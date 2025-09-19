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Советники

Простой советник на основе индикаторов WPR, Bollinger Bands и ATR - эксперт для MetaTrader 5

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Artyom Trishkin

4.2 (65)
Пишу скрипты, индикаторы, советники на mql5
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176 статей 23 кода 21 тема 19966 комментариев
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Советник ExpWPRBB реализует простую торговую стратегию на основе сигналов двух индикаторов: Williams' Percent Range (WPR) и полос Боллинджера (BB). Открытие позиции происходит только при совпадении сигналов обоих индикаторов:

  • Покупка: WPR выходит из зоны перепроданности, а цена открытия бара ниже средней линии BB.
  • Продажа: WPR выходит из зоны перекупленности, а цена открытия бара выше средней линии BB.

Для расчёта уровней Stop Loss и Take Profit используется ширина полос Боллинджера и значение ATR. Советник поддерживает работу только на хеджинговых счетах. Дополнительно имеет неторговый режим, где только ставятся метки сигналов — для контроля сигналов в визуальном режиме тестера стратегий.

Входные параметры:

WPR (Williams' Percent Range)

  • InpPeriodWPR — Период расчёта WPR. Количество баров для вычисления значения индикатора;
  • InpOverboughtWPR — Уровень перекупленности WPR. Значение, выше которого считается, что рынок перекуплен (обычно от -20 до 0);
  • InpOversoldWPR — Уровень перепроданности WPR. Значение, ниже которого считается, что рынок перепродан (обычно от -80 до -100).

BB (Bollinger Bands)

  • InpPeriodBB — Период расчёта Bollinger Bands. Количество баров для вычисления полос;
  • InpDeviationBB — Отклонение Bollinger Bands. Множитель стандартного отклонения для расчёта ширины полос;
  • InpShiftBB — Сдвиг Bollinger Bands. Сдвиг индикатора относительно текущего бара;
  • InpPriceBB — Цена расчёта Bollinger Bands. Тип цены, используемой для расчёта.


ATR (Average True Range)

  • InpPeriodATR — Период расчёта ATR. Количество баров для вычисления среднего истинного диапазона.

Торговля

  • InpSignalsOnly — Не торговать, только ставить метки сигналов. Если true, советник не открывает сделки, а только отображает сигналы на графике;
  • InpVolume — Объем позиции. Размер лота для открытия сделки;
  • InpDeviation — Проскальзывание (в пунктах). Максимально допустимое отклонение цены при исполнении ордера;
  • InpMagic — Магический номер. Уникальный идентификатор позиций советника для их отслеживания;
  • InpStopLoss — Stop loss (в пунктах). Уровень стоп-лосс. 0 — не устанавливается, -1 — рассчитывается как половина ширины Bollinger Bands;
  • InpTakeProfit — Take profit (в пунктах). Уровень тейк-профит. 0 — не устанавливается, -1 — рассчитывается по значению ATR;
  • InpSLMltp — Множитель размера Stop loss, если Stop loss == -1. Позволяет увеличить или уменьшить автоматически рассчитанный стоп-лосс;
  • InpTPMltp — Множитель размера Take profit, если Take profit == -1. Позволяет увеличить или уменьшить автоматически рассчитанный тейк-профит.

Значения, выставляемые по умолчанию для входных параметров советника оптимизированы для тестирования на периоде графика H4.

Результат теста в режиме "Все тики" за последний год на H4 с параметрами по умолчанию:







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