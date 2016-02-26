将指标代码转移至 Expert Advisor 代码。总结

简介

EA 源代码

我们拥有以下 Expert Advisor 代码： #property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern int RAVI_Timeframe = 240 ; extern int ASCT_Timeframe = 1440 ; extern int Buy_Sell_Custom = 2 ; extern double Money_Management_Up= 0.1 ; extern int RISK_Up = 3 ; extern int Period1_Up = 7 ; extern int Period2_Up = 65 ; extern int MA_Metod_Up = 0 ; extern int PRICE_Up = 0 ; extern int STOPLOSS_Up = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 100 ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int RISK_Dn = 3 ; extern int Period1_Dn = 7 ; extern int Period2_Dn = 65 ; extern int MA_Metod_Dn = 0 ; extern int PRICE_Dn = 0 ; extern int STOPLOSS_Dn = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 100 ; double RAVI_Up[ 3 ]; double RAVI_Dn[ 3 ]; double ASCTrend1_Up[ 2 ]; double ASCTrend1_Dn[ 2 ]; #include <Lite_EXPERT.mqh> int init() { if (RAVI_Timeframe != 1 ) if (RAVI_Timeframe != 5 ) if (RAVI_Timeframe != 15 ) if (RAVI_Timeframe != 30 ) if (RAVI_Timeframe != 60 ) if (RAVI_Timeframe != 240 ) if (RAVI_Timeframe != 1440 ) Print ( "Parameter RAVI_Timeframe cannot" + " be equal to " + RAVI_Timeframe+ "!!!" ); if (ASCT_Timeframe != 1 ) if (ASCT_Timeframe != 5 ) if (ASCT_Timeframe != 15 ) if (ASCT_Timeframe != 30 ) if (ASCT_Timeframe != 60 ) if (ASCT_Timeframe != 240 ) if (ASCT_Timeframe != 1440 ) Print ( "Parameter ASCT_Timeframe cannot" + " be equal " +ASCT_Timeframe+ "!!!" ); if (RAVI_Timeframe > ASCT_Timeframe) Print ( "Parameter ASCT_Timeframe should not be less" + " than RAVI_Timeframe" ); return ( 0 ); } int start() { if (iBars( NULL , ASCT_Timeframe) < 3 + RISK_Up* 2 + 1 + 1 ) return ( 0 ); if (iBars( NULL , ASCT_Timeframe) < 3 + RISK_Dn* 2 + 1 + 1 ) return ( 0 ); if (iBars( NULL , RAVI_Timeframe) < MathMax (Period1_Up, Period2_Up + 4 )) return ( 0 ); if (iBars( NULL , RAVI_Timeframe) < MathMax (Period1_Dn, Period2_Dn + 4 )) return ( 0 ); static double ASCTrend1_Trend_Up, ASCTrend1_Trend_Dn; static int LastBars; int bar; bool BUY_Sign, SELL_Sign; if (LastBars != iBars( NULL , RAVI_Timeframe)) switch (Buy_Sell_Custom) { case 0 : { for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) RAVI_Up[bar- 1 ] = iCustom ( NULL , RAVI_Timeframe, "RAVI" , Period1_Up, Period2_Up, MA_Metod_Up, PRICE_Up, 0 , bar); ASCTrend1_Up[ 0 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Up, 0 , 1 ); ASCTrend1_Up[ 1 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Up, 1 , 1 ); ASCTrend1_Trend_Up = ASCTrend1_Up[ 1 ] - ASCTrend1_Up[ 0 ]; break ; } case 1 : { for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) RAVI_Dn[bar- 1 ] = iCustom ( NULL , RAVI_Timeframe, "RAVI" , Period1_Dn, Period2_Dn, MA_Metod_Dn, PRICE_Dn, 0 , bar); ASCTrend1_Dn[ 0 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Dn, 0 , 1 ); ASCTrend1_Dn[ 1 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Dn, 1 , 1 ); ASCTrend1_Trend_Dn =ASCTrend1_Dn[ 1 ] - ASCTrend1_Dn[ 0 ]; break ; } default : { for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) RAVI_Up[bar- 1 ] = iCustom ( NULL , RAVI_Timeframe, "RAVI" , Period1_Up, Period2_Up, MA_Metod_Up, PRICE_Up, 0 , bar); ASCTrend1_Up[ 0 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Up, 0 , 1 ); ASCTrend1_Up[ 1 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Up, 1 , 1 ); ASCTrend1_Trend_Up = ASCTrend1_Up[ 1 ] - ASCTrend1_Up[ 0 ]; for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) RAVI_Dn[bar- 1 ] = iCustom ( NULL , RAVI_Timeframe, "RAVI" , Period1_Dn, Period2_Dn, MA_Metod_Dn, PRICE_Dn, 0 , bar); ASCTrend1_Dn[ 0 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Dn, 0 , 1 ); ASCTrend1_Dn[ 1 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Dn, 1 , 1 ); ASCTrend1_Trend_Dn = ASCTrend1_Dn[ 1 ] - ASCTrend1_Dn[ 0 ]; } } LastBars = iBars( NULL , RAVI_Timeframe); switch (Buy_Sell_Custom) { case 0 : { if (RAVI_Up[ 1 ] - RAVI_Up[ 2 ] < 0 ) if (RAVI_Up[ 0 ] - RAVI_Up[ 1 ] > 0 ) if (ASCTrend1_Trend_Up > 0 ) BUY_Sign = true ; break ; } case 1 : { if (RAVI_Dn[ 1 ] - RAVI_Dn[ 2 ] > 0 ) if (RAVI_Dn[ 0 ] - RAVI_Dn[ 1 ] < 0 ) if (ASCTrend1_Trend_Dn < 0 ) SELL_Sign = true ; break ; } default : { if (RAVI_Up[ 1 ] - RAVI_Up[ 2 ] < 0 ) if (RAVI_Up[ 0 ] - RAVI_Up[ 1 ] > 0 ) if (ASCTrend1_Trend_Up > 0 ) BUY_Sign = true ; if (RAVI_Dn[ 1 ] - RAVI_Dn[ 2 ] > 0 ) if (RAVI_Dn[ 0 ] - RAVI_Dn[ 1 ] < 0 ) if (ASCTrend1_Trend_Dn < 0 ) SELL_Sign = true ; } } switch (Buy_Sell_Custom) { case 0 : { OpenBuyOrder(BUY_Sign, Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up); break ; } case 1 : { OpenSellOrder(SELL_Sign, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn); break ; } default : { OpenBuyOrder(BUY_Sign, Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up); OpenSellOrder(SELL_Sign, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn); } } return ( 0 ); }

首先我们需要分析一下这个 Expert Advisor。Expert Advisor 主要用于根据四小时制的日线图以交易者所选货币对进行交易。EA 仅可对一个货币对在此交易方向上开立头寸。EA 有两种独立的计算算法分别用于执行买入和卖出交易，因此它可开立相反的头寸。 为了能在策略测试程序中快速优化 EA，代码中包含着一个外部变量 Buy_Sell_Custom - 如果该变量值等于 0，EA 仅计算 Buy 信号。如果该变量 Buy_Sell_Custom 等于 1，则仅计算 Sell 信号。如果两种信号都要计算，此外部变量 Buy_Sell_Custom 应等于 2。其他外部变量分为两组，一组用于 Buy（买入）交易，一组用于 Sell（卖出）交易。 交易信号反映了自定义指标 RAVI.mq4 的移动方向的变化，用于切断假信号的过滤器反映了由自定义指标 ASCTrend1.mq4 所决定的趋势方向。Expert Advisor 两次调用指标 ASCTrend1.mq4 以从零指标缓冲区和第一个指标缓冲区接收源值；这些值之间呈现的差异决定了趋势的方向。EA 还两次调用指标 RAVI.mq4 以接收源值的两个变体（Buy 和 Sell），以用于两个计算算法。 我认为大部分 EA 输入参数的含义已很直白地在其名称上体现出来了。变量 MA_Metod_Up 和 MA_Metod_Dn 确定了平均法。它们可能拥有不同的值，范围介于 0 到 3 之间。变量 PRICE_Up 和 PRICE_Dn 的值是价格常数，范围介于 0 到 6 之间。 此 Expert Advisor 显然不是会亏损的那一种，尽管其结构非常简单，但其优化程度高，展现出来的成果相当优秀。所以还是值得投入一些精力将其从一组文件转换成单个的可自给自足文件。EA 代码使用文件 Lite_EXPERT.mqh，此文件实际上是两个自定义函数，EA 通过调用此文件执行交易： int LastTime; int OpenBuyOrder( bool BUY_Signal, double Money_Management, int STOPLOSS, int TAKEPROFIT) { if (!BUY_Signal) return ( 0 ); if ( TimeLocal () - LastTime < 11 ) return ( 0 ); int total = OrdersTotal (); for ( int ttt = total - 1 ; ttt >= 0 ; ttt--) if ( OrderSelect (ttt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) if ((OrderSymbol() == Symbol ()) && (OrderType() == 0 )) return ( 0 ); double ask = NormalizeDouble (Ask, Digits ); double bid = NormalizeDouble (Bid, Digits ); if (ask == 0.0 ) return (- 1 ); if (bid == 0.0 ) return (- 1 ); double LotVel; double tickVel = MarketInfo( Symbol (), MODE_TICKVALUE); if (tickVel == 0 ) return (- 1 ); if (Money_Management > 0 ) LotVel = tickVel*AccountEquity()*Money_Management / 10000.0 ; else LotVel = -tickVel* 10000 *Money_Management / 10000.0 ; double Lot = NormalizeDouble (LotVel, 1 ); if (Lot < 0.1 ) return (- 1 ); double Stoploss = NormalizeDouble (bid - STOPLOSS* Point , Digits ); double TakeProfit = NormalizeDouble (ask + TAKEPROFIT* Point , Digits ); int ticket = OrderSend ( Symbol (), OP_BUY, Lot, ask, 3 , Stoploss, TakeProfit, NULL , 0 , 0 , CLR_NONE); LastTime = TimeLocal (); if (ticket > 0 ) return ( 1 ); else return (- 1 ); } int OpenSellOrder( bool SELL_Signal, double Money_Management, int STOPLOSS, int TAKEPROFIT) { if (!SELL_Signal) return ( 0 ); if ( TimeLocal () - LastTime < 11 ) return ( 0 ); int total = OrdersTotal (); for ( int kkk = total - 1 ; kkk >= 0 ; kkk--) if ( OrderSelect (kkk, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) if ((OrderSymbol() == Symbol ()) && (OrderType() == 1 )) return ( 0 ); double bid = NormalizeDouble (Bid, Digits ); double ask = NormalizeDouble (Ask, Digits ); if (bid == 0.0 ) return (- 1 ); if (ask == 0.0 ) return (- 1 ); double LotVel; double tickVel = MarketInfo( Symbol (), MODE_TICKVALUE); if (tickVel == 0.0 ) return (- 1 ); if (Money_Management > 0 ) LotVel = tickVel*AccountEquity()*Money_Management / 10000.0 ; else LotVel = -tickVel* 10000 *Money_Management / 10000.0 ; double Lot = NormalizeDouble (LotVel, 1 ); if (Lot < 0.1 ) return (- 1 ); double Stoploss = NormalizeDouble (ask + STOPLOSS* Point , Digits ); double TakeProfit = NormalizeDouble (bid - TAKEPROFIT* Point , Digits ); int ticket = OrderSend ( Symbol (), OP_SELL, Lot, bid, 3 , Stoploss, TakeProfit, NULL , 0 , 0 ,CLR_NONE); LastTime = TimeLocal (); if (ticket > 0 ) return ( 1 ); else return (- 1 ); } 我认为这些函数都相当简单，应该不会有什么难点。以下是这些函数的参考算法： OpenBuyOrder(BUY_Sign, Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up); OpenSellOrder(SELL_Sign, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn); 这里，如果 BUY_Sign=true，函数 OpenBuyOrder() 将开立一个多头头寸，如果 SELL_Sign=true，函数 OpenSellOrder() 将开立一个空头头寸。参数含义：Money_Management_Up、STOPLOSS_Up、TAKEPROFIT_Up、Money_Management_Dn、STOPLOSS_Dn 和 TAKEPROFIT_Dn 这些函数可以很容易从其名称上理解含义！



编写指标函数 Get_ASCTrend1Series()

在上一篇文章的结尾处（将指标代码转移到 Expert Advisor 代码中。Expert Advisor 的一般结构方案和指标函数)，我提到了指标函数 Get_RAVISeries()。现在它就相当有用。我们所要做的就是为指标 ASCTrend1.mq4 编写一个类似函数。现在，根据这个指标代码，我们将编写函数 Get_ASCTrend1Series()。那么，让我们看一看这个指标代码： #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Magenta #property indicator_color2 Aqua #property indicator_width1 2 #property indicator_width2 2 extern int RISK = 3 ; double val1[]; double val2[]; int init() { SetIndexStyle( 0 , DRAW_HISTOGRAM , 0 , 2 ); SetIndexStyle( 1 , DRAW_HISTOGRAM , 0 , 2 ); SetIndexBuffer ( 0 , val1); SetIndexBuffer ( 1 , val2); SetIndexEmptyValue( 0 , 0.0 ); SetIndexEmptyValue( 1 , 0.0 ); IndicatorShortName( "ASCTrend1" ); SetIndexLabel( 0 , "DownASCTrend1" ); SetIndexLabel( 1 , "UpASCTrend1" ); return ( 0 ); } int start() { static double x1, x2; double value1, value2, value3, TrueCount, Range, AvgRange, MRO1, MRO2; int MaxBar, iii, kkk, bar, value10, value11, counted_bars = IndicatorCounted(); if (counted_bars < 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; value10 = 3 + RISK* 2 ; if (( Bars <= value10) || ( Bars < 10 )) return ( 0 ); MaxBar = Bars - 1 - value10; bar = Bars - 1 - counted_bars; if (bar >= MaxBar) { x1 = 67 + RISK; x2 = 33 - RISK; bar = MaxBar; for (kkk = Bars - 1 ; kkk >= MaxBar; kkk--) { val1[kkk] = 0.0 ; val2[kkk] = 0.0 ; } } while (bar >= 0 ) { Range = 0.0 ; AvgRange = 0.0 ; for (iii = 0 ; iii <= 9 ; iii++) AvgRange += MathAbs (High[bar+iii] - Low[bar+iii]); Range = AvgRange / 10 ; iii = 0 ; TrueCount = 0 ; while (iii < 9 && TrueCount < 1 ) { if ( MathAbs (Open[bar+iii] - Close[bar+iii]) >= Range* 2.0 ) TrueCount++; iii++; } if (TrueCount >= 1 ) MRO1 = bar + iii; else MRO1 = - 1 ; iii = 0 ; TrueCount = 0 ; while (iii < 6 && TrueCount < 1 ) { if ( MathAbs (Close[bar+iii+ 3 ] - Close[bar+iii]) >= Range* 4.6 ) TrueCount++; iii++; } if (TrueCount >= 1 ) MRO2 = bar + iii; else MRO2 = - 1 ; if (MRO1 > - 1 ) value11 = 3 ; else value11 = value10; if (MRO2 > - 1 ) value11 = 4 ; else value11 = value10; value2 = 100 - MathAbs ( iWPR ( NULL , 0 , value11, bar)); val1[bar] = 0 ; val2[bar] = 0 ; if (value2 > x1) { val1[bar] = Low [bar]; val2[bar] = High[bar]; } if (value2 < x2) { val1[bar] = High[bar]; val2[bar] = Low [bar]; } bar--; } return ( 0 ); }

我优化了这个指标。原始版本在随附文件 ASCTrend1_Old!. mq4 中。现在让我们准备函数 Get_ASCTrend1Series()。为此，我们将根据上一篇文章中所述的相关代码改进方案，转换指标 ASCTrend1.mq4 的代码。结果，获得的自定义函数如下： bool Get_ASCTrend1Series( int Number, string symbol, int timeframe, bool NullBarRecount, int RISK, double & InputBuffer[]) { int IBARS = iBars(symbol, timeframe); if ((IBARS < 3 + RISK* 2 + 1 )||(IBARS < 10 )) return ( false ); if ( ArraySize (InputBuffer) < IBARS) { ArraySetAsSeries (InputBuffer, false ); ArrayResize (InputBuffer, IBARS); ArraySetAsSeries (InputBuffer, true ); } static double x1[], x2[]; static int IndCounted[]; if ( ArraySize (IndCounted) < Number + 1 ) { ArrayResize (x1, Number + 1 ); ArrayResize (x2, Number + 1 ); ArrayResize (IndCounted, Number + 1 ); } int LastCountBar; if (!NullBarRecount) LastCountBar = 1 ; double value1, value2, value3, val1, val2; double TrueCount, Range, AvgRange, MRO1, MRO2; int MaxBar, iii, kkk, bar, value10, value11, counted_bars = IndCounted[Number]; IndCounted[Number] = IBARS - 1 ; value10 = 3 + RISK* 2 ; bar = IBARS - counted_bars - 1 ; MaxBar = IBARS - 1 - value10; if (bar > MaxBar) { bar = MaxBar; x1[Number] = 67 + RISK; x2[Number] = 33 - RISK; ArrayInitialize (InputBuffer, 0.0 ); } while (bar >= LastCountBar) { Range = 0.0 ; AvgRange = 0.0 ; for (iii = 0 ; iii <= 9 ; iii++) AvgRange += MathAbs (iHigh(symbol, timeframe, bar + iii) - iLow(symbol, timeframe, bar + iii)); Range = AvgRange / 10 ; iii = 0 ; TrueCount = 0 ; while (iii < 9 && TrueCount < 1 ) { if ( MathAbs (iOpen(symbol, timeframe, bar + iii) - iClose(symbol, timeframe, bar + iii)) >= Range* 2.0 ) TrueCount++; iii++; } if (TrueCount >= 1 ) MRO1 = bar + iii; else MRO1 = - 1 ; iii = 0 ; TrueCount = 0 ; while (iii < 6 && TrueCount < 1 ) { if ( MathAbs (iClose(symbol, timeframe, bar + iii + 3 ) - iClose(symbol, timeframe, bar + iii)) >= Range* 4.6 ) TrueCount++; iii++; } if (TrueCount >= 1 ) MRO2 = bar + iii; else MRO2 = - 1 ; if (MRO1 > - 1 ) value11 = 3 ; else value11 = value10; if (MRO2 > - 1 ) value11 = 4 ; else value11 = value10; value2 = 100 - MathAbs ( iWPR (symbol, timeframe, value11, bar)); val1 = 0 ; val2 = 0 ; InputBuffer[bar] = 0 ; if (value2 > x1[Number]) { val1 = iLow (symbol, timeframe, bar); val2 = iHigh(symbol, timeframe, bar); } if (value2 < x2[Number]) { val1 = iHigh(symbol, timeframe, bar); val2 = iLow(symbol, timeframe, bar); } InputBuffer[bar]=val2-val1; bar--; } return ( true ); } 当然，这个函数比上一篇文章结尾处所述的那个函数更难。但既然指标源代码编写和优化时并未出错，创建此函数的流程也不会有很大的问题！ 之后需要测试此函数，以了解此函数值与作为此函数开发依据的指标值之间的对应关系。为此我们应再次为函数 Get_ASCTrend1Series() 创建一个测试用 Expert Advisor： #property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.metaquotes.net/" extern bool NullBarRecount = true ; double IndBuffer0[]; double IndBuffer1[]; double IndBuffer2[]; #include <Get_ASCTrend1Series.mqh> int init() { return ( 0 ); } int start() { double Ind_Velue,Resalt; if (!Get_ASCTrend1Series( 0 , Symbol (), 0 , NullBarRecount, 1 , IndBuffer0)) return ( 0 ); if (!Get_ASCTrend1Series( 1 , Symbol (), 240 , NullBarRecount, 3 , IndBuffer1)) return ( 0 ); if (!Get_ASCTrend1Series( 2 , Symbol (), 1440 , NullBarRecount, 5 , IndBuffer2)) return ( 0 ); Ind_Velue = iCustom ( NULL , 0 , "ASCTrend1" , 1 , 1 , 2 ) - iCustom ( NULL , 0 , "ASCTrend1" , 1 , 0 , 2 ); Resalt = IndBuffer0[ 2 ] - Ind_Velue; Print ( "0: " + Ind_Velue + " " + IndBuffer0[ 2 ] + " " + Resalt + "" ); Ind_Velue = iCustom ( NULL , 240 , "ASCTrend1" , 3 , 1 , 2 ) - iCustom ( NULL , 240 , "ASCTrend1" , 3 , 0 , 2 ); Resalt = IndBuffer1[ 2 ] - Ind_Velue; Print ( "H4: " + Ind_Velue + " " + IndBuffer1[ 2 ] + " " + Resalt + "" ); Ind_Velue = iCustom ( NULL , 1440 , "ASCTrend1" , 5 , 1 , 2 ) - iCustom ( NULL , 1440 , "ASCTrend1" , 5 , 0 , 2 ); Resalt = IndBuffer2[ 2 ] - Ind_Velue; Print ( "Daily: " + Ind_Velue + " " + IndBuffer2[ 2 ] + " " + Resalt + "" ); return ( 0 ); }

在策略测试程序中开始测试此 Expert Advisor，之后检查日志文件，确保函数值与用模拟指标缓冲区值填充的指标值完全相同！



初始 Expert Advisor 代码的最终转换

现在是最后一步，我们可以转换 EA 代码，将自定义指标调用替代为自定义指标函数调用： #property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern int RAVI_Timeframe = 240 ; extern int ASCT_Timeframe = 1440 ; extern int Buy_Sell_Custom = 2 ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int RISK_Up = 3 ; extern int Period1_Up = 7 ; extern int Period2_Up = 65 ; extern int MA_Metod_Up = 0 ; extern int PRICE_Up = 0 ; extern int STOPLOSS_Up = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 100 ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int RISK_Dn = 3 ; extern int Period1_Dn = 7 ; extern int Period2_Dn = 65 ; extern int MA_Metod_Dn = 0 ; extern int PRICE_Dn = 0 ; extern int STOPLOSS_Dn = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 100 ; double RAVI_Up[]; double RAVI_Dn[]; double ASCTrend1_Up[]; double ASCTrend1_Dn[]; #include <Get_ASCTrend1Series.mqh> #include <Get_RAVISeries.mqh> #include <Lite_EXPERT.mqh> int init() { if (RAVI_Timeframe != 1 ) if (RAVI_Timeframe != 5 ) if (RAVI_Timeframe != 15 ) if (RAVI_Timeframe != 30 ) if (RAVI_Timeframe != 60 ) if (RAVI_Timeframe != 240 ) if (RAVI_Timeframe != 1440 ) Print ( "Parameter RAVI_Timeframe cannot" + " be equal to " + RAVI_Timeframe + "!!!" ); if (ASCT_Timeframe != 1 ) if (ASCT_Timeframe != 5 ) if (ASCT_Timeframe != 15 ) if (ASCT_Timeframe != 30 ) if (ASCT_Timeframe != 60 ) if (ASCT_Timeframe != 240 ) if (ASCT_Timeframe != 1440 ) Print ( "Parameter ASCT_Timeframe cannot" + " be equal to " + ASCT_Timeframe+ "!!!" ); if (RAVI_Timeframe > ASCT_Timeframe) Print ( "Parameter ASCT_Timeframe should not be " + "less than RAVI_Timeframe" ); return ( 0 ); } int start() { if (iBars( NULL , ASCT_Timeframe) < 3 + RISK_Up* 2 + 1 + 1 ) return ( 0 ); if (iBars( NULL , ASCT_Timeframe) < 3 + RISK_Dn* 2 + 1 + 1 ) return ( 0 ); if (iBars( NULL , RAVI_Timeframe) < MathMax (Period1_Up, Period2_Up + 4 )) return ( 0 ); if (iBars( NULL , RAVI_Timeframe) < MathMax (Period1_Dn, Period2_Dn + 4 )) return ( 0 ); static int LastBars; bool BUY_Sign, SELL_Sign; if (LastBars != iBars( NULL , RAVI_Timeframe)) switch (Buy_Sell_Custom) { case 0 : { Get_RAVISeries( 0 , Symbol (), RAVI_Timeframe, false , Period1_Up, Period2_Up, MA_Metod_Up, PRICE_Up, RAVI_Up); Get_ASCTrend1Series( 0 , Symbol (), ASCT_Timeframe, false , RISK_Up, ASCTrend1_Up); break ; } case 1 : { Get_RAVISeries( 1 , Symbol (), RAVI_Timeframe, false , Period1_Dn, Period2_Dn, MA_Metod_Dn, PRICE_Dn, RAVI_Dn); Get_ASCTrend1Series( 1 , Symbol (), ASCT_Timeframe, false , RISK_Dn, ASCTrend1_Dn); break ; } default : { Get_RAVISeries( 0 , Symbol (), RAVI_Timeframe, false , Period1_Up, Period2_Up, MA_Metod_Up, PRICE_Up, RAVI_Up); Get_ASCTrend1Series( 0 , Symbol (), ASCT_Timeframe, false , RISK_Up, ASCTrend1_Up); Get_RAVISeries( 1 , Symbol (), RAVI_Timeframe, false , Period1_Dn, Period2_Dn,MA_Metod_Dn, PRICE_Dn,RAVI_Dn); Get_ASCTrend1Series( 1 , Symbol (), ASCT_Timeframe, false , RISK_Dn, ASCTrend1_Dn); } } LastBars = iBars( NULL , RAVI_Timeframe); switch (Buy_Sell_Custom) { case 0 : { if (RAVI_Up[ 2 ] - RAVI_Up[ 3 ] < 0 ) if (RAVI_Up[ 1 ] - RAVI_Up[ 2 ] > 0 ) if (ASCTrend1_Up[ 1 ] > 0 ) BUY_Sign = true ; break ; } case 1 : { if (RAVI_Dn[ 2 ] - RAVI_Dn[ 3 ] > 0 ) if (RAVI_Dn[ 1 ] - RAVI_Dn[ 2 ] < 0 ) if (ASCTrend1_Dn[ 1 ] < 0 ) SELL_Sign = true ; break ; } default : { if (RAVI_Up[ 2 ] - RAVI_Up[ 3 ] < 0 ) if (RAVI_Up[ 1 ] - RAVI_Up[ 2 ] > 0 ) if (ASCTrend1_Up[ 1 ] > 0 ) BUY_Sign = true ; if (RAVI_Dn[ 2 ] - RAVI_Dn[ 3 ] > 0 ) if (RAVI_Dn[ 1 ] - RAVI_Dn[ 2 ] < 0 ) if (ASCTrend1_Dn[ 1 ] < 0 ) SELL_Sign = true ; } } switch (Buy_Sell_Custom) { case 0 : { OpenBuyOrder(BUY_Sign, Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up); break ; } case 1 : { OpenSellOrder(SELL_Sign, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn); break ; } default : { OpenBuyOrder(BUY_Sign, Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up); OpenSellOrder(SELL_Sign, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn); } } return ( 0 ); }

当然，由于模拟指标缓冲区中使用的单元头寸比起源缓冲区有所变化，EA 代码的最后转换需要在 "DEFINING SIGNALS FOR TRADES" 部分中的函数 start() 内做一些改动。



最终 Expert Advisor 和源 Expert Advisor 的测试结果

现在我们可以将最终 EA 加载到策略测试程序中，将其针对历史记录的操作结果与转换前的相应 EA 操作结果进行比较。我们看到，两种情况下按历史记录测试 EA 产生的交易结果并无差别。如果测试时段相同，加载到 EA 中的外部变量值相同，所用测试方法也相同，那么这两种方法产生的测试结果是完全相同的。



但在所有情况下，最终 Expert Advisor 的操作速度都慢于源 EA，这一点是显而易见的！











更长 EA 测试时间的原因何在？我们可以假设它与使用缓冲区操作的指标模拟模式以及将依据指标函数的值返回到依据参考的缓冲区有着某种关联。当然，可以通过忽略缓冲区操作的指标模拟模式来进一步探究原因。您可看一看 EA FastNewASCTrend1RAVI_Expert. mq4 并测试它。但在这种情况下，发生的情况是完全相同的 - 此 EA 与上一个 EA 运行地一样缓慢。因此，我们明显可以得出以下结论：在我们这个使用绝对的非资源密集型指标进行的相当简单的代码转换案例中，为加快 EA 操作而采用自定义函数的替代项完全是不合理的！



总结