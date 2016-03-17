通过注释确定代码中错误的方法

简介

本文介绍了在 MQL 代码中搜索错误的简单算法。由于代码错误导致的编译问题经常在编写程序后出现。错误类型可能各种各样，但无论如何，有必要快速识别发生错误的代码块。

通常，人们花费大量时间和精力搜索一些多余的括号。但是，有一种方法可以利用注释快速定位错误。这就是我要在本文讲述的方法。

概念

编写大段代码而不出现错误自然很好。但不幸的是这并不经常出现。甚至有人笑称，不存在没有错误的程序。这里我所说的并非是导致代码执行错误的错误。而是导致无法编译的错误。

非常普遍的错误有：在复杂条件中插入一个多余括号、缺少括号、没有写冒号以及逗号（在声明变量时）等。通常我们可以在编译时立即看出哪一个条目包含错误。但有时候没那么容易发现这种错误。无论是编译器还是好眼力都无法帮我们立即发现错误。在这种情况下，编程新手（以及非新手）通常开始浏览所有代码，试图凭目力找出错误。屡次三番，精力耗尽，感叹道：“重新编写倒更容易一些”！

但是，跟其他编程语言一样，MQL 也提供了一个非常好的工具 - 注释。你可以用它“移除”、“禁用”一些代码部分。通常，这种评论用于插入注释，或禁用代码的未使用部分。评论也可以成功用于搜索错误。

搜索错误的算法

搜索错误通常用于确定发生错误的代码部分，然后在其中以目力搜索出错误。检查 5-10 条代码跟 100-150 条代码相比，“使用肉眼”显然更加容易和快捷。

使用注释可以使问题迎刃而解。首先，需要注释代码的一些不同部分（有时几乎是整个代码），将其“禁用”。然后从代码的那些部分移除注释。在对注释进行正常移除后，尝试编译代码。如果编译成功，说明错误不在这部分代码内。然后打开另一部分代码，以此类推。当发现代码的问题部分后，进行目力找出并纠正。再次尝试进行编译。如果一切成功通过，说明错误已经消除。

如果出现新错误，则重复以上步骤直到错误完全消除。该方法在编写大型程序时非常有用，在编写相对较小的代码时较少使用。

正确的确定要注释的代码块非常重要。如果它是一个条件（或另一个逻辑结构），则应该完全注释。如果注释了声明变量的代码块，则注意务必闭合涉及这些变量的代码块。也就是说注释应该按照编程逻辑使用。违反该方式将导致编译时出现新的误报错误。

示例

我将以在代码中实际搜索错误为例。假设我们有以下代码：

#property copyright "" #property link "" extern int Level1= 6 ; extern int Level2= 2 ; extern double Lots= 0.1 ; extern int TP= 7 ; extern int SL= 5000 ; extern int Profit_stop= 10 ; int start() { int pos_sell= 0 ; for ( int i_op_sell= OrdersTotal ()- 1 ; i_op_sell>= 0 ; i_op_sell--) { if (! OrderSelect (i_op_sell, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) break ; if ( Symbol ()== OrderSymbol ()&&( OrderType ()== OP_SELLSTOP || OrderType ()== OP_SELL ) &&( OrderComment ()== "sar_ao" )) { pos_sell= 1 ; break ; } } int pos_buy= 0 ; for ( int i_op_buy= OrdersTotal ()- 1 ; i_op_buy>= 0 ; i_op_buy--) { if (! OrderSelect (i_op_buy, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) break ; if ( Symbol ()== OrderSymbol ()&&( OrderType ()== OP_BUYSTOP || OrderType ()== OP_BUY ) &&( OrderComment ()== "sar_ao" )) { pos_buy= 1 ; break ; } } double stop_open; for ( int ia= OrdersTotal ()- 1 ; ia>= 0 ; ia--) { if (! OrderSelect (ia, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) break ; if (( OrderType ()== OP_BUY )&&( Symbol ()== OrderSymbol ())&&( OrderComment ()== "sar_ao" )) { stop_open= OrderOpenPrice (); if ( NormalizeDouble ( Bid , Digits )-stop_open<=Profit_stop* Point ) continue ; OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderOpenPrice ()+ 1 * Point , OrderTakeProfit (), OrderExpiration (),CLR_NONE); } if (( OrderType ()== OP_SELL )&&( Symbol ()== OrderSymbol ())&&( OrderComment ()== "sar_ao" )) { stop_open= OrderOpenPrice (); if (stop_open- NormalizeDouble ( Ask , Digits )<=Profit_stop* Point ) continue ; OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderOpenPrice ()- 1 * Point , OrderTakeProfit (), OrderExpiration (),CLR_NONE); } } int i; bool trend_UP= true ,trend_DOWN= true ; if (!pos_buy) { for (i=Level1; i>= 0 ; i--) { if ( Open [i]< iSAR ( NULL , 0 , 0.02 , 0.1 ,i)) { trend_UP= false ; break ; } } for (i=Level2* 2 ; i>= 0 ; i--) { if (i>Level2) { if ( iAO ( NULL , 0 , i+ 1 )<= iAO ( NULL , 0 , i)) { trend_UP= false ; break ; } } if (i<Level2) { if ( iAO ( NULL , 0 , i+ 1 )>= iAO ( NULL , 0 , i)) { trend_UP= false ; break ; } } } } else { trend_UP= false ; } if (!pos_sell) { for (i=Level1; i>= 0 ; i--) { { if ( Open [i]> iSAR ( NULL , 0 , 0.02 , 0.1 ,i)) { trend_DOWN= false ; break ; } } for (i=Level2* 2 ; i>= 0 ; i--) { if (i>Level2) { if ( iAO ( NULL , 0 , i+ 1 )>= iAO ( NULL , 0 , i)) { trend_DOWN= false ; break ; } } if (i<Level2) { if ( iAO ( NULL , 0 , i+ 1 )<= iAO ( NULL , 0 , i)) { trend_DOWN= false ; break ; } } } } else { trend_DOWN= false ; } if ( Open [ 0 ]> iSAR ( NULL , 0 , 0.02 , 0.2 , 0 )) { ObjectDelete ( "sell" ); } if ( Open [ 0 ]< iSAR ( NULL , 0 , 0.02 , 0.2 , 0 )) { ObjectDelete ( "buy" ); } double MA_1; MA_1= iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_SIGNAL , 0 ); if (trend_UP && MA_1< 50 && Open [ 1 ]< Close [ 1 ] && !pos_buy && ObjectFind ( "buy" ) != 0 ) { OrderSend ( Symbol (), OP_BUY , Lots, Ask , 2 , Ask -SL* Point , Ask +TP* Point , "sar_ao" , 0 , 0 ,Blue); ObjectCreate ( "buy" , OBJ_ARROW , 0 , Time [ 0 ], Bid ); ObjectSet ( "buy" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSet ( "buy" , OBJPROP_ARROWCODE , SYMBOL_ARROWUP ); ObjectSet ( "buy" , OBJPROP_COLOR , LightSeaGreen); } if (trend_DOWN && MA_1> 50 && Open [ 1 ]> Close [ 1 ] && !pos_sell && ObjectFind ( "sell" ) != 0 ) { OrderSend ( Symbol (), OP_SELL , Lots, Bid , 2 , Bid +SL* Point , Bid -TP* Point , "sar_ao" , 0 , 0 ,Red); ObjectCreate ( "sell" , OBJ_ARROW , 0 , Time [ 0 ], Bid ); ObjectSet ( "sell" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSet ( "sell" , OBJPROP_ARROWCODE , SYMBOL_ARROWDOWN ); ObjectSet ( "sell" , OBJPROP_COLOR , Red); } return ( 0 ); }

在编译时我们发现了以下错误信息：

无法快速检测到发生错误的代码块。我们求助于注释。对所有逻辑结构进行注释：

#property copyright "" #property link "" extern int Level1= 6 ; extern int Level2= 2 ; extern double Lots= 0.1 ; extern int TP= 7 ; extern int SL= 5000 ; extern int Profit_stop= 10 ; int start() { double MA_1; MA_1= iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_SIGNAL , 0 ); return ( 0 ); }

你可以轻松确保该代码可以毫无问题的编译。这意味着发生错误的代码部分被“隐藏”了。轮流打开代码 /* ...*/ 的部分并尝试编译。

直到下面的代码块之前，编译都很成功：

if (!pos_sell) { for (i=Level1; i>= 0 ; i--) { { if ( Open [i]> iSAR ( NULL , 0 , 0.02 , 0.1 ,i)) { trend_DOWN= false ; break ; } } for (i=Level2* 2 ; i>= 0 ; i--) { if (i>Level2) { if ( iAO ( NULL , 0 , i+ 1 )>= iAO ( NULL , 0 , i)) { trend_DOWN= false ; break ; } } if (i<Level2) { if ( iAO ( NULL , 0 , i+ 1 )<= iAO ( NULL , 0 , i)) { trend_DOWN= false ; break ; } } } } else { trend_DOWN= false ; }

因此，错误位于该逻辑结构内。在对该代码部分进行详细检查后，我们可以看到结构内有多余的圆括号：

for (i=Level1; i>= 0 ; i--) { { if ( Open [i]> iSAR ( NULL , 0 , 0.02 , 0.1 ,i)) { trend_DOWN= false ; break ; } }

如果将其移除，就可以成功编译代码。

通过移除剩余的注释，就可以确定代码中没有其他错误了。说明我们实现了目标 - 即快速找出代码中的错误。

总结

通过一个实际示例演示了如何使用该算法来搜索错误。本例中使用的代码并不小（194 条），所以其“调查”要花费一些时间。当遇到搜索错误的问题时，注释的可能性本身就为程序员节省了大量时间。