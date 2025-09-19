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Простой советник на основе индикаторов WPR, Bollinger Bands и ATR - эксперт для MetaTrader 5
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Советник ExpWPRBB реализует простую торговую стратегию на основе сигналов двух индикаторов: Williams' Percent Range (WPR) и полос Боллинджера (BB). Открытие позиции происходит только при совпадении сигналов обоих индикаторов:
- Покупка: WPR выходит из зоны перепроданности, а цена открытия бара ниже средней линии BB.
- Продажа: WPR выходит из зоны перекупленности, а цена открытия бара выше средней линии BB.
Для расчёта уровней Stop Loss и Take Profit используется ширина полос Боллинджера и значение ATR. Советник поддерживает работу только на хеджинговых счетах. Дополнительно имеет неторговый режим, где только ставятся метки сигналов — для контроля сигналов в визуальном режиме тестера стратегий.
Входные параметры:
WPR (Williams' Percent Range)
- InpPeriodWPR — Период расчёта WPR. Количество баров для вычисления значения индикатора;
- InpOverboughtWPR — Уровень перекупленности WPR. Значение, выше которого считается, что рынок перекуплен (обычно от -20 до 0);
- InpOversoldWPR — Уровень перепроданности WPR. Значение, ниже которого считается, что рынок перепродан (обычно от -80 до -100).
BB (Bollinger Bands)
- InpPeriodBB — Период расчёта Bollinger Bands. Количество баров для вычисления полос;
- InpDeviationBB — Отклонение Bollinger Bands. Множитель стандартного отклонения для расчёта ширины полос;
- InpShiftBB — Сдвиг Bollinger Bands. Сдвиг индикатора относительно текущего бара;
- InpPriceBB — Цена расчёта Bollinger Bands. Тип цены, используемой для расчёта.
ATR (Average True Range)
- InpPeriodATR — Период расчёта ATR. Количество баров для вычисления среднего истинного диапазона.
Торговля
- InpSignalsOnly — Не торговать, только ставить метки сигналов. Если true, советник не открывает сделки, а только отображает сигналы на графике;
- InpVolume — Объем позиции. Размер лота для открытия сделки;
- InpDeviation — Проскальзывание (в пунктах). Максимально допустимое отклонение цены при исполнении ордера;
- InpMagic — Магический номер. Уникальный идентификатор позиций советника для их отслеживания;
- InpStopLoss — Stop loss (в пунктах). Уровень стоп-лосс. 0 — не устанавливается, -1 — рассчитывается как половина ширины Bollinger Bands;
- InpTakeProfit — Take profit (в пунктах). Уровень тейк-профит. 0 — не устанавливается, -1 — рассчитывается по значению ATR;
- InpSLMltp — Множитель размера Stop loss, если Stop loss == -1. Позволяет увеличить или уменьшить автоматически рассчитанный стоп-лосс;
- InpTPMltp — Множитель размера Take profit, если Take profit == -1. Позволяет увеличить или уменьшить автоматически рассчитанный тейк-профит.
Значения, выставляемые по умолчанию для входных параметров советника оптимизированы для тестирования на периоде графика H4.
Результат теста в режиме "Все тики" за последний год на H4 с параметрами по умолчанию:
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