1936
|0.47213
|0.51686
|1.05774
|0.06875
|Triple Exponential Moving Average
|0.82931
|0.36161
|0.74969
|0.36845
|0.25702
|0.21409
|2.30906
|1.83795
|Fractal Adaptive Moving Average
|0
|0
|0
|0
|0.89452
|0.85179
|0
|-1.7463
|Variable Index Dynamic Average
|1
|1
|1
|1
|0.15085
|0.14914
|4
|3.70001
|Nick Rypock Moving Average
|0.342
|0.79826
|0.69126
|0.82047
|0.07394
|0.06372
|2.65199
|2.51433
Как следует из таблиц, наилучшими показателями обладает Variable Index Dynamic Average, также неплохо показали себя Nick Rypock Moving Average и Moving Average с методом усреднения Simple. Результаты тестирования для VIDYA, NRMA и SMA приведены на рис. 11-16.
Рис. 11. График баланса (средств) Variable Index Dynamic Average
Рис. 12. Отчет для Variable Index Dynamic Average
Рис. 13. График баланса (средств) Nick Rypock Moving Average
Рис. 14. Отчет для Variable Index Nick Rypock Moving Average
Рис. 15. График баланса (средств) Simple Moving Average
Рис. 16. Отчет для Simple Moving Average
Из рис. 11-16 видим, что графики VIDYA, NRMA и SMA выглядят примерно одинаково, в начале торговли наблюдается небольшая просадка, далее графики растут, количество сделок у VIDYA больше, чем NRMA и SMA. Процент прибыльных трейдов у VIDYA превышает NRMA и SMA.
Результаты тестирования на валютной паре USDJPY
Результаты тестирования на валютной паре USDJPY представлены в таблице:
|Наименование скользящей средней
|Оптимизируемые параметры и их значения
|Количество трейдов
|Чистая прибыль
|Прибыльность
|Фактор восстановления
|Коэффициент Шарпа
|Максимальная просадка по балансу
|Максимальная
просадка по средствам
|Moving Average (метод усреднения Simple)
|Период —34, Growth factor — 0.0004
|451
|1784.95
|1.32
|3.69
|0.1
|465.52 (4.17%)
|483.34 (4.32%)
|Moving Average (метод усреднения Exponential)
|Период — 42, Growth factor — 0.0007
|465
|1135.23
|1.20
|2.21
|0.07
|461.52 (4.08%)
|514.61 (4.53%)
|Moving Average (метод усреднения Smoothed)
|Период — 33, Growth factor — 0.0008
|372
|1702.94
|1.36
|5.15
|0.12
|296.57 (2.58%)
|330.6 (2.87%)
|Moving Average (метод усреднения Linear Weighted)
|Период — 50, Growth factor — 0.0005
|477
|1892.24
|1.33
|4.66
|0.10
|384.06 (3.68%)
|406.1 (3.88%)
|Adaptive Moving Average
|Период — 46, Growth factor — 0.0006
|403
|1460.51
|1.26
|2.56
|0.09
|527.75 (4.77%)
|569.67 (5.13%)
|Double Exponential Moving Average
|Период — 18, Growth factor — 0.001
|1062
|1459.18
|1.15
|3.55
|0.05
|366.24 (3.30%)
|410.56 (3.69%)
|Triple Exponential Moving Average
|Период — 50, Growth factor — 0.0003
|657
|1115.86
|1.15
|1.87
|0.05
|537.18 (4.68%)
|597.71 (5.18%)
|Fractal Adaptive Moving Average
|Период — 24, Growth factor — 0.0008
|1030
|615.92
|1.06
|0.8
|0.02
|734.03 (6.58%)
|766.01 (6.85%)
|Variable Index Dynamic Average
|Период EMA — 18, период CMO — 42, Growth factor — 0.001
|238
|2338.68
|1.64
|5.14
|0.21
|417.66 (3.62%)
|454.69 (3.93%)
|Nick Rypock Moving Average
|Fact — 28, Growth factor — 0.0002
|435
|1465.32
|1.27
|3.00
|0.09
|456.65 (4.02%)
|488.7 (4.29%)
Нормированные результаты представлены в таблице (желтым выделены наилучшее результаты, красным — наихудший):
|Наименование скользящей средней
|Чистая прибыль
|Прибыльность
|Фактор восстановления
|Коэффициент Шарпа
|Максимальная просадка по балансу
|Максимальная просадка по средствам
|Сумма показателей без учета просадок
|Сумма показателей с учетом просадок
|Moving Average (метод усреднения Simple)
|0.67858
|0.45316
|0.66457
|0.4324
|0.38621
|0.3508
|2.22871
|1.49171
|Moving Average (метод усреднения Exponential)
|0.30144
|0.25001
|0.32251
|0.25216
|0.37706
|0.42261
|1.12612
|0.32645
|Moving Average (метод усреднения Smoothed)
|0.63098
|0.51885
|1
|0.50010
|0
|0
|2.64993
|2.64993
|Moving Average (метод усреднения Linear Weighted)
|0.74086
|0.46535
|0.88693
|0.42881
|0.2
|0.1734
|2.52195
|2.14855
|Adaptive Moving Average
|0.49025
|0.34559
|0.40481
|0.36951
|0.52846
|0.54907
|1.61017
|0.53264
|Double Exponential Moving Average
|0.48948
|0.15054
|0.63263
|0.14711
|0.15926
|0.18364
|1.41976
|1.07686
|Triple Exponential Moving Average
|0.2902
|0.15141
|0.2445
|0.15928
|0.55002
|0.61347
|0.84538
|-0.3181
|Fractal Adaptive Moving Average
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|-2
|Variable Index Dynamic Average
|1
|1
|0.99825
|1
|0.2768
|0.285
|3.99825
|3.43645
|Nick Rypock Moving Average
|0.49305
|0.36549
|0.50479
|0.37182
|0.36593
|0.36311
|1.73515
|1.00611
Как следует из таблиц, наилучшими показателями обладают Variable Index Dynamic Average и Moving Average с методами усреднения Smoothed и Linear Weighted. Показатели чистой прибыли, прибыльности, коэффициента Шарпа VIDYA превышают SMMA и LWMA, но у SMMA и LWMA наименьшая просадка по балансу и средствам. Результаты тестирования для VIDYA, SMMA и LWMA приведены на рис. 17-22.
Рис. 17. График баланса (средств) Variable Index Dynamic Average
Рис. 18. Отчет для Variable Index Dynamic Average
Рис. 19. График баланса (средств) Linear Weighted Moving Average
Рис. 20. Отчет для Linear Weighted Moving Average
Рис. 21. График баланса (средств) Smoothed Moving Average
Рис. 22. Отчет для Smoothed Moving Average
Из рис. 17-22 видим, что несмотря на низкий процент прибыльных трейдов, индикаторы демонстрируют высокую чистую прибыль, это связано с тем, что валютная пара USDJPY имеет высокую волатильность.
Результаты тестирования на валютной паре USDCAD
Результаты тестирования на валютной паре USDCAD представлены в таблице:
|Наименование скользящей средней
|Оптимизируемые параметры и их значения
|Количество трейдов
|Чистая прибыль
|Прибыльность
|Фактор восстановления
|Коэффициент Шарпа
|Максимальная просадка по балансу
|Максимальная
просадка по средствам
|Moving Average (метод усреднения Simple)
|Период —39, Growth factor — 0,0004
|59
|1101.44
|2.30
|7.11
|0.40
|133.44 (1.25%)
|154.92 (1.45%)
|Moving Average (метод усреднения Exponential)
|Период — 31, Growth factor — 0.0005
|76
|951.88
|1.74
|3.01
|0.27
|278.08 (2.56%)
|316.57 (2.91%)
|Moving Average (метод усреднения Smoothed)
|Период — 50, Growth factor — 0.0001
|121
|1262.26
|1.57
|3.07
|0.22
|343.76 (3.19%)
|411.32 (3.81%)
|Moving Average (метод усреднения Linear Weighted)
|Период — 46, Growth factor — 0.0005
|46
|903.64
|2.34
|5.31
|0.42
|128.97 (1.22%)
|170.05 (1.61%)
|Adaptive Moving Average
|Период — 38, Growth factor — 0.0009
|41
|990.44
|3.18
|8.62
|0.55
|77.57 (0.73%)
|114.96 (1.09%)
|Double Exponential Moving Average
|Период — 44, Growth factor — 0.0007
|73
|941.93
|2.07
|5.33
|0.32
|137.28 (1.28%)
|176.6 (1.64%)
|Triple Exponential Moving Average
|Период — 49, Growth factor — 0.0009
|76
|559.18
|1.62
|3.28
|0.20
|122.21 (1.2%)
|170.57 (1.66%)
|Fractal Adaptive Moving Average
|Период — 15, Growth factor — 0.0009
|185
|504.26
|1.27
|2.44
|0.09
|197.12 (1.95%)
|206.37 (2.04%)
|Variable Index Dynamic Average
|Период EMA — 34, период CMO — 9, Growth factor — 0.0002
|111
|1563.99
|1.86
|6.17
|0.30
|185.64 (1.70%)
|253.36 (2.32%)
|Nick Rypock Moving Average
|Fact — 41, Growth factor —0.0004
|81
|594.91
|1.39
|1.74
|0.16
|309.02 (2.88%)
|342.16 (3.18%)
Нормированные результаты представлены в таблице(желтым выделены наилучшее результаты, красным — наихудший):
|Наименование скользящей средней
|Чистая прибыль
|Прибыльность
|Фактор восстановления
|Коэффициент Шарпа
|Максимальная просадка по балансу
|Максимальная просадка по средствам
|Сумма показателей без учета просадок
|Сумма показателей с учетом просадок
|Moving Average (метод усреднения Simple)
|0.56352
|0.53776
|0.78104
|0.67198
|0.20989
|0.13484
|2.5543
|2.20957
|Moving Average (метод усреднения Exponential)
|0.42239
|0.24419
|0.18441
|0.37529
|0.75326
|0.68029
|1.22628
|-0.2073
|Moving Average (метод усреднения Smoothed)
|0.71528
|0.15751
|0.19342
|0.26924
|1
|1
|1.33545
|-0.6646
|Moving Average (метод усреднения Linear Weighted)
|0.37687
|0.55859
|0.5199
|0.69827
|0.1931
|0.18589
|2.15363
|1.77465
|Adaptive Moving Average
|0.45878
|1
|1
|1
|0
|0
|3.45878
|3.45878
|Double Exponential Moving Average
|0.413
|0.42112
|0.52277
|0.48957
|0.22431
|0.20799
|1.84645
|1.41415
|Triple Exponential Moving Average
|0.05182
|0.18256
|0.22388
|0.23681
|0.1677
|0.18764
|0.69508
|0.33974
|Fractal Adaptive Moving Average
|0
|0
|0.10249
|0
|0.44912
|0.30844
|0.10249
|-0.6551
|Variable Index Dynamic Average
|1
|0.30606
|0.64482
|0.43945
|0.40599
|0.467
|2.39033
|1.51734
|Nick Rypock Moving Average
|0.08554
|0.06124
|0
|0.14059
|0.86949
|0.76664
|0.28737
|-1.3488
Как следует из таблиц, наилучшие показатели имеют Adaptive Moving Average, Moving Average с методом усреднения Simple и Variable Index Dynamic Average. Adaptive Moving Average демонстрирует наилучшие показатели прибыльности, фактора восстановления и коэффициента Шарпа, также имеет наименьшие просадки по балансу и средствам. У Variable Index Dynamic Average наибольшая чистая прибыль, но другие показатели не самые высокие. Результаты тестирования для AMA, SMA и VIDYA приведены на рис. 23-28.
Рис. 23. График баланса (средств) Adaptive Moving Average
Рис. 24. Отчет для Adaptive Moving Average
Рис. 25. График баланса (средств) Simple Moving Average
Рис. 26. Отчет для Simple Moving Average
Рис. 27. График баланса (средств) Variable Index Dynamic Average
Рис. 28. Отчет для Variable Index Dynamic Average
Из рис. 23-28 видим AMA имеет наименьшее количество сделок и наибольший процент прибыльных сделок. SMA и VIDYA имеют большую прибыль за счет большего количества сделок, при этом количество прибыльных сделок превышает убыточные. Сильных просадок на графиках AMA, SMA и VIDYA не наблюдается.
Результаты тестирования на валютной паре AUDUSD
Результаты тестирования на валютной паре AUDUSD представлены в таблице:
|Наименование скользящей средней
|Оптимизируемые параметры и их значения
|Количество трейдов
|Чистая прибыль
|Прибыльность
|Фактор восстановления
|Коэффициент Шарпа
|Максимальная просадка по балансу
|Максимальная
просадка по средствам
|Moving Average (метод усреднения Simple)
|Период —7, Growth factor — 0.0009
|78
|262.48
|1.36
|1.23
|0.11
|175.85 (1.74%)
|214.18 (2.11%)
|Moving Average (метод усреднения Exponential)
|Период — 40, Growth factor — 0.0004
|24
|652.88
|2.62
|2.82
|0.47
|206.76 (1.93%)
|231.76 (2.16%)
|Moving Average (метод усреднения Smoothed)
|Период — 21, Growth factor — 0.0004
|24
|651.18
|2.61
|2.81
|0.47
|206.76 (1.93%)
|231.76 (2.16%)
|Moving Average (метод усреднения Linear Weighted)
|Период — 32, Growth factor — 0.0005
|24
|383.64
|1.97
|2.25
|0.30
|116.38 (1.11%)
|170.24 (1.62%)
|Adaptive Moving Average
|Период — 21, Growth factor — 0.0007
|58
|252.39
|1.30
|0.54
|0.11
|392.15 (3.80%)
|464.47 (4.48%)
|Double Exponential Moving Average
|Период — 40, Growth factor — 0.0006
|39
|296.15
|1.70
|1.53
|0.20
|156.62 (1.51%)
|193.02 (1.86%)
|Triple Exponential Moving Average
|Период — 21, Growth factor — 0.001
|69
|273.12
|1.35
|1.05
|0.11
|228.5 (2.20%)
|259.71 (2.50%)
|Fractal Adaptive Moving Average
|Период — 38, Growth factor — 0.0007
|83
|109.01
|1.11
|0.55
|0.04
|142.85 (1.42%)
|196.47 (1.94%)
|Variable Index Dynamic Average
|Период EMA — 26, период CMO — 5, Growth factor — 0.0006
|23
|697.59
|2.99
|2.96
|0.53
|151.35 (1.41%)
|235.38 (2.19%)
|Nick Rypock Moving Average
|Fact — 22, Growth factor — 0.0006
|34
|509.27
|1.90
|2.55
|0.28
|94.58 (0.9%)
|200 (1.89%)
Нормированные результаты представлены в таблице (желтым выделены наилучшее результаты, красным — наихудший):
|Наименование скользящей средней
|Чистая прибыль
|Прибыльность
|Фактор восстановления
|Коэффициент Шарпа
|Максимальная просадка по балансу
|Максимальная просадка по средствам
|Сумма показателей без учета просадок
|Сумма показателей с учетом просадок
|Moving Average (метод усреднения Simple)
|0.26075
|0.12921
|0.28183
|0.13463
|0.27311
|0.14934
|0.80642
|0.38397
|Moving Average (метод усреднения Exponential)
|0.92404
|0.80629
|0.93942
|0.86552
|0.37699
|0.20909
|3.53527
|2.94919
|Moving Average (метод усреднения Smoothed)
|0.92115
|0.8006
|0.93639
|0.86226
|0.37699
|0.20909
|3.5204
|2.93433
|Moving Average (метод усреднения Linear Weighted)
|0.4666
|0.45691
|0.70658
|0.52861
|0.07326
|0
|2.1587
|2.08544
|Adaptive Moving Average
|0.2436
|0.10105
|0
|0.13347
|1
|1
|0.47812
|-1.5219
|Double Exponential Moving Average
|0.31795
|0.31405
|0.40942
|0.31848
|0.20849
|0.07742
|1.3599
|1.07399
|Triple Exponential Moving Average
|0.27882
|0.12776
|0.20999
|0.14014
|0.45005
|0.30408
|0.75672
|0.00259
|Fractal Adaptive Moving Average
|0
|0
|0.00473
|0
|0.16221
|0.08915
|0.00473
|-0.2466
|Variable Index Dynamic Average
|1
|1
|1
|1
|0.19078
|0.22139
|4
|3.58783
|Nick Rypock Moving Average
|0.68004
|0.42124
|0.82757
|0.48773
|0
|0.10115
|2.41659
|2.31545
Как следует из таблиц, наилучшие показатели имеют Variable Index Dynamic Average, и Moving Average с методами усреднения Exponential и Smoothed. VIDYA демонстрирует наилучшие показатели чистой прибыли, прибыльности, фактора восстановления и коэффициента Шарпа. EMA и SMMA имеют почти одинаковые показатели и одинаковое количество сделок. Результаты тестирования для VIDYA, EMA и SMMA приведены на рис. 29-34.
Рис. 29. График баланса (средств) Variable Index Dynamic Average
Рис. 30. Отчет для Variable Index Dynamic Average
Рис. 31. График баланса (средств) Exponential Moving Average
Рис. 32. Отчет для Exponential Moving Average
Рис. 33. График баланса (средств) Smoothed Moving Average
Рис. 34. Отчет для Smoothed Moving Average
Из рис. 29-34 видим, что графики баланса (средств) для VIDYA, EMA и SMMA примерно одинаковы, у VIDYA больше прибыльных трейдов, чем EMA и SMMA. Валютная пара AUDUSD обладает низкой волатильностью, что и объясняет полученные результаты.
Из результатов тестирования на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD можно сделать следующие выводы:
- наилучшие результаты на валютных парах с высокой (GBPUSD, USDJPY) и низкой волатильностью (AUDUSD) показала Variable Index Dynamic Average
- на валютной паре USDCAD наилучшие показатели у Adaptive Moving Average, однако на валютной паре EURUSD она демонстрирует наихудшие результаты
- на валютной паре EURUSD наилучшие показатели у Triple Exponential Moving Average
- наихудшие результаты на валютных парах GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD продемонстрировала Fractal Adaptive Moving Average
- неплохие результаты продемонстрировал стандартный индикатор Moving Average с различными периодами усреднения.
Заключение
Мы рассмотрели различные скользящие средние (MA (с методами Simple, Exponential, Smoothed, Linear Weighted), DEMA, TEMA, FRAMA, AMA, VIDYA, NRMA), для каждой MA описан порядок ее расчета. Выполнены сравнение и оптимизация параметров скользящих средних в торговле при одинаковых условиях входа и выхода из рынка.
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:
- оптимизируя параметры любой из рассмотренных скользящих средних, можно получить прибыльную стратегию;
- большинство скользящих средних — вариации индикатора EMA;
- основное преимущество скользящих средних, основанных на EMA, — уменьшение ложных сигналов во флэте и более быстрая реакция на изменение тренда;
- наилучшие результаты показал индикатор Variable Index Dynamic Average, его можно использовать как валютных парах с высокой и низкой волатильностью, так и валютных парах со средней волатильностью.
Каким вообще образом какая-то полоска, значение которой - среднее за последние несколько баров, может показывать куда пойдёт цена?
Точность из разряда - шла вверх, ну и дальше пойдёт значит.
Замечательно )))) Сначала на этом периоде делаем подгонку параметров, а потом на нем же и тестируем )) Попробуйте сделать форвард оптимизацию и тестирование, будете неприятно удивлены.
Да, вы правы. Бэк оптимизация и форвард тесты были бы более реалистичными. Я провел такую оптимизацию и тестирование для валютной пары EURUSD для TEMA, NRMA и DEMA (они дали лучшие результаты в статье).
Бэк-оптимизация. Период 01.01.2016-04.11.2016 г (половина временного интервала на котором я тестировал ранее)
Форвард-тестирование. Период 05.11.2016-09.09.2017г.
Результаты свел в таблицу:
(оптимизация)
(тестирование)
(оптимизация)
(тестирование)
Для NRMA тестирование получилось хуже, чем в статье. TEMA и DEMA показали хорошие результаты.