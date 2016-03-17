MetaTrader 4 / 示例
通过注释确定代码中错误的方法

通过注释确定代码中错误的方法

Eryomin Sergey
简介

本文介绍了在 MQL 代码中搜索错误的简单算法。由于代码错误导致的编译问题经常在编写程序后出现。错误类型可能各种各样，但无论如何，有必要快速识别发生错误的代码块。

通常，人们花费大量时间和精力搜索一些多余的括号。但是，有一种方法可以利用注释快速定位错误。这就是我要在本文讲述的方法。

概念

编写大段代码而不出现错误自然很好。但不幸的是这并不经常出现。甚至有人笑称，不存在没有错误的程序。这里我所说的并非是导致代码执行错误的错误。而是导致无法编译的错误。

非常普遍的错误有：在复杂条件中插入一个多余括号、缺少括号、没有写冒号以及逗号（在声明变量时）等。通常我们可以在编译时立即看出哪一个条目包含错误。但有时候没那么容易发现这种错误。无论是编译器还是好眼力都无法帮我们立即发现错误。在这种情况下，编程新手（以及非新手）通常开始浏览所有代码，试图凭目力找出错误。屡次三番，精力耗尽，感叹道：“重新编写倒更容易一些”！

但是，跟其他编程语言一样，MQL 也提供了一个非常好的工具 - 注释。你可以用它“移除”、“禁用”一些代码部分。通常，这种评论用于插入注释，或禁用代码的未使用部分。评论也可以成功用于搜索错误。

搜索错误的算法

搜索错误通常用于确定发生错误的代码部分，然后在其中以目力搜索出错误。检查 5-10 条代码跟 100-150 条代码相比，“使用肉眼”显然更加容易和快捷。

使用注释可以使问题迎刃而解。首先，需要注释代码的一些不同部分（有时几乎是整个代码），将其“禁用”。然后从代码的那些部分移除注释。在对注释进行正常移除后，尝试编译代码。如果编译成功，说明错误不在这部分代码内。然后打开另一部分代码，以此类推。当发现代码的问题部分后，进行目力找出并纠正。再次尝试进行编译。如果一切成功通过，说明错误已经消除。

如果出现新错误，则重复以上步骤直到错误完全消除。该方法在编写大型程序时非常有用，在编写相对较小的代码时较少使用。

正确的确定要注释的代码块非常重要。如果它是一个条件（或另一个逻辑结构），则应该完全注释。如果注释了声明变量的代码块，则注意务必闭合涉及这些变量的代码块。也就是说注释应该按照编程逻辑使用。违反该方式将导致编译时出现新的误报错误。

示例

我将以在代码中实际搜索错误为例。假设我们有以下代码：

#property copyright ""
#property link      ""
 
extern int Level1=6;
extern int Level2=2;
 
extern double Lots=0.1;
extern int TP=7;
extern int SL=5000;
extern int Profit_stop=10;
 
int start()
  {
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                        search for opened orders by symbol
   int pos_sell=0;
 for (int i_op_sell=OrdersTotal()-1; i_op_sell>=0; i_op_sell--) 
 { 
  if (!OrderSelect(i_op_sell,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) break; 
  if (Symbol()==OrderSymbol()&&(OrderType()==OP_SELLSTOP||OrderType()==OP_SELL)
                                                                &&(OrderComment()=="sar_ao"))
  {
   pos_sell=1;  break;   
  } 
 }
    
   int pos_buy=0;
 for (int i_op_buy=OrdersTotal()-1; i_op_buy>=0; i_op_buy--) 
 { 
  if (!OrderSelect(i_op_buy,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) break; 
  if (Symbol()==OrderSymbol()&&(OrderType()==OP_BUYSTOP||OrderType()==OP_BUY)
                                                                &&(OrderComment()=="sar_ao"))
  {
   pos_buy=1;  break;   
  } 
 }
     
//|                                        search for opened orders by symbol                       |
//+-------------------------------------------------------------------------------------------------+  
 
//+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                stop for break-even
  double stop_open; 
  for (int ia=OrdersTotal()-1; ia>=0; ia--) 
  { 
   if (!OrderSelect(ia,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) break; 
   if ((OrderType()==OP_BUY)&&(Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderComment()=="sar_ao"))
   { 
    stop_open=OrderOpenPrice(); 
    if (NormalizeDouble(Bid,Digits)-stop_open<=Profit_stop*Point) continue; 
    OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()+1*Point,OrderTakeProfit(),
                                                                        OrderExpiration(),CLR_NONE);  
   } 
 if ((OrderType()==OP_SELL)&&(Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderComment()=="sar_ao"))
   { 
    stop_open=OrderOpenPrice(); 
    if (stop_open-NormalizeDouble(Ask,Digits)<=Profit_stop*Point) continue; 
    OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()-1*Point,OrderTakeProfit(),
                                                                        OrderExpiration(),CLR_NONE);       
   } 
  }   
//|                                                stop for break-even                              |
//+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   int i;   
   bool trend_UP=true,trend_DOWN=true;   
//+-------------------------------------------------------------------------------   
if(!pos_buy)
 {  
  for(i=Level1; i>=0; i--)
   {
   
    if(Open[i]<iSAR(NULL,0,0.02,0.1,i))
    {
     trend_UP=false; break;
    }
    
   }
 
   for(i=Level2*2; i>=0; i--)
   {    
   
    if(i>Level2)
    {
     if(iAO(NULL, 0, i+1)<=iAO(NULL, 0, i))    
     { 
      trend_UP=false; break;
     }
    }
    
    if(i<Level2)
    {
     if(iAO(NULL, 0, i+1)>=iAO(NULL, 0, i))   
     {  
      trend_UP=false; break;
     }
    }          
   
   } 
 }
 else
 {
  trend_UP=false; 
 }
//***************************************************************************
if(!pos_sell)
 { 
   for(i=Level1; i>=0; i--)
  {
   {
    if(Open[i]>iSAR(NULL,0,0.02,0.1,i))
    {
     trend_DOWN=false; break;
    }
    
   }
 
   for(i=Level2*2; i>=0; i--)
   { 
          
    if(i>Level2)
    {
     if(iAO(NULL, 0, i+1)>=iAO(NULL, 0, i))   
     {  
      trend_DOWN=false; break;
     }   
    }
    
    if(i<Level2)
    {
     if(iAO(NULL, 0, i+1)<=iAO(NULL, 0, i))    
     { 
      trend_DOWN=false; break;
     } 
    } 
       
   }
   
 }
  else
 {
  trend_DOWN=false; 
 }  
 
 
  if(Open[0]>iSAR(NULL,0,0.02,0.2,0))
  {
    ObjectDelete("sell"); 
  }
  
  if(Open[0]<iSAR(NULL,0,0.02,0.2,0))
  {
    ObjectDelete("buy"); 
  } 
   
double MA_1;
MA_1=iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0);  
   if(trend_UP && MA_1<50 && Open[1]<Close[1] && !pos_buy && ObjectFind("buy") != 0)
   {   
     OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lots,Ask,2,Ask-SL*Point,Ask+TP*Point,"sar_ao",0,0,Blue); 
      
     ObjectCreate("buy", OBJ_ARROW, 0, Time[0], Bid);
     ObjectSet("buy", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet("buy", OBJPROP_ARROWCODE, SYMBOL_ARROWUP);
     ObjectSet("buy", OBJPROP_COLOR, LightSeaGreen);
   }
   
   if(trend_DOWN && MA_1>50 && Open[1]>Close[1] && !pos_sell && ObjectFind("sell") != 0) 
   {   
      OrderSend(Symbol(),OP_SELL, Lots,Bid,2,Bid+SL*Point,Bid-TP*Point,"sar_ao",0,0,Red);   
      
      ObjectCreate("sell", OBJ_ARROW, 0, Time[0], Bid);
      ObjectSet("sell", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
      ObjectSet("sell", OBJPROP_ARROWCODE, SYMBOL_ARROWDOWN);
      ObjectSet("sell", OBJPROP_COLOR, Red);  
   }
   
 
//+-------------------------------------------------------------------------------
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

在编译时我们发现了以下错误信息：

无法快速检测到发生错误的代码块。我们求助于注释。对所有逻辑结构进行注释：

#property copyright ""
#property link      ""
 
extern int Level1=6;
extern int Level2=2;
 
extern double Lots=0.1;
extern int TP=7;
extern int SL=5000;
extern int Profit_stop=10;
 
int start()
  {
  /*
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                        search for opened orders by symbol                     |
   int pos_sell=0;
 for (int i_op_sell=OrdersTotal()-1; i_op_sell>=0; i_op_sell--) 
 { 
  if (!OrderSelect(i_op_sell,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) break; 
  if (Symbol()==OrderSymbol()&&(OrderType()==OP_SELLSTOP||OrderType()==OP_SELL)
                                                                &&(OrderComment()=="sar_ao"))
  {
   pos_sell=1;  break;   
  } 
 }
    
   int pos_buy=0;
 for (int i_op_buy=OrdersTotal()-1; i_op_buy>=0; i_op_buy--) 
 { 
  if (!OrderSelect(i_op_buy,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) break; 
  if (Symbol()==OrderSymbol()&&(OrderType()==OP_BUYSTOP||OrderType()==OP_BUY)
                                                                        &&(OrderComment()=="sar_ao"))
  {
   pos_buy=1;  break;   
  } 
 }
     
//|                                        search for opened orders by symbol                    |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------+  
*/
 
/*
//+----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                stop for break-even                           |
  double stop_open; 
  for (int ia=OrdersTotal()-1; ia>=0; ia--) 
  { 
   if (!OrderSelect(ia,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) break; 
   if ((OrderType()==OP_BUY)&&(Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderComment()=="sar_ao"))
   { 
    stop_open=OrderOpenPrice(); 
    if (NormalizeDouble(Bid,Digits)-stop_open<=Profit_stop*Point) continue; 
    OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()+1*Point,OrderTakeProfit(),
                                                                OrderExpiration(),CLR_NONE);  
   } 
 if ((OrderType()==OP_SELL)&&(Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderComment()=="sar_ao"))
   { 
    stop_open=OrderOpenPrice(); 
    if (stop_open-NormalizeDouble(Ask,Digits)<=Profit_stop*Point) continue; 
    OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()-1*Point,OrderTakeProfit(),
                                                                OrderExpiration(),CLR_NONE);       
   } 
  }   
//|                                                stop for break-even                          |
//+---------------------------------------------------------------------------------------------+ 
*/
 
 
/*
   int i;   
   bool trend_UP=true,trend_DOWN=true;   
//+-------------------------------------------------------------------------------   
if(!pos_buy)
 {  
  for(i=Level1; i>=0; i--)
   {
   
    if(Open[i]<iSAR(NULL,0,0.02,0.1,i))
    {
     trend_UP=false; break;
    }
    
   }
 
   for(i=Level2*2; i>=0; i--)
   {    
   
    if(i>Level2)
    {
     if(iAO(NULL, 0, i+1)<=iAO(NULL, 0, i))    
     { 
      trend_UP=false; break;
     }
    }
    
    if(i<Level2)
    {
     if(iAO(NULL, 0, i+1)>=iAO(NULL, 0, i))   
     {  
      trend_UP=false; break;
     }
    }          
   
   } 
 }
 else
 {
  trend_UP=false; 
 }
 */
//***************************************************************************
 
/*
if(!pos_sell)
 { 
   for(i=Level1; i>=0; i--)
  {
   {
    if(Open[i]>iSAR(NULL,0,0.02,0.1,i))
    {
     trend_DOWN=false; break;
    }
    
   }
 
   for(i=Level2*2; i>=0; i--)
   { 
          
    if(i>Level2)
    {
     if(iAO(NULL, 0, i+1)>=iAO(NULL, 0, i))   
     {  
      trend_DOWN=false; break;
     }   
    }
    
    if(i<Level2)
    {
     if(iAO(NULL, 0, i+1)<=iAO(NULL, 0, i))    
     { 
      trend_DOWN=false; break;
     } 
    } 
       
   }
   
 }
  else
 {
  trend_DOWN=false; 
 }  
 
 */
 
 /*
  if(Open[0]>iSAR(NULL,0,0.02,0.2,0))
  {
    ObjectDelete("sell"); 
  }
  
  if(Open[0]<iSAR(NULL,0,0.02,0.2,0))
  {
    ObjectDelete("buy"); 
  } 
  */ 
double MA_1;
MA_1=iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0); 
 
/* 
   if(trend_UP && MA_1<50 && Open[1]<Close[1] && !pos_buy && ObjectFind("buy") != 0)
   {   
     OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lots,Ask,2,Ask-SL*Point,Ask+TP*Point,"sar_ao",0,0,Blue); 
      
     ObjectCreate("buy", OBJ_ARROW, 0, Time[0], Bid);
     ObjectSet("buy", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet("buy", OBJPROP_ARROWCODE, SYMBOL_ARROWUP);
     ObjectSet("buy", OBJPROP_COLOR, LightSeaGreen);
   }
  */
  
  /* 
   if(trend_DOWN && MA_1>50 && Open[1]>Close[1] && !pos_sell && ObjectFind("sell") != 0) 
   {   
      OrderSend(Symbol(),OP_SELL, Lots,Bid,2,Bid+SL*Point,Bid-TP*Point,"sar_ao",0,0,Red);   
      
      ObjectCreate("sell", OBJ_ARROW, 0, Time[0], Bid);
      ObjectSet("sell", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
      ObjectSet("sell", OBJPROP_ARROWCODE, SYMBOL_ARROWDOWN);
      ObjectSet("sell", OBJPROP_COLOR, Red);  
   }
   
*/
//+-------------------------------------------------------------------------------
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

你可以轻松确保该代码可以毫无问题的编译。这意味着发生错误的代码部分被“隐藏”了。轮流打开代码 /* ...*/ 的部分并尝试编译。

直到下面的代码块之前，编译都很成功：

//***************************************************************************
 
 
if(!pos_sell)
 { 
   for(i=Level1; i>=0; i--)
  {
   {
    if(Open[i]>iSAR(NULL,0,0.02,0.1,i))
    {
     trend_DOWN=false; break;
    }
    
   }
 
   for(i=Level2*2; i>=0; i--)
   { 
          
    if(i>Level2)
    {
     if(iAO(NULL, 0, i+1)>=iAO(NULL, 0, i))   
     {  
      trend_DOWN=false; break;
     }   
    }
    
    if(i<Level2)
    {
     if(iAO(NULL, 0, i+1)<=iAO(NULL, 0, i))    
     { 
      trend_DOWN=false; break;
     } 
    } 
       
   }
   
 }
  else
 {
  trend_DOWN=false; 
 }

因此，错误位于该逻辑结构内。在对该代码部分进行详细检查后，我们可以看到结构内有多余的圆括号：

   for(i=Level1; i>=0; i--)
  {
   {
    if(Open[i]>iSAR(NULL,0,0.02,0.1,i))
    {
     trend_DOWN=false; break;
    }
    
   }

如果将其移除，就可以成功编译代码。

通过移除剩余的注释，就可以确定代码中没有其他错误了。说明我们实现了目标 - 即快速找出代码中的错误。

总结

通过一个实际示例演示了如何使用该算法来搜索错误。本例中使用的代码并不小（194 条），所以其“调查”要花费一些时间。当遇到搜索错误的问题时，注释的可能性本身就为程序员节省了大量时间。

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1547

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

