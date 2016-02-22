MetaTrader 4 / Exemplos
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Interação entre o MetaTrader 4 e o Matlab através de arquivos CSV

Interação entre o MetaTrader 4 e o Matlab através de arquivos CSV

MetaTrader 4Exemplos |
1 004 0
Dmitriy
Dmitriy

Introdução

O ambiente de energia computacional do Matlab é conhecido por ser consideravelmente superior à de qualquer linguagem de programação incluindo MQL4. A ampla variedade de funções matemáticas fornecidas pelo Matlab permite realizar cálculos computacionais complexos negligenciando totalmente a base teórica das operações realizadas.

No entanto, a interação em tempo real entre um terminal de trading e o Matlab representa uma tarefa não trivial. Neste artigo, sugiro uma forma de organizar a troca de dados entre o MetaTrader 4 e o Matlab através de arquivos CSV.


1. Interfuncionamento

Suponha que, na entrada de cada nova barra, o MetaTrader 4 deve enviar dados sobre as últimas 100 barras para o Matlab e ser respondido com seus resultados de processamento.

Para resolver este problema, vamos precisar criar um indicador no MetaTrader 4 que iria escrever dados em um arquivo de texto e ler os resultados do processamento de outro arquivo de texto criado pelo Matlab.

O MetaTrader 4 deve formar seu próprio arquivo de dados na entrada de cada nova barra. O MetaTrader 4 também deve tentar ler os resultados em cada crédito. A fim de não ler o resultado antes do Matlab atualiza-lo, teremos excluído o arquivo que contém o resultado antes de formar o nosso arquivo de saída. Neste caso, a tentativa de leitura terá sucesso somente após o Matlab terminar seu cálculo e formar um novo arquivo.

O Matlab deve analisar os atributos do arquivo criados no MetaTrader 4 a cada segundo e iniciar o processamento quando seu tempo de criação mudar. Após o processamento tiver terminado, o arquivo excluído pelo MetaTrader 4 antes do início da gravação de dados é recriado. O MetaTrader 4 o exclui com êxito, carrega novos dados e aguarda resposta.


2. Formação de um arquivo de dados de saída

Há muitos artigos dedicados a salvar dados como arquivos, por isso, neste artigo, não vou focar neste ponto. Apenas vou deixar claro que escrevemos dados em 7 colunas: “DATA”, “TEMPO”, “ALTA”, “BAIXA”, “FECHAMENTO”, “ABERTURA”, “VOLUME”. O caractere de separação é “;”. A prioridade da barra é das mais antigas para as posteriores, isto é, a linha que contém as características da barra de zero deve ser registrada por último. O arquivo será fornecido com uma linha contendo os nomes das colunas. O nome do arquivo será composto do nome do símbolo e do período de tempo.

#property indicator_chart_window
extern int length = 100;   // The amount of bars sent to be processed
double ExtMap[];           // Chart buffer
string nameData;
int init()
{
   nameData = Symbol()+".txt";         // name of the data file to be sent
   return(0);
}
int start()
{
   static int old_bars = 0;   // remember the amount of bars already known   
   if (old_bars != Bars)      // if a new bar is received 
   {
      write_data();                             // write the data file                              
   }      
   old_bars = Bars;              // remember how many bars are known
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void write_data()
{
  int handle;
  handle = FileOpen(nameData, FILE_CSV|FILE_WRITE,';');
  if(handle < 1)
  {
    Comment("Creation of "+nameData+" failed. Error #", GetLastError());
    return(0);
  }
  FileWrite(handle, ServerAddress(), Symbol(), Period());                  // heading
  FileWrite(handle, "DATE","TIME","HIGH","LOW","CLOSE","OPEN","VOLUME");   // heading
  int i;
  for (i=length-1; i>=0; i--)
  {
    FileWrite(handle, TimeToStr(Time[i], TIME_DATE), TimeToStr(Time[i], TIME_SECONDS),
                      High[i], Low[i], Close[i], Open[i], Volume[i]);
  }
  FileClose(handle);
  Comment("File "+nameData+" has been created. "+TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_SECONDS) );
  return(0);
}

Não vamos precisar de todos estes dados, é claro, mas é sempre melhor ter um arquivo significativo do que apenas um conjunto de colunas com valores desconhecidos.


3. Criação da Interface Gráfica do Usuário (GUI)

O arquivo está pronto. Vamos iniciar o Matlab.

Deveríamos desenvolver uma aplicação que iria ler dados de texto do arquivo, processar e gravar os resultados em outro arquivo. Teremos que criar uma GUI para especificar o nome do arquivo, visualizar gráficos e iniciar o processamento. Vamos começar agora.

Para criar a GUI, vamos iniciar o "Guia de Início Rápido", digitando "guia" no console ou pressionando no painel principal do Matlab. Na caixa de diálogo exibida, selecione "Criar Nova GUI" -> "GUI em branco (padrão)". Agora podemos ver a interface para a criação de uma GUI com um formulário vazio. Neste formulário, vamos colocar os seguintes objetos: "Editar Texto", "Pressionar Botão", "Texto estático", "Eixos", "Pressionar Botão". O resultado é mais ou menos assim:

Agora devemos chamar o construtor de propriedade visual para cada objeto e definir as propriedades da seguinte forma:

Texto estático: Alinhamento Horizontal - esquerda, Tag - textinfo, String - Info.
Editar texto: Alinhamento Horizontal - esquerda, Tag - editarCaminho, String - Selecionar caminho.
Pressionar botão: Tag - pressionarNavegação, String - Navegação.
Eixos: Caixa - ligada, NomedaFonte - MS Sans Serif, Tamanho da fonte - 8, Tag - eixosdoGráfico.
Pressionar botão: Tag - pressionarIniciar, String - Iniciar.

Ao alterar a propriedade da Tag, selecionamos um nome exclusivo para cada objeto. Ao alterar outros, modificamos a aparência da Tag.

Quando tudo estiver pronto, vamos iniciar a interface pressionando "Executar", confirme o salvamento da interface e do arquivo-M, dê um nome (por exemplo, "De Para"), e pressione "Salvar". Depois disso, GUI será lançada e aparece como aparece durante seu trabalho. O Matlab gera o arquivo-M para ser a base do nosso programa futuro e o abre no editor incorporado.

Se a aparência não lhe adapta por algum motivo, feche a GUI e corrija o arranjo do objeto usando o editor. Meu distributivo, por exemplo, não exibiu MS Sans Serif corretamente. Então eu tive que mudar para "Sans Serif".


4. Construção da Interface do Usuário

O comportamento da interface pode ser programado no Editor do arquivo-M utilizando a linguagem Matlab. O programa esqueleto gerado pelo Matlab representa uma lista de funções a serem chamadas pelo usuário ao trabalhar com os objetos de interface. As funções estão vazias, então a GUI ainda não faz nada. É nossa tarefa preencher as funções com os conteúdos necessários.


4.1 Programação do Botão de Navegação


Primeiramente, precisamos de acesso a um arquivo gerado pelo MetaTrader 4, por isso vamos começar chamando a função pressionando "Navegação".

O nome da função chamada pressionando o botão consiste no nome do botão (definido pela propriedade "Tag") e pós-fixado "_Callback". Vamos encontrar a função "pushBrowse_Callback" no arquivo de texto ou apenar pressionar "Mostrar funções" na barra de ferramentas e selecionar "pushBrowse_Callback" na lista.

A sintaxe da linguagem de programação Matlab difere das regras convencionais de codificação nas linguagens C e similares. Particularmente, não há necessidade de marcar o corpo da função com chaves ou especificar o tipo de dados a serem passados para a função, índices da matriz (vetor) iniciam com um, e o caractere de comentário é "%". Assim, todo o texto verde acima não é um programa, mas um comentário feito pelos desenvolvedores do Matlab para sermos capazes de compreender o caso.

Teremos de criar um diálogo para introduzir o nome completo do arquivo. Para isso, vamos usar a função "uigetfile":

% --- Executes on button press in pushBrowse.
function pushBrowse_Callback(hObject, eventdata, handles)
[fileName, filePath] = uigetfile('*.txt'); % receive and the path from the user
if fileName==0          % if it is canceled
    fileName='';        % create an empty name
    filePath='';        % create an empty path
end
fullname = [filePath fileName] % form a new name
set(handles.editPath,'String', fullname); % write in the editPath

"puxadores" aqui é uma estrutura que armazena descritores de todos os objetos na nossa GUI incluindo o do formulário em que o colocamos. A estrutura é passada de uma função para outra e permite o acesso aos objetos.
"hObject" é uma descrição do objeto que chamou a função.
"Set" ajuda a definir o valor do objeto por um determinado valor e tem a seguinte sintaxe: set(object_descriptor, object_property_name, property_value).

Você pode encontrar o valor das propriedades do objeto usando a seguinte função: property_value = get(object_descriptor, object_descriptor_name).
Mas não se esqueça que o nome é um valor do tipo string, por isso deve ser entre aspas simples.

Há uma última coisa que temos que saber sobre objetos e suas propriedades. O formulário, onde colocamos os elementos da GUI, é em si um objeto colocado no objeto "raiz" (é seu descendente). Ele também tem um conjunto de propriedades que podem ser modificadas. As propriedades podem ser visualizadas usando a ferramenta chamada "Editor de objeto" para ser chamada a partir da barra de ferramentas principal do editor de interface. Objeto "raiz", como o termo sugere, é a raiz da hierarquia dos objetos gráficos e não tem ascendência.

Agora vamos verificar o que temos como resultado. Vamos agora começar a nossa GUI pressionando Executar na barra de ferramentas principal do Editor de arquivo-M. Tente clicar no Navegador e selecionar nosso arquivo. Está funcionando? Em seguida, feche a GUI que está em operação e prossiga.


4.2 Programação do Botão Iniciar, Desenho Gráfico


Agora vamos atribuir o botão Iniciar com a chamada da função que iria ler os dados do arquivo e mostrá-los em um gráfico.

Primeiramente, vamos criar a função. Vamos precisar da estrutura dos descritores dos objetos "puxadores'' como entradas. Tendo acesso aos objetos, seremos capazes de lê-los e definir suas propriedades.

% data reading, chart drawing, processing, storage
function process(handles)
fullname = get(handles.editPath, 'String'); % read the name from editPath
data = dlmread(fullname, ';', 2, 2);    % read the matrix from file
info = ['Last update: ' datestr(now)];  % form an informative message
set(handles.textInfo, 'String',info);   % write info into the status bar
 
high = data(:,1);   % it is now high where the first column of the data matrix is
low = data(:,2);    % d low -- the second
close = data(:,3);  % --/--
open = data(:,4);   %
len = length(open); % the amount of elements in open
 
axes(handles.axesChart); % make the axes active
hold off; % clean axes off before adding a new chart
candle(high, low, close, open); % draw candlesticks (in the current axes)
set(handles.axesChart,'XLim',[1 len]); % set limits for charting

Algumas explicações:

“dlmread” lê os dados do arquivo de texto com separadores e possui a seguinte sintaxe: dlmread(full_file_name, separator, skip_strings, skip_columns);
“comprimento(qqq)” – o lado maior da matriz qqq;
”agora” - hora e data atual;
“datestr(now)” - transforma data e hora em um texto;

Você também deve saber que o Matlab fornece uma informação útil enorme de ajuda com a teoria e com os exemplos.

Vamos colocar a nossa função no final do programa (será mais fácil de encontrá-la) e adicionar sua chamada na “pushStart_Callback”:

% --- Executes on button press in pushStart.
function pushStart_Callback(hObject, eventdata, handles)
process(handles);

Lance isto usando "Executar", selecione um arquivo, pressione "Iniciar" e aprecie o resultado.


4.3 Salvando o Caminho em um Arquivo


Tudo está bem agora, mas é um pouco irritante clicar permanentemente com o mouse para selecionar um arquivo depois de ter pressionado "Navegação". Vamos tentar salvar o caminho uma vez selecionado.
Vamos começar lendo. O nome de um arquivo que armazena o caminho será composto pelo nome da GUI e sufixo “_saveparam” e terá extensão ".mat".
A função “FromTo_OpeningFcn” é executada diretamente após a criação do formulário da GUI. Nós vamos adicionar lá a tentativa de ler o caminho do arquivo. Se a tentativa falhar, será utilizado o valor padrão.

% --- Executes just before FromTo is made visible.
function FromTo_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
guiName = get(handles.figure1, 'Name'); % get the name of our GUI
name = [guiName '_saveparam.mat']       % define the file name
h=fopen(name);                          % try to open the file
if h==-1                                % if the file does not open
    path='D:\';                         % the default value
else
    load(name);                         % read the file    
    fclose(h);                          % close the file
end
set(handles.editPath,'String', path);   % write the name into object "editPath"

Outras strings da função “FromTo_OpeningFcn” serão mantidas inalteradas.


Vamos modificar a função “pushBrowse_Callback” como se segue:

% --- Executes on button press in pushBrowse.
function pushBrowse_Callback(hObject, eventdata, handles)
path = get(handles.editPath,'String'); % read the path from object editPath 
[partPath, partName, partExt] = fileparts(path);    % divide the path into parts
template = [partPath '\*.txt'];                     % create a template of parts
[userName, userPath] = uigetfile(template);         % get the user name and the path from the user
if userName~=0                                      % if "Cancel" is not pressed        
    path = [userPath userName];                     % reassemble the path
end
set(handles.editPath,'String', path);               % write the path into object "editPath"
guiName = get(handles.figure1, 'Name');             % get to know the name of our GUI
save([guiName '_saveparam.mat'], 'path');           % save the path

4.4 Processamento de dados


Como um processo exemplar, vamos interpolar a coluna "ABERTURA" por uma função polinomial de quarta ordem.
Vamos adicionar o seguinte código no final da nossa função, "process":

fitPoly2 = fit((1:len)',open,'poly4'); % get the polynomial formula
fresult = fitPoly2(1:len); % calculate Y values for X=(from 1 to len)
hold on; % a new chart has been added to the old one
stairs(fresult,'r'); % plot stepwise by color - 'r'- red


Vamos tentar lançar e pressionar "Iniciar".


Se você tem aproximadamente o mesmo resultado como mostrado acima, é hora de começar a salvar os dados como um arquivo.


4.5 Salvar dados como um arquivo


Salvar dados não é mais complicado que lê-los. A única "sutileza" é que o vetor "fResult" deve ser contado para baixo, isto é, a partir do mais recente para o primeiro. Isto é feito para simplificar a leitura do arquivo no MetaTrader 4, a partir da barra zero até o final do arquivo.

Vamos complementar a função "process" com o seguinte código:

[pathstr,name,ext,versn] = fileparts(fullname); % divide the full name
                                                % of the file into parts
newName = [pathstr '\' name '_result' ext];     % re-compose the new file name
fresult = flipud(fresult);  % turn vector fresult
dlmwrite(newName, fresult);    % write in t
% function called by the timer
function checktime(obj, event, handles)
set(handles.textInfo,'String',datestr(now));
he file

Agora, por favor, certifique-se de que o arquivo que contém o resultado foi criado, localizado no mesmo lugar onde há o arquivo inicial e possui o mesmo nome complementado pelo sufixo "_result".


4.6 Controle do temporizador


Esta é a parte mais difícil do trabalho. Teremos que criar um temporizador que verifique o arquivo de formação do tempo do MetaTrader 4 a cada segundo. Se o tempo mudar, a função "process" deve ser lançada. O temporizador para-inicia será executado utilizando "Iniciar". Quando a GUI abrir, eliminaremos todos os temporizadores criados anteriormente.

Vamos criar um temporizador colocando o seguinte código na função “FromTo_OpeningFcn”:

timers = timerfind; % find timers
if ~isempty(timers) % if timers are available
    delete(timers); % delete all timers
end
handles.t = timer('TimerFcn',{@checktime, handles},'ExecutionMode','fixedRate','Period',1.0,'UserData', 'NONE');

O código acima deve ser inserido imediatamente após a nossa inserção anterior nesta função, isto é, antes das strings “handles.output = hObject;” e “guidata(hObject, handles);”.

Ao executar este código, o Matlab, imediatamente após a criação da GUI, irá verificar se há disponibilidade de temporizadores, eliminando os já existentes e criando um novo. O temporizador irá chamar a função “checktime” cada segundo e passará a lista de descritores "alças" na função. Além das "alças", o temporizador passará seu próprio descritor para a função, bem como a estrutura que contém a duração da chamada e da razão. Não podemos influenciar isto, mas temos que considerar quando a codificação da função for chamada pelo temporizador.

Você pode localizar a própria função quando quiser. Deixe que ela própria escreva na barra de status do Matlab o momento em que foi chamada:

Na sua criação, o temporizador é parado, agora devemos lançá-lo. Vamos encontrar a função “pushStart_Callback”. Vamos comentar chamando de 'process(handles)' colocado nele e escrever a gestão do temporizador para ele:

% --- Executes on button press in pushStart.
function pushStart_Callback(hObject, eventdata, handles)
% process(handles);
statusT = get(handles.t, 'Running'); % Get to know the timer status
if strcmp(statusT,'on')     % If it is enabled - 
    stop(handles.t);        % disable it
    set(hObject,'ForegroundColor','b'); % change color of pushStart marking
    set(hObject,'String',['Start' datestr(now)]); % change the button top marking
end     
if strcmp(statusT,'off')    % If it is disabled - 
    start(handles.t);       % enable it
    set(hObject,'ForegroundColor','r');% change color of pushStart marking
    set(hObject,'String',['Stop' datestr(now)]); % change the button top marking
end

Agora vamos verificar como tudo funciona. Vamos tentar ativar e desativar o temporizador utilizando "Iniciar". Se o temporizador estiver ativado, o relógio acima do caminho do campo de entrada deve funcionar.

Seria mais correto eliminar o temporizador utilizando o botão "X" no fechamento da GUI. Se você quiser fazer isso, adicione-o

stop(handles.t) ; % stop the timer
delete(handles.t); % delete the timer

no início da função “figure1_CloseRequestFcn”. Esta função será chamada no fechamento da GUI. Você pode acessá-la a partir do editor da GUI:

Mas, por favor, levar em consideração que, agora, se você pressionar "Executar" do editor sem ter fechado a GUI operacional, o temporizador antigo não será excluído ao criar o novo. E da próxima vez vai haver mais um criado, etc. Você pode lidar com temporizadores "desestabilizados" usando o comando "delete(timerfind)" do console Matlab.


Agora, se tudo estiver funcionando bem, criaremos uma função para verificar o tempo da última modificação do arquivo do MetaTrader 4:

% function to be called by the timer
function checktime(obj, event, handles)
filename = get(handles.editPath, 'String'); % get to know the file name 
fileInfo = dir(filename);        % get info about the file
oldTime = get(obj, 'UserData');  % recall the time
if ~strcmp(fileInfo.date, oldTime) % if the time has changed
    process(handles);
end
set(obj,'UserData',fileInfo.date); % save the time
set(handles.pushStart,'String',['Stop ' datestr(now)]); % override the time

A função "dir(full_file_name)" retorna uma estrutura que contém as informações do arquivo (nome, data, bytes, isDir). As informações sobre o tempo de criação do arquivo anterior serão armazenadas na propriedade "Userdata" do objeto do temporizador. Seu descritor é passado para a função "checktime" nomeada como obj.

Agora, ao mudar um arquivo criado por MetaTrader 4, nosso programa irá substituir o resultado. Você pode verificar isso, modificando o arquivo manualmente (por exemplo, deletando as últimas strings) e rastreando as alterações no gráfico ou arquivo resultante. Claro que, o botão "Iniciar" deve ser pressionado para isso.

Se uma janela extra contendo a cópia do gráfico for criada durante o funcionamento do programa, adicione a seguinte string no início da função "process": 

set(handles.figure1,'HandleVisibility','on');


5. Desenhando os resultados no MetaTrader 4


Agora vamos retornar ao MetaTrader 4. Temos que complementar nosso indicador com uma função que lê o resultado do arquivo e o desenha em um gráfico. O comportamento do programa será descrito da seguinte forma:

1. Se uma nova barra for recebida: Exclua o arquivo do resultado anterior, apague o gráfico e salve o arquivo de dados.
2. Se o resultado do arquivo for legível: Leia o arquivo, desenhe um gráfico e exclua o arquivo do resultado.

Não vou descrever aqui como o código abaixo funciona já que a leitura de dados do arquivo e a elaboração de indicadores podem ser encontrados em outros artigos. Aqui, o arquivo do resultado é eliminado imediatamente depois de ter sido colocado no gráfico. Sendo assim, não se preocupe se você ver várias mensagens de erro de leitura.

Erros de leitura ocorrem em dois casos:
1. Imediatamente após uma nova barra ter rendimentos, uma vez que o arquivo do resultado não foi criado ainda.
2. Imediatamente após o resultado ser lido e o gráfico ser desenhado, já que o arquivo foi excluído a fim de não voltar a ler os mesmos dados.

Assim, o programa mantém seu status de "erro de leitura" praticamente o tempo todo. :)

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_width1 2
#property indicator_color1 Tomato
extern int length = 100;   // The amount of bars to be sent for processing
double ExtMap[];           // Chart buffer
string nameData;
string nameResult;

int init()
{
   nameData = Symbol()+".txt";         // the name of the data file to be sent
   nameResult = Symbol()+"_result.txt";// the name of the received file containing results
   SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0, ExtMap);
   return(0);
}
int deinit()
  {
   Comment("");
   return(0);
  }
int start()
{
   static int attempt = 0;    // the amount of attempts to read the result
   static int old_bars = 0;   // remember the amount of the known bars
   
   if (old_bars != Bars)      // if a new bar has income 
   {
      FileDelete(nameResult);                   // delete the result file
      ArrayInitialize( ExtMap, EMPTY_VALUE);    // empty the chart
      write_data();                             // save the data file
      
      old_bars = Bars; return(0);               // nothing should be done this time                           
   }
   //
   int handle_read = FileOpen(nameResult,
                              FILE_CSV|FILE_READ,
                              ';'); // try to open the result file
   attempt++;                       // count the attempt to open
   
   if(handle_read >= 0)             // if the file has opened for reading
   { 
      Comment(nameResult+". Opened with attempt #"+ attempt); // opening report
      read_n_draw(handle_read);  // read the result and draw a chart
      FileClose(handle_read);    // close the file
      FileDelete(nameResult);    // delete the result file
      attempt=0;                 // zeroize the amount of attempts to read
   }
   else                          // if we cannot open the result file
   {
      Comment( "Failed reading "+nameResult+
               ". Amount of attempts: "+attempt+
               ". Error #"+GetLastError()); //Report about failed reading
   }
   old_bars = Bars;              // remember how many bars are known
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void read_n_draw(int handle_read)
{
   int i=0;
   while ( !FileIsEnding(handle_read)) 
   {
      ExtMap[i] = FileReadNumber(handle_read);
      i++;     
   }
   ExtMap[i-1] = EMPTY_VALUE;
}

 
void write_data()
{
  int handle;
  handle = FileOpen(nameData, FILE_CSV|FILE_WRITE,';');
  if(handle < 1)
  {
    Comment("Failed creating "+nameData+". Error #", GetLastError());
    return(0);
  }
  FileWrite(handle, ServerAddress(), Symbol(), Period());                  // header
  FileWrite(handle, "DATE","TIME","HIGH","LOW","CLOSE","OPEN","VOLUME");   // header
  int i;
  for (i=length-1; i>=0; i--)
  {
    FileWrite(handle, TimeToStr(Time[i], TIME_DATE), TimeToStr(Time[i], TIME_SECONDS),
                      High[i], Low[i], Close[i], Open[i], Volume[i]);
  }
  FileClose(handle);
  Comment("File "+nameData+" has been created. "+TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_SECONDS) );
  return(0);
}

Abaixo está o meu resultado final. Espero não ter cometido nenhum erro e espero que você seja capaz de reproduzi-lo.





Conclusão

Neste artigo, descrevemos uma forma de organizar uma interação entre o MetaTrader 4 e o Matlab através de arquivos CSV. Este método não é único nem otimizado. O valor desta abordagem é que ela auxilia na troca de matrizes de dados sem habilidades especiais de operação com quaisquer ferramentas de programação além do MetaTrader 4 e Matlab.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1489

Arquivos anexados |
Baixar como ZIP
OutData_InResult.mq4 (2.56 KB)
work.zip (9.98 KB)

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.

Outros artigos do autor

Ir para discussão
Verificador no terminal MetaTrader 4: Deve-se saber Verificador no terminal MetaTrader 4: Deve-se saber
A interface elaborada do terminal MetaTrader4 é de primeira linha, mas além disso, o terminal inclui um verificador de estratégias bem preparado. E enquanto o valor do MetaTrader 4 como sistema de trading é óbvio, a qualidade do verificador de estratégia só pode ser avaliada na prática. Este artigo mostra as vantagens e conveniências de testes no MetaTrader 4.
MT4TerminalSync - Sistema para sincronização de terminais MetaTrader 4 MT4TerminalSync - Sistema para sincronização de terminais MetaTrader 4
Este artigo é dedicado ao tema "Ampliando as possibilidades de programas MQL4 utilizando funções de sistemas operacionais e outros meios de desenvolvimento do programa". O artigo descreve um exemplo de um sistema de programa que implementa a tarefa da sincronização de várias cópias de terminais com base num único molde de origem.
Como cortar um Código de EA para uma vida mais fácil e menos erros Como cortar um Código de EA para uma vida mais fácil e menos erros
Um conceito simples descrito no artigo permite que as pessoas que desenvolvem sistemas de trading automatizados em MQL4 simplifiquem os sistemas de trading existentes, bem como reduzir o tempo necessário para o desenvolvimento de novos sistemas devido a códigos mais curtos.
Teste de Visualização: Gráficos do status da conta Teste de Visualização: Gráficos do status da conta
Aproveite o processo de testes com gráficos exibindo o balanço, agora toda a informação necessária está sendo visualizada!