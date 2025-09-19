Советник Cincin (v2.24) - это автоматическая торговая система для MetaTrader 5, которая совершает консервативные случайные сделки по заданному инструменту (например, EURUSD), с такими функциями, как управление корзиной, хеджирование и контроль позиции.

Советник для MetaTrader 5, сочетающий экспоненциальные скользящие средние (EMA) и индекс относительной силы (RSI) для генерации торговых сигналов. Включает функции управления рисками и фильтр времени торговли.