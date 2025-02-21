将您自己的 LLM 集成到 EA 中（第 3 部分）：使用 CPU 训练自己的 LLM

概述

亲爱的朋友们，好久不见了！

看到这个标题，您可能会有点惊讶，但您没看错，我们确实要这样做！

在本系列的前一篇文章中，我们讨论了运行大型语言模型的基本环境设置，并在 WSL 中使用 llama.cpp 运行了一个简单的 LLM 实例。最令人兴奋的是，即使没有强大的 GPU，您仍然可以纯粹用 CPU 运行这个例子！本系列教程将尽可能降低硬件要求，努力确保读者可以尝试验证示例，而不会受到硬件问题的阻碍。当然，在我们的模型训练部分，我们还将介绍不同硬件平台的分支，包括纯 CPU 版本和支持 AMD 显卡加速计算的版本，相信每个人都可以在没有硬件限制的情况下尝试。

当然，您可能会想：用 CPU 训练的模型有用吗？这样的模型有什么意义呢？事实上，如果你想训练一个具有复杂功能的模型或使用 CPU 解决复杂任务，这是相当困难的，但仍然可以用它来实现一些特定且相对简单的功能。



在本文中，我们将介绍如何使用 CPU 训练大型语言模型，并创建训练大型语言模块所需的金融数据集。这可能涉及我在其他文章中提到的知识，我在这里不再重复。如果读者想更深入地研究，请阅读我的相关文章，其中将提供相关链接。

目录：





关于大型语言模型数据集

我们知道，在这个阶段，几乎所有的大型语言模型都是基于Transformers 的。本文中我们不会深入探讨 Transformers 模型的原理，但感兴趣的读者可以参考官方文档来理解。我们只需要知道，处理相关数据集的方法已经集成到一些成熟的库中，如 “Transformers” 和 “tiktoken”，这些数据处理模型可以在 “Transformer” 库或 “tiktoken” 库中方便地找到。





1.标记器（Tokenizer）

标记器分割算法是 NLP 语言模型中最基本的组成部分。基于标记器，文本可以转换为独立的标记（token）列表，然后可以转换为计算机可以理解的输入向量。在标记器中，我们使用预训练模型进行文本规范化、预分割、基于分割模型的分割、后处理等。如前所述，标记器还集成了各种预训练模型（如GPT、GPT-2、GPT-J、GPT Neo、RoBERTa、BART、LLaMA、AlBERT、T5、mBART、XLNet等），我们可以方便地选择不同的预训练模型来处理数据（当然，您也可以训练自己的分割模型）。

2.不同的标记器具有不同的用途和目的：

编码器（Encoder）模型：主要模型包括 ALBERT、BERT、DistilBERT、ELECTRA、RoBERTa，适用于需要理解完整句子的任务，如句子分类、命名实体识别（以及更一般的单词分类）和提取式问答。

解码器（Decoder）模型：主要模型包括“CTRL”、“GPT”、“GPT-2”和 Transformer XL。解码器模型的预训练通常围绕预测句子中的下一个单词展开。这些模型最适合涉及文本生成的任务。

编码器-解码器模型：主要模型包括‘BART’、‘T5’、‘Marian’、‘mBART’。这些模型最适合基于给定输入生成新句子的任务，如摘要、翻译或生成式问答。

为了使模型能够识别序列的开始和结束，我们通常在使用标记器进行分割时添加特殊符号，如 [CLS]、[SEP] 等。在本文中，我们将使用 ['<|endoftext|>'] 作为序列终止符。





创建数据集

在训练我们自己的模型时，创建数据集通常是最大的挑战，因为有很多关于如何用现有数据集训练模型的教程，但很少有教程告诉你如何创建自己的数据集。因此，你可能很容易训练一个模型，但不知道如何根据自己的想法创建数据集。关于这部分，大家可以参考我的“时间序列挖掘的数据标签”系列文章（共 6 篇文章，包括“时间序列挖掘的数据标签（一）：通过 EA 运行图制作带有趋势标记的数据集”），希望能够给大家一些启发。当然，您也可以将这些知识应用于大型语言模型的训练。

现在，让我们回到我们的主题。我们仍在从 MetaTrader5 客户端获取数据，然后处理数据。考虑到我们在 CPU 上运行，并且考虑到迄今为止大多数 PC 的性能，我们定义的序列长度不太大。否则，它将运行得太慢，导致测试体验不佳。 请注意，本文中的示例仅用于演示如何使用 CPU 进行训练，因此数据集创建和模型训练只是示例，结果可能并不理想。如果你想要更好的结果，你可能需要准备一个更大的数据集或一个更适合任务期望的数据集，并执行额外的数据处理。您可能还需要相应地调整模型参数，但这些主题不会在这个基本示例中涉及。是时候开始逐步创建数据集了：

1.定义全局变量

主要用于定义文件路径。

DATA_DIR = os.path.dirname(__file__) data_file = os.path.join(DATA_DIR, "llm_data.csv" )

2.从客户端获取数据

由于 CPU 训练的局限性，我们将获得长度为 2500个 数据点的单个货币对的数据作为初始数据。

mt_data_len= 2500 sr_len= 60 if not mt.initialize(): print( "mt initialize failed!" ) else : sbs=mt.symbols_get( group = '*micro*' ) if sbs is not None: # for i in [mt.TIMEFRAME_M5,mt.TIMEFRAME_M15,mt.TIMEFRAME_H1,mt.TIMEFRAME_D1]:

请注意：

我们使用函数 'mt.symbols_get(group='*micro*')' 来获取客户端中的货币对，因为我的账户是微型账户，所以我使用 group='*micro*' 来查找带有 “micro” 的货币对。如果您使用的是标准账户，则需要删除此条件。否则，您将找不到任何货币对。当然，您可以修改 “micro” 以匹配您感兴趣的货币对，例如使用 “GBP” 将所有货币对与英镑匹配。

考虑到 CPU 的计算能力，我们将只从报价中取“close”列（收盘价），从索引 0 开始，将每 60 个报价视为一个序列，并丢弃长度小于 60 的序列。这样，我们就简单地创建了一个序列集合，每个序列长度为 60 个报价。当然，长度可以根据您个人 CPU 的计算能力来改变。原则上，序列越长，潜在效果越好。在代码中，我们使用了两个 for 循环来控制周期和品种的选择，这可以很容易地添加更多的周期和更多的货币对，并且可以根据需要随时调整数据集。





for i in [mt.TIMEFRAME_M5,]: xy=None # xy_list=[] ct= 0 for j in sbs: if ct> 0 : break print(j.name) d_=mt.copy_rates_from_pos(j.name,i, 0 ,mt_data_len) df_d=pd.DataFrame(d_) cl_d=df_d[ 'close' ] k= 0 while k+ 1 : if mt_data_len-k>=sr_len: cl_ds=cl_d[k:k+sr_len].tolist() if xy is None: xy=pd.DataFrame([cl_ds]) # xy_list=[cl_ds] else : xy.loc[len(xy)]=cl_ds # xy_list.append(cl_ds) k+= 1 else : break ct+= 1 mt.shutdown()

请注意：

我们使用变量 “ct” 来控制获取多少个货币对的数据。

“k” 用于控制数据索引偏移量，从而获取序列数据。如果数据序列长度小于 “sr_len” 变量中定义的长度，它将停止向数据集 “xy” 添加序列。





4.将处理好的数据写入文件

当然，这只是一个可选步骤，您也可以在不保存文件的情况下继续进行数据处理。但是，由于我们将来会继续使用这些数据，并且不需要重复获取，因此仍然建议保存它。

xy.to_csv(data_file)

def get_data(): mt_data_len= 2500 sr_len= 60 if not mt.initialize(): print( "mt initialize failed!" ) else : sbs=mt.symbols_get( group = '*micro*' ) if sbs is not None: # for i in [mt.TIMEFRAME_M5,mt.TIMEFRAME_M15,mt.TIMEFRAME_H1,mt.TIMEFRAME_D1]: for i in [mt.TIMEFRAME_M5,]: xy=None # xy_list=[] ct= 0 for j in sbs: if ct> 0 : break print(j.name) d_=mt.copy_rates_from_pos(j.name,i, 0 ,mt_data_len) df_d=pd.DataFrame(d_) cl_d=df_d[ 'close' ] k= 0 while k+ 1 : if mt_data_len-k>=sr_len: cl_ds=cl_d[k:k+sr_len].tolist() if xy is None: xy=pd.DataFrame([cl_ds]) # xy_list=[cl_ds] else : xy.loc[len(xy)]=cl_ds # xy_list.append(cl_ds) k+= 1 else : break ct+= 1 mt.shutdown() # print(len(xy), " " ,len(xy_list)) xy.to_csv(data_file) # xy.to_json(f 'llm_data.json' ) return xy

此时，我们自己的数据集已经完成。我们将把这部分代码封装到一个函数中，以便于调用。如前所述，本文中数据集的创建只是一个例子。您可以根据自己的想法完全更改内部的参数并对其进行测试。





数据处理

我们已经提到了标记器，现在拥有了一个数据集，下一步是使用标记器处理数据。在这个例子中，我们将使用 tiktoken 库并选择预训练的模型 “gpt2” 来编码我们的数据集。

1.读取数据

获取我们创建的数据有两种方法：一是读取保存的文件，二是直接使用 get_data() 函数的返回值。

data=get_data() # data=pd.read_csv(data_file) # data=data.iloc[ 1 :, 1 :]

enc = tiktoken.get_encoding( "gpt2" ) encode = lambda s: enc.encode_ordinary(s) eot = enc._special_tokens[ '<|endoftext|>' ] train_tokens=[] val_tokens=[] val_cut=len(data)

值得注意的是，如果我们读取保存的文件，我们需要删除在保存和读取过程中添加的额外的第一行和第二列，而使用函数的返回值则不需要这样做。我们将默认使用函数的返回值来获取数据。在这里，我们需要实例化标记器并定义特殊的标记。如前所述，本文使用“<|endoftext|>”作为序列的开始和结束。

请注意：

“val_cut” 用于分割训练数据集和验证集。如果要更改训练集与验证集的比率，可以将数字 10 更改为您认为合适的值。在此示例中，数据总长度的 10% 被用作验证集。

3.定义写入 Bin 文件的函数

在最终的数据处理之前，我们需要定义将处理后的数据写入 bin （二进制）文件的函数。

def data_to_file(path, tks): header = np.zeros( 256 , dtype=np.int32) header[ 0 ] = 20240520 header[ 1 ] = 1 header[ 2 ] = len(tks) toks_np = np.array(tks, dtype=np.uint16) with open(path, "wb" ) as f: f.write(header.tobytes()) f.write(toks_np.tobytes())

这个函数本身并不难，但重要的是要注意 “header[0]=20240520” 这个值，这可能会在后续的大型模型训练中使用。在加载数据以训练大型模型的过程中，将检查此值，如果不匹配，将出现错误。这点需要特别注意！



首先，我们使用 for 循环遍历数据集的每一行以获得每个序列，变量 “i” 接收序列的行号，“r” 接收序列。

for i,r in data.iterrows():

ser=r.tolist() ser= '' . join (str(elem) for elem in ser)

此时，“r” 以 Series 格式存储数据。我们需要先将其转换为列表格式，然后将列表格式转换为字符串序列，样式为 “x,x,x,x,...”。当然，我们可以直接使用 f'{ser}' 将序列转换为字符串包装的列表样式 “[x,x,x,x,x,…]”，但这似乎有点奇怪，所以让我们坚持使用 “x,x,x,x,x,…” 样式。

接下来，我们对序列进行编码，将数据集的前 10％ 存储到 val_tokens 中，其余部分存储到 train_tokens 中，并调用 data_to_file() 函数将它们写入各自的 bin 文件中：

tokens = encode(ser) if i< val_cut: val_tokens.append(eot) val_tokens.extend(tokens) enc_f = os.path. join (DATA_DIR, "val_data.bin" ) data_to_file(enc_f, val_tokens) else : train_tokens.append(eot) train_tokens.extend(tokens) enc_f = os.path. join (DATA_DIR, "train_data.bin" ) data_to_file(enc_f, train_tokens)

import MetaTrader5 as mt import pandas as pd import numpy as np import os import tiktoken DATA_DIR = os.path.dirname(__file__) data_file = os.path. join (DATA_DIR, "llm_data.csv" ) def get_data(): mt_data_len= 2500 sr_len= 60 if not mt.initialize(): print( "mt initialize failed!" ) else : sbs=mt.symbols_get( group = '*micro*' ) if sbs is not None: # for i in [mt.TIMEFRAME_M5,mt.TIMEFRAME_M15,mt.TIMEFRAME_H1,mt.TIMEFRAME_D1]: for i in [mt.TIMEFRAME_M5,]: xy=None # xy_list=[] ct= 0 for j in sbs: if ct> 0 : break print(j.name) d_=mt.copy_rates_from_pos(j.name,i, 0 ,mt_data_len) df_d=pd.DataFrame(d_) cl_d=df_d[ 'close' ] k= 0 while k+ 1 : if mt_data_len-k>=sr_len: cl_ds=cl_d[k:k+sr_len].tolist() if xy is None: xy=pd.DataFrame([cl_ds]) # xy_list=[cl_ds] else : xy.loc[len(xy)]=cl_ds # xy_list.append(cl_ds) k+= 1 else : break ct+= 1 mt.shutdown() # print(len(xy), " " ,len(xy_list)) xy.to_csv(data_file) # xy.to_json(f 'llm_data.json' ) return xy def data_to_file(path, tks): header = np.zeros( 256 , dtype=np.int32) header[ 0 ] = 20240520 header[ 1 ] = 1 header[ 2 ] = len(tks) toks_np = np.array(tks, dtype=np.uint16) with open(path, "wb" ) as f: f.write(header.tobytes()) f.write(toks_np.tobytes()) if __name__== "__main__" : data=get_data() # data=pd.read_csv(data_file) # data=data.iloc[ 1 :, 1 :] enc = tiktoken.get_encoding( "gpt2" ) encode = lambda s: enc.encode_ordinary(s) eot = enc._special_tokens[ '<|endoftext|>' ] train_tokens=[] val_tokens=[] val_cut=len(data) for i,r in data.iterrows(): ser=r.tolist() ser= '' . join (str(elem) for elem in ser) # ser = ser.strip() tokens = encode(ser) if i< val_cut: val_tokens.append(eot) val_tokens.extend(tokens) enc_f = os.path. join (DATA_DIR, "val_data.bin" ) data_to_file(enc_f, val_tokens) else : train_tokens.append(eot) train_tokens.extend(tokens) enc_f = os.path. join (DATA_DIR, "train_data.bin" ) data_to_file(enc_f, train_tokens) print(f "tain:{len(train_tokens)}" ,f "val:{len(val_tokens)}" )

第一次使用 tiktoken 库进行标记化时，它将连接到互联网，从 huggingface 下载相应的预训练模型，因此请确保您的网络可以访问 huggingface。若无法访问，请提前准备好解决方案！当然，您也可以使用预先准备好的本地模型进行标记化，但本文不会讨论这部分。

通常，大型模型数据处理需要对数据进行填充和掩码处理。由于我们的数据集很小，每个序列的长度都是固定的，所以我们没有这样做。但如果你想创建一个庞大而复杂的数据集，请仔细考虑数据的选择和清理。这一步非常重要，极大地影响了模型的质量。此外，我们的数据集处理可能有点粗糙，但对于演示示例来说已经足够了。

标记器本身的功能是将文本转换为数字列表，而我们的数据本身是数字的，那么为什么要标记呢？就我个人而言，我认为处理方法取决于最终的模型任务规划。模型设计的功能和任务决定了数据处理方法。

现在，我们已经完成了数据标记的过程。从数据采集到标记化的整个过程已经结束，我们将把这些内容写入一个名为 “data_enc.py” 的文件中。整个文件的完整代码：接下来，我们将训练我们的大型模型。让我们开始吧！





训练我们的大型语言模型

起初，这可能看起来是最复杂的部分，但在 GitHub 上的开源项目 llm.c 的帮助下，我们只需要使用它的训练文件。所有文件中的注释都非常详细，几乎为每个步骤提供了解释，因此不需要对本文中的代码进行单独的分析或解释。llm.c 项目网址： https://github.com/karpathy/llm.c 本文的示例代码平台是前面介绍的部署在 Windows 上的 WSL 环境，使用 miniconda 作为 Python 解释器环境，Python 版本为3.11.5。在开始训练之前，请使用 git clone 下载 llm.c 项目，并确保安装了项目的 requirements.txt 所需的库，并且在 WSL 中安装了“make”。





git clone https: cd llm.c pip install -r requirements.txt

python data_enc.py

直接修改 “train_gpt2.py” 第397行 “--input_bin” 的默认值，替换为我们的数据文件的路径，例如 “dev/data/mt5/val_data.bin”，然后运行 “python train_gpt2.py”。

直接在命令行中添加参数来定位我们的数据文件，例如 “python train_gpt2.py --input_bin dev/data/mt5/val_data.bin”。

首先在 Windows 上打开 MetaTrader5 客户端获取数据，并找到文件 data_enc.py 的位置（注意这个文件也必须放在 Windows 环境下，我没有测试过在 WSL 下是否可以获取数据），运行命令 “python data_enc.py”。脚本运行后，我们会在同一个目录下生成两个文件 “train_data.bin” 和 “val_data.bin”，我们需要将它们复制到WSL文件系统中。当然，由于 WSL 可以完全读取 Windows 文件系统的内容，因此复制文件并不是必需的步骤。获取数据之后，我们还需要运行llm.c项目根目录下的 “train_gpt2.py” 文件。有两个选项可供参考：

我们选择在命令行上使用参数运行此文件。

python train_gpt2.py --input_bin dev/data/mt5/val_data.bin

运行结果：啊哈，结果是这样的："<|endoftext|>40% of the remaining 80% of the remaining 20% of the remaining 40"。这个测试输出看起来有点出乎意料的奇怪！但这不应该阻止我们前进，所以我们继续！

事实上，“train_gpt2.py” 文件并不能完全训练我们的模型，它的任务是从我们的数据集中取出一批来初始化模型，并将保存四个 “.bin” 格式的文件：

模型参数文件以“float32”和“bfloat16”格式保存（文件分别为“gpt2_124M.bin”和“gpt2_124M_bf16.bin”）；

标记器文件，名为 “gpt2_Tokenizer.bin”；

调试 C 的文件，“gpt2_124M_debug_state.bin”。

const char * train_tokens = "dev/data/mt5/train_data.bin" ; const char * val_tokens = "dev/data/mt5/val_data.bin" ;

在脚本运行期间，将执行几个推理步骤并输出结果，这是对模型的初步测试。本文将不再解释文件中的其他代码，因为源代码提供了非常详细的注释，使读者能够清楚地理解整个过程。运行 “train_gpt2.py” 脚本后，我们需要编译训练代码。但在编译之前，我们还需要修改源代码 “train_gpt2.c” 中的数据读取路径，以便在 CPU 上进行训练。在这个 C 文件的第 1041 行左右，定义了两个常量 “const char* train_tokens” 和 “const char* val_tokens”，我们需要把它们的值改为我们自己的 “train_data.bin” 和 “val_data.bin” 路径。例如，在我修改之后：

请记住不要忘记语句末尾的 “；”，这与 Python 语法不同！同样，我不想解释太多这个文件的源代码，因为作者的源代码包含详细的注释，使其易于理解整个训练过程。

修改源代码后，直接在命令行中运行 “make train_gpt2”。如果您尚未安装 CUDA 加速计算库，则此命令将直接将训练源代码编译为可以在 CPU 上运行的程序。

如图所示：



如果你已经成功编译了训练程序，我们现在可以正式开始训练我们的大型语言模型了。直接在命令行中运行命令 “OMP_NUM_THREADS=10 ./train_gpt2”，其中 “OMP_NUM_THREADS” 参数指定你使用的线程数，请根据硬件设备支持的线程总数设置适当的值。

运行结果：







本次训练过程中的测试输出为：

```

generating: --- 30.605360.605540.605590.605510.605650.605510.605650.60550.605550.605540.605590.605540.605590.606107<|endoftext|>0.605640.60 --- ```

现在，回顾原始数据，我自己的 “llm_data.csv” 文件中的值如下：





让我们比较一下。原始值大多在 0.6 左右，因此输出似乎缺少分隔符。前面说过了，我们的数据格式是 “x,x,x,x,…”，但输出却是 “xxxxxxx…”。然而，我不认为这是一个问题，因为我们的想法已经得到验证，训练的大型模型可以简单地输出我们想要的结果！这条路径是可行的，可以通过优化编码和解码过程来解决小问题。

由于这只是一个演示示例，我们没有提到在客户端中保存模型或测试交易策略。此外，由于精度问题，在 CPU 上训练的模型不需要保存和测试。我认为，如果你想让这个模型真正有用，你可能需要建立一个科学的过程并付出更多的努力。例如，为特定任务设计数据集，制定适当的交易策略，设计和训练满足任务要求的编码器和解码器模型，设置模型超参数等。所有这些都需要大量的练习才能完成，而且不太可能在几篇文章中得到清楚的解释，所以这个过程仍然需要读者自己探索。这篇文章只为你提供了更多的可能性。



当然，这也提出了一个问题，即如何在交易策略或测试中使用我们训练好的语言模型。最简单的例子是，我们可以在 Python 环境中运行大型模型推理服务，然后通过 socket 通过交易策略 EA 发送服务请求，推理服务计算结果并将其返回给 EA。这部分内容在我的《时间序列挖掘的数据标签（五）：使用 Socket 在 EA 中应用和测试》一文中有详述，感兴趣的读者可以尝试一下。本文将不再讨论相关内容！

数据处理脚本文件和获得的数据文件附在文章末尾，处理后的 bin 格式文件不包含在附件中，因为不支持 bin 格式上传

在WSL根目录下的mnt目录中，您可以找到我们 Windows 的所有驱动器号，您可以在 WSL 的相应驱动器号下找到 Windows 中的文件，例如 “/mnt/g/Program files”。需要注意的是，如果 Windows 文件夹名称中包含空格，就像例子中的“cd /mnt/g/Program Files”我们是无法直接进入这个文件夹的，我们需要用引号把带有空格字符的文件夹名称包起来，“cd /mnt/g/'Program Files'” 才是正确的方法。





结论

令人难以置信的是，我们只用一个 CPU 就成功地训练了自己的大型语言模型！

但不要太快激动，本文只通过一个简单的例子演示了如何用 CPU 训练我们自己的大型语言模型，而且它显然受到硬件条件的限制。用 CPU 训练的模型可能只有一个功能，性能也不好，但不可否认的是，它也可以作为在定量交易中实施特定策略的选择。

在下一篇文章中，我们将介绍如何使用图形卡来加速模型的训练。如果你使用的是 AMD 显卡，你可能会很恼火地发现各种常见库不支持 AMD 加速（当然，我说的是现阶段，也就是作者写这篇文章的时候。从长远来看，我仍然相信 AMD 的 AI 生态系统在不久的将来会变得更好！或者像 “llama.cpp” 这样支持所有平台的AI生态系统将变得更加流行！），因此，本着尽可能覆盖所有平台的初衷，我们将在下一篇文章中讨论如何使用 AMD 显卡来加速我们大型语言模型的训练！我可能不会讨论如何使用 NVIDIA 显卡进行加速计算，因为我目前使用的是 AMD 平台，但如果你可以使用 AMD 进行加速训练，那么就没有必要与拥有更好人工智能生态系统的 NVIDIA 进行额外的合作，对吧？

下篇文章再见！





参考



