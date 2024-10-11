Добавляем пользовательскую LLM в торгового робота (Часть 3): Обучение собственной LLM с помощью CPU

Введение

Возможно, вы немного удивлены, увидев этот заголовок, но вы правильно прочитали, мы действительно собираемся это сделать!

В предыдущей статье серии мы рассмотрели базовую настройку среды для запуска больших языковых моделей и запустили простой экземпляр LLM с использованием llama.cpp в WSL. Самое интересное то, что мы можем запустить пример даже без мощного графического процессора (GPU), используя только центральный процессор (CPU)! Я постараюсь максимально снизить системные требования, чтобы читатели могли попробовать и проверить примеры, не сталкиваясь с нехваткой вычислительной мощности. Конечно, в части обучения модели я представлю версии для различных платформ, включая версию для чистого CPU и версию, поддерживающую ускоренные вычисления на базе видеокарт AMD.

Конечно, вы можете задаться вопросом: могут ли быть полезны модели, обученные с помощью CPU? Каково значение таких моделей? Действительно, если вы хотите обучить модель со сложными функциями или решить сложные задачи с использованием CPU, это довольно сложно, но все же центральный процессор можно использовать для реализации некоторых конкретных и относительно простых функций.



В этой статье мы рассмотрим, как обучить большую языковую модель (large language model, LLM) с помощью CPU и создать набор финансовых данных, необходимый для ее обучения. Это потребует информации из моих предыдущих статей. Если вы хотите углубиться в тему, пожалуйста, прочтите мои статьи, где предоставлены необходимые ссылки.

Содержание:





О наборах данных больших языковых моделей

Мы знаем, что на данном этапе почти все крупные языковые модели основаны на трансформерах. В этой статье мы не будем углубляться в принципы трансформеров, но заинтересованные читатели могут обратиться к официальной документации. Нам нужно только знать, что методы обработки связанных наборов данных интегрированы в некоторые хорошо продуманные библиотеки, такие как Transformers и tiktoken.





1. Токенизатор

Алгоритм сегментации токенизатора является самым базовым компонентом языковых моделей обработки естественного языка (natural language processing, NLP). На основе токенизатора текст можно преобразовать в список независимых токенов, которые затем можно преобразовать во входные векторы, понятные компьютерам. В токенизаторе мы используем предварительно обученные модели для нормализации текста, предварительной сегментации, сегментации на основе модели, постобработки и многого другого. Как упоминалось ранее, токенизатор также интегрирует различные предварительно обученные модели (такие как GPT, GPT-2, GPT-J, GPT-Neo, RoBERTa, BART, LLaMA, AlBERT, T5, mBART, XLNet и т. д.), и мы можем удобно выбирать различные предварительно обученные модели для обработки данных (конечно, вы также можете обучить свою собственную модель сегментации).

2. Различные токенизаторы имеют разное применение и цели:

Модели кодировщиков: основные модели включают ALBERT, BERT, DistilBERT, ELECTRA, RoBERTa, подходящие для задач, требующих понимания полноценных предложений, таких как классификация предложений, распознавание именованных сущностей (и, в более общем плане, классификация слов) и извлекаемые ответы на вопросы.

Модели дешифровщиков: основные модели включают CTRL, GPT, GPT-2 и Transformer XL. Предварительное обучение моделей декодера обычно связано с предсказанием следующего слова в предложении. Эти модели лучше всего подходят для задач, связанных с генерацией текста.

Модели кодировщиков-дешифровщиков: основные модели включают BART, T5, Marian и mBART. Эти модели лучше всего подходят для задач, связанных с созданием новых предложений на основе заданных входных данных, таких как реферирование, перевод или генеративный ответ на вопрос.

Чтобы модель могла распознавать начало и конец последовательностей, мы обычно добавляем специальные символы при использовании токенизатора для сегментации, такие как [CLS], [SEP] и т. д. В этой статье мы будем использовать ['<|endoftext|>'] для прерывания последовательности.





Создание набора данных

При обучении собственных моделей создание набора данных часто становится самой большой проблемой, поскольку существует множество руководств по обучению модели с использованием существующего набора данных, но лишь немногие из них рассказывают, как создать свой собственный набор данных. Вы можете легко обучить модель, но не иметь ни малейшего представления о том, как создать набор данных на основе собственных идей. Здесь я могу сослаться на свою серию статей "Разметка данных в анализе временных рядов" (она включает шесть статей, включая "Разметка данных в анализе временных рядов (Часть 1)：Создаем набор данных с маркерами тренда с помощью графика советника"), которая, как я надеюсь, станет подспорьем в вашей работе. Конечно, вы также можете применить эти знания для обучения больших языковых моделей.

А теперь вернемся к нашей теме. Мы все еще получаем данные из клиента MetaTrader 5, а затем обрабатываем их. Учитывая, что мы работаем на CPU, а также принимая во внимание производительность большинства современных компьютеров, мы исходим из того, что длина нашей последовательности не должна быть слишком большой. В противном случае работа будет идти слишком медленно. Обратите внимание, что примеры в этой статье приведены исключительно для демонстрации того, как тренировать модель с помощью CPU. Создание набора данных и обучение модели — это всего лишь примеры, и результаты могут быть не идеальными. Для получения лучших результатов вам может потребоваться подготовить больший набор данных или такой, который больше соответствует ожиданиям от задачи, а также выполнить дополнительную обработку данных. Возможно, вам также придется соответствующим образом настроить параметры модели, но эти темы не будут рассматриваться в базовом примере.Пришло время приступить к пошаговому созданию набора данных:

1. Определение глобальных переменных

В основном используется для определения путей к файлам.

DATA_DIR = os.path.dirname(__file__) data_file = os.path.join(DATA_DIR, "llm_data.csv" )

2. Получение данных от клиента

Из-за ограничений обучения на CPU в качестве исходных данных мы получим данные для одной валютной пары длиной 2500 точек данных.

mt_data_len= 2500 sr_len= 60 if not mt.initialize(): print( "mt initialize failed!" ) else : sbs=mt.symbols_get( group = '*micro*' ) if sbs is not None: # for i in [mt.TIMEFRAME_M5,mt.TIMEFRAME_M15,mt.TIMEFRAME_H1,mt.TIMEFRAME_D1]:

Примечание:

Я использовал функцию 'mt.symbols_get(group='*micro*')' для получения валютных пар в клиенте. Поскольку мой счет является микросчетом, я использовал group='*micro*' для поиска валютных пар с "micro". Если вы используете стандартный счет, вам необходимо удалить это условие. В противном случае вы не найдете никаких валютных пар. Конечно, вы можете изменить "micro" для соответствия интересующим вас валютным парам, например, использовать GBP, чтобы сопоставить все валютные пары с британским фунтом.

Учитывая вычислительные возможности CPU, мы возьмем из котировок только столбец close и начнем с индекса 0, принимая каждые 60 котировок за последовательность и отбрасывая последовательности, длина которых меньше 60. Таким образом, мы просто создали набор последовательностей, каждая длиной в 60 котировок. Конечно, длину можно изменить в соответствии с вычислительной мощностью вашего процессора. В целом, чем длиннее последовательность, тем лучше потенциальный эффект. В коде мы использовали два цикла for для управления выбором периодов и разновидностей, что позволяет легко добавлять больше периодов и больше валютных пар, а набор данных можно корректировать в любое время по мере необходимости.





for i in [mt.TIMEFRAME_M5,]: xy=None # xy_list=[] ct= 0 for j in sbs: if ct> 0 : break print(j.name) d_=mt.copy_rates_from_pos(j.name,i, 0 ,mt_data_len) df_d=pd.DataFrame(d_) cl_d=df_d[ 'close' ] k= 0 while k+ 1 : if mt_data_len-k>=sr_len: cl_ds=cl_d[k:k+sr_len].tolist() if xy is None: xy=pd.DataFrame([cl_ds]) # xy_list=[cl_ds] else : xy.loc[len(xy)]=cl_ds # xy_list.append(cl_ds) k+= 1 else : break ct+= 1 mt.shutdown()

Примечания:

Мы использовали переменную ct для управления количеством получаемых данных по валютным парам.

k используется для управления смещением индекса данных для получения данных последовательности. Если длина последовательности данных меньше длины, определенной в переменной sr_len, то добавление последовательности в набор данных xy прекратится.





4. Запись обработанных данных в файл

Конечно, это необязательный шаг. Вы можете продолжить обработку данных, не сохраняя их в файле. Однако, поскольку мы продолжим использовать эти данные в будущем и нет необходимости получать их повторно, рекомендуется все же сохранить их.

xy.to_csv(data_file)

def get_data(): mt_data_len= 2500 sr_len= 60 if not mt.initialize(): print( "mt initialize failed!" ) else : sbs=mt.symbols_get( group = '*micro*' ) if sbs is not None: # for i in [mt.TIMEFRAME_M5,mt.TIMEFRAME_M15,mt.TIMEFRAME_H1,mt.TIMEFRAME_D1]: for i in [mt.TIMEFRAME_M5,]: xy=None # xy_list=[] ct= 0 for j in sbs: if ct> 0 : break print(j.name) d_=mt.copy_rates_from_pos(j.name,i, 0 ,mt_data_len) df_d=pd.DataFrame(d_) cl_d=df_d[ 'close' ] k= 0 while k+ 1 : if mt_data_len-k>=sr_len: cl_ds=cl_d[k:k+sr_len].tolist() if xy is None: xy=pd.DataFrame([cl_ds]) # xy_list=[cl_ds] else : xy.loc[len(xy)]=cl_ds # xy_list.append(cl_ds) k+= 1 else : break ct+= 1 mt.shutdown() # print(len(xy), " " ,len(xy_list)) xy.to_csv(data_file) # xy.to_json(f 'llm_data.json' ) return xy

Наш собственный набор данных готов. Мы инкапсулируем эту часть кода в функцию для удобства вызова.Как уже упоминалось, создание набора данных в этой статье является всего лишь примером. Вы можете полностью изменить внутренние параметры в соответствии со своими идеями и протестировать их.





Обработка данных

Мы уже упомянули токенизаторы и теперь располагаем набором данных. Следующим шагом будет обработка данных с использованием токенизатора. В этом примере мы воспользуемся библиотекой tiktoken и выберем предварительно обученную модель gpt2 для кодирования нашего набора данных.

1. Чтение данных

Существует два способа получить созданные нами данные: один — прочитать сохраненный файл, а другой — напрямую использовать возвращаемое значение функции get_data().

data=get_data() # data=pd.read_csv(data_file) # data=data.iloc[ 1 :, 1 :]

enc = tiktoken.get_encoding( "gpt2" ) encode = lambda s: enc.encode_ordinary(s) eot = enc._special_tokens[ '<|endoftext|>' ] train_tokens=[] val_tokens=[] val_cut=len(data)

Важно отметить, что если мы читаем сохраненный файл, нам необходимо удалить лишнюю первую строку и столбец, добавленные в процессе сохранения и чтения, тогда как использование возвращаемого значения функции не требует этого.Для получения данных мы по умолчанию будем использовать возвращаемое функцией значение.Здесь нам необходимо создать экземпляр токенизатора и определить специальные токены. Как упоминалось ранее, в этой статье в качестве начала и конца последовательности используется "<|endoftext|>".

Примечания:

val_cut используется для разделения обучающего набора данных и проверочного набора. Если вы хотите изменить соотношение обучающего и проверочного наборов, вы можете изменить число 10 на значение, которое считаете подходящим. В этом примере 10% от общей длины данных используется в качестве проверочного набора.

3. Определение функции для записи в файл bin

Перед окончательной обработкой данных нам необходимо определить функцию для записи обработанных данных в bin-файл.

def data_to_file(path, tks): header = np.zeros( 256 , dtype=np.int32) header[ 0 ] = 20240520 header[ 1 ] = 1 header[ 2 ] = len(tks) toks_np = np.array(tks, dtype=np.uint16) with open(path, "wb" ) as f: f.write(header.tobytes()) f.write(toks_np.tobytes())

Сама по себе эта функция несложна, но важно отметить значение header[0]=20240520, которое может быть использовано при последующем обучении большой модели. Во время загрузки данных для обучения большой модели это значение будет проверено, и если оно не совпадает, возникнет ошибка. Это требует особого внимания!



Сначала мы используем цикл for для обхода каждой строки набора данных, чтобы получить каждую последовательность, при этом переменная i получает номер строки последовательности, а r — саму последовательность.

for i,r in data.iterrows():

ser=r.tolist() ser= '' . join (str(elem) for elem in ser)

На этом этапе r сохраняет данные в формате Series. Сначала нам нужно преобразовать их в формат списка, а затем формат списка - в последовательность строк в виде "x,x,x,x,…". Конечно, мы могли бы напрямую использовать f'{ser}', чтобы преобразовать последовательность в список, обернутый строкой "[x,x,x,x,x,…]", но это будет выглядеть немного странно, поэтому давайте придерживаться стиля "x,x,x,x,x,…".

Далее мы кодируем последовательность, сохраняя первые 10% набора данных в val_tokens, а оставшуюся часть — в train_tokens, и вызываем функцию data_to_file(), чтобы записать их в соответствующие bin-файлы:

tokens = encode(ser) if i< val_cut: val_tokens.append(eot) val_tokens.extend(tokens) enc_f = os.path. join (DATA_DIR, "val_data.bin" ) data_to_file(enc_f, val_tokens) else : train_tokens.append(eot) train_tokens.extend(tokens) enc_f = os.path. join (DATA_DIR, "train_data.bin" ) data_to_file(enc_f, train_tokens)

import MetaTrader5 as mt import pandas as pd import numpy as np import os import tiktoken DATA_DIR = os.path.dirname(__file__) data_file = os.path. join (DATA_DIR, "llm_data.csv" ) def get_data(): mt_data_len= 2500 sr_len= 60 if not mt.initialize(): print( "mt initialize failed!" ) else : sbs=mt.symbols_get( group = '*micro*' ) if sbs is not None: # for i in [mt.TIMEFRAME_M5,mt.TIMEFRAME_M15,mt.TIMEFRAME_H1,mt.TIMEFRAME_D1]: for i in [mt.TIMEFRAME_M5,]: xy=None # xy_list=[] ct= 0 for j in sbs: if ct> 0 : break print(j.name) d_=mt.copy_rates_from_pos(j.name,i, 0 ,mt_data_len) df_d=pd.DataFrame(d_) cl_d=df_d[ 'close' ] k= 0 while k+ 1 : if mt_data_len-k>=sr_len: cl_ds=cl_d[k:k+sr_len].tolist() if xy is None: xy=pd.DataFrame([cl_ds]) # xy_list=[cl_ds] else : xy.loc[len(xy)]=cl_ds # xy_list.append(cl_ds) k+= 1 else : break ct+= 1 mt.shutdown() # print(len(xy), " " ,len(xy_list)) xy.to_csv(data_file) # xy.to_json(f 'llm_data.json' ) return xy def data_to_file(path, tks): header = np.zeros( 256 , dtype=np.int32) header[ 0 ] = 20240520 header[ 1 ] = 1 header[ 2 ] = len(tks) toks_np = np.array(tks, dtype=np.uint16) with open(path, "wb" ) as f: f.write(header.tobytes()) f.write(toks_np.tobytes()) if __name__== "__main__" : data=get_data() # data=pd.read_csv(data_file) # data=data.iloc[ 1 :, 1 :] enc = tiktoken.get_encoding( "gpt2" ) encode = lambda s: enc.encode_ordinary(s) eot = enc._special_tokens[ '<|endoftext|>' ] train_tokens=[] val_tokens=[] val_cut=len(data) for i,r in data.iterrows(): ser=r.tolist() ser= '' . join (str(elem) for elem in ser) # ser = ser.strip() tokens = encode(ser) if i< val_cut: val_tokens.append(eot) val_tokens.extend(tokens) enc_f = os.path. join (DATA_DIR, "val_data.bin" ) data_to_file(enc_f, val_tokens) else : train_tokens.append(eot) train_tokens.extend(tokens) enc_f = os.path. join (DATA_DIR, "train_data.bin" ) data_to_file(enc_f, train_tokens) print(f "tain:{len(train_tokens)}" ,f "val:{len(val_tokens)}" )

При первом использовании библиотеки tiktoken для токенизации она подключится к Интернету, чтобы загрузить соответствующую предварительно обученную модель из huggingface, поэтому убедитесь, что ваша сеть имеет доступ к huggingface. Конечно, вы также можете использовать заранее подготовленную локальную модель для токенизации, но в статье это обсуждаться не будет.

Как правило, обработка данных больших моделей требует дополнений и маскирования данных. Поскольку наш набор данных невелик и каждая последовательность имеет фиксированную длину, мы этого не сделали. Но если вы хотите создать большой и сложный набор данных, внимательно отнеситесь к выбору и очистке данных. Этот шаг очень важен и существенно влияет на качество модели. Наша обработка набора данных может быть достаточно грубой, но для демонстрационного примера ее достаточно.

Функция самого токенизатора заключается в преобразовании текста в список чисел, а наши данные сами по себе числовые, так зачем же их токенизировать? Лично я считаю, что подход к обработке зависит от конечной цели модели. Функции и задачи, заложенные в модели, определяют метод обработки данных.

Мы завершили токенизацию данных. Весь процесс от сбора данных до токенизации завершен, и мы запишем этот контент в файл data_enc.py. Полный код всего файла:Далее мы обучим нашу большую модель.





Обучение нашей большой языковой модели

Поначалу это может показаться самой сложной частью работы, но с помощью проекта с открытым исходным кодом llm.c на GitHub нам нужно будет использовать только его обучающие файлы. Комментарии во всех файлах очень подробные и содержат пояснения практически к каждому шагу, поэтому нет необходимости в отдельном анализе или интерпретации кода в этой статье.URL проекта llm.c: https://github.com/karpathy/llm.c В качестве примера платформы кода в этой статье используется среда WSL, развернутая в Windows, как было сказано ранее, с использованием miniconda для среды интерпретатора Python с версией Python 3.11.5.Перед началом обучения используйте git clone для загрузки проекта llm.c и убедитесь, что библиотеки, требуемые файлом requirements.txt проекта, установлены, а make установлен в WSL.





git clone https: cd llm.c pip install -r requirements.txt

python data_enc.py

Непосредственно изменить значение по умолчанию --input_bin в строке 397 train_gpt2.py, заменив его на путь к нашему файлу данных, например dev/data/mt5/val_data.bin, а затем запустить python train_gpt2.py.

Добавить параметры непосредственно в командную строку, чтобы найти наш файл данных, например, python train_gpt2.py --input_bin dev/data/mt5/val_data.bin.

Прежде всего откройте клиент MetaTrader 5 в Windows, чтобы получить данные, найдите местоположение файла data_enc.py (обратите внимание, что этот файл также должен быть помещен в среду Windows, я не проверял, можно ли получить данные в WSL) и выполните команду python data_enc.py.После запуска скрипта мы сгенерируем два файла в одном каталоге: train_data.bin и val_data.bin, которые нам нужно скопировать в файловую систему WSL. Конечно, поскольку WSL может полностью прочитать содержимое файловой системы Windows, копирование файлов не является обязательным.После получения данных нам также необходимо запустить файл train_gpt2.py в корневом каталоге проекта llm.c. Здесь возможны два варианта:

Я решил запустить этот файл с аргументами в командной строке.

python train_gpt2.py --input_bin dev/data/mt5/val_data.bin

Результаты запуска:





Мы видим "<|endoftext|>40% of the remaining 80% of the remaining 20% of the remaining 40" (|endoftext|>40% от оставшихся 80% от оставшихся 20% от оставшихся 40). Результаты этого теста оказались неожиданно странными! Но это не должно останавливать нас от движения вперед, поэтому мы продолжаем!



На самом деле файл train_gpt2.py не полностью обучает нашу модель, его задача — взять пакет из нашего набора данных для инициализации модели и сохранить четыре файла формата .bin:

Файлы параметров модели сохраняются в форматах float32 и bfloat16 (файлы - gpt2_124M.bin и gpt2_124M_bf16.bin соответственно);

Файл токенизатора gpt2_tokenizer.bin;

Файл для отладки C, gpt2_124M_debug_state.bin.



Во время выполнения скрипта будет выполнено несколько шагов вывода и выведены результаты, что послужит предварительным тестом модели. Остальной код в файле не будет далее интерпретироваться в этой статье, поскольку исходный код содержит очень подробные комментарии, позволяющие читателям понять весь процесс.

После запуска скрипта train_gpt2.py нам необходимо скомпилировать обучающий код. Но перед компиляцией нам также необходимо изменить путь чтения данных в исходном коде train_gpt2.c для обучения на CPU. Около строки 1041 этого файла C определены две константы: const char* train_tokens и const char* val_tokens, и нам нужно изменить их значения на наши собственные пути train_data.bin и val_data.bin. Например, после моей модификации:

const char * train_tokens = "dev/data/mt5/train_data.bin" ; const char * val_tokens = "dev/data/mt5/val_data.bin" ;

Пожалуйста, не забудьте поставить ; в конце оператора. Это отличается от синтаксиса Python! Аналогично, я не хочу слишком подробно интерпретировать исходный код этого файла, поскольку исходный код автора содержит подробные комментарии, что облегчает понимание всего процесса обучения.

После изменения исходного кода запустите make train_gpt2 непосредственно в командной строке. Если вы не установили библиотеку ускоренных вычислений CUDA, то эта команда напрямую скомпилирует исходный код обучения в программу, которая может работать на CPU.



Теперь мы можем начать обучение нашей большой языковой модели. Выполните команду OMP_NUM_THREADS=10 ./train_gpt2 в командной строке, где параметр OMP_NUM_THREADS указывает количество используемых потоков. Установите значение в соответствии с общим количеством потоков, поддерживаемых вашим аппаратным устройством.

Результаты запуска:







Результат теста в ходе обучения:

```

generating: --- 30.605360.605540.605590.605510.605650.605510.605650.60550.605550.605540.605590.605540.605590.606107<|endoftext|>0.605640.60 --- ```

Теперь, возвращаясь к исходным данным, можно увидеть, что значения в моем файле llm_data.csv следующие:





Давайте сравним. Исходные значения в основном составляют около 0,6, поэтому, по-видимому, в выходных данных отсутствуют разделители. Как упоминалось ранее, наш формат данных - "x,x,x,x,…", но выходные данные выглядят как "xxxxxxx…". Однако я не думаю, что это проблема, поскольку наша идея была подтверждена, обученная большая модель просто может выдавать нужные нам результаты! Незначительные проблемы можно решить путем оптимизации процесса кодирования и дешифровки.

Поскольку это всего лишь демонстрационный пример, мы не упоминали сохранение модели или тестирование торговых стратегий в клиенте. Более того, обученную на CPU модель не нужно сохранять и тестировать из-за проблем с точностью. Я думаю, если вы хотите, чтобы модель была по-настоящему пригодна для использования, вам, возможно, придется применить научный подход и приложить больше усилий. Например, проектирование наборов данных для конкретных задач, формулирование соответствующих торговых стратегий, проектирование и обучение модели кодировщика и дешифровщика, отвечающей требованиям задачи, настройка гиперпараметров модели и т. д. Для выполнения всего этого требуется много практики, и вряд ли эти темы можно четко объяснить в рамках нескольких статей, поэтому процесс требует от читателей самостоятельного изучения. Эта статья лишь предоставляет вам больше возможностей.



Конечно, это также поднимает вопрос о том, как использовать нашу обученную языковую модель в торговых стратегиях или тестировании. Самый простой пример: мы можем запустить службу вывода большой модели в среде Python, а затем отправлять запросы на обслуживание с помощью советника через сокет, при этом служба вывода вычисляет результаты и возвращает их советнику. Подробности можно найти в моей статье "Разметка данных в анализе временных рядов (Часть 5)：Применение и тестирование советника с помощью Socket ".

Файл скрипта для обработки данных и полученный файл данных приложены внизу, а обработанный файл формата bin не включен во вложение, поскольку загрузка формата bin не поддерживается.



Примечания:



В каталоге mnt в корне WSL вы можете найти все буквы дисков Windows. Также вы можете найти файлы в Windows под соответствующей буквой диска из WSL, например, /mnt/g/Program Files. Следует отметить, что если имя папки Windows содержит пробелы, как в примере, мы не можем войти в эту папку напрямую с помощью "cd /mnt/g/Program Files", нам необходимо использовать кавычки, чтобы заключить имя папки в пробелы. Правильным методом будет "cd /mnt/g/'Program Files'".





Заключение

Невероятно! Мы успешно обучили нашу собственную большую языковую модель, используя только CPU!

Но не стоит слишком радоваться: в этой статье на простом примере лишь демонстрируется, как обучить нашу собственную большую языковую модель с помощью CPU, и она, очевидно, ограничена аппаратными возможностями. Модель, обученная с помощью CPU, может иметь одну функцию и работать не так хорошо, но нельзя отрицать, что ее можно использовать для реализации определенных стратегий в количественной торговле.

В следующей статье мы рассмотрим, как использовать видеокарты для ускорения обучения нашей модели. Если вы используете видеокарту AMD, имейте в виду, что ускорение AMD не поддерживается во многих популярных библиотеках (по крайней мере, на момент написания статьи). В долгосрочной перспективе я по-прежнему верю, что экосистема искусственного интеллекта AMD станет лучше в ближайшем будущем! Или экосистема искусственного интеллекта, такого как llama.cpp, поддерживающего все платформы, станет более популярной! Поэтому в соответствии с первоначальным намерением охватить все платформы в как можно большей степени, в следующей статье мы обсудим, как использовать видеокарты AMD для ускорения обучения нашей большой языковой модели! Скорее всего, я не буду обсуждать использование видеокарты NVIDIA для ускоренных вычислений, поскольку в настоящее время я использую платформу AMD, но если вы можете использовать AMD для ускоренного обучения, то работа с NVIDIA, располагающей более совершенной экосистемой ИИ, не составит труда верно?

Увидимся в следующей статье!





Ссылки



