Фильтрация сигналов на основе статистических данных о корреляции цен





С этого все и началось



Идея, приведшая к написанию данной статьи, зародилась у меня спустя некоторое время после прочтения книги Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли", в которой рекордсмен мира по инвестициям (за 1987 год увеличил капитал на 11000%) начисто развеял мифы "...профессоров колледжей и прочих академиков, богатых на теории и бедных на знание рынка..." об отсутствии всяческой корреляции между поведением цены в прошлом и будущими трендами.

Если подбросить монетку 100 раз, 50 раз она упадет вверх орлом, а 50 раз - решкой. При каждом последующем подбрасывании вероятность выпадения орла - 50%, как и решки. От броска к броску вероятность не меняется, ибо эта игра случайная и памяти не имеет. Предположим, рынки ведут себя, подобно монетке, хаотичным образом.



Следовательно, при появлении нового бара цена имеет равную возможность пойти как вверх, так и вниз, а предыдущие бары даже малейшим образом не влияют на текущий. Идиллия! Создайте торговую систему, установите тейк-профит больший, чем стоп-лосс (т.е. выводим мат. ожидание в положительную зону), и дело в шляпе. Просто дух захватывает. Однако, проблема в том, что наше предположение о поведении рынка не совсем верно. А по правде говоря, вовсе абсурдно! И я вам это докажу.

Создадим шаблон советника с помощью Мастера MQL5 и путем несложных буквенно-цифровых интервенций приведем его в состояние, пригодное для исполнения задания. Запрограммируем эксперта имитировать покупку после одного, двух и трех баров, закрывшихся с понижением. Имитация означает, что программа просто запомнит параметры анализируемых баров. Отправка ордеров (более привычный способ) в данном случае не сработает, ибо спреды и свопы способны подвергнуть сомнению достоверность полученной информации.

Вот код:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" double profit_percent,open_cur,close_cur; double profit_trades= 0 ,loss_trades= 0 ,day_cur,hour_cur,min_cur,count; double open[],close[]; int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { profit_percent= NormalizeDouble (profit_trades* 100 /(profit_trades+loss_trades), 2 ); Print ( "Процент закрытий с повышением " ,profit_percent, "%" ); } void OnTick () { MqlDateTime time; TimeToStruct ( TimeCurrent (),time); day_cur=time.day_of_week; hour_cur=time.hour; min_cur=time.min; CopyOpen ( NULL , 0 , 0 , 4 ,open); ArraySetAsSeries (open, true ); CopyClose ( NULL , 0 , 0 , 4 ,close); ArraySetAsSeries (close, true ); if (close[ 1 ]<open[ 1 ] && count== 0 ) { open_cur=open[ 0 ]; count= 1 ; } if (open_cur!=open[ 0 ] && count== 1 ) { close_cur=close[ 1 ]; count= 0 ; if (close_cur>=open_cur)profit_trades+= 1 ; else loss_trades+= 1 ; } }

Тест будем проводить по паре EUR/USD на интервале с 1-го января 2000 года по 31-е декабря 2010 года:



Рисунок 1. Процент закрытий с повышением

(Первый столбик - всего за период, второй, третий, четвертый - после однократного, двукратного и трехкратного закрытия вниз)

И что я вам говорил! Предыдущие бары оказывают достаточно ощутимое влияние на текущий, ибо цена всегда стремится отыграть потери.





Еще один шаг вперед



Прекрасно! Раз мы уверены, что поведение цен неслучайно, необходимо использовать этот удивительный факт как можно скорее. На самостоятельную торговую систему он, конечно, не потянет, но фильтр - инструмент, способный избавить вас от нудных и зачастую ошибочных сигналов, из него выйдет прекрасный. Реализуем!

Итак, что нам нужно:

Самостоятельная торговая система, демонстрирующая положительный результат как минимум за последний год. Какой-нибудь забавный пример, подтверждающий присутствие корреляции в поведении цен.

Из книги Л. Вильямса я почерпнул массу полезных идей. Одной из них и поделюсь сейчас с вами.



Стратегия торгового дня недели - TDW (Trade Day Of Week). Она позволит нам увидеть, что произойдет, если в одни из дней недели мы будем только покупать, а в другие - только открывать шорты. Ведь можно предположить, что цена внутри одного дня растет в большем проценте случаев, нежели внутри другого. Что виной тому? Геополитическая ситуация, макроэкономическая статистика или, как написал в своей книге А. Элдер, понедельники и вторники - дни дилетантов, а четверги и пятницы - время действия профессионалов? Разберемся!

Сначала будем только покупать в каждый из дней недели, а затем - только продавать. В конце исследования совместим лучшие результаты - это и будет фильтром для нашей торговой системы. Кстати, пару слов о ней. Чистой воды классика!

Система основана на двух "машках" и MACDake. Сигналы: Если быстрый мувинг пересекает медленный снизу вверх и гистограмма MACD ниже нулевой линии - BUY. Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз и MACD выше нуля - SELL. Выход по скользящему стопу от одного пункта. Лот фиксированный - 0,1.

Для удобства класс советника я разместил в отдельном заголовочном файле:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" class my_expert { private : int ma_red_per,ma_yel_per; int ma_red_han,ma_yel_han,macd_han; double sl,ts; double lots; double MA_RED[],MA_YEL[],MACD[]; MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; public : void ma_expert(); void get_lot( double lot){lots=lot;} void get_periods( int red, int yel){ma_red_per=red;ma_yel_per=yel;} void get_stops( double SL, double TS){sl=SL;ts=TS;} void init(); bool check_for_buy(); bool check_for_sell(); void open_buy(); void open_sell(); void position_modify(); }; void my_expert::ma_expert( void ) { ZeroMemory (ma_red_han); ZeroMemory (ma_yel_han); ZeroMemory (macd_han); } void my_expert::init( void ) { ma_red_han= iMA ( _Symbol , _Period ,ma_red_per, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); ma_yel_han= iMA ( _Symbol , _Period ,ma_yel_per, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); macd_han= iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (ma_red_han, 0 , 0 , 4 ,MA_RED); CopyBuffer (ma_yel_han, 0 , 0 , 4 ,MA_YEL); CopyBuffer (macd_han, 0 , 0 , 2 ,MACD); ArraySetAsSeries (MA_RED, true ); ArraySetAsSeries (MA_YEL, true ); ArraySetAsSeries (MACD, true ); } bool my_expert::check_for_buy( void ) { init(); if (MA_RED[ 3 ]>MA_YEL[ 3 ] && MA_RED[ 1 ]<MA_YEL[ 1 ] && MA_RED[ 0 ]<MA_YEL[ 0 ] && MACD[ 1 ]< 0 ) { return ( true ); } return ( false ); } bool my_expert::check_for_sell( void ) { init(); if (MA_RED[ 3 ]<MA_YEL[ 3 ] && MA_RED[ 1 ]>MA_YEL[ 1 ] && MA_RED[ 0 ]>MA_YEL[ 0 ] && MACD[ 1 ]> 0 ) { return ( true ); } return ( false ); } void my_expert::open_buy( void ) { request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol= _Symbol ; request.volume=lots; request.price= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); request.sl=request.price-sl* _Point ; request.tp= 0 ; request.deviation= 10 ; request.type= ORDER_TYPE_BUY ; request.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; OrderSend (request,result); return ; } void my_expert::open_sell( void ) { request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol= _Symbol ; request.volume=lots; request.price= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); request.sl=request.price+sl* _Point ; request.tp= 0 ; request.deviation= 10 ; request.type= ORDER_TYPE_SELL ; request.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; OrderSend (request,result); return ; } void my_expert::position_modify( void ) { if ( PositionGetSymbol ( 0 )== _Symbol ) { request.action= TRADE_ACTION_SLTP ; request.symbol= _Symbol ; request.deviation= 10 ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { if ( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )- PositionGetDouble ( POSITION_SL )> _Point *ts) { if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )< SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )- _Point *ts) { request.sl= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )- _Point *ts; request.tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); OrderSend (request,result); } } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_SELL ) { if (( PositionGetDouble ( POSITION_SL )- SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ))>( _Point *ts)) { if (( PositionGetDouble ( POSITION_SL )>( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK )+ _Point *ts)) || ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )== 0 )) { request.sl= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK )+ _Point *ts; request.tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); OrderSend (request,result); } } } } }

Нижайший поклон автору статьи "Написание советника в MQL5 с использованием объектно-ориентированного подхода". Что бы я без него делал! Рекомендую всем, кто еще не очень хорошо разбирается в этом зловещем, но чересчур функциональном объектно-ориентированном программировании.

Файл с классом прикручиваем к основному коду эксперта, создаем объект, инициализируем функции:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <moving.mqh> input int MA_RED_PERIOD= 7 ; input int MA_YEL_PERIOD= 2 ; input int STOP_LOSS= 800 ; input int TRAL_STOP= 800 ; input double LOTS= 0.1 ; my_expert expert; MqlDateTime time; int day_of_week; int OnInit () { expert.get_periods(MA_RED_PERIOD,MA_YEL_PERIOD); expert.get_lot(LOTS); expert.get_stops(STOP_LOSS,TRAL_STOP); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { TimeToStruct ( TimeCurrent (),time); day_of_week=time.day_of_week; if ( PositionsTotal ()< 1 ) { if (day_of_week== 5 && expert.check_for_buy()== true ){expert.open_buy();} else if (day_of_week== 1 && expert.check_for_sell()== true ){expert.open_sell();} } else expert.position_modify(); }

Готово! Хочу отметить некоторые особенности. Для идентификации дней недели на программном уровне я использовал структуру MqlDateTime. Сначала преобразуем текущее время сервера в структурный формат. Получаем индекс текущего дня (1-Понедельник, ..., 5-Пятница) и сравниваем его с установленным нами значением.

Тестируем! Чтобы не обременять вас нудными изысканиями и лишними цифрами, я сведу все полученные результаты в таблицы.



Получилось вот так:

Таблица 1. Сводная информация о покупках в каждый из дней недели

Таблица 2. Сводная информация о продажах в каждый из дней недели

Лучшие результаты выделены зеленым цветом, худшие - оранжевым.



Сразу оговорюсь, полученная в результате проделанных действий система должна обеспечивать прибыль в сочетании с низким уровнем относительной просадки по балансу, хорошим процентом положительных сделок (причем, чем меньше сделок, тем лучше) и относительно высокой прибылью на одну сделку.

Очевидно, эффективнее всего система покупала в пятницу, продавала в понедельник. Совместим оба этих условия:

if ( PositionsTotal ()< 1 ){ if ( day_of_week== 5 &&expert.check_for_buy()== true ){expert.open_buy();} else if ( day_of_week== 1 &&expert.check_for_sell()== true ){expert.open_sell();}} else expert.position_modify();

Теперь эксперт открывает позиции в обоих направлениях, но в строго определенные для этого дни. Для наглядности я нарисую графики, полученные до и после того, как мы прикрутили фильтр к советнику:





Рисунок 2. Результаты тестирования советника без использования фильтра (EURUSD, H1, 01.01.2010-31.12.2010, )





Рисунок 3. Результаты тестирования советника с использованием фильтра ( (EURUSD, H1, 01.01.2010-31.12.2010)

Ну и как вам результат? С использованием фильтра торговая система стала более стабильной. Если до модификации эксперт в основном приращивал капитал в первой половине исследуемого периода, то после "подъем в гору" не прекращался на всем его протяжении.



Сравним отчеты:

Таблица 3. Результаты тестирования до и после использования фильтра

Единственный огорчающий фактор, с которым нельзя не считаться, это падение чистой прибыли почти на 1000 USD (26%). Зато мы сокращаем количество сделок почти в 3,5 раза, т.е. существенно уменьшаем, во-первых, потенциальную возможность совершить отрицательный трейд и, во-вторых, расходы на оплату спреда (218*2-62*2=312 USD и это только для EUR/USD). Процент прибыльных сделок подскакивает до 57% - это уже весомо. А прибыль на одну сделку увеличивается на 14% до 113 USD. Как бы сказал Л. Вильямс: "Это сумма, ради которой стоит торговать!"





Заключение



Цены ведут себя не случайно - это факт. И это обстоятельство можно и нужно использовать. Я привел лишь один пример - ничтожная доля неисчислимого количества вариаций и методов, способных улучшить показатели вашей торговой системы. Однако в этом многообразии скрыт и порок. Далеко не каждый фильтр подлежит интеграции, поэтому выбирать его необходимо тщательно, продумывая все возможные варианты развития событий.



Не забывайте, что каким бы совершенным фильтр ни был, он отсеивает и прибыльные сделки - ваш профит... Удачи!



