Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 285
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2025.01.22 11:09
Облако - tester_file.
Эффективность.
Какого черта следующее изменение ускоряет оптимизацию почти в три раза?!
Почему FileLoad в динамический массив работает медленнее, чем в статический?
Какого черта следующее изменение ускоряет оптимизацию почти в три раза?!
Почему FileLoad в динамический массив работает медленнее, чем в статический?
Предположу, что глобальный массив выделяется один раз, т.к. эксперт загружается единожды (если не была вызвана функция ExpertRemove).
Динамический массив будет выделяться на каждом проходе.
Предположу, что глобальный массив выделяется один раз, т.к. эксперт загружается единожды (если не была вызвана функция ExpertRemove).
Динамический массив будет выделяться на каждом проходе.
Жаль, что работа с данными в мат. режиме - больше теория, чем практика.
Почему FileLoad в динамический массив работает медленнее, чем в статический?
Думаю, просто не оптимальный резерв в ЭррейРесайз используется внутри FileLoad.
Думаю, просто не оптимальный резерв в ЭррейРесайз используется внутри FileLoad.
Там все однозначно
Думаю, просто не оптимальный резерв в ArrayResize используется внутри FileLoad.
Почему "не оптимальный"? У вас 1000 ArrayResize против 1 статического массива, это совершенно нормальный результат.
1000 ArrayResize должно занять 15 миллисекунд (так как мой тест показывает, что один ArrayResize занимает ~15 микросекунд)
1000 ArrayResize должны занимать 15 миллисекунд (поскольку мой тест показывает, что один ArrayResize занимает ~15 микросекунд).
Жаль, что работа с данными в мат. режиме - больше теория, чем практика.
Это особенность тестера в целом, а не мат.режима - оптимизируемая программа загружается агентом однократно в целях эффективности, насколько я знаю.