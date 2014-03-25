La implementación del análisis automático de las Ondas de Elliott en MQL5

Uno de los métodos más populares del análisis del mercado es el análisis de las ondas. Sin embargo, este proceso es bastante complejo lo que comporta el uso de herramientas adicionales. Una de estas herramientas es el marcador automático.



En este artículo se describe el proceso de creación del analizador automático de las Ondas de Elliott en el lenguaje MQL5. Se supone que el lector de este artículo ya está familiarizado con la teoría de las ondas. Si no es así, tiene que consultar las fuentes correspondientes.

Las ondas de Elliott es un modelo teórico del comportamiento del mercado desarrollado por Ralph Elliott según el cual el movimiento de los precios en el mercado está sujeto a la psicología de la gente y representa el proceso cíclico del cambio de las ondas de impulso por las ondas correctivas, y viceversa.



Las ondas de impulso representan una secuencia de cinco fluctuaciones del precio, y las ondas correctivas representan una secuencia de tres o cinco fluctuaciones del precio. Las ondas de impulso pueden ser de los siguientes tipos (según su forma, estructura, así como según las reglas que pueden ser aplicadas a ellas):

Los modelos de las ondas y las reglas arriba mencionadas corresponden sólo a la noción clásica sobre el análisis de las ondas.



Además, existe su concepto moderno que ha sido formado durante el estudio del mercado Forex. Por ejemplo, ha sido encontrado un nuevo modelo del triángulo oblicuo (deslizante), han sido identificadas los impulsos con el triángulo en la segunda onda, etc.

Como se puede ver en las figuras 1-11, cada onda de impulso o correctiva se compone de las mismas ondas correctivas o de impulso (líneas trazadas), pero de menor grado. Se trata de así llamada la fractalidad (ondas anidadas) de las ondas de Elliott: las ondas del mayor grado se componen de las ondas del menor grado, las que a su vez se componen de las ondas aún más pequeñas, y así sucesivamente.

Con eso podemos terminar la introducción breve en el principio ondular de Elliott y pasar al tema del etiquetado automático de las ondas.

2. Algoritmo del etiquetado automático de las Ondas de Elliott

Como seguramente ya haya entendido, el análisis de las ondas de Elliott es un proceso complejo y polifacético. Por eso desde el principio la gente ha empezado a buscar y aplicar las herramientas que ayudan facilitarlo.



Una de estas herramientas ha sido el mecanismo del etiquetado automático de las Ondas de Elliott.

Podemos distinguir dos principios del etiquetado automático:

El diagrama de bloques del algoritmo del análisis automático de las ondas de Elliott se muestra en la figura 12.



Fig. 12 El diagrama de bloques del algoritmo del análisis automático de las ondas de Elliott

Vamos a examinar este algoritmo detalladamente utilizando el ejemplo del etiquetado automático del Impulso (véase la fig. 13).

En la primera fase, en el período de tiempo necesario del gráfico de precios, utilizando el "Zigzag", se señala el número de puntos necesario para el etiquetado. El número de puntos depende del tipo de la onda a analizar. Por ejemplo, para el análisis del Impulso hacen falta seis puntos: 5 crestas y un punto de inicio. Si estuviéramos analizando el Zigzag, entonces el número de puntos necesarios ya sería cuatro: tres crestas y un punto de inicio.

Si el "Zigzag" ha identificado seis puntos en el gráfico de precios, inmediatamente podemos realizar el etiquetado del Impulso: primer punto - punto del inicio de la onda 1, segundo punto - cresta de la onda 1, tercer punto - cresta de la onda 2, cuarto punto - cresta de la onda 3, quinto punto - cresta de la onda 4, y sexto punto - cresta de la onda 5.

Sin embargo, en la Fig. 13 el "Zigzag" ha identificado 8 puntos. En este caso, para estos puntos habrá que repasar todas las opciones posibles del etiquetado de la onda. Tampoco es tan complicado calcularlos, serán cinco (están remarcados con el rojo). Y cada opción del etiquetado tendrá que ser comprobada de acuerdo con las reglas.



Fig. 13 Opciones del etiquetado del Impulso



Una vez comprobadas las reglas, si según todos los parámetros la onda marcada es un Impulso, de la misma manera se lleva a cabo el análisis de las subondas.

Lo mismo se refiere al análisis de las demás ondas de impulso y ondas correctivas.



Y como ya hemos dicho antes, el análisis se realizará de arriba abajo enviando al programa las órdenes de búsqueda de cualquier onda en el intervalo establecido. No obstante, en el mayor intervalo resulta imposible determinar el estado de la onda, su inicio y su final. Llamaremos esta onda la no iniciada y la inacabada.



Podemos clasificar todas las ondas en los grupos siguientes:

El signo "<" que sigue el número de la onda quiere decir que no se ha iniciado. El signo ">" que sigue el número de la onda quiere decir que no se ha acabado.

En la figura 14 podemos ver las siguientes ondas:



Fig. 14 Ondas no iniciadas e inacabadas

La función FindWaveInWaveDescription busca la onda en el array de estructuras WaveDescription por el nombre de la onda NameWave, que se pasa como parámetro, y devuelve el número del índice que corresponde a esta onda.

La función de búsqueda de la onda en la estructura WaveDescription:

Todas las ondas se analizan de la misma manera como se muestra en el diagrama de bloques en la Fig. 15.

Durante el trabajo de la función FinishedWaves se invoca la función FinishedWaves.

La función FinishedWaves analiza todas las ondas del cuarto grupo de ondas: las ondas acabadas. La función analiza NumWave onda (con el nivel de onda Level) de la onda con el nombreParentWave.Name, que puede tomar forma Subwaves de las ondas. La onda analizada NumWave va a guardarse en el nodo del árbol de ondas, el hijo del nodo Node.

La función del análisis de las ondas acabadas:

Todas las ondas se analizan de la misma manera como se muestra en el diagrama de bloques en la Fig. 15.

Durante el trabajo de la función NotFinishedWaves se invocan las funciones NotFinishedWaves y FinishedWaves.

La función NotFinishedWaves analiza todas las ondas del segundo grupo de ondas: las ondas inacabadas. La función analiza NumWave onda (con el nivel de onda Level) de la onda con el nombreParentWave.Name, que puede tomar forma Subwaves de las ondas. La onda analizada NumWave va a guardarse en el nodo del árbol de ondas, el hijo del nodo Node.

La función del análisis de las ondas inacabadas:

Todas las ondas se analizan de la misma manera como se muestra en el diagrama de bloques en la Fig. 15.

Durante el trabajo de la función NotStartedWaves se invocan las funciones NotStartedWaves y FinishedWaves.

La función NotStartedWaves analiza todas las ondas del primer grupo de ondas: las ondas no iniciadas. La función analiza NumWave onda (con el nivel de onda Level) de la onda con el nombre ParentWave.Name, que puede tomar forma Subwaves de las ondas. La onda analizada NumWave va a guardarse en el nodo del árbol de ondas, el hijo del nodo Node.

La función del análisis de las ondas no iniciadas:

Durante el trabajo de la función NotStartedAndNotFinishedWaves se llaman las funciones NotStartedWaves, NotFinishedWaves y FinishedWaves.

<img style="vertical-align: middle;" alt="Fig. 15 El diagrama de bloques del análisis de la onda con la formula "1"" title="Fig. 15 El diagrama de bloques del análisis de la onda con la formula "1"" src="http://p.mql5.com/data/temp/7300/d97x04fpa7_fig15.gif" height="1746" width="750"> Fig. 15 El diagrama de bloques del análisis de la onda con la formula "1<-2-3>"

Como ejemplo mostraremos el diagrama de bloques del algoritmo del análisis de la onda no iniciada e inacabada 1<-2-3> en la función NotStartedAndNotFinishedWaves:

Por ejemplo, si ParentWave.Name="Impulso", NumWave=5, Subwaves="Impulso, Diagonal," y Level=2, entonces se puede decir que la función NotStartedAndNotFinishedWaves va a analizar la quinta onda del Impulso que tiene el nivel 2 y puede tomar forma del Impulso o Diagonal.

La función NotStartedAndNotFinishedWaves analiza todas las ondas del tercer grupo de ondas: las ondas no iniciadas e inacabadas. La función analiza NumWave onda (con el nivel de onda Level) de la onda con el nombre ParentWave.Name, que puede tomar forma Subwaves de las ondas (forma del Zigzag, Plana, Doble Zigzag, y/o etc.). La onda analizada NumWave va a guardarse en el nodo del árbol de ondas, el hijo del nodo Node.

La función del análisis de las ondas no iniciadas e inacabadas:

La función FindPoints devuelve true si la cantidad de puntos necesaria ha sido encontrada, de lo contrario devuelve false.

La función FindPoints busca no menos de NumPoints puntos en el gráfico de precios, en el intervalo de búsqueda necesario, de IndexStart hasta IndexFinish, con los valores necesarios del primer y del último puntos ValueStart y ValueFinish, y los guarda (es decir, los puntos) en la estructura Points, la referencia a la cual se pasa a esta función.

La función de búsqueda en el intervalo especificado de la cantidad de puntos necesaria en el gráfico de precios:

La función FillZigzagArray calcula los "Zigzags" en el intervalo del gráfico de Start hasta Finish con todos los posibles valores del parámetro H (hasta que el número de las crestas del "Zigzag" sea igual a o menor de dos), guarda la información sobre las crestas encontradas en los objetos de la clase TZigzag y registra estos objetos en el array global ZigzagArray, cuya declaración es como sigue:

Como ha sido mostrado antes, tendremos que buscar la cantidad necesaria de puntos en el gráfico de precios para poder etiquetar la onda. Por eso necesitaremos un array de crestas de los "Zigzags" con diferentes parámetros, el que luego vamos a repasar para buscar estos puntos.

La función del repaso del "Zigzag" y almacenamiento de sus parámetros:

La función Zigzag devuelve el número de crestas encontradas del "Zigzag".

La función Zigzag calcula el "Zigzag" con el parámetro H en el intervalo de Start hasta Finish y registra los índices y valores de las crestas encontrados en los arrays IndexVertex y ValueVertex, respectivamente, cuyas direcciones se pasan a esta función.

En nuestro analizador vamos a utilizar el "Zigzag" cogido desde el artículo "Cómo escribir los zigzags rápidos y no redibujables" .

El elemento clave en el analizador automático de las ondas de Elliott es el "Zigzag" por el que van a construirse las ondas. El cálculo del "Zigzag" por cualquier parámetro tiene que ser muy rápido.

La función de búsqueda de los extremos del "Zigzag":

Para escribir el analizador automático de las ondas de Elliott, vamos a necesitar las siguientes funciones:

4.7. La clase para almacenar la marcación de las ondas antes de colocarlas en el gráfico:

4.6. La clase para almacenar los parámetros de la sección del gráfico ya analizada:

4.5. La estructura para almacenar los puntos encontrados en el zigzag:

4.4. La clase para representar el árbol de ondas:

4.3. La clase para almacenar los valores de las crestas e índices de las crestas del zigzag:

4.2. La clase para el almacenamiento de los parámetros de una onda específica:

4.1. La estructura de la descripción de las ondas analizadas en el programa:

Para escribir el analizador automático de las ondas de Elliott, vamos a necesitar las siguientes estructuras de datos:

La función FindWaveInWaveDescription se utiliza en las funciones del análisis de ondas NotStartedAndNotFinishedWaves, NotStartedWaves, NotFinishedWaves y FinishedWaves.

5.9. Already

La función que comprueba si esta sección del gráfico ya ha sido analizada:

bool Already(TWave *Wave, int NumWave,TNode *Node, string Subwaves)

Debido a que el análisis automático de las ondas de Elliott se realiza utilizando el método del repaso (recuento), puede surgir la situación cuando esta sección del gráfico ya ha sido analizada con el fin de la presencia de alguna onda o grupo de ondas. Para saberlo, hay que guardar la referencia al nodo en el árbol de ondas de la onda ya analizada, y sólo después de eso entregar esta referencia. Todo eso ocurre en la función Already.

La función Already busca en el array global NodeInfoArray (en el que se guardan los objetos de la clase TNodeInfo) la sección del gráfico correspondiente a la onda NumWave de la onda con el nombre Wave.Name, que tiene la forma Subwaves de las ondas, y registra en Node la dirección del nodo de la sección del gráfico ya etiquetada. Si esta sección no existe, se crea y se llena nuevo objeto de la clase TNodeInfo y se registra en el array NodeInfoArray.

La función devuelve true si la sección del gráfico ya ha sido analizada, de lo contrario devuelve false.

El array NodeInfoArray se declara así:

CArrayObj NodeInfoArray;

5.10. Funciones de comprobación de correspondencia de la onda a las reglas



Incluyen las funciones VertexAAboveB, WaveAMoreWaveB y la función WaveRules de la cual se invocan las dos primeras funciones. Durante la comprobación hay que recordar que las ondas pueden ser no iniciadas e (o) inacabadas, y, por ejemplo, para las ondas con la formula "1<-2-3>" resulta imposible determinar si se ha solapado la cuarta onda la zona de la primera porque la cuarta onda todavía no existe.

5.10.1. WaveRules



Función de comprobación de correspondencia de la onda a las reglas:

bool WaveRules(TWave *Wave)

La función WaveRules devuelve true si la onda con el nombre Wave.Name es "correcta", de lo contrario, devuelve false. Durante su trabajo la función WaveRules invoca las funciones VertexAAboveVertexB y WaveAMoreWaveB.

5.10.2. VertexAAboveVertexB



Función de comprobación de superación de una cresta respecto a la otra:

int VertexAAboveVertexB( int A, int B, bool InternalPoints)

La función VertexAAboveVertexB devuelve el número >=0 si la cresta de la onda A ha superado la cresta de la onda B, de lo contrario, devuelve -1. Si InternalPoints=true, entonces se toman en consideración los puntos internos de las ondas (los valores máximos y (o) mínimos de las ondas).

5.10.3. WaveAMoreWaveB



Función de comprobación de superación de la longitud de una onda respecto a la longitud de la otra:

int WaveAMoreWaveB( int A, int B)

La función WaveAMoreWaveB devuelve el número >=0 si la onda A es más larga que la onda B, de lo contrario, devuelve -1.

11. Función de limpieza de memoria

5.11.1. ClearTree

La función de limpieza del árbol de las ondas con el nodo superior Node:

void ClearTree(TNode *Node)

5.11.2. ClearNodeInfoArray

Función del limpieza del array ClearNodeInfoArray:

void ClearNodeInfoArray()

5.11.3. ClearZigzagArray

Función del limpieza del array ZigzagArray:

void ClearZigzagArray()

5.12. Función para recorrer el árbol de ondas y mostrar los resultados del análisis en el gráfico

Tras finalizar el análisis automático de las ondas de Elliott, tenemos el árbol de ondas.

En la imagen de abajo se muestra su ejemplo:



Fig. 16 Ejemplo del árbol de ondas

Ahora para mostrar los resultados del análisis en el gráfico, necesitamos recorrer este árbol. Como vemos en la Figura 16, hay varias opciones del recorrido (porque hay varias opciones de las ondas), y cada opción del recorrido lleva consigo diferente etiquetado.

Podemos distinguir dos tipos de nodos del árbol.



El primer tipo - nodos con los nombres de las ondas ("Impulso", "Zigzag", etc.). El segundo tipo - nodos con los números de las ondas ("1", "1<", etc.). Toda la información sobre los parámetros de la onda se encuentra en el primer tipo de nodos. Por eso, durante la visita de estos nodos, vamos a registra la información sobre la onda para mostrarla luego en el gráfico.

Para simplificar, vamos a recorrer el árbol visitando sólo las primeras variantes de las ondas.



El ejemplo del recorrido se muestra en la Fig. 17 y está marcado con la línea roja.



Fig. 17 Ejemplo del recorrido del árbol de ondas

5.12.1. FillLabelArray

Función del recorrido del árbol de ondas:

void FillLabelArray(TNode *Node)

La función FillLabelArray recorre el árbol de ondas con la raíz Node, visitando sólo las primeras variantes de las ondas en el árbol, y llena el array global LabelArray. Cada índice de este array va a guardar la referencia al array de crestas (array de objetos de clase TLabel) que tienen este índice en el gráfico.

El array LabelArray se determina de la siguiente manera:

CArrayObj *LabelArray[];

5.12.2. CreateLabels

Función para mostrar los resultados del análisis en el gráfico:

void CreateLabels()

La función CreateLabels crea los objetos gráficos "Texto" que corresponden a las etiquetas de las ondas en el gráfico. Las etiquetas de las ondas se crean a base del array LabelArray.

5.12.3. CorrectLabel

La función de actualización (correcciones) de las crestas de las ondas en el gráfico:

void CorrectLabel()

La función CorrectLabel corrige las etiquetas de las ondas en el gráfico a la hora de desplazarlo y (o) reducir.

6. Implementación de las funciones del etiquetado automático de las Ondas de Elliott



6.1. La función Zigzag:

int Zigzag( int H, int Start, int Finish,CArrayInt *IndexVertex,CArrayDouble *ValueVertex) { bool Up= true ; double dH=H* Point (); int j= 0 ; int TempMaxBar = Start; int TempMinBar = Start; double TempMax = rates[Start].high; double TempMin = rates[Start].low; for ( int i=Start+ 1 ;i<=Finish;i++) { if (Up== true ) { if (rates[i].high>TempMax) { TempMax=rates[i].high; TempMaxBar=i; } else if (rates[i].low<TempMax-dH) { ValueVertex.Add(TempMax); IndexVertex.Add(TempMaxBar); j++; Up= false ; TempMin=rates[i].low; TempMinBar=i; } } else { if (rates[i].low<TempMin) { TempMin=rates[i].low; TempMinBar=i; } else if (rates[i].high>TempMin+dH) { ValueVertex.Add(TempMin); IndexVertex.Add(TempMinBar); j++; Up= true ; TempMax=rates[i].high; TempMaxBar=i; } } } return (j); }

6.2. La función FillZigzagArray:

CArrayObj ZigzagArray; void FillZigzagArray( int Start, int Finish) { CArrayInt *IndexVertex= new CArrayInt; CArrayDouble *ValueVertex= new CArrayDouble; TZigzag *Zigzag; int H= 1 ; int j= 0 ; int n=Zigzag(H,Start,Finish,IndexVertex,ValueVertex); if (n> 0 ) { Zigzag= new TZigzag; Zigzag.IndexVertex=IndexVertex; Zigzag.ValueVertex=ValueVertex; ZigzagArray.Add(Zigzag); j++; } H++; while ( true ) { IndexVertex= new CArrayInt; ValueVertex= new CArrayDouble; n=Zigzag(H,Start,Finish,IndexVertex,ValueVertex); if (n> 0 ) { Zigzag=ZigzagArray.At(j- 1 ); CArrayInt *PrevIndexVertex=Zigzag.IndexVertex; bool b= false ; for ( int i= 0 ; i<=n- 1 ;i++) { if (PrevIndexVertex.At(i)!=IndexVertex.At(i)) { Zigzag= new TZigzag; Zigzag.IndexVertex=IndexVertex; Zigzag.ValueVertex=ValueVertex; ZigzagArray.Add(Zigzag); j++; b= true ; break ; } } if (b== false ) { delete IndexVertex; delete ValueVertex; } } if (n<= 2 ) break ; H++; } }

6.3. La función FindPoints:

bool FindPoints( int NumPoints, int IndexStart, int IndexFinish, double ValueStart, double ValueFinish,TPoints &Points) { int n= 0 ; for ( int i=ZigzagArray.Total()- 1 ; i>= 0 ;i--) { TZigzag *Zigzag=ZigzagArray.At(i); CArrayInt *IndexVertex=Zigzag.IndexVertex; CArrayDouble *ValueVertex=Zigzag.ValueVertex; int Index1=- 1 ,Index2=- 1 ; for ( int j= 0 ;j<IndexVertex.Total();j++) { if (IndexVertex.At(j)>=IndexStart) { Index1=j; break ; } } for ( int j=IndexVertex.Total()- 1 ;j>= 0 ;j--) { if (IndexVertex.At(j)<=IndexFinish) { Index2=j; break ; } } if ((Index1!=- 1 ) && (Index2!=- 1 )) { n=Index2-Index1+ 1 ; } if (n>=NumPoints) { if (((ValueStart!= 0 ) && (ValueVertex.At(Index1)!=ValueStart)) || ((ValueFinish!= 0 ) && (ValueVertex.At(Index1+n- 1 )!=ValueFinish))) continue ; Points.NumPoints=n; ArrayResize (Points.ValuePoints, n); ArrayResize (Points.IndexPoints, n); int k= 0 ; for ( int j=Index1; j<Index1+n;j++) { Points.ValuePoints[k]=ValueVertex.At(j); Points.IndexPoints[k]=IndexVertex.At(j); k++; } return ( true ); }; }; return ( false ); };

6.4. La función NotStartedAndNotFinishedWaves:

void NotStartedAndNotFinishedWaves(TWave *ParentWave, int NumWave,TNode *Node, string Subwaves, int Level) { int v1,v2,v3,v4,I; TPoints Points; TNode *ParentNode,*ChildNode; int IndexWave; string NameWave; TWave *Wave; int i= 0 ,pos= 0 ,start= 0 ; string ListNameWave[]; ArrayResize (ListNameWave, ArrayRange (WaveDescription, 0 )); while (pos!= StringLen (Subwaves)- 1 ) { pos= StringFind (Subwaves, "," ,start); NameWave= StringSubstr (Subwaves,start,pos-start); ListNameWave[i++]=NameWave; start=pos+ 1 ; } int IndexStart=ParentWave.IndexVertex[NumWave- 1 ]; int IndexFinish=ParentWave.IndexVertex[NumWave]; double ValueStart = ParentWave.ValueVertex[NumWave - 1 ]; double ValueFinish= ParentWave.ValueVertex[NumWave]; if (FindPoints( 2 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v1= 0 ; while (v1<=Points.NumPoints- 2 ) { v2=v1+ 1 ; while (v2<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if ((WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) || (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 3 )) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "1<-2-3>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = IndexFinish; Wave.IndexVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v2=v2+ 2 ; } v1=v1+ 2 ; } v2= 0 ; while (v2<=Points.NumPoints- 2 ) { v3=v2+ 1 ; while (v3<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "2<-3-4>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = IndexFinish; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 2 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v3=v3+ 2 ; } v2=v2+ 2 ; } v3= 0 ; while (v3<=Points.NumPoints- 2 ) { v4=v3+ 1 ; while (v4<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "3<-4-5>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 2 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = Points.ValuePoints[v4]; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 2 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = Points.IndexPoints[v4]; Wave.IndexVertex[ 5 ] = IndexFinish; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 3 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v4=v4+ 2 ; } v3=v3+ 2 ; }

6.5. La función NotStartedWaves:

void NotStartedWaves(TWave *ParentWave, int NumWave,TNode *Node, string Subwaves, int Level) { int v1,v2,v3,v4,v5,I; TPoints Points; TNode *ParentNode,*ChildNode; int IndexWave; string NameWave; TWave *Wave; int i= 0 ,Pos= 0 ,Start= 0 ; string ListNameWave[]; ArrayResize (ListNameWave, ArrayRange (WaveDescription, 0 )); while (Pos!= StringLen (Subwaves)- 1 ) { Pos= StringFind (Subwaves, "," ,Start); NameWave= StringSubstr (Subwaves,Start,Pos-Start); ListNameWave[i++]=NameWave; Start=Pos+ 1 ; } int IndexStart=ParentWave.IndexVertex[NumWave- 1 ]; int IndexFinish=ParentWave.IndexVertex[NumWave]; double ValueStart = ParentWave.ValueVertex[NumWave - 1 ]; double ValueFinish= ParentWave.ValueVertex[NumWave];

6.6. La función NotFinishedWaves:

void NotFinishedWaves(TWave *ParentWave, int NumWave,TNode *Node, string Subwaves, int Level) { int v0,v1,v2,v3,v4,I; TPoints Points; TNode *ParentNode,*ChildNode; int IndexWave; string NameWave; TWave *Wave; int i= 0 ,Pos= 0 ,Start= 0 ; string ListNameWave[]; ArrayResize (ListNameWave, ArrayRange (WaveDescription, 0 )); while (Pos!= StringLen (Subwaves)- 1 ) { Pos= StringFind (Subwaves, "," ,Start); NameWave= StringSubstr (Subwaves,Start,Pos-Start); ListNameWave[i++]=NameWave; Start=Pos+ 1 ; } int IndexStart=ParentWave.IndexVertex[NumWave- 1 ]; int IndexFinish=ParentWave.IndexVertex[NumWave]; double ValueStart = ParentWave.ValueVertex[NumWave - 1 ]; double ValueFinish= ParentWave.ValueVertex[NumWave];

6.7. La función FinishedWaves:

void FinishedWaves(TWave *ParentWave, int NumWave,TNode *Node, string Subwaves, int Level) { int v0,v1,v2,v3,v4,v5,I; TPoints Points; TNode *ParentNode,*ChildNode; int IndexWave; string NameWave; TWave *Wave; int i= 0 ,Pos= 0 ,Start= 0 ; string ListNameWave[]; ArrayResize (ListNameWave, ArrayRange (WaveDescription, 0 )); while (Pos!= StringLen (Subwaves)- 1 ) { Pos= StringFind (Subwaves, "," ,Start); NameWave= StringSubstr (Subwaves,Start,Pos-Start); ListNameWave[i++]=NameWave; Start=Pos+ 1 ; } int IndexStart=ParentWave.IndexVertex[NumWave- 1 ]; int IndexFinish=ParentWave.IndexVertex[NumWave]; double ValueStart = ParentWave.ValueVertex[NumWave - 1 ]; double ValueFinish= ParentWave.ValueVertex[NumWave];

6.8. La función FindWaveInWaveDescription:

int FindWaveInWaveDescription( string NameWave) { for ( int i= 0 ;i< ArrayRange (WaveDescription, 0 );i++) if (WaveDescription[i].NameWave==NameWave) return (i); return (- 1 ); }

6.9. La función Already:

bool Already(TWave *Wave, int NumWave,TNode *Node, string Subwaves) { int IndexStart=Wave.IndexVertex[NumWave- 1 ]; int IndexFinish=Wave.IndexVertex[NumWave]; double ValueStart = Wave.ValueVertex[NumWave - 1 ]; double ValueFinish= Wave.ValueVertex[NumWave]; for ( int i=NodeInfoArray.Total()- 1 ; i>= 0 ;i--) { TNodeInfo *NodeInfo=NodeInfoArray.At(i); if (NodeInfo.Subwaves==Subwaves && (NodeInfo.ValueStart==ValueStart) && (NodeInfo.ValueFinish==ValueFinish) && (NodeInfo.IndexStart==IndexStart) && (NodeInfo.IndexFinish==IndexFinish)) { for ( int j= 0 ;j<NodeInfo.Node.Child.Total();j++) Node.Child.Add(NodeInfo.Node.Child.At(j)); return ( true ); } } TNodeInfo *NodeInfo= new TNodeInfo; NodeInfo.IndexStart=IndexStart; NodeInfo.IndexFinish=IndexFinish; NodeInfo.ValueStart=ValueStart; NodeInfo.ValueFinish=ValueFinish; NodeInfo.Subwaves=Subwaves; NodeInfo.Node=Node; NodeInfoArray.Add(NodeInfo); return ( false ); }

6.10. La función WaveRules:

int IndexVertex[ 6 ]; double ValueVertex[ 6 ],Maximum[ 6 ],Minimum[ 6 ]; string Trend; string Formula; int FixedVertex[ 6 ]; bool WaveRules(TWave *Wave) { Formula=Wave.Formula; bool Result= false ; for ( int i= 0 ;i<= 5 ;i++) { IndexVertex[i]=Wave.IndexVertex[i]; ValueVertex[i]=Wave.ValueVertex[i]; FixedVertex[i]=- 1 ; } int Pos1= StringFind (Formula, "<" ); string Str; if (Pos1> 0 ) { Str= ShortToString ( StringGetCharacter (Formula,Pos1- 1 )); FixedVertex[ StringToInteger (Str)]= 1 ; FixedVertex[ StringToInteger (Str)- 1 ]= 0 ; Pos1= StringToInteger (Str)+ 1 ; } else Pos1= 0 ; int Pos2= StringFind (Formula, ">" ); if (Pos2> 0 ) { Str= ShortToString ( StringGetCharacter (Formula,Pos2- 1 )); FixedVertex[ StringToInteger (Str)]= 0 ; Pos2= StringToInteger (Str)- 1 ; } else { Pos2= StringLen (Formula); Str= ShortToString ( StringGetCharacter (Formula,Pos2- 1 )); Pos2= StringToInteger (Str); } for ( int i=Pos1;i<=Pos2;i++) FixedVertex[i]= 1 ; double High[],Low[]; ArrayResize (High, ArrayRange (rates, 0 )); ArrayResize (Low, ArrayRange (rates, 0 )); for ( int i= 1 ; i<= 5 ; i++) { Maximum[i]=rates[IndexVertex[i]].high; Minimum[i]=rates[IndexVertex[i- 1 ]].low; for ( int j=IndexVertex[i- 1 ];j<=IndexVertex[i];j++) { if (rates[j].high>Maximum[i])Maximum[i]=rates[j].high; if (rates[j].low<Minimum[i])Minimum[i]=rates[j].low; } } if ((FixedVertex[ 0 ]== 1 && ValueVertex[ 0 ]==rates[IndexVertex[ 0 ]].low) || (FixedVertex[ 1 ]== 1 && ValueVertex[ 1 ]==rates[IndexVertex[ 1 ]].high) || (FixedVertex[ 2 ]== 1 && ValueVertex[ 2 ]==rates[IndexVertex[ 2 ]].low) || (FixedVertex[ 3 ]== 1 && ValueVertex[ 3 ]==rates[IndexVertex[ 3 ]].high) || (FixedVertex[ 4 ]== 1 && ValueVertex[ 4 ]==rates[IndexVertex[ 4 ]].low) || (FixedVertex[ 5 ]== 1 && ValueVertex[ 5 ]==rates[IndexVertex[ 5 ]].high)) Trend= "Up" ; else Trend= "Down" ; if (Wave.Name== "Impulso" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 2 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 1 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 4 , 1 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , true )>= 0 && (WaveAMoreWaveB( 3 , 1 )>= 0 || WaveAMoreWaveB( 3 , 5 )>= 0 )) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Cuña" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 2 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 1 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 4 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , true )>= 0 && (WaveAMoreWaveB( 3 , 1 )>= 0 || WaveAMoreWaveB( 3 , 5 )>= 0 )) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Diagonal" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 2 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 1 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 4 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , true )>= 0 && (WaveAMoreWaveB( 3 , 1 )>= 0 || WaveAMoreWaveB( 3 , 5 )>= 0 )) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Zigzag" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 2 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 1 , false )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Plana" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Doble zigzag" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 2 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 1 , false )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Doble tres" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , false )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Triple zigzag" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 2 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 1 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 3 , false ) && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , true )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Triple tres" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , false )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== «Triángulo contracto" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , false )>= 0 && WaveAMoreWaveB( 2 , 3 )>= 0 && WaveAMoreWaveB( 3 , 4 )>= 0 && WaveAMoreWaveB( 4 , 5 )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== Triángulo expansivo" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , false )>= 0 && WaveAMoreWaveB( 3 , 2 )>= 0 && WaveAMoreWaveB( 3 , 2 )>= 0 ) Result= true ; } return (Result); }

6.11. La función VertexAAboveVertexB:

int VertexAAboveVertexB( int A, int B, bool InternalPoints) { double VA= 0 ,VB= 0 ,VC= 0 ; int IA= 0 ,IB= 0 ; int Result= 0 ; if (A>=B) { IA = A; IB = B; } else if (A<B) { IA = B; IB = A; } if (InternalPoints== true ) { if ((Trend== "Up" ) && ((IA% 2 == 0 ) || ((IA-IB== 1 ) && (IB% 2 == 0 )))) { VA=Minimum[IA]; IA=IA-IA% 2 ; } else if ((Trend== "Down" ) && ((IA% 2 == 0 ) || ((IA-IB== 1 ) && (IB% 2 == 0 )))) { VA=Maximum[IA]; IA=IA-IA% 2 ; } else if ((Trend== "Up" ) && ((IA% 2 == 1 ) || ((IA-IB== 1 ) && (IB% 2 == 1 )))) { VA=Maximum[IA]; IA=IA -( 1 -IA% 2 ); } else if ((Trend== "Down" ) && (IA% 2 == 1 ) || ((IA-IB== 1 ) && (IB% 2 == 1 ))) { VA=Minimum[IA]; IA=IA -( 1 -IA% 2 ); } VB=ValueVertex[IB]; } else { VA = ValueVertex[IA]; VB = ValueVertex[IB]; } if (A>B) { A = IA; B = IB; } else if (A<B) { A = IB; B = IA; VC = VA; VA = VB; VB = VC; } if (((FixedVertex[A]== 1 ) && (FixedVertex[B]== 1 )) || ((FixedVertex[A] == 0 ) &&(A % 2 == 0 ) && (FixedVertex[B] == 1 )) || ((FixedVertex[A] == 1 ) && (FixedVertex[B] == 0 ) && (B % 2 == 1 )) || ((FixedVertex[A] == 0 ) & (A % 2 == 0 ) && (FixedVertex[B] == 0 ) && (B % 2 == 1 ))) { if (((Trend== "Up" ) && (VA>=VB)) || ((Trend== "Down" ) && (VA<=VB))) Result= 1 ; else Result=- 1 ; } return (Result); }

6.12. La función WaveAMoreWaveB:

int WaveAMoreWaveB( int A, int B) { int Result= 0 ; double LengthWaveA= 0 ,LengthWaveB= 0 ; if (FixedVertex[A]== 1 && FixedVertex[A- 1 ]== 1 && (FixedVertex[B]== 1 || FixedVertex[B- 1 ]== 1 )) { LengthWaveA= MathAbs (ValueVertex[A]-ValueVertex[A- 1 ]); if (FixedVertex[B]== 1 && FixedVertex[B- 1 ]== 1 ) LengthWaveB= MathAbs (ValueVertex[B]-ValueVertex[B- 1 ]); else if (FixedVertex[B]== 1 && FixedVertex[B- 1 ]== 0 ) { if (Trend== "Up" ) LengthWaveB= MathAbs (ValueVertex[B]-Minimum[B]); else LengthWaveB= MathAbs (ValueVertex[B]-Maximum[B]); } else if (FixedVertex[B]== 0 && FixedVertex[B- 1 ]== 1 ) { if (Trend== "Up" )LengthWaveB= MathAbs (ValueVertex[B- 1 ]-Minimum[B- 1 ]); else LengthWaveB= MathAbs (ValueVertex[B- 1 ]-Maximum[B- 1 ]); } if (LengthWaveA>LengthWaveB) Result= 1 ; else Result=- 1 ; } return (Result); }

6.13. La función ClearTree:

void ClearTree(TNode *Node) { if ( CheckPointer (Node)!= POINTER_INVALID ) { for ( int i= 0 ; i<Node.Child.Total();i++) ClearTree(Node.Child.At(i)); delete Node.Child; if ( CheckPointer (Node.Wave)!= POINTER_INVALID ) delete Node.Wave; delete Node; } }

6.14. La función ClearNodeInfoArray:

void ClearNodeInfoArray() { for ( int i=NodeInfoArray.Total()- 1 ; i>= 0 ;i--) { TNodeInfo *NodeInfo=NodeInfoArray.At(i); if ( CheckPointer (NodeInfo.Node)!= POINTER_INVALID ) delete NodeInfo.Node; delete NodeInfo; } NodeInfoArray.Clear(); }

6.15. La función ClearZigzagArray:

void ClearZigzagArray() { for ( int i= 0 ;i<ZigzagArray.Total();i++) { TZigzag *Zigzag=ZigzagArray.At(i); delete Zigzag.IndexVertex; delete Zigzag.ValueVertex; delete Zigzag; } ZigzagArray.Clear(); }

6.16. La función FillLabelArray:

CArrayObj *LabelArray[]; int LevelMax= 0 ; void FillLabelArray(TNode *Node) { if (Node.Child.Total()> 0 ) { TNode *ChildNode=Node.Child.At( 0 ); TWave *Wave=ChildNode.Wave; string Text; if (Wave.ValueVertex[ 1 ]> 0 ) { if (Wave.Name== "Impulso" || Wave.Name== "Cuña" || Wave.Name== "Diagonal" ) Text= "1" ; else if (Wave.Name== "Zigzag" || Wave.Name== "Plana" || Wave.Name== "Triángulo expansivo" || Wave.Name== "Triángulo contracto" ) Text= "A" ; else if (Wave.Name== "Doble zigzag" || Wave.Name== "Doble tres" || Wave.Name== "Triple zigzag" || Wave.Name== "Triple tres" ) Text= "W" ; CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[Wave.IndexVertex[ 1 ]]; if ( CheckPointer (ArrayObj)== POINTER_INVALID ) { ArrayObj= new CArrayObj; LabelArray[Wave.IndexVertex[ 1 ]]=ArrayObj; } TLabel *Label= new TLabel; Label.Text=Text; Label.Level=Wave.Level; if (Wave.Level>LevelMax)LevelMax=Wave.Level; Label.Value=Wave.ValueVertex[ 1 ]; ArrayObj.Add(Label); } if (Wave.ValueVertex[ 2 ]> 0 ) { if (Wave.Name== "Impulso" || Wave.Name== "Cuña" || Wave.Name== "Diagonal" ) Text= "2" ; else if (Wave.Name== "Zigzag" || Wave.Name== "Plana" || Wave.Name== "Triángulo expansivo" || Wave.Name== "Triángulo contracto" ) Text= "B" ; else if (Wave.Name== "Doble zigzag" || Wave.Name== "Doble tres" || Wave.Name== "Triple zigzag" || Wave.Name== "Triple tres" ) Text= "X" ; CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[Wave.IndexVertex[ 2 ]]; if ( CheckPointer (ArrayObj)== POINTER_INVALID ) { ArrayObj= new CArrayObj; LabelArray[Wave.IndexVertex[ 2 ]]=ArrayObj; } TLabel *Label= new TLabel; Label.Text=Text; Label.Level=Wave.Level; if (Wave.Level>LevelMax)LevelMax=Wave.Level; Label.Value=Wave.ValueVertex[ 2 ]; ArrayObj.Add(Label); } if (Wave.ValueVertex[ 3 ]> 0 ) { if (Wave.Name== "Impulso" || Wave.Name== "Cuña" || Wave.Name== "Diagonal" ) Text= "3" ; else if (Wave.Name== "Zigzag" || Wave.Name== "Plana" || Wave.Name== "Triángulo expansivo" || Wave.Name== "Triángulo contracto" ) Text= "C" ; else if (Wave.Name== "Doble zigzag" || Wave.Name== "Doble tres" || Wave.Name== "Triple zigzag" || Wave.Name== "Triple tres" ) Text= "Y" ; CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[Wave.IndexVertex[ 3 ]]; if ( CheckPointer (ArrayObj)== POINTER_INVALID ) { ArrayObj= new CArrayObj; LabelArray[Wave.IndexVertex[ 3 ]]=ArrayObj; } TLabel *Label= new TLabel; Label.Text=Text; Label.Level=Wave.Level; if (Wave.Level>LevelMax)LevelMax=Wave.Level; Label.Value=Wave.ValueVertex[ 3 ]; ArrayObj.Add(Label); } if (Wave.ValueVertex[ 4 ]> 0 ) { if (Wave.Name== "Impulso" || Wave.Name== "Cuña" || Wave.Name== "Diagonal" ) Text= "4" ; else if (Wave.Name== "Triángulo expansivo" || Wave.Name== "Triángulo contracto" ) Text= "D" ; else if (Wave.Name== "Triple zigzag" || Wave.Name== "Triple tres" ) Text= "XX" ; CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[Wave.IndexVertex[ 4 ]]; if ( CheckPointer (ArrayObj)== POINTER_INVALID ) { ArrayObj= new CArrayObj; LabelArray[Wave.IndexVertex[ 4 ]]=ArrayObj; } TLabel *Label= new TLabel; Label.Text=Text; Label.Level=Wave.Level; if (Wave.Level>LevelMax)LevelMax=Wave.Level; Label.Value=Wave.ValueVertex[ 4 ]; ArrayObj.Add(Label); } if (Wave.ValueVertex[ 5 ]> 0 ) { if (Wave.Name== "Impulso" || Wave.Name== "Cuña" || Wave.Name== "Diagonal" ) Text= "5" ; else if (Wave.Name== "Triángulo expansivo" || Wave.Name== "Triángulo contracto" ) Text= "E" ; else if (Wave.Name== "Triple zigzag" || Wave.Name== "Triple tres" ) Text= "Z" ; CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[Wave.IndexVertex[ 5 ]]; if ( CheckPointer (ArrayObj)== POINTER_INVALID ) { ArrayObj= new CArrayObj; LabelArray[Wave.IndexVertex[ 5 ]]=ArrayObj; } TLabel *Label= new TLabel; Label.Text=Text; Label.Level=Wave.Level; if (Wave.Level>LevelMax)LevelMax=Wave.Level; Label.Value=Wave.ValueVertex[ 5 ]; ArrayObj.Add(Label); } for ( int j= 0 ;j<ChildNode.Child.Total();j++) FillLabelArray(ChildNode.Child.At(j)); } }

6.17. La función CreateLabels:

double PriceInPixels; CArrayObj ObjTextArray; void CreateLabels() { double PriceMax = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , 0 ); double PriceMin = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); int WindowHeight= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); PriceInPixels=(PriceMax-PriceMin)/WindowHeight; int n= 0 ; for ( int i= 0 ;i< ArrayRange (LabelArray, 0 );i++) { if ( CheckPointer (LabelArray[i])!= POINTER_INVALID ) { CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[i]; for ( int j=ArrayObj.Total()- 1 ;j>= 0 ;j--) { TLabel *Label=ArrayObj.At(j); int Level=LevelMax-Label.Level; string Text=Label.Text; double Value=Label.Value; color Color; int Size= 8 ; if ((Level/ 3 )% 2 == 0 ) { if (Text== "1" ) Text= "i" ; else if (Text == "2" ) Text = "ii" ; else if (Text == "3" ) Text = "iii" ; else if (Text == "4" ) Text = "iv" ; else if (Text == "5" ) Text = "v" ; else if (Text == "A" ) Text = "a" ; else if (Text == "B" ) Text = "b" ; else if (Text == "C" ) Text = "c" ; else if (Text == "D" ) Text = "d" ; else if (Text == "E" ) Text = "e" ; else if (Text == "W" ) Text = "w" ; else if (Text== "X" ) Text= "x" ; else if (Text == "XX" ) Text = "xx" ; else if (Text == "Y" ) Text = "y" ; else if (Text == "Z" ) Text = "z" ; } if (Level% 3 == 2 ) { Color= Green ; Text= "[" +Text+ "]" ; } if (Level% 3 == 1 ) { Color= Blue ; Text= "(" +Text+ ")" ; } if (Level% 3 == 0 ) Color= Red ; int Anchor; if (Value==rates[i].high) { for ( int k=ArrayObj.Total()-j- 1 ;k>= 0 ;k--) Value=Value+ 15 *PriceInPixels; Anchor= ANCHOR_UPPER ; } else if (Value==rates[i].low) { for ( int k=ArrayObj.Total()-j- 1 ;k>= 0 ;k--) Value=Value- 15 *PriceInPixels; Anchor= ANCHOR_LOWER ; } CChartObjectText *ObjText= new CChartObjectText; ObjText.Create( 0 , "wave" + IntegerToString (n), 0 ,rates[i].time,Value); ObjText.Description(Text); ObjText.Color(Color); ObjText.SetInteger( OBJPROP_ANCHOR ,Anchor); ObjText.FontSize( 8 ); ObjText.Selectable( true ); ObjTextArray.Add(ObjText); n++; } } } ChartRedraw (); }

6.18. La función CorrectLabel:

void CorrectLabel() { double PriceMax= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , 0 ); double PriceMin = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); int WindowHeight= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); double CurrentPriceInPixels=(PriceMax-PriceMin)/WindowHeight; for ( int i= 0 ;i<ObjTextArray.Total();i++) { CChartObjectText *ObjText=ObjTextArray.At(i); double PriceValue=ObjText.Price( 0 ); datetime PriceTime=ObjText.Time( 0 ); int j; for (j= 0 ;j< ArrayRange (rates, 0 );j++) { if (rates[j].time==PriceTime) break ; } double OffsetInPixels; if (rates[j].low>=PriceValue) { OffsetInPixels=(rates[j].low-PriceValue)/PriceInPixels; ObjText.Price( 0 ,rates[j].low-OffsetInPixels*CurrentPriceInPixels); } else if (rates[j].high<=PriceValue) { OffsetInPixels=(PriceValue-rates[j].high)/PriceInPixels; ObjText.Price( 0 ,rates[j].high+OffsetInPixels*CurrentPriceInPixels); } } PriceInPixels=CurrentPriceInPixels; }





7. Funciones de inicialización, deinicialización y procesamiento de eventos



En la función OnInit se crean los botones de manejo del analizador automático de las ondas de Elliott.



Se crean los siguientes botones:



"Iniciar análisis" - se pone en marcha el análisis automático de las ondas,

"Mostrar resultados" - las etiquetas de las ondas se visualizan en el gráfico,

"Limpiar gráfico" - se limpia la memoria y se eliminan las etiquetas de las ondas del gráfico,

"Corregir etiquetas" - se corrigen las etiquetas de las ondas en el gráfico.

El procesamiento de la pulsación sobre estos botones se lleva a cabo en la función de procesamiento de eventos OnChartEvent.

En la función OnDeinit se eliminan todos los objetos gráficos del gráfico, incluyendo los botones de administración, también se eliminan todos los objetos que se utilizan en el programa.

#include <Object.mqh> #include <Arrays\List.mqh> #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <Arrays\ArrayInt.mqh> #include <Arrays\ArrayDouble.mqh> #include <Arrays\ArrayString.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> #include <Elliott wave\Data structures.mqh> #include <Elliott wave\Analysis functions.mqh> #include <Elliott wave\Rules functions.mqh> CChartObjectButton *ButtonStart,*ButtonShow,*ButtonClear,*ButtonCorrect; int State; int OnInit () { State= 0 ; ButtonStart= new CChartObjectButton; ButtonStart.Create( 0 , "Iniciar análisis" , 0 , 0 , 0 , 150 , 20 ); ButtonStart.Description( "Iniciar análisis" ); ButtonShow= new CChartObjectButton; ButtonShow.Create( 0 , "Mostrar resultados" , 0 , 150 , 0 , 150 , 20 ); ButtonShow.Description( Mostrar resultados" ); ButtonClear= new CChartObjectButton; ButtonClear.Create( 0 , "Limpiar gráfico" , 0 , 300 , 0 , 150 , 20 ); ButtonClear.Description( "Limpiar gráfico" ); ButtonCorrect= new CChartObjectButton; ButtonCorrect.Create( 0 , "Corregir etiquetas" , 0 , 450 , 0 , 150 , 20 ); ButtonCorrect.Description( "Corregir etiquetas" ); ChartRedraw (); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { ClearTree(FirstNode); ClearNodeInfoArray(); ClearZigzagArray(); for ( int i= 0 ;i< ArrayRange (LabelArray, 0 );i++) { CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[i]; if ( CheckPointer (ArrayObj)!= POINTER_INVALID ) { for ( int j= 0 ;j<ArrayObj.Total();j++) { TLabel *Label=ArrayObj.At(j); delete Label; } ArrayObj.Clear(); delete ArrayObj; } } for ( int i=ObjTextArray.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CChartObjectText *ObjText=ObjTextArray.At(i); delete ObjText; } ObjTextArray.Clear(); delete ButtonStart; delete ButtonShow; delete ButtonClear; delete ButtonCorrect; ChartRedraw (); } MqlRates rates[]; TNode *FirstNode; void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Iniciar análisis" && State!= 0 ) MessageBox ( "Primero pulse el botón \"Limpiar gráfico\"" ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Mostrar resultados" && State!= 1 ) MessageBox ( "Primero pulse el botón \"Iniciar análisis\"" ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Limpiar gráfico && State!= 2 ) MessageBox ( "Primero pulse el botón \"Mostrar resultados\"" ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Corregir etiquetas" && State!= 2 ) MessageBox ( "Primero pulse el botón \"Mostrar resultados\"" ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Iniciar análisis" && State== 0 ) { CopyRates ( NULL , 0 , 0 , Bars ( _Symbol , _Period ),rates); FillZigzagArray( 0 , Bars ( _Symbol , _Period )- 1 ); TWave *Wave= new TWave; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Bars ( _Symbol , _Period )- 1 ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; FirstNode= new TNode; FirstNode.Child= new CArrayObj; FirstNode.Wave=Wave; FirstNode.Text= "Primer nodo" ; string NameWaves= "Impulso,Cuña,Diagonal,Zigzag, Plana,Doble zigzag,Triple zigzag,Doble tres,Triple tres,Triángulo contracto,Triángulo expansivo" ; NotStartedAndNotFinishedWaves(Wave, 1 ,FirstNode,NameWaves, 0 ); MessageBox ( Análisis completado" ); State= 1 ; ButtonStart.State( false ); ChartRedraw (); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Mostrar resultados" && State== 1 ) { ArrayResize (LabelArray, ArrayRange (rates, 0 )); FillLabelArray(FirstNode); CreateLabels(); State= 2 ; ButtonShow.State( false ); ChartRedraw (); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Limpiar gráfico" && State== 2 ) { ClearTree(FirstNode); ClearNodeInfoArray(); ClearZigzagArray(); for ( int i= 0 ;i< ArrayRange (LabelArray, 0 );i++) { CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[i]; if ( CheckPointer (ArrayObj)!= POINTER_INVALID ) { for ( int j= 0 ;j<ArrayObj.Total();j++) { TLabel *Label=ArrayObj.At(j); delete Label; } ArrayObj.Clear(); delete ArrayObj; } } for ( int i=ObjTextArray.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CChartObjectText *ObjText=ObjTextArray.At(i); ObjText.Delete(); } ObjTextArray.Clear(); State= 0 ; ButtonClear.State( false ); ChartRedraw (); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== Corregir etiquetas" && State== 2 ) { CorrectLabel(); ButtonCorrect.State( false ); ChartRedraw (); } }

Hemos considerado todas las funciones del análisis automático de las ondas de Elliott.

8. Medios para mejorar el programa



El programa del etiquetado automático de las Ondas de Elliott escrito en MQL5 tiene una serie de defectos:

Un sistema imperfecto de comprobación de las reglas del etiquetado. Por ejemplo, cuando se realiza la verificación por reglas, no se toman en cuenta las relaciones de Fibonacci entre las ondas, tanto de tiempo, como de precio. Presencia de zonas no etiquetadas en el gráfico (lagunas en el etiquetado). Eso significa que no se puede construir una onda correcta según los puntos encontrados en el intervalo de tiempo establecido. La solución en esta situación puede ser el aumento del número de puntos para identificar una onda. Por ejemplo, para encontrar el impulso habrá que buscar 8 puntos y más, en vez de 6. Los resultados del etiquetado no visualizan ninguna información adicional: por ejemplo, no se construyen automáticamente los canales, no se calculan los objetivos, etc. En el artículo no está prevista la implementación del trabajo con el árbol de ondas (no se puede elegir un variante concreta del etiquetado), por eso en el gráfico se muestra sólo una de muchas opciones del etiquetado (la primera opción del etiquetado). Independientemente de que en el gráfico se visualice sólo una variante de las ondas, todas las demás opciones se encuentran en la memoria, ocupándola. El programa está orientado al etiquetado de los gráficos de mensuales hasta diarios, porque se observa un trabajo muy lento si hay una gran cantidad de barras (el etiquetado de un gráfico por hora puede tardar horas). El ejemplo del etiquetado de un gráfico EURUSD mensual se muestra en la Figura 18.



Fig. 18 Etiquetado de ondas con analizador automático en MQL5

Conclusión

