Ein einfaches Beispiel zur Erstellung eins Indikators mittels Qualitativaussagenlogik (unscharfer oder fuzzy Logik)

Einleitung

Der Einsatz verschiedener Methoden zur Analyse der Finanzmärkte ist bei den Börsenhändlern in den zurückliegenden Jahren immer beliebter geworden. Auch ich möchte mein Scherflein dazu beitragen, indem ich demonstriere, wie man mit ein paar Zeilen Programmcode einen ordentlichen Indikator anlegen kann. Ganz nebenbei werde ich auch kurz auf die Grundlagen der „fuzzy logic“ genannten unscharfen oder Qualitativaussagenlogik eingehen.

Allen, denen das nicht genügt, und die sich für dieses Material interessieren, empfehle ich folgende Lektüre:

1. Grundlagen der Qualitativaussagenlogik

Wie erklärt man seinem Rechner für Menschen so elementare Aussagen wie „ein wenig mehr“, „zu schnell“ oder „fast nichts“? Das ist möglich und zwar mithilfe von Elementen unscharfer Mengen, um genau zu sein der so genannten „Zugehörigkeitsfunktionen“. Hie ist ein Beispiel aus dem Buch A. Leonenkovs:

Wir schreiben die Zugehörigkeitsfunktion für die Aussage „heißer Kaffee“: dazu müssen wir die Kaffeetemperatur in dem Bereich von 0 bis 100°C betrachten, da der Kaffee bei unter null Grad gefrieren und bei über 100 Grad verdampfen würde. Es ist offenkundig, dass eine Tasse Kaffee bei einer Temperatur von 20 Grad nicht als „heiß“ bezeichnet werden könnte, das heißt, die Funktion für die Zugehörigkeit des Kaffees zu der Kategorie „heiß“ würde eine Null ausgeben, während der Kaffee bei einer Temperatur von 70 Grad zweifelsohne der Kategorie „heiß“ zugerechnet würde, der Funktionswert wäre in diesem Falle „1“.

Hinsichtlich der Temperaturwerte zwischen diesen Grenzen verhält es sich nicht so eindeutig. Der Eine erachtet eine Tasse Kaffee mit einer Temperatur von 55 Grad vielleicht als „heiß“, während andere denken mögen, sie wäre doch „nicht ganz so heiß“. Das ist es was die „Unschärfe“ ausmacht.

Nichtsdestoweniger können wir uns ein Muster für eine Zugehörigkeitsfunktion vorstellen, und zwar für eine monoton steigende.

Die Abbildung oben zeigt eine „stückweise lineare“ Zugehörigkeitsfunktion.

Somit kann die Funktion mit folgendem analytischen Ausdruck aufgestellt werden:

Vergleichbare Funktionen werden wir für unseren Indikator verwenden.

2. Die Zugehörigkeitsfunktion

Zur Aufgabe eines jeden technischen Indikators gehören in mehr oder weniger großem Umfang die Ermittlung der Marktlage zu einem gegebenen Zeitpunkt (gleichbleibender flat], auf- oder absteigender Trend) sowie die Erzeugung von Signalen für einen Geschäftsabschluss oder den Verzicht darauf. Wie bewerkstelligen wir das mithilfe von Zugehörigkeitsfunktionen? Nichts leichter als das.

Zunächst müssen wir die Randbedingungen festlegen. Die Randbedingung zur Bestimmung des „100-prozentig aufsteigenden Trends“ ist der Schnittpunkt des aus dem durchschnittlichen Kurs der entsprechenden Handelsperiode ermittelte EMA (H+L+C)/3 für den Zeitraum 2 mit dem oberen Rand des Umschlags-Indikators Envelopes mit den Parametern 8; 0,08, SMA und Close, wogegen der „100-prozentig absteigende Trend“ am Schnittpunkt desselben EMA mit dem unteren Rand des Envelopes-Indikators seine Randbedingung hat. Alles, was dazwischen liegt, betrachten wir als gleichbleibend oder „flat“. Zur Steigerung der Aussagekraft nehmen wir einen weiteren „Umschlag“ mit den Parametern 32; 0,15, SMA und Close hinzu.

Das Ergebnis müssen zwei identische Zugehörigkeitsfunktionen sein. Als Signal für einen Kauf dient jede Situation, in der beide Funktionen gleich 1 sind, für den Verkauf entsprechend minus 1. Da es einfach ist, Diagramme mit einem Wertebereich von „-1“ bis „1“ anzulegen, erhalten wir unsere Abbildung mithilfe des arithmetischen Mittels der Ergebnisse zweier Funktionen F(x)= (f1(x)+f2(x))/2.

So sieht das resultierende Diagramm aus:

Die Zugehörigkeitsfunktion nimmt in diesem Fall folgende Gestalt an:

In analytischer Schreibweise liest sich das so:

,

mit a und b als oberer bzw. unterer „Umschlagsgrenze“ sowie х als Wert von EMA(2).

Mit der definierten Funktion machen wir uns jetzt an das Schreiben des Indikatorcodes.

3. Anlegen des Programmcodes

Zunächst müssen wir klären, was und wie wir es zeichnen möchten.

Die Ergebnisse der Berechnung der Zugehörigkeitsfunktion werden wir als rote bzw. blaue Linie ausgeben.

Das arithmetische Mittel wird als Histogramm ab der Nulllinie abgebildet und je nach Wert der resultierenden Funktion mit fünf Farben gefärbt.

Dazu verwenden wir die Darstellungsart DRAW_COLOR_HISTOGRAM.

Zur Wiedergabe der Kauf- und Verkaufssignale zeichnen wir oberhalb der Balken des Histogramms, deren Wert gleich „1“ oder „-1“ ist, blaue und rote Rechtecke ein.

Jetzt ist es an der Zeit, das Bearbeitungsprogramm MetaEditor aufzurufen und endlich anzufangen: Neu->Benutzerdefinierter Indikator->Weiter... (New->Custom Indicator->Next...) Wir füllen das Eingabefeld „Parameter“ aus:

Und legen die Zwischenspeicher (Puffer) an:

Nach Betätigen der Schaltfläche „Fertig“ erhalten wir den Quellcode und können beginnen, ihn zu verbessern.

Zunächst einmal legen wir die Anzahl der Zwischenspeicher fest. Sieben sind bereits von dem Assistenten angelegt worden (5 für Daten und 2 für Farben). Wir benötigen 5 weitere.

#property indicator_minimum - 1.4 #property indicator_maximum 1.4 #property indicator_buffers 12

input string txt1= "----------" ; input int Period_Fast= 8 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Fast = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Fast = PRICE_CLOSE ; input double Dev_Fast= 0.08 ; input string txt2= "----------" ; input int Period_Slow= 32 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Slow = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Slow = PRICE_CLOSE ; input double Dev_Slow= 0.15 ; input string txt3= "----------" ; input int Period_Signal= 2 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Signal = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Signal = PRICE_TYPICAL ; input string txt4= "----------" ;

Jetzt bearbeiten wir die Eingangsparameter:

Eine äußerst angenehme Neuerung sind die Kommentare hinter den deklarierten Variablen. Ihr Text wird in das Eingabefeld für die Indikatorparameter eingegeben.

Die Möglichkeit, Listen anzulegen, ist ebenfalls recht nützlich:

Wir belegen Variablen für die Bezeichner und Zwischenspeicher der Indikatoren vor:

int Envelopes_Fast; int Envelopes_Slow; int MA_Signal; double Env_Fast_Up[]; double Env_Fast_Dn[]; double Env_Slow_Up[]; double Env_Slow_Dn[]; double Mov_Sign[];

Weiter geht es jetzt mit der Funktion OnInit().

Wir hübschen etwas auf, indem wir den Namen des Indikators angegeben und die überzähligen Dezimalnullen löschen:

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 1 ); string name; StringConcatenate (name, "FLE ( " , Period_Fast, " , " , Dev_Fast, " | " , Period_Slow, " , " , Dev_Slow, " | " , Period_Signal, " )" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,name);

und die fehlenden Zwischenspeicher hinzufügen:

SetIndexBuffer ( 7 ,Env_Fast_Up, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,Env_Fast_Dn, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,Env_Slow_Up, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,Env_Slow_Dn, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,Mov_Sign, INDICATOR_CALCULATIONS );

Der Parameter INDICATOR_CALCULATIONS besagt, dass die Daten des Zwischenspeichers lediglich für die Zwischenberechnungen gedacht sind. Sie werden im Diagramm nicht angezeigt.

Schauen Sie sich an, wie die Indikatoren mit dem Farbpuffer deklariert werden:

SetIndexBuffer ( 4 ,SignalBuffer1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 ,SignalBuffer2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 6 ,SignalColors, INDICATOR_COLOR_INDEX );

wir füllen die Bezeichner (handles) aus:

Envelopes_Fast = iEnvelopes(NULL, 0 ,Period_Fast, 0 ,Method_Fast,Price_Fast,Dev_Fast); Envelopes_Slow = iEnvelopes(NULL, 0 ,Period_Slow, 0 ,Method_Slow,Price_Slow,Dev_Slow); MA_Signal = iMA(NULL, 0 ,Period_Signal, 0 ,Method_Signal,Price_Signal);

Die Funktion OnInit() hat ihre Schuldigkeit getan...

Jetzt legen wir die Funktion an, die den Wert für die Zugehörigkeitsfunktion berechnen wird:

double Fuzzy( double x, double a, double c) { double F; if (a<x) F= 1 ; else if (x<=a && x>=c) F=( 1 - 2 *(a-x)/(a-c)); else if (x<c) F=- 1 ; return (F); }

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Variablen und Zwischenspeicher sind deklariert, die Bezeichner zugeordnet.

Machen wir uns unmittelbar an die Hauptfunktion OnCalculate().

Zu Beginn schreiben wir die Werte der von uns benötigten Indikatoren in die Zwischenspeicher. Dazu verwenden wir die Funktion CopyBuffer():

CopyBuffer (Envelopes_Fast, UPPER_LINE, 0 , rates_total, Env_Fast_Up); CopyBuffer (Envelopes_Fast,LOWER_LINE, 0 ,rates_total,Env_Fast_Dn); CopyBuffer (Envelopes_Slow,UPPER_LINE, 0 ,rates_total,Env_Slow_Up); CopyBuffer (Envelopes_Slow,LOWER_LINE, 0 ,rates_total,Env_Slow_Dn); CopyBuffer (MA_Signal, 0 , 0 ,rates_total,Mov_Sign);

Hier muss der Code zur Optimierung der Berechnung eingefügt werden (Neuberechnung nur des letzten Balkens).

int start; if (prev_calculated== 0 ) { start = Period_Slow; } else start=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start;i<rates_total;i++) { }

Jetzt fehlt nur noch ein winziges bisschen Code.

double x = Mov_Sign[i]; double a1 = Env_Fast_Up[i]; double b1 = Env_Fast_Dn[i]; Rule1Buffer[i] = Fuzzy(x,a1,b1); double a2 = Env_Slow_Up[i]; double b2 = Env_Slow_Dn[i]; Rule2Buffer[i] = Fuzzy(x,a2,b2);

Wir legen die Parameter x, a und b fest, nehmen die Berechnung des Wertes für die Zugehörigkeitsfunktion vor und legen ihn in dem entsprechenden Zwischenspeicher ab:

Die zwei Indikatorzeilen wurden angelegt.

Jetzt berechnen wir das Ergebnis.

ResultBuffer[i] = (Rule1Buffer[i]+Rule2Buffer[i])/ 2 ;

Weiterhin füllen wir die Balken des Histogramms mit den entsprechenden Farben: da wir derer fünf haben, kann ResultColors[i] jeden Wert zwischen 0 und 4 jeweils einschließlich annehmen.

Generell sind bis zu 64 Farben möglich. Hier können wir also unserer Kreativität freien Lauf lassen.

for ( int ColorIndex= 0 ;ColorIndex<= 4 ;ColorIndex++) { if ( MathAbs (ResultBuffer[i])> 0.2 *ColorIndex && MathAbs (ResultBuffer[i])<= 0.2 *(ColorIndex+ 1 )) { ResultColors[i] = ColorIndex; break ; } }

Außerdem zeichnen wir die Rechtecke für die Signale. Dazu benötigen wir die Darstellungsart DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.

Sie verfügt über zwei Datenpuffer, zwischen denen der Histogrammbalken angelegt wird, sowie einen Farbpuffer.

Die Werte der Datenpuffer sind stets konstant: 1,1 und 1,3 für ein Kaufsignal bzw. -1,1 und -1,3 für ein Verkaufssignal.

Der Wert EMPTY_VALUE entspricht dem Nichtvorhandensein eines Signals.

if (ResultBuffer[i]== 1 ) { SignalBuffer1[i]= 1.1 ; SignalBuffer2[i]= 1.3 ; SignalColors[i]= 1 ; } else if (ResultBuffer[i]==- 1 ) { SignalBuffer1[i]=- 1.1 ; SignalBuffer2[i]=- 1.3 ; SignalColors[i]= 0 ; } else { SignalBuffer1[i]=EMPTY_VALUE; SignalBuffer2[i]=EMPTY_VALUE; SignalColors[i]=EMPTY_VALUE; }

Wir betätigen die Schaltfläche „Kompilieren“, et voilà!

Fazit

Was kann sonst noch hinzugefügt werden? In diesem Beitrag wurde der grundlegendste Zugang zur Qualitativaussagenlogik vorgestellt.

Er lässt genügend Spielraum für weitere Experimente. Zum Beispiel könnten wir die folgende Funktion verwenden:

Ich bin sicher, es wird Ihnen nicht schwer fallen, den analytischen Ausdruck dafür zu schreiben und die geeigneten Bedingungen zu finden.

Viel Erfolg!