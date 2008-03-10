Охота за трендами
Предупреждение
Информация, предоставленная в статье, является исключительно моей точкой зрения. Я, как автор, ни в коем случае никого не призываю действовать согласно данным материалам. Помимо этого, я предупреждаю о возможных убытках, которые могут появиться от использования этой информации.
Введение
В данной статье приведено описание такого приёма в торговле, как наращивание объёма прибыльных сделок. Я считаю, что добавляться можно лишь к прибыльным сделкам. В статье будет рассказано, как это делать оптимальным образом, а также будет приведён код советника, помогающего проводить подобные операции наиболее грамотно.
Концепция алгоритма
Наращивая объём прибыльной сделки, можно получить наибольшую прибыль от движения на рынке, с которым мы столкнулись. Но важно наращивать объём таким образом, чтобы он не мог обернуться увеличением риска. Один из алгоритмов подобного наращивания суммарного объёма сделки приведён в этой статье.
Для начала нужно иметь точку отсчёта, первую, основную сделку. Остальные сделки будут вспомогательные. Основная сделка должна иметь объём, превышающий объём каждой вспомогательной сделки. Допустим, основная сделка будет иметь объём 0.2 лота, а вспомогательные сделки будут иметь объём 0.1 лота. На всех сделках применяется Trailing Stop Loss, например в 50 пунктов. При достижении прибыли на основной сделке в +100 пунктов. Stop Loss, соответственно, будет на +50. В этот момент открывается сделка объёмом 0.1, в том же направлении, с Stop Loss в -50 пунктов. Если цена пойдёт обратно, то обе сделки будут закрыты по приказу Stop Loss. Будет получена прибыль в 50 пунктов лотом 0.2 и убыток в 50 пунктов лотом 0.1. В сумме прибыль будет равной 50 пунктам, лотом 0.1. Таким образом, получена защита от убытков, при увеличении объёма сделки.
В случае если пара продолжит движение в нужном направлении, при достижении прибыли в +50 пунктов на вспомогательной сделке начнёт работать Trailing Stop Loss. При достижении прибыли в 200 пунктов на основной и 100 пунктов на вспомогательной сделке, будет открыта ещё одна вспомогательная сделка. Опять с SL в -50. И так далее.
Таким не хитрым приёмом можно достичь очень не плохих прибылей от наращивания лота. В то же время, риск сводится к минимуму. Фактически, весь риск заключается в том, что будет потеряна часть прибыли основной сделки. Риск от того, что первая вспомогательная сделка понесёт убыток, в случае отката. Но это не риск убытка, а риск недополучения прибыли.
Стандартный Trailing Stop Loss позволяет "тралить" сделки только при наличии прибыли по сделке. Но если это делать на вспомогательных сделках и до достижения необходимой прибыли, то можно увеличить прибыльность подобного подхода к наращиванию лота. Сделать это, а также систематизировать открытие вспомогательных ордеров можно посредством MQL.
Реализация
При разработке робота было решено опираться на советника, представленного в статье "Комфортная пипсовка". В той статье, у советника совмещённые функции: он играет роль тренажёра-игры и роль инструмента для открытия сделок. В советнике для этой статьи была убрана функция игры-тренажёра. Таким образом, этот советник наносит две стрелочки на график – вверх и вниз. Удаление одной из них является сигналом для робота к открытию сделок в нужном направлении. Например, удаляя стрелку вниз, мы оставляем на графике стрелку вверх. Для советника это сигнал к открытию покупки и ряда отложенных Buy Stop ордеров.
Рыночный ордер играет роль основного ордера. Отложенные ордера играют роль вспомогательных сделок, которые по моему замыслу имеют меньший лот, нежели основная. Для расчёта "частоты" открытия вспомогательных сделок и их количества использовано два понятия. Первое – конечная цель, TP. Он устанавливается одинаковым для всех ордеров (и основного и дополнительных). Второе – шаг открытия отложенных ордеров. Исходя из того, какая конечная цель, робот рассчитывает, сколько отложенных ордеров он сможет поставить на интервале от текущей цены до уровня Take Profit.
Например, если использовать TP 400 пунктов, а шаг открытия ордеров 100 пунктов (так по умолчанию), то при покупке будет открыто 4 ордера. Первый – Buy по цене Ask, основной. Второй – Buy Stop вспомогательный, по цене Ask+100 пунктов. Третий – Buy Stop вспомогательный, по цене Ask+200 пунктов. И четвертый – Buy Stop вспомогательный, по цене Ask+300 пунктов. Для всех ордеров будет поставлен Take Profit по цене Ask+400 пунктов, т.е. для первого ордера он будет 400 пунктов, для второго 300, для третьего 200 и для четвёртого 100, соответственно.
Trailing Stop Loss для основной сделки работает только при достижении необходимой прибыли (по умолчанию 50 пунктов). А для вспомогательных сделок – с момента открытия (т.е. может двигать Stop Loss и в области убытка). Величина уровня T-SL одинакова для всех ордеров. Кроме того, размер уровня T-SL является и уровнем Stop Loss для вспомогательных сделок.
В случае закрытия основной сделки оставшиеся отложенные ордера удаляются. После этого на график снова наносятся две стрелки, что сигнализирует о готовности робота снова открывать сделки.Всё это может показаться достаточно громоздким, но на практике это легко реализуемо. Перейдём к коду советника.
//+------------------------------------------------------------------+ //| take_trend.mq4 | //| Copyright © 2008, FXRaider | //| | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2008, FXRaider" extern int gap=20; //уровень, на котором высставляются стрелки extern int TP=400; //уровень Take Profit extern int SL=0; //уровень Stop Loss extern double Lots1=0.2; //лот основной сделки extern double Lots2=0.1; //лот вспомогательных сделок extern int slippage=2; //уровень допустимого реквота extern int MagicNumber1=5345; //магическое число основной сделки extern int MagicNumber2=4365; //магическое число вспомогательных сделок extern int Open_Step=100; //шаг открытия вспомогательных сделок extern bool UseTrailing = true; //включение/выключение T-SL extern int TrailingStop = 50; //уровень Trailing Stop Loss extern int TrailingStep = 1; //шаг Trailing Stop Loss int start() { //------------------------------ //+----------------------------------------------------------------------------------------------+ //| поиск открытых ордеров по паре | int pos_sell=0; for (int i_op_sell=OrdersTotal()-1; i_op_sell>=0; i_op_sell--) { if (!OrderSelect(i_op_sell,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) break; if (Symbol()==OrderSymbol() &&OrderMagicNumber()==MagicNumber1 &&(OrderType()==OP_SELL)) { pos_sell=1; break; } } int pos_buy=0; for (int i_op_buy=OrdersTotal()-1; i_op_buy>=0; i_op_buy--) { if (!OrderSelect(i_op_buy,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) break; if (Symbol()==OrderSymbol() &&OrderMagicNumber()==MagicNumber1 &&(OrderType()==OP_BUY)) { pos_buy=1; break; } } //| поиск открытых ордеров по паре | //+----------------------------------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------------------------+ //| работа с объектами | //+----------------------------------------------------------+ //| удаление объектов | if(iBarShift(NULL,0,ObjectGet("down",OBJPROP_TIME1))>0 ||ObjectGet("down",OBJPROP_PRICE1)!=Open[0]-gap*Point) { ObjectDelete("down"); } if(iBarShift(NULL,0,ObjectGet("up",OBJPROP_TIME1))>0 ||ObjectGet("up",OBJPROP_PRICE1)!=Open[0]+gap*Point) { ObjectDelete("up"); } //| удаление объектов | //+----------------------------------------------------------+ //+----------------------------------------------------------+ //| нанесение объектов | if((ObjectFind("down") != 0&&ObjectFind("up") != 0) //если объектов нет &&!pos_sell&&!pos_buy) //и если нет открытых ордеров { ObjectCreate("down", OBJ_ARROW, 0, Time[0], Open[0]-gap*Point); //рисуем стрелку вниз ObjectSet("down", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT); ObjectSet("down", OBJPROP_ARROWCODE, 234); ObjectSet("down", OBJPROP_COLOR, Red); ObjectCreate("up", OBJ_ARROW, 0, Time[0], Open[0]+gap*Point); //рисуем стрелку вверх ObjectSet("up", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT); ObjectSet("up", OBJPROP_ARROWCODE, 233); ObjectSet("up", OBJPROP_COLOR, Blue); } //| нанесение объектов | //+----------------------------------------------------------+ //| работа с объектами | //+------------------------------------------------------------------------------------+ //+----------------------------------------------------------------------------------------------+ //| удаление лишних ордеров | int cnt_del; if(pos_buy==0) { for (cnt_del=0; cnt_del<OrdersTotal(); cnt_del++) { if (!(OrderSelect(cnt_del, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))) continue; if(OrderSymbol()==Symbol()) { if (OrderType()==OP_BUYSTOP && OrderMagicNumber()==MagicNumber2) OrderDelete(OrderTicket()); } } } if(pos_sell==0) { for (cnt_del=0; cnt_del<OrdersTotal(); cnt_del++) { if (!(OrderSelect(cnt_del, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))) continue; if(OrderSymbol()==Symbol()) { if (OrderType()==OP_SELLSTOP && OrderMagicNumber()==MagicNumber2) OrderDelete(OrderTicket()); } } } //| удаление лишних ордеров | //+----------------------------------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------------------------+ //| открытие сделок | double sl_buy, sl_sell; if(!SL) { sl_buy=0; sl_sell=0; } else { sl_buy=Ask-SL*Point; sl_sell=Bid+SL*Point; } int stop_positions=MathFloor(TP/Open_Step-1); int i, open_step_2; if( ObjectGet("up", OBJPROP_PRICE1)==Open[0]+gap*Point &&iBarShift(NULL,0,ObjectGet("up",OBJPROP_TIME1))==0 &&ObjectFind("down") != 0 &&ObjectFind("up") == 0 &&!pos_buy ) { OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lots1,Ask,slippage,sl_buy,Ask+TP*Point,"take_trend",MagicNumber1,0,Blue); for(i=stop_positions;i>=0; i--) { open_step_2=open_step_2+Open_Step; OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, Lots2, Ask+open_step_2*Point,slippage, 0,Ask+TP*Point,"take_trend",MagicNumber2,0,Blue); } } if( ObjectGet("down", OBJPROP_PRICE1)==Open[0]-gap*Point &&iBarShift(NULL,0,ObjectGet("down",OBJPROP_TIME1))==0 &&ObjectFind("up") != 0 &&ObjectFind("down") == 0 &&!pos_sell ) { OrderSend(Symbol(),OP_SELL, Lots1,Bid,slippage,sl_sell,Bid-TP*Point,"take_trend",MagicNumber1,0,Red); for(i=stop_positions;i>=0; i--) { open_step_2=open_step_2+Open_Step; OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP, Lots2, Bid-open_step_2*Point,slippage, 0,Bid-TP*Point,"take_trend",MagicNumber2,0,Red); } } //| открытие сделок | //+------------------------------------------------------------------------------------+ //+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| трал открытых ордеров | if (UseTrailing) { for (int trall=0; trall<OrdersTotal(); trall++) { if (!(OrderSelect(trall, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))) continue; if (OrderSymbol() != Symbol()) continue; if (OrderType() == OP_BUY ) { if (Bid-OrderOpenPrice() > TrailingStop*Point || OrderMagicNumber()==MagicNumber2) { if (OrderStopLoss() < Bid-(TrailingStop+TrailingStep-1)*Point || OrderStopLoss() == 0) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), Bid-TrailingStop*Point, OrderTakeProfit(), 0, Blue); } } } if (OrderType() == OP_SELL) { if (OrderOpenPrice()-Ask > TrailingStop*Point || OrderMagicNumber()==MagicNumber2) { if (OrderStopLoss() > Ask+(TrailingStop+TrailingStep-1)*Point || OrderStopLoss() == 0) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), Ask+TrailingStop*Point, OrderTakeProfit(), 0, Blue); } } } } } //| трал открытых ордеров | //+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ return(0); } //+------------------------------------------------------------------+Код снабжён всем необходимыми комментариями.
Переменные:
gap – уровень, на котором высставляются стрелки TP – уровень Take Profit SL – уровень Stop Loss Lots1 – лот основной сделки Lots2 – лот вспомогательных сделок slippage – уровень допустимого реквота MagicNumber1 – магическое число основной сделки MagicNumber2 – магическое число вспомогательных сделок Open_Step – шаг открытия вспомогательных сделок UseTrailing – включение/выключение T-SL TrailingStop – уровень Trailing Stop Loss TrailingStep – шаг Trailing Stop Loss
При нанесении советника на график, он нарисует две стрелки:
Оставшаяся стрелка будет находиться на графике до следующей свечи:
Сразу после удаления одной из сделок, советник откроет необходимые сделки:
Как можно заметить, на данном скриншоте уже нет оставшейся стрелки, о чём писалось ранее - она удаляется на следующей свече и стрелки не появляются до закрытия сделок. Когда прибыль на первой сделке достигнет необходимого уровня, начнёт работать T-SL (на вспомогательных сделках он работает всегда). В данном примере, закрылась только первая сделка при откате. Вместе с тем были удалены остальные сделки:
Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что уровень Trailing Stop Loss, TP и уровень открытия вспомогательных сделок необходимо подбирать для каждой пары индивидуально. Также стоит отметить, что для продуктивного применения уровень открытия вспомогательных сделок должен быть больше уровня T-SL. Рекомендуется на основной сделке использовать лот превышающий лот вспомогательных сделок.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
А можно сделать не по стрелкам, а по отложенным ордерам, например если я хочу купить на минимуме прошлого дня.
Искренняя благодарность - СПАСИБО
Искренняя заинтересованость - Почему Автор так упорно (уже 3 статью) держится за явную психологическую ошибку? Стоя на перекрёстке Вы выбираете ТРИ направления в которых НЕ пойдёте, или всё-таки ОДНО в котором будете двигаться? Речь идёт о странном постулате - выбрать стрелку ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ той которую Вы ХОТИТЕ выбрать ( это что-то из философии ОТРИЦАНИЯ))).
Осмелюсь предложить несколько иной сценарий, а именно:
1. Выбираем стрелку указывающую предполагаемое направление движения рынка, в результате чего исчезает противоположная стрелка и выставляется соответствующий ордер.
2. Выбранная стрелка остаётся висеть на графике ( а не на 300пп ниже-выше) при клике на ней сделка закрывается в авральном порядке, естесно после закрытия сделки стрелка исчезает.
3. Ну и совсем борзое пожелание - при движении рынка в профит стрелка зелёненькая при движении рынка "супротив" профита стрелка стеснительно краснеет.
4. Да, чуть не забыл - стрелки не должны маштабироваться, а быть всегда одного размера удобного для клика ( в оптимале размер регулируемый в свойствах)
Реализовывать или нет - дело Автора, на гонорары за креатив не претендую ))) Успехов.
Очень хорошая идея!
Учитываем нюансы этой стратегии:
1. Некоторые брокеры в часы максимальной волатильности (в которые используется эта стратегия) увеличивают ограничения по SL до 30 пунктов, и могут и спрэд поднять. Поэтому слишком маленькая дистанция между добавочными ордерами будет убыточной.
2. Часто бывает так, что цена поднимается выше уровня основного (или дополнительных ордеров), открываются новые дополнительные ордера (с потерей спрэда), но цена не доходит до их TP и падает обратно. В итоге открытый ордер закрывается по SL (убыток) и теряется спрэд. Убыток может съесть возможную прибыль с основного ордера.
3. Суета.
4. При использовании сталкивался, помню, с очень серьёзной проблемой: из-за того что брокер меняет ограничения на SL некоторые сделки не открываются когда надо - результатом были убытки. На демо-счёте этой проблемы незаметить. Другая проблема: по стрелкам удаляя лишние ордера сталкивался с тем, что алгоритм не позволяет их удалять, они тут же заново открываются (результатом потеря многого спрэда и ордера открываемые в убыток). Поэтому часто кода пришлось переписать\поправить.