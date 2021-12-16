Il Semplice Esempio di Creazione di un Indicatore Utilizzando la Logica Fuzzy

Introduzione

L'uso di vari metodi per l'analisi dei mercati finanziari è diventato sempre più popolare tra i trader negli ultimi anni. Vorrei dare il mio contributo e mostrare come creare un buon indicatore scrivendo un paio di dozzine di righe di codice. Inoltre, ti rivelerò brevemente le basi della logica fuzzy.



1. Nozioni di Base sulla Logica Fuzzy

Come spiegare alle nostre macchine di calcolo il significato di espressioni così semplici come "...un po' di più...", "...troppo veloce...", "...quasi niente..."? Infatti, è abbastanza possibile utilizzando gli elementi di teoria degli insiemi fuzzy, ovvero le cosiddette "funzioni di appartenenza". Ecco un esempio da А. Il libro di Leonenkov:



Descriviamo la funzione di appartenenza alla frase "caffè caldo": la temperatura del caffè va considerata compresa tra 0 e 100 gradi centigradi per il semplice motivo che a temperature inferiori a 0 gradi si trasformerà in ghiaccio, mentre a temperature superiori 100 gradi evaporerà. È abbastanza ovvio che una tazzina con una temperatura di 20 gradi non può essere definita calda, ovvero la funzione di appartenenza alla categoria "caldo" è pari a 0, mentre una tazzina con una temperatura di 70 gradi appartiene sicuramente alla categoria "caldo" e, quindi, il valore della funzione è uguale a 1 in questo caso.



Per quanto riguarda i valori di temperatura ​che si trovano tra questi due valori estremi, la situazione non è così definita. Alcune persone potrebbero considerare "calda" una tazza di caffè con una temperatura di 55 gradi, mentre altre potrebbero considerarla "non così calda". Questa è la "sfocatura".



Tuttavia, possiamo immaginare l'aspetto approssimativo della funzione di appartenenza: è "monotonicamente crescente":





La figura sopra mostra la funzione di appartenenza "lineare a tratti".



Pertanto, la funzione può essere definita dalla seguente espressione analitica:





Useremo tali funzioni per il nostro indicatore.





2. Funzione di Appartenenza

In un modo o nell'altro, il compito di qualsiasi indicatore tecnico è la determinazione dello stato attuale del mercato (piatto, trend rialzista, trend ribassista), nonché la generazione di segnali di ingresso/uscita dal mercato. Come si può fare questo con l'aiuto delle funzioni di appartenenza? Abbastanza facile.



Prima di tutto, dobbiamo definire le condizioni al contorno. Poniamo le seguenti condizioni al contorno: per «100% trend rialzista» sarà l'incrocio di EMA con periodo 2, basato sul prezzo tipico (H+L+C)/3 con bordo superiore Envelopes con parametri 8, 0.08, SMA , Close, mentre per «100% trend ribassista» si tratterà dell'attraversamento della stessa EMA con bordo inferiore Envelopes. Tutto ciò che si trova tra queste condizioni sarà considerato piatto. Aggiungiamo un altro envelope con i parametri 32, 0.15, SMA, Close.



Di conseguenza, otterremo due funzioni di appartenenza identiche. Il segnale di acquisto verrà attivato quando entrambe le funzioni sono pari a 1, mentre il segnale di vendita verrà attivato quando entrambe le funzioni sono rispettivamente pari a -1. Poiché è conveniente costruire grafici con l'intervallo da -1 a 1, il grafico risultante sarà ottenuto come media aritmetica di due funzioni F(x)= (f1(x)+f2(x))/2.

Ecco come appare sul grafico:





In questo caso la funzione di appartenenza avrà la seguente rappresentazione grafica:





Analiticamente può essere scritto come segue:

,



dove a e b sono rispettivamente le linee di envelope superiore e inferiore, mentre х è un valore di EMA(2).

Con la funzione definita, possiamo ora passare alla scrittura del codice dell'indicatore.





3. Creazione del Codice del Programma

Prima di tutto, dovremmo definire cosa e come disegneremo.



I risultati dei calcoli della funzione di appartenenza verranno visualizzati come una linea rispettivamente rossa e blu.



La media aritmetica verrà visualizzata come un istogramma dalla linea dello zero e dipinta in uno dei cinque colori a seconda del valore della funzione risultante:

Per questo verrà utilizzato lo stile di disegno DRAW_COLOR_HISTOGRAM.

Tracciamo rettangoli blu e rossi come segnali di acquisto/uscita sulle barre dell'istogramma, i cui valori sono uguali a 1 o -1.

Ora è il momento di eseguire MetaEditor e iniziare. Nuovo->Indicatore personalizzato->Avanti... Compila il campo "Parametri":





Crea i buffer:





Dopo aver fatto clic sul pulsante "Fine", riceviamo un codice sorgente e iniziamo a migliorarlo.

Prima di tutto, definiamo il numero di buffer. Sette di questi sono già stati creati dalla procedura guidata (5 per i dati, 2 per il colore). Noi abbiamo bisogno di altri 5.

#property indicator_minimum - 1.4 #property indicator_maximum 1.4 #property indicator_buffers 12

input string txt1= "----------" ; input int Period_Fast= 8 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Fast = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Fast = PRICE_CLOSE ; input double Dev_Fast= 0.08 ; input string txt2= "----------" ; input int Period_Slow= 32 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Slow = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Slow = PRICE_CLOSE ; input double Dev_Slow= 0.15 ; input string txt3= "----------" ; input int Period_Signal= 2 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Signal = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Signal = PRICE_TYPICAL ; input string txt4= "----------" ;

Modifichiamo i parametri di input:

I commenti che seguono la variabile dichiarata sono molto utili. Il testo dei commenti viene inserito nella finestra dei parametri dell'indicatore.

Molto utile anche la possibilità di creare liste:





Riservando le variabili per gli handle e i buffer dell'indicatore:

int Envelopes_Fast; int Envelopes_Slow; int MA_Signal; double Env_Fast_Up[]; double Env_Fast_Dn[]; double Env_Slow_Up[]; double Env_Slow_Dn[]; double Mov_Sign[];

Adesso passa alla funzione OnInit().

Aggiungiamo un po' di bellezza: specifica il nome dell'indicatore e rimuovi gli zeri decimali extra:

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 1 ); string name; StringConcatenate (name, "FLE ( " , Period_Fast, " , " , Dev_Fast, " | " , Period_Slow, " , " , Dev_Slow, " | " , Period_Signal, " )" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,name);

e aggiungi i buffer mancanti:

SetIndexBuffer ( 7 ,Env_Fast_Up, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,Env_Fast_Dn, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,Env_Slow_Up, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,Env_Slow_Dn, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,Mov_Sign, INDICATOR_CALCULATIONS );

Il parametro INDICATOR_CALCULATIONS significa che i dati del buffer sono necessari solo per i calcoli intermedi. Non verrà visualizzato sul grafico.

Nota come vengono dichiarati gli indicatori con buffer di colore:

SetIndexBuffer ( 4 ,SignalBuffer1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 ,SignalBuffer2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 6 ,SignalColors, INDICATOR_COLOR_INDEX );

Riempire gli handle:

Envelopes_Fast = iEnvelopes ( NULL , 0 ,Period_Fast, 0 ,Method_Fast,Price_Fast,Dev_Fast); Envelopes_Slow = iEnvelopes ( NULL , 0 ,Period_Slow, 0 ,Method_Slow,Price_Slow,Dev_Slow); MA_Signal = iMA ( NULL , 0 ,Period_Signal, 0 ,Method_Signal,Price_Signal);

Tutti i lavori con la funzione OnInit() sono finiti.



Ora creiamo la funzione che calcolerà il valore della funzione di appartenenza:

double Fuzzy( double x, double a, double c) { double F; if (a<x) F= 1 ; else if (x<=a && x>=c) F=( 1 - 2 *(a-x)/(a-c)); else if (x<c) F=- 1 ; return (F); }

I preparativi sono finiti. Le variabili e i buffer vengono dichiarati, gli handle vengono assegnati.



Ora è il momento di procedere con la funzione di base OnCalculate().



Prima di tutto, scriviamo i valori degli indicatori necessari nei buffer intermedi. Usa la funzione CopyBuffer():

CopyBuffer (Envelopes_Fast, UPPER_LINE , 0 , rates_total, Env_Fast_Up); CopyBuffer (Envelopes_Fast, LOWER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Fast_Dn); CopyBuffer (Envelopes_Slow, UPPER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Slow_Up); CopyBuffer (Envelopes_Slow, LOWER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Slow_Dn); CopyBuffer (MA_Signal, 0 , 0 ,rates_total,Mov_Sign);

Qui dobbiamo aggiungere il codice per l'ottimizzazione dei calcoli (viene eseguito il ricalcolo solo dell'ultima barra):

int start; if (prev_calculated== 0 ) { start = Period_Slow; } else start=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start;i<rates_total;i++) { }

Non è rimasto molto del codice.

double x = Mov_Sign[i]; double a1 = Env_Fast_Up[i]; double b1 = Env_Fast_Dn[i]; Rule1Buffer[i] = Fuzzy(x,a1,b1); double a2 = Env_Slow_Up[i]; double b2 = Env_Slow_Dn[i]; Rule2Buffer[i] = Fuzzy(x,a2,b2);

Impostando i parametri x, a, b, eseguendo il calcolo del valore della funzione di appartenenza e scrivendolo nell'apposito buffer:

Vengono costruite due linee di indicatori.



Ora calcoliamo il valore risultante.

ResultBuffer[i] = (Rule1Buffer[i]+Rule2Buffer[i])/ 2 ;

Quindi dovremmo dipingere le barre dell'istogramma con colori appropriati: poiché abbiamo cinque colori, allora ResultColors[i] può avere qualsiasi valore da 0 a 4.



In genere, il numero di colori possibili è 64. Pertanto, è una grande opportunità per applicare le proprie capacità creative.

for ( int ColorIndex= 0 ;ColorIndex<= 4 ;ColorIndex++) { if ( MathAbs (ResultBuffer[i])> 0.2 *ColorIndex && MathAbs (ResultBuffer[i])<= 0.2 *(ColorIndex+ 1 )) { ResultColors[i] = ColorIndex; break ; } }

Quindi dovremmo disegnare i rettangoli di segnale. Useremo lo stile di disegno DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.

Ha due buffer di dati con una barra dell'istogramma e un buffer di colore che viene costruito tra di loro.



I valori dei buffer di dati saranno sempre gli stessi: 1.1 e 1.3 per un segnale di acquisto, rispettivamente -1.1 e -1.3 per un segnale di vendita.



EMPTY_VALUE significherà l'assenza del segnale.

if (ResultBuffer[i]== 1 ) { SignalBuffer1[i]= 1.1 ; SignalBuffer2[i]= 1.3 ; SignalColors[i]= 1 ; } else if (ResultBuffer[i]==- 1 ) { SignalBuffer1[i]=- 1.1 ; SignalBuffer2[i]=- 1.3 ; SignalColors[i]= 0 ; } else { SignalBuffer1[i]= EMPTY_VALUE ; SignalBuffer2[i]= EMPTY_VALUE ; SignalColors[i]= EMPTY_VALUE ; }

Fai clic su "Compila" e voilà!









Conclusione

Cos'altro si può aggiungere? In questo articolo ho toccato l'approccio più elementare alla logica fuzzy.



C'è abbastanza spazio qui per vari esperimenti. Ad esempio, possiamo utilizzare la seguente funzione:





Penso che non sarà difficile per te scrivere l'espressione analitica per esso e trovare le condizioni adatte.



Buona fortuna!