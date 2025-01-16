Использование JSON Data API в MQL-проектах

Введение и предыстория

Сочетание внешних данных может улучшить процесс принятия решений в алготорговле. API позволяют передавать данные между различными системами и помогают трейдерам получать доступ к различным источникам данных, например рыночным данным в реальном времени от других брокеров и банков, к экономическим индикаторам, а не только экономическим календарям, к анализу новостей и социальных настроений, онлайн-инструментам искусственного интеллекта, онлайн-системам прогнозирования или к чему угодно, что только можно вообразить и что доступно в API-службах. В этой статье мы покажем, как использовать этот инструмент наилучшим образом.

Использование данных API в советниках (EA) может дать новое и более глубокое понимание рынка трейдинга, которое будет способствовать принятию обоснованных решений, созданию более динамичных торговых стратегий и более эффективному управлению рисками. С помощью данных API трейдеры могут повысить точность торговых сигналов, применяя передовые технические индикаторы и сложные графические инструменты. Подобная интеграция расширяет возможности таких платформ, как MetaTrader, и обеспечивает доступ к таким ценным средствам рыночной аналитики, как обработка текстов на естественном языке (NLP) для анализа рыночных настроений, и к фундаментальным данным и новостям.







Знакомство с Ziwox API

Ziwox — система анализа данных на рынке Форекс, содержащая бесплатные API-сервисы. API обеспечивает трейдеров подробной информацией о рынке, включая цены, технические индикаторы, анализ настроений и фундаментальные данные. Он поддерживает основные и второстепенные валютные пары и обеспечивает важные показатели, такие как фундаментальный уклон, прогнозы на базе ИИ, статистика розничных трейдеров, отчеты COT, технические поддержка и сопротивление, рыночные настроение ("склонность к риску", "неприятие риска"), доходность облигаций и индекс VIX. Этот содержательный набор данных позволяет проводить многосторонний анализ рынка, сочетая технические, фундаментальные и аналитические данные для создания революционных инструментов.

Здесь интересно, что наряду с ценовыми и техническими данными мы получим доступ к данным, сгенерированным искусственным интеллектом или реальными аналитиками. Некоторые из них включали в себя: фундаментальный анализ валютных пар, проводимый группой аналитиков, результаты работы системы обработки естественного языка (NLP) как настроения на рынке новостей Форекс и прогноз цен, сделанный ИИ.

API прост в применении: для генерации его ключа и доступа к данным в текстовом или JSON-формате достаточно просто зарегистрироваться. Такая доступность наряду с большим охватом данных делает его неоценимым инструментом повышения качества торговых стратегий и разработки пользовательских индикаторов или автоматизированных торговых систем.





Узнаем немного больше о том, что такое API.

API — механизмы, позволяющие двум программным компонентам взаимодействовать с помощью набора определений и протоколов. Например, программный комплекс метеослужбы содержит ежедневные данные о погоде. Приложение "Погода" на телефоне "общается" с этой системой через API и показывает на экране ежедневные новости о погоде.

API — аббревиатура от Application Programming Interface (интерфейс прикладного программирования). Интерфейс можно рассматривать как договор обслуживания между двумя приложениями. Этот договор определяет способы их взаимодействия с помощью запросов и ответов. В их API-документации есть информация о том, как разработчики структурируют эти запросы и ответы.

Архитектуру API обычно описывают с позиций "клиент — сервер". Программу, отправляющую запрос, называют клиентом, а отправляющую ответ — сервером. Так, в примере с погодой база данных — это сервер, а мобильное приложение — клиент.





Форматы ответов API:

Приложениями

Есть разные форматы ответов или обмена данными API. Формат может меняться в зависимости от цели создания API и того, с какими ещеон связан.

Эти ответы могут быть в формате стандартов JSON, HTML, TEXT, XML или CSV.

Краткое знакомство с этой стандартной моделью:

1. JSON: JSON — легкий, понятный человеку формат обмена данных, благодаря простоте и гибкости используемый в ответах API. Он представляет данные в виде пар "ключ-значение", что облегчает их анализ и обработку на разных языках программирования.

Пример ответа в формате JSON:

{

"id": 5687,

"source": "oanda",

"symbol": "EURUSD",

"price": "1.08562",

"high": "1.09211",

"low": "1.08154"

}





2. XML: XML (eXtensible Markup Language, расширяемый язык разметки) — еще один широко распространенный формат представления структурированных данных в ответах API. В отличие от JSON, XML для определения иерархических структур данных использует теги, обеспечивая более точное, но структурированное представление. Это похоже на теги HTML в веб-дизайне и веб-структурах. Хотя формат JSON предпочтительнее из-за его простоты и удобочитаемости, XML сохраняет актуальность в некоторых областях, например в корпоративных системах и при традиционных интеграциях.

Пример XML в API новостей Forex Factory:



<title>German Trade Balance</title>

<country>EUR</country> <date>

<![CDATA[ 07-07-2024 ]]> </date> <time>

<![CDATA[ 8:30am ]]>

</time> <impact><![CDATA[ Low ]]></impact> German Trade Balance EUR <forecast><![CDATA[ 19.9B ]]></forecast>

<previous><![CDATA[ 22.1B ]]></previous>

<url>

<![CDATA[ https://www.forexfactory.com/calendar/125-eur-german-trade-balance ]]>

</url> </event>





3. Другие форматы: Наряду с JSON и XML, API могут использовать другие форматы ответов, например неформатированный текст, HTM, буферы протоколов или файл CSV, в зависимости от предметно-ориентированных требований и соглашений. У каждого формата есть свои преимущества и сферы применения, от эффективности и производительности до удобочитаемости и адаптивности.

Формат JSON приобрел популярность в веб-разработке благодаря своей простоте, удобочитаемости и легкости в использовании. К счастью, рассматриваемый сервис тоже использует для обмена данными эту модель.









Настройка окружения и разработка

Чтобы настроить окружение на MQL5 для использования интерфейсов API в формате JSON, нужно выполнить несколько шагов.

MQL5 — язык программирования для создания торговых роботов, технических индикаторов, скриптов и библиотек функций для торговой платформы MetaTrader 5.

Вот общее руководство по настройке окружения для работы с интерфейсами API в формате JSON на MQL5:

Понимание основ MQL5 . Убедитесь, что хорошо понимаете основы языка программирования MQL5, а также базовые концепции трейдинга и финансовых рынков. Ознакомьтесь с Документацией MQL4 и Српавочником MQL5,чтобы освоить синтаксис и функции языка. Выберите библиотеку JSON. MQL5 не имеет встроенной поддержки парсинга JSON, поэтому придется использовать стороннюю библиотеку. Эти библиотеки можно найти на таких форумах, как MQL5 Community или GitHub. JSON Serialization и JSON Parser. Скачайте и установите библиотеку JSON. Загрузите выбранную библиотеку JSON и следуйте предоставленным библиотекой инструкциям по установке. Обычно это предполагает размещение файла библиотеки (mqh или mq5) в папке Include установки MetaTrader. Добавьте библиотеку в свой код. С помощью директивы #include включите библиотеку JSON в начало своего MQL-скрипта или советника (Expert Advisor): #include <JAson.mqh> #include "JAson.mqh" Выполните HTTP-запросы. Для взаимодействия с API в JSON понадобится сделать HTTP-запросы. Популярные варианты: WinHTTP или WebRequest. Если вам нужен другой тип использования HTTP, загрузите и включите библиотеку HTTP в соответствии со своими потребностями. Сохраните ответ HTTP в файл. Поскольку большинство таких API ограничены по количеству запросов и это ограничение может вас беспокоить, лучше сохранять запрошенные данные в файл и использовать наш сохраненный файл вместо неоднократных ненужных запросов. Выполните анализ (парсинг) ответов JSON. Получив ответ от API, воспользуйтесь библиотекой JSON для парсинга данных JSON. Конкретный синтаксис будет зависеть от используемой библиотеки. Комбинирование. После классификации данных JSON можно комбинировать нужные данные со своей программой в соответствии с их моделью, стратегией или типом.





Инструкция для кода функций API

Язык MQL5 предлагает функцию WebRequest для HTTP-запросов, позволяя взаимодействовать с API.

Подробнее о документации Webrequest > Webrequest и Обмен данными HTTP

Ниже — пример MQL-кода для запроса данных JSON из адреса API с использованием метода GET:

string cookie= NULL , headers= "" , apikey= "your api key" , value1= "value 1" , value2= "value 2" ; char post[],result[]; int res; string URL = "https://www.example.com/API?apikey=" +apikey+ "&data1=value1&data2=" +value2; ResetLastError (); res= WebRequest ( "GET" , URL, cookie, NULL , 2000 , post, 0 , result, headers); if (res==- 1 ) { int error = GetLastError (); if (error== 4060 ) Print ( "Webrequest Error " ,error); else if (error== 5203 ) Print ( "HTTP request failed!" ); else Print ( "Unknow HTTP request error(" + string (error)+ ")! " ); LastHTTPError=error; } else if (res== 200 ) { Print ( "HTTP request successful!" ); string HTTP_Result = CharArrayToString (result, 0 , 0 , CP_UTF8 ); Print (HTTP_Result); }

Этот код отправляет запрос GET на указанный URL-адрес API, демонстрируя простоту интеграции вызовов API в MQL4.









Пример применения. Успешный советник на MQL4 с доступом к данным API

Как использовать API данных валютных рынков Ziwox для создания системы автоматической торговли с помощью фундаментальных данных и данных прогнозов ИИ в реальном времени

В этой статье мы рассмотрим способы использования API данных валютных рынков Ziwox для разработки инструментов на основе фундаментальных данных и данных в реальном времени на языке MetaQuotes Language (MQL). Об их API много информации, но мы выбрали для своего проекта Прогноз ИИ.

Согласно Ziwox, система прогнозирования на базе ИИ в их терминале основана на агрегации таких данных, как новости, сведения из экономического календаря, процентные ставки и их изменения, денежная и экономическая политика центральных банков, рыночные настроения, устойчивости валют на рынке, данные о вовлеченности трейдеров и информация о розничных трейдерах. В результате происходит анализ всего рынка, и этот прогноз можно использовать как ценные данные.

Рассмотрим процессы получения данных API, сохранения данных JSON в файл, парсинга ответов JSON и использования этой информации для создания автоматического советника.

Наш план: создать советник, использовать простую стратегию на основе скользящих средних в качестве технического сигнала и торговать, если прогноз ИИ находится в нашем направлении как ИИ-фильтр.

Сделаем все, что в наших силах.





Шаг 1. Регистрация и генерация ключа API

Чтобы приступить к использованию Ziwox Forex Data API, выполните следующие действия:

1. Зарегистрируйтесь в терминале Ziwox ЗДЕСЬ

2. Заполните форму своими данными, ознакомьтесь с условиями и политикой, примите их, нажмите на “Я не робот” и затем на “Создать новую учетную запись”.

3. На ваш почтовый ящик отправлено письмо для подтверждения. Подтвердите свой электронный адрес.

3. Войдите в свою учетную запись здесь, перейдите на страницу профиля и вкладку API здесь и сгенерируйте свой ключ API, кликнув на зеленой кнопке Generate





4. Теперь, сгенерировав ключ API, вы получаете доступ к данным API Ziwox. Скопируйте этот сгенерированный код API для использования в нашем проекте.









Шаг 2. Понимание структуры API

Структура ссылки API следующая:

https://ziwox.com/terminal/services/API/V1/fulldata.php?expn=ziwoxuser&apikey={API_KEY}&apitype={REQUEST_TYPE}&pair={PAIR}

{API_KEY} — ваш уникальный ключ API из последнего шага

{REQUEST_TYPE} — формат ответа, JSON или текстовый.

{PAIR} — желаемая валютная пара в стандартном формате, без префикса или суффикса, например EURUSD, USDJPY, GBPUSD, XAUUSD, WTI…







Шаг 3. Проверка структуры вашего API



Теперь нам нужно проверить структуру ссылок API и запросить у Ziwox API образец. Просто используйте ссылку API из шага 2, отредактируйте параметры, указав свои, откройте браузер, введите ссылку API в адресной строке и нажмите на ввод.

При правильном редактировании ссылки API в ответе HTTP увидим следующее:





Для неправильного ключа API вы получите следующий ответ об ошибке:

{

"status": "error",

"desc": "invalid api key"

}

или, если вы неправильно введете имя актива, можно увидеть такой ответ:

{

"status": "error",

"desc": "invalid asset name!!"

}





Шаг 4. Реализовать функцию HTTP запроса API

При успешном выполнении шага 3 мы готовы реализовать функцию для автоматизации этой части. Проверьте этот код:

datetime LastWebRequest = 0 ; bool GetAPI( string symbolname, string apikey, string filename) { Print ( "Get API Update" ); bool NeedToUpdate = false ; if ( FileGetInteger (filename, FILE_EXISTS , true )>= 0 ) { if ( TimeLocal ()-( datetime ) FileGetInteger (filename, FILE_MODIFY_DATE , true )> 900 ) NeedToUpdate = true ; } else NeedToUpdate = true ; if (NeedToUpdate && TimeLocal ()-LastWebRequest> 300 ) { string cookie= NULL ,headers; char post[],result[]; int res; string URL = "https://www.ziwox.com/terminal/services/API/V1/fulldata.php?expn=ziwoxuser&apikey=" +apikey+ "&apitype=json&pair=" +symbolname; ResetLastError (); int timeout= 5000 ; res= WebRequest ( "GET" , URL, cookie, NULL , timeout, post, 0 , result, headers); if (res==- 1 ) { LastWebRequest = TimeLocal (); int error = GetLastError (); if (error== 4060 ) Print ( "API data Webrequest Error " ,error, " Check your webrequest on Metatrader Expert option." ); else if (error== 5203 ) Print ( "HTTP request for " +symbolname+ " Data failed!" ); else Print ( "Unknow HTTP request error(" + string (error)+ ")! " +symbolname+ " Data" ); return ( false ); } else if (res== 200 ) { LastWebRequest = TimeLocal (); string HTTPString = CharArrayToString (result, 0 , 0 , CP_UTF8 ); Print ( "HTTP request for " +symbolname+ " Data successful!" ); Print (HTTPString); if ( StringFind (HTTPString, "invalid api key" , 0 )!=- 1 ) { Alert ( "invalid api key" ); return ( false ); } int filehandle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_WRITE | FILE_SHARE_WRITE | FILE_BIN | FILE_COMMON ); if (filehandle!= INVALID_HANDLE ) { FileWriteArray (filehandle,result, 0 , ArraySize (result)); FileClose (filehandle); } } } return ( true ); }

В качестве вводных данных от вас эта функция принимает ключ аутентификации API (apikey), название актива (symbolname) и имя файла (filename). Для подготовки ссылки запроса API она встраивает "apikey" и "symbolname" в URL-адрес.

Затем она использует функцию Webrequest для выполнения HTTP-запроса, примерно как на предыдущем шаге, и, наконец, получает ответ от сервера и помещает соответствующую информацию ф файл с именем "filename".

Вызовем функцию API следующим образом:

string APIfilename = symbolname+ "_API_Data.json" ; string APIKey = "76thfd67a6f867df7" ; string SymbolRequest = "EURUSD" ; string APIJSON[]; bool APIGET = GetAPI(SymbolRequest, APIKey, APIfilename);





Шаг 5. Парсинг данных JSON



Как вы помните из шага 3, полученные от API данные содержат массив данных. Полную характеристику этих данных можно видеть в таблице ниже.

Имя объекта JSON Тип данных Описание Символ string Возвращает то же имя актива или символа Цена Last буфера Цена Last актива цифры буфера Цифры стоимости актива База string Базовое название пары Котировка string Котировочное название пары Базовый фундаментальный сдвиг string Фундаментальный сдвиг или фундаментальный прогноз базовой валюты. Он может быть бычьим или медвежьим Базовая фундаментальная мощность string Базовая фундаментальная мощность сдвига. Может быть слабой (Week), умеренной (Moderate) и сильной (Strong) Фундаментальный сдвиг котировки string Фундаментальный сдвиг или фундаментальный прогноз валюты котировки. Может быть бычьим или медвежьим Фундаментальная мощность котировки string Базовая фундаментальная мощность сдвига котировки. Может быть слабой (Week), умеренной (Moderate) и сильной (Strong) Фундаментальный сдвиг string Фундаментальный сдвиг актива или долгосрочный фундаментальный прогноз активов. Бычий или медвежий Фундаментальная мощность string Фундаментальная мощность актива. Слабая (Weak), умеренная (Moderate) или сильная (Strong) Фундаментальный стимул string То же, что и фундаментальный сдвиг актива. Это число, если оно равно 50, тренд нейтральный, выше 50 — бычий, а ниже 50 — медвежий Бычий прогноз ИИ Проценты Пррогноз бычьего движения стоимости актива. Чем больше число, тем более бычий тренд Медвежий прогноз ИИ Проценты Прогноз медвежьего движения стоимости актива. Чем больше число, тем более медвежий тренд Розничное соотношение Long Проценты Процент розничных трейдеров, торгующих Long Розничный лот Long буфера Лот Long у розничных трейдеров (объем ордеров) Розничные длинные позиции буфера Количество позиций Long у розничных трейдеров Розничное соотношение Short Проценты Процент розничных трейдеров, торгующих Short Розничный лот Short буфера Лот Short у розничных трейдеров (объем ордеров) Розничные короткие позиции буфера Количество позиций Short у розничных трейдеров Базовые COT NET буфера Чистая позиция COT базовой валюты Изменение базовой COT буфера Изменения (еженедельные) чистой позиции COT базовой валюты COT NET котировки буфера Чистая позиция COT валюты котировки Изменение COT котировки буфера Изменения (еженедельные) чистой позиции COT валюты котировки Коэффициент COT chng буфера Коэффициент изменения чистых позиций крупных спекулянтов. Положительное число = настроения Long, отрицательное число = настроения Short Настроения в оценке рисков string Настроения рынка в оценке рисков: склонность к риску (Risk-ON), неприятие риска (Risk-OFF) или индифференцированная оценка (MIX) Тренд D1 string Технические данные, дневной тренд, тренд покупки или продажи D1 RSI буфера Данные индикатора, дневное значение индикатора RSI D1 Stoch буфера Данные индикатора, дневное значение индикатора Stochastic cci числа Значения индикатора CCI и сигнал cci string Сигнал индикатора CCI поддержки числа Уровни поддержки актива сопротивление числа Уровни сопротивления актива пивот числа Точка или уровни разворота актива Значение VIX буфера Значение индекса волатильности, VIX Направление VIX буфера Направление настроений VIX: вверх = страх и рискованный рынок, вниз = жадный рынок Стимул VIX к покупке буфера Положительное число = жадный рынок Стимул VIX к продаже буфера Отрицательное число = страх и рискованный рынок Базовая облигация буфера Значение доходности облигации базовой валюты Изм. базовой облигации буфера Изменение доходности облигации базовой валюты Облигация котировки буфера Значение доходности облигации валюты котировки Изм. облигации котировки буфера Изменение доходности облигации в валюте котировки US10Y буфера Значение доходности 10-летних облигаций США Изм. US10Y буфера Изменение значения H1 US10Y Стимул доходности буфера Положительное число в пользу базовой валюты, отрицательное в пользу валюты котировки Разрешить торговлю булевы Предложение Ziwox: торговать или лучше прекратить торговлю Причина остановки Строка Если предлагается не торговать, то причину можно увидеть здесь. riskriversal буфера Значение разворота риска для этого актива. Определить значение PUT/CALL cesi буфера Значение CESI yielddiff буфера Доходность базовой валюты - Доходность валюты котировки banksposition буфера Соотношение позиций банковских учреждений macrofundamental буфера Макроэкономическое значение: положительное число означает фактор бычьего тренда для актива, а отрицательное — медвежьего longtermsentiment буфера Долгосрочные настроения в отношении актива, основанные на экономике, политике и т. д. seasonal Проценты Возможность роста или снижения актива в соответствии с сезонными данными





В этом примере мы хотим использовать медвежий или бычий прогноз ИИ. Теперь для разработки этой функции прочтем данные, сохраненные в файле (шаг 4) библиотекой JSON, и извлечем то, что нужно.

Функция будет примерно такой:

#include "JAson.mqh" CJAVal JsonValue; void JsonDataParse( string filename, string &_APIJSON[]) { bool UpdateData = false ; for ( int arraIn= 0 ; arraIn< ArraySize (APIJSON); arraIn++) APIJSON[arraIn]= "" ; if ( FileGetInteger (filename, FILE_EXISTS , true )>= 0 ) { int FileHandle = FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_WRITE | FILE_SHARE_WRITE | FILE_BIN | FILE_COMMON ); char jsonarray[]; FileReadArray (FileHandle,jsonarray); FileClose (FileHandle); JsonValue.Clear(); JsonValue.Deserialize( CharArrayToString (jsonarray, 0 , 0 , CP_UTF8 )); _APIJSON[ 0 ] = JsonValue[ 0 ][ "Symbol" ].ToStr(); _APIJSON[ 1 ] = JsonValue[ 0 ][ "Fundamental Bias" ].ToStr(); _APIJSON[ 2 ] = JsonValue[ 0 ][ "Fundamental Power" ].ToStr(); _APIJSON[ 3 ] = JsonValue[ 0 ][ "AI Bullish Forecast" ].ToStr(); _APIJSON[ 4 ] = JsonValue[ 0 ][ "AI Bearish Forecast" ].ToStr(); _APIJSON[ 5 ] = JsonValue[ 0 ][ "Retail Long Ratio" ].ToStr(); _APIJSON[ 6 ] = JsonValue[ 0 ][ "Retail Short Ratio" ].ToStr(); _APIJSON[ 7 ] = JsonValue[ 0 ][ "Retail Short Lot" ].ToStr(); _APIJSON[ 8 ] = JsonValue[ 0 ][ "Retail Short pos" ].ToStr(); _APIJSON[ 9 ] = JsonValue[ 0 ][ "Base COT NET" ].ToStr(); _APIJSON[ 10 ] = JsonValue[ 0 ][ "Base COT change" ].ToStr(); _APIJSON[ 11 ] = JsonValue[ 0 ][ "Quote COT NET" ].ToStr(); _APIJSON[ 12 ] = JsonValue[ 0 ][ "Quote COT change" ].ToStr(); _APIJSON[ 13 ] = JsonValue[ 0 ][ "COT chng Ratio" ].ToStr(); _APIJSON[ 14 ] = JsonValue[ 0 ][ "Risk Sentiment" ].ToStr(); } }

И вызовем функцию JSON примерно так:

string APIfilename = symbolname+ "_API_Data.json" ; string API_DATA[]; JsonDataParse( APIfilename,API_DATA);





Шаг 6. Создание простой стратегии пересечения скользящих средних

Используя извлеченные данные, сохраненные в переменной “APIJSON”, теперь можно создавать стратегии автотрейдинга и комбинировать нашу стратегию с системой прогнозирования на основе ИИ. Вот базовый пример использования данных в советнике:

Можете выбрать любую стратегию по своему вкусу. Но в этой статье мы попытаемся выбрать простую, потому что наша цель в данном случае — направить и обучить вас способам использования такого инструмента в собственных проектах, чтобы сделать их на шаг лучше.

Стратегия пересечения скользящих средних — популярный метод, который трейдеры используют для определения потенциальных сигналов о покупке и продаже.

Эта стратегия использует два скользящих средних. Краткосрочное и долгосрочное для определения рыночного тренда.

Когда краткосрочное скользящее среднее пересекает снизу вверх долгосрочное, это — сигнал к покупке, а когда пересекает сверху вниз — к продаже.

Займемся этим:

shortMA = iMA ( Symbol (), 0 , shortMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , 0 ); longMA = iMA ( Symbol (), 0 , longMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , 0 ); if ( int (APIJSON[ 3 ])>= 60 ) if (shortMA > longMA) { if ( OrdersTotal () == 0 ) { ticket = OrderSend ( Symbol (), OP_BUY, Lots, Ask, 3 , 0 , 0 , "Buy Order" , 0 , 0 , Green); if (ticket < 0 ) Print ( "Error opening buy order: " , GetLastError ()); } } if ( int (APIJSON[ 4 ])>= 60 ) if (shortMA < longMA) { if ( OrdersTotal () == 0 ) { ticket = OrderSend ( Symbol (), OP_SELL, Lots, Bid, 3 , 0 , 0 , "Sell Order" , 0 , 0 , Red); if (ticket < 0 ) Print ( "Error opening sell order: " , GetLastError ()); } }





Шаг 7. Использование данных JSON для фильтрации сигналов

Для улучшения стратегии пересечения скользящих средних используем данные JSON, а для фильтрации сигналов — коэффициент прогнозирования ИИ из API Ziwox.

Например, если пересечение скользящих средних показывает тренд к покупке, а прогноз ИИ превышает 50%, что указывает на бычье (восходящее) движение, будет неплохо войти в позицию покупки. Напротив, если технический анализ (MA) дает сигнал на продажу, продаем только в том случае, если аналитические и прогнозные данные совпадают по направлению с сигналом продажи. Таким образом можно снизить риск входа и повысить вероятность успешной торговли

Опираясь на организованные на шаге 4 данные JSON, прогноз ИИ, процент быков находится в 3-м (третьем) элементе нашего массива, а медвежий прогноз — в четвертом элементе.

Код может выглядеть так:

void OnTick () { if (!APIOK) return ; double shortMA, longMA; long ticket = - 1 ; if (IsNewCandle()) { shortMA = iMA ( Symbol (), 0 , shortMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , 0 ); longMA = iMA ( Symbol (), 0 , longMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , 0 ); if ( int (APIJSON[ 3 ])>= 60 ) if (shortMA > longMA) { if ( OrdersTotal () == 0 ) { ticket = OrderSend ( Symbol (), OP_BUY, Lots, Ask, 3 , 0 , 0 , "Buy Order" , 0 , 0 , Green); if (ticket < 0 ) Print ( "Error opening buy order: " , GetLastError ()); } } if ( int (APIJSON[ 4 ])>= 60 ) if (shortMA < longMA) { if ( OrdersTotal () == 0 ) { ticket = OrderSend ( Symbol (), OP_SELL, Lots, Bid, 3 , 0 , 0 , "Sell Order" , 0 , 0 , Red); if (ticket < 0 ) Print ( "Error opening sell order: " , GetLastError ()); } } } }





Заключение

Интеграция данных API с MQL4 позволяет трейдерам создавать более адаптивные и управляемые данными советники. Используя информацию из внешних источников в режиме реального времени, трейдеры могут совершенствовать свои стратегии и принимать более обоснованные торговые решения в постоянно меняющихся условиях рынка. Можно получить доступ к данным, выходящим за рамки необработанных рыночных цен. Такой подход позволяет сочетать технический и фундаментальный анализ, повышая эффективность торговых стратегий.

Ниже — окончательный код, готовый к загрузке.

Буду рад ответить на вопросы, предложения и критику.

Всего наилучшего и удачной торговли.