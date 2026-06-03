Разработка динамического мультивалютного советника (Часть 7): Карта межпарных корреляций для фильтрации сделок в реальном времени

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Введение

Вы запускаете мультивалютного советника, и на первый взгляд все выглядит идеально выстроенным: каждый символ дает четкие сигналы, входы точны, а логика работает именно так, как задумано. Однако как только сделки начинают наслаиваться по нескольким инструментам, проявляется неприятная закономерность. То, что выглядело как диверсификация, превращается в концентрированную экспозицию. Советник открывает позиции по парам, которые исторически движутся вместе, фактически дублируя риск. Когда корреляции усиливаются – а во время всплесков волатильности это происходит часто, – просадки нарастают быстрее не потому, что отдельные сигналы были ошибочными, а потому, что портфель стал структурно несбалансированным. Проблема уже не в точности сигналов, а в учете взаимосвязей.

Именно здесь, в части 7, меняется сам подход. Вместо того чтобы оценивать каждую пару изолированно, мы встраиваем карту межпарных корреляций в реальном времени прямо в движок принятия решений. Перед исполнением любой сделки советник теперь оценивает, как эта позиция взаимодействует с текущей экспозицией по всему набору торгуемых инструментов. Если новый сигнал увеличивает коррелированный риск или противоречит общей направленности портфеля, он может быть отфильтрован. Если часть 6 была посвящена эффективности исполнения – оптимизации чувствительности к спреду и ранжированию по издержкам, – то этот раздел поднимает систему на уровень портфельного анализа и принятия решений. Приоритет смещается от одной только экономии издержек к согласованности направлений, согласованности экспозиции и динамическому управлению риском во всей мультивалютной системе.









Обзор и понимание системы



Система нашего советника построена как централизованный портфельный движок, который из единой системы управления отслеживает, оценивает и торгует по нескольким символам. Вместо того чтобы рассматривать каждую пару отдельно, система поддерживает структурированные данные по символам, синхронизированные ценовые данные и единый пайплайн принятия решений, который в общей цепочке обрабатывает сигналы, фильтры исполнения и параметры риска. Эта архитектура обеспечивает единое применение логики ко всем инструментам и при этом сохраняет гибкость для метрик конкретного символа, таких как волатильность, условия спреда и сила сигнала.

В основе советника лежит карта межпарных корреляций в реальном времени, которая улучшает фильтрацию сделок и баланс портфеля. Перед открытием новых позиций система оценивает статистические взаимосвязи между символами, чтобы не допускать избыточной экспозиции и снижать совокупный направленный риск. Сочетание структурированного управления символами, матричной индексации корреляций и динамической фильтрации в цикле OnTick позволяет советнику работать не просто как генератор сделок, а как движок принятия решений с учетом портфеля, который постоянно учитывает меняющиеся межрыночные взаимосвязи.





Приступим

#property copyright "GIT under Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/johnhlomohang/" #property version "1.00" #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> CTrade trade; CPositionInfo posInfo; input string Symbols = "XAUUSD,GBPUSD,USDJPY,USDZAR" ; input ENUM_TIMEFRAMES CorrTimeframe = PERIOD_M15 ; input int CorrelationPeriod = 100 ; input double CorrelationThreshold = 0.7 ; input double MaxCorrelationExposure = 1.5 ; input ENUM_TIMEFRAMES SignalTimeframe = PERIOD_M15 ; input int BiasLookbackBars = 20 ; input double BiasThreshold = 0.001 ; input int FastMAPeriod = 10 ; input int SlowMAPeriod = 30 ; input double LotSize = 0.1 ; input int StopLoss_Pips = 30 ; input int TakeProfit_Pips = 60 ; input int MagicNumber = 123456 ; input int Slippage = 30 ; input bool UseHeatmap = false ;

Начиная работу, мы формируем базовую структуру и конфигурацию системы советника: импортируем необходимые торговые классы (CTrade для исполнения и CPositionInfo для отслеживания позиций) и задаем все ключевые входные параметры, управляющие поведением системы. Сначала мы задаем список символов для мониторинга, таймфрейм и окно проверки для расчета межпарных корреляций, а также пороги, определяющие, когда корреляции считаются сильными и когда совокупная коррелированная экспозиция становится чрезмерной. Благодаря этому советник с самого начала работает с учетом структуры портфеля.

Затем мы задаем логику генерации сигналов на основе пересечения скользящих средних, дополненную фильтром по направленности, а также полный набор параметров исполнения сделок, включая размер лота, стоп-лосс, тейк-профит, проскальзывание и магическое число для идентификации позиций. Мы также добавляем опцию управления визуализацией тепловой карты корреляций.

struct SymbolData { string name; double close[]; }; int m_numSymbols; SymbolData m_symbols[]; double m_correlationMatrix[]; datetime m_lastBarTime; bool m_correlationValid; int m_fastMA[]; int m_slowMA[]; datetime m_lastSignalBar[]; int OnInit () { string list = Symbols; if ( StringFind (list, _Symbol ) < 0 ) list = list + "," + _Symbol ; string parts[]; int num = StringSplit (list, ',' ,parts); if (num <= 0 ) { Print ( "No symbols specified!" ); return ( INIT_FAILED ); } m_numSymbols = num; ArrayResize (m_symbols,m_numSymbols); for ( int i= 0 ; i<m_numSymbols; i++) { string sym = parts[i]; StringTrimRight (sym); if (! SymbolSelect (sym, true )) { Print ( "Failed to select symbol: " ,sym); return ( INIT_FAILED ); } m_symbols[i].name = sym; ArrayResize (m_symbols[i].close,CorrelationPeriod); ArraySetAsSeries (m_symbols[i].close, true ); } ArrayResize (m_correlationMatrix,m_numSymbols*m_numSymbols); ArrayResize (m_fastMA,m_numSymbols); ArrayResize (m_slowMA,m_numSymbols); ArrayResize (m_lastSignalBar,m_numSymbols); for ( int i= 0 ; i<m_numSymbols; i++) { m_fastMA[i] = iMA (m_symbols[i].name, SignalTimeframe, FastMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); m_slowMA[i] = iMA (m_symbols[i].name, SignalTimeframe, SlowMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (m_fastMA[i]== INVALID_HANDLE || m_slowMA[i]== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to create MA handle for " ,m_symbols[i].name); return ( INIT_FAILED ); } m_lastSignalBar[i] = 0 ; } m_lastBarTime = 0 ; m_correlationValid = false ; EventSetTimer ( 60 ); trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); Print ( "Multi-Pair Correlation EA initialized with " ,m_numSymbols, " symbols." ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В этом разделе задается структурированная модель данных советника через структуру SymbolData, в которой хранятся имя каждого символа и выделенный буфер цен закрытия, используемый для расчета корреляций. Благодаря организации данных по символам в структуру и хранению нескольких экземпляров в массиве m_symbols[] советник получает масштабируемую архитектуру с четким разделением между данными по каждому символу и глобальной логикой системы. Эту архитектуру поддерживают несколько глобальных массивов и переменных состояния, включая уплощенную одномерную матрицу корреляций, хэндлы скользящих средних для генерации сигналов, массивы контроля времени сигнала по каждому символу и флаги, отслеживающие актуальность и корректность данных корреляции.

В OnInit() советник динамически подготавливает среду для работы с несколькими символами. Сначала проверяется, что текущий символ графика включен в список отслеживаемых, после чего входная строка, разделенная запятыми, разбирается на отдельные символы. Каждый символ проверяется и выбирается через SymbolSelect(), после чего размер его внутреннего буфера цен закрытия изменяется, а сам буфер настраивается как массив временного ряда для корректной индексации. Одновременно советник изменяет размер уплощенной матрицы корреляций так, чтобы она охватывала все комбинации пар символов (n x n), и подготавливает массивы, которые позже будут хранить хэндлы индикаторов и данные о времени сигналов. Такое динамическое изменение размера позволяет советнику автоматически масштабироваться в зависимости от количества символов, заданных пользователем.

На последнем этапе инициализации для каждого символа создаются хэндлы индикаторов быстрых и медленных скользящих средних через iMA(), что обеспечивает независимую генерацию сигналов по всему портфелю. Также инициализируются переменные управления состоянием, такие как m_lastBarTime и m_correlationValid, устанавливается таймер для периодического пересчета корреляции и задается магическое число советника для идентификации сделок.

void OnDeinit ( const int reason) { for ( int i= 0 ; i<m_numSymbols; i++) { if (m_fastMA[i]!= INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (m_fastMA[i]); if (m_slowMA[i]!= INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (m_slowMA[i]); } EventKillTimer (); } void OnTick () { if (IsNewBar()) { UpdateCorrelationMatrix(); m_correlationValid = true ; } for ( int i= 0 ; i<m_numSymbols; i++) { string sym = m_symbols[i].name; datetime currBar = iTime (sym,SignalTimeframe, 0 ); if (currBar != m_lastSignalBar[i]) { int signal = CheckSignal(i); if (signal != 0 ) { if (IsTradeAllowed(i,signal)) ExecuteTrade(i,signal); } m_lastSignalBar[i] = currBar; } } } void OnTimer () { if (!m_correlationValid) UpdateCorrelationMatrix(); }

Функция OnDeinit() обеспечивает корректную очистку ресурсов при удалении советника или завершении работы платформы. Она проходит по всем отслеживаемым символам и безопасно освобождает хэндлы индикаторов скользящих средних через IndicatorRelease(), предотвращая утечки памяти и освобождая ресурсы терминала. Она также останавливает таймер через EventKillTimer(), чтобы после деактивации советника не продолжали выполняться фоновые события. Такой структурированный процесс завершения работы поддерживает эффективность системы и предотвращает сохранение процессов индикаторов или таймера, которые могли бы ухудшить производительность.

Функция OnTick() представляет собой основной движок исполнения советника. Сначала проверяется, сформировался ли новый базовый бар, и если да, обновляется матрица межпарных корреляций для поддержания актуальной картины портфеля в реальном времени. Затем для каждого символа определяется формирование нового сигнального бара, чтобы избежать повторной обработки внутри одной и той же свечи. Когда обнаруживается новый бар, советник оценивает торговые сигналы, проверяет, допускается ли сделка с учетом фильтров корреляции и экспозиции, и исполняет ее, если условия выполнены. Функция OnTimer() служит резервным механизмом: если матрица корреляций не была обновлена, она обновляется отсюда, что повышает надежность системы и синхронизацию между символами.

int CorrIndex( int i, int j) { return (i*m_numSymbols + j); } void UpdateClosePrices() { for ( int i= 0 ; i<m_numSymbols; i++) { if ( CopyClose (m_symbols[i].name, CorrTimeframe, 0 , CorrelationPeriod, m_symbols[i].close) <= 0 ) { Print ( "Failed to copy close for " ,m_symbols[i].name); } } } double CalculateCorrelation( double &x[], double &y[], int length) { double sumX= 0 ,sumY= 0 ,sumXY= 0 ,sumX2= 0 ,sumY2= 0 ; for ( int i= 0 ; i<length; i++) { sumX += x[i]; sumY += y[i]; sumXY += x[i]*y[i]; sumX2 += x[i]*x[i]; sumY2 += y[i]*y[i]; } double numerator = length*sumXY - sumX*sumY; double denominator = MathSqrt ((length*sumX2 - sumX*sumX) * (length*sumY2 - sumY*sumY)); if (denominator == 0 ) return ( 0 ); return (numerator/denominator); } void UpdateCorrelationMatrix() { UpdateClosePrices(); for ( int i = 0 ; i < m_numSymbols; i++) { for ( int j = 0 ; j < m_numSymbols; j++) { if (i == j) { m_correlationMatrix[CorrIndex(i,j)] = 1.0 ; continue ; } double corr = CalculateCorrelation( m_symbols[i].close, m_symbols[j].close, CorrelationPeriod); m_correlationMatrix[CorrIndex(i,j)] = corr; } } if (UseHeatmap) DrawHeatmap(); } int GetSymbolIndex( string sym) { for ( int i = 0 ; i < m_numSymbols; i++) { if (m_symbols[i].name == sym) return (i); } return (- 1 ); }

Этот раздел задает математическую и структурную основу межпарного корреляционного движка советника. Вспомогательная функция CorrIndex() преобразует двумерные координаты матрицы (i, j) в индекс одномерного массива, что позволяет эффективно хранить матрицу корреляций в виде уплощенного массива. Затем UpdateClosePrices() считывает последние цены закрытия для каждого отслеживаемого символа через CopyClose(), тем самым гарантируя, что все расчеты корреляции будут опираться на синхронизированные и актуальные рыночные данные. Функция CalculateCorrelation() вручную реализует формулу корреляции Пирсона, вычисляя статистическую связь между двумя ценовыми рядами через накопление сумм, попарных произведений и квадратов значений перед применением нормализованного уравнения корреляции.

Функция UpdateCorrelationMatrix() объединяет все части логики: сначала обновляет ценовые данные, затем проходит по всем парам символов, вычисляя и сохраняя их корреляции в уплощенной матрице. Диагональным элементам присваивается значение 1.0, что обозначает идеальную самокорреляцию, тогда как внедиагональные элементы вычисляются динамически через функцию Пирсона. Если эта опция включена, визуализация тепловой карты обновляется сразу после пересчета, благодаря чему графическое представление остается согласованным с актуальной статистикой. GetSymbolIndex() представляет собой простую вспомогательную функцию поиска, которая сопоставляет имя символа с его внутренней позицией в массиве и тем самым обеспечивает эффективное взаимодействие между торговой логикой, контролем экспозиции и матрицей корреляций.

int GetBias( int idx) { if (idx < 0 || idx >= m_numSymbols) return ( 0 ); if (BiasLookbackBars >= CorrelationPeriod) return ( 0 ); if (m_symbols[idx].close[BiasLookbackBars] == 0.0 ) return ( 0 ); double curr = m_symbols[idx].close[ 0 ]; double prev = m_symbols[idx].close[BiasLookbackBars]; if (prev == 0.0 ) return ( 0 ); double change = (curr - prev) / prev; if (change > BiasThreshold) return ( 1 ); if (change < -BiasThreshold) return (- 1 ); return ( 0 ); } bool IsTradeAllowed( int index, int signal) { string sym = m_symbols[index].name; if ( PositionSelect (sym)) return ( false ); if (!m_correlationValid) return ( false ); ENUM_ORDER_TYPE direction; if (signal == 1 ) direction = ORDER_TYPE_BUY ; else if (signal == - 1 ) direction = ORDER_TYPE_SELL ; else return ( false ); return (PassesCorrelationFilter(index, direction)); } int CheckSignal( int index) { double fast[], slow[]; ArrayResize (fast, 2 ); ArrayResize (slow, 2 ); ArraySetAsSeries (fast, true ); ArraySetAsSeries (slow, true ); if ( CopyBuffer (m_fastMA[index], 0 , 0 , 2 , fast) < 2 ) return 0 ; if ( CopyBuffer (m_slowMA[index], 0 , 0 , 2 , slow) < 2 ) return 0 ; if (fast[ 1 ] <= slow[ 1 ] && fast[ 0 ] > slow[ 0 ]) return ( 1 ); if (fast[ 1 ] >= slow[ 1 ] && fast[ 0 ] < slow[ 0 ]) return (- 1 ); return ( 0 ); }

В этом разделе вводятся фильтрация по направленности и логика проверки сделок в советнике. Функция GetBias() определяет, проявляет ли символ бычью или медвежью направленность, измеряя процентное изменение цены за заданное окно проверки. В нее включены защитные проверки, предотвращающие некорректную индексацию и ошибки деления, после чего рассчитанное изменение сравнивается с настраиваемым порогом. Если рост цены превышает порог, функция возвращает бычий сигнал (1); если снижение цены превышает отрицательный порог, возвращается медвежий сигнал (-1); в иных случаях результат остается нейтральным (0). Этот механизм оценки направленности помогает советнику учитывать более широкий контекст помимо краткосрочных сигналов пересечения.

Функция IsTradeAllowed() выполняет роль защитного фильтра перед любым исполнением сделки. Она блокирует сделки, если по символу уже есть открытая позиция, если матрица корреляций устарела или если сигнал некорректен. После прохождения базовой проверки сигнал преобразуется в направление ордера и передается в корреляционный фильтр для контроля экспозиции на уровне портфеля. В свою очередь CheckSignal() генерирует сигналы входа на основе классического подхода с пересечением скользящих средних, сравнивая последние и предыдущие значения быстрых и медленных скользящих средних. Вместе эти функции обеспечивают, чтобы сделки не только технически инициировались, но и проходили контекстную проверку как с точки зрения направленности, так и в логике управления портфелем.

double CalculatePipSize( string symbol) { int digits = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); if ( StringFind (symbol, "JPY" ) != - 1 ) return ((digits == 3 ) ? point * 10 : point); else if ( StringFind (symbol, "XAU" ) != - 1 || StringFind (symbol, "GOLD" ) != - 1 ) return ( 0.10 ); else if ( StringFind (symbol, "BTC" ) != - 1 || StringFind (symbol, "ETH" ) != - 1 ) return (point * 100.0 ); else if ( StringFind (symbol, "US" ) != - 1 && digits <= 2 ) return (point); else return ((digits == 3 || digits == 5 ) ? point * 10 : point); } void ExecuteTrade( int index, int signal) { string sym = m_symbols[index].name; double pipSize = CalculatePipSize(sym); double price, slPrice, tpPrice; if (signal == 1 ) { price = SymbolInfoDouble (sym, SYMBOL_ASK ); slPrice = price - StopLoss_Pips * pipSize; tpPrice = price + TakeProfit_Pips * pipSize; if (trade.Buy(LotSize, sym, price, slPrice, tpPrice, "Correlation Filter EA" )) Print ( "BUY executed on " , sym, " SL: " , DoubleToString (slPrice, _Digits ), " TP: " , DoubleToString (tpPrice, _Digits )); else Print ( "BUY failed on " , sym, " Error: " , GetLastError ()); } else if (signal == - 1 ) { price = SymbolInfoDouble (sym, SYMBOL_BID ); slPrice = price + StopLoss_Pips * pipSize; tpPrice = price - TakeProfit_Pips * pipSize; if (trade.Sell(LotSize, sym, price, slPrice, tpPrice, "Correlation Filter EA" )) Print ( "SELL executed on " , sym, " SL: " , DoubleToString (slPrice, _Digits ), " TP: " , DoubleToString (tpPrice, _Digits )); else Print ( "SELL failed on " , sym, " Error: " , GetLastError ()); } } bool PassesCorrelationFilter( int symbolIndex, ENUM_ORDER_TYPE direction) { for ( int j = 0 ; j < m_numSymbols; j++) { if (j == symbolIndex) continue ; double corr = m_correlationMatrix[CorrIndex(symbolIndex, j)]; if ( MathAbs (corr) >= CorrelationThreshold) { if ( PositionSelect (m_symbols[j].name)) { ENUM_POSITION_TYPE posType = ( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (corr > 0 ) { if ((direction == ORDER_TYPE_BUY && posType == POSITION_TYPE_BUY ) || (direction == ORDER_TYPE_SELL && posType == POSITION_TYPE_SELL )) { Print ( "Blocked by positive correlation with " , m_symbols[j].name); return ( false ); } } if (corr < 0 ) { if ((direction == ORDER_TYPE_BUY && posType == POSITION_TYPE_SELL ) || (direction == ORDER_TYPE_SELL && posType == POSITION_TYPE_BUY )) { Print ( "Blocked by inverse correlation with " , m_symbols[j].name); return ( false ); } } } } } return ( true ); }

Этот раздел кода отвечает за исполнение сделок, расчет объема позиции с учетом риска и фильтрацию с учетом портфеля, формируя ядро движка принятия решений советника в реальном времени. Функция CalculatePipSize() определяет корректный размер пипса для каждого типа инструмента с учетом различий между Forex-парами, кросс-парами с JPY, металлами, криптовалютами и индексами. За счет корректировки расчета пипсов в соответствии с особенностями символа советник обеспечивает точное применение уровней стоп-лосс и тейк-профит, сохраняя единый контроль риска на разных рынках.

Функция ExecuteTrade() исполняет рыночные ордера с динамически рассчитываемыми уровнями стоп-лосс и тейк-профит, используя размер пипса из CalculatePipSize(). Функция различает сигналы BUY и SELL, рассчитывает соответствующие цены входа, SL и TP и исполняет сделку с использованием класса CTrade. Каждое исполнение записывается в журнал с подробной обратной связью, включая сведения о том, был ли ордер исполнен успешно или завершился ошибкой, а также вывод рассчитанных уровней SL/TP для прозрачности и контроля как за исполнением, так и за риском.

Функция PassesCorrelationFilter() встраивает управление риском на уровне портфеля, проверяя, не нарушит ли новая сделка правила корреляционной экспозиции. Для каждого символа функция сравнивает текущий сигнал со всеми остальными открытыми позициями, используя заранее вычисленную матрицу корреляций. Сделки блокируются, если по сильно коррелирующим символам уже есть позиции в том же или противоположном направлении – в зависимости от знака корреляции. Этот механизм предотвращает избыточную экспозицию и ее наращивание, обеспечивая исполнение сделок только в тех случаях, когда они сохраняют сбалансированный риск по всему мультисимвольному портфелю и тем самым согласуются с общей безопасностью портфеля.

string GetDisplayName( string symbol) { int pos = StringFind (symbol, "USD" ); if (pos >= 0 ) { if (pos == 0 ) return ( "$" + StringSubstr (symbol, 3 )); else return ( StringSubstr (symbol, 0 , pos) + "$" ); } return (symbol); } void DrawHeatmap() { ObjectsDeleteAll ( 0 , "CorrHeatmap_" ); string objName = "CorrHeatmap_" ; int cellSize = 45 ; int startX = 90 ; int startY = 60 ; int half = cellSize / 2 ; for ( int j = 0 ; j < m_numSymbols; j++) { string label = objName + "col_" + IntegerToString (j); string dispName = GetDisplayName(m_symbols[j].name); ObjectCreate ( 0 , label, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_XDISTANCE , startX + j * cellSize + half); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_YDISTANCE , startY - half); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetString ( 0 , label, OBJPROP_TEXT , dispName); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_COLOR , clrBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); } for ( int i = 0 ; i < m_numSymbols; i++) { string label = objName + "row_" + IntegerToString (i); string dispName = GetDisplayName(m_symbols[i].name); ObjectCreate ( 0 , label, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_XDISTANCE , startX - half); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_YDISTANCE , startY + i * cellSize + half); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetString ( 0 , label, OBJPROP_TEXT , dispName); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_COLOR , clrBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); } for ( int i = 0 ; i < m_numSymbols; i++) { for ( int j = 0 ; j < m_numSymbols; j++) { string label = objName + IntegerToString (i) + "_" + IntegerToString (j); double corr = m_correlationMatrix[CorrIndex(i, j)]; string text = DoubleToString (corr, 2 ); ObjectCreate ( 0 , label, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_XDISTANCE , startX + j * cellSize + half); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_YDISTANCE , startY + i * cellSize + half); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetString ( 0 , label, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); if (corr > 0.7 ) ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_COLOR , clrLime ); else if (corr < - 0.7 ) ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_COLOR , clrRed ); else ObjectSetInteger ( 0 , label, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); } } }

Здесь основное внимание уделяется четкому и визуально интуитивному представлению межпарных корреляций в виде тепловой карты. Функция GetDisplayName() упрощает имена символов, заменяя USD знаком $, чтобы повысить читаемость и получить короткие метки вроде XAU$ или $JPY. Эти отображаемые имена используются как заголовки строк и столбцов тепловой карты, что позволяет быстро распознавать символы. Метки аккуратно размещаются и центрируются относительно ячеек матрицы, благодаря чему они выровнены с отображаемыми значениями корреляции.

Сама функция DrawHeatmap() строит полную визуализацию матрицы, перебирая все пары символов. Для каждой ячейки рисуется фоновый прямоугольник, интенсивность цвета которого динамически отражает величину и направление корреляции: зеленый – для положительных корреляций, красный – для отрицательных, светло-серый – для нейтральных. Поверх каждой цветной ячейки выводится числовое значение корреляции, а цвет текста подбирается так, чтобы сохранялся контраст в зависимости от уровня корреляции. Такое двойное представление – цветом и числовым значением – позволяет быстро оценивать взаимосвязи между символами, сохраняя точность и читаемость данных и превращая исходные статистические данные в практический визуальный инструмент.





Результаты тестирования на исторических данных



Тестирование проводилось в течение примерно двух месяцев – с 1 декабря 2025 года по 30 января 2026 года – при следующих настройках:

Теперь взглянем на кривую капитала и результаты тестирования на исторических данных:





Заключение



Мы вышли далеко за рамки "обычного" мультивалютного генератора сигналов и превратили систему в полноценный движок принятия решений на уровне портфеля. Данные по символам синхронизируются между инструментами, ценовые буферы структурированы, а матрица корреляции Пирсона в реальном времени непрерывно пересчитывается и напрямую передается в конечный слой исполнения ордеров. Ключевой шаг вперед здесь – не просто вычисление, а интеграция. Корреляция больше не остается внешним наблюдаемым фактором: теперь она участвует в последней проверке перед тем, как ордер уходит на рынок.

В результате получается масштабируемая система советника, в которую новые инструменты можно добавлять без лишней перенастройки, корреляции пересчитываются на каждом новом баре или по событию таймера, отражая текущую рыночную статистику, а каждый сигнал пересечения MA проходит через фильтр портфельной экспозиции. Сделки блокируются, когда сильная положительная корреляция усиливает уже существующий направленный риск, а также когда сильная отрицательная корреляция создает скрытую зеркальную экспозицию против уже открытой позиции. Тепловая карта добавляет наглядный слой визуального подтверждения, обеспечивая прозрачность и уверенность в том, что обновление матрицы и работа порогов происходят так, как задумано.

Как итог, теперь у вас есть структурированный способ встроить управление экспозицией на основе корреляции прямо в мультивалютный советник, что обеспечивает более плавное и контролируемое поведение портфеля. Вместо того чтобы вручную отслеживать меняющиеся межрыночные взаимосвязи или обнаруживать корреляционный риск уже после появления просадки, система проактивно управляет структурным риском в реальном времени, снижая влияние одного из наиболее распространенных источников проблем в мультивалютной торговле в реальных рыночных условиях.