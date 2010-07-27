Цветные индикаторы - создание и применение

Введение

Благодаря усилиям и стараниям разработчиков MetaTrader 5 появился язык MQL5. Всех нововведений не счесть, но я постараюсь описать и показать одну сторону данного языка, а именно возможность создания цветных индикаторов. В MQL4 цвет можно было задавать только для линии индикатора целиком на всем его протяжении. Сделать индикатор разными цветами можно было путем частичного перекрывания разными буферами одного индикатора, что было очень неудобно.

В MQL5 разработчики дали нам новую возможность, а именно - возможность задания цвета для каждого отдельного отрезка кривой индикатора (в случае с линиями) и цвета отдельных объектов (для баров, свечей, гистограмм, стрелок). Для понимания данной статьи желательно хотя бы просмотреть документацию по MQL5.

В этой статье я постараюсь рассмотреть следующие темы:

Основы работы с индикаторами

Задание буферов данных

Задание буферов индексов цветов

Как превратить не цветной стиль рисования в цветной на примере индикатора RSI (Стиль из DRAW_LINE в DRAW_COLOR_LINE)

Как раскрасить свечной график (Стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES) в зависимости от показаний RSI

Как получить значение буфера индексов цветов

Зачем нужны цветные индикаторы?

Рассмотрим два типа цветных стилей рисования - DRAW_COLOR_LINE и DRAW_COLOR_CANDLES , остальные стили рисования отличаются только количеством буферов.

С помощью цветных индикаторов возможно:



Отобразить дополнительную информацию на свечах.

Создавать гибриды индикаторов (Цвет MACD зависит от показаний RSI).

Выделить важные сигналы индикатора.

Ну и просто разукрасить свое рабочее место в терминале.



Можете дать волю своей фантазии, сделать торговлю более удобной.



Кратко повторим основы MQL5

Начнем с принципов индикатора.



Индикатор в общем случае берет входящие данные (цены, показания других индикаторов), производит расчеты, и заполняет рассчитанными данными несколько буферов. Затем терминал отображает информацию из буферов, которые предоставил индикатор в соответствии с заданным стилем построения.

Стиль задается индикатором и/или пользователем через свойства индикатора. Буферы это глобальные массивы типа double. Несколько буферов могут объединяться в графические построения в том случае, если задан стиль рисования который требует более одного буфера. Если вы ни разу не создавали пользовательские индикаторы, можете почитать статьи (В них хорошо изложены основы): "Как написать индикатор в MQL5" и "Пользовательские индикаторы в MQL5 для начинающих"

Приведу минимальный код цветного индикатора и опишу его составные части:

#property copyright "ProF" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet double buffer_line[] , buffer_color_line[] ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { if (open[i]>close[i]) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } buffer_line[i]=open[i]; } return (rates_total- 1 ); }

Разберем по порядку то, что относится к написанию цветных индикаторов:

#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1

В первой строчке мы задаем количество буферов индикатора, их у нас два:



Для данных индикатора, в нашем случае для цен открытия Для индексов цвета.

Во второй строке мы указываем количество графических построений. Важно отличать графические построения от буферов индикатора. Графическое построение - Отображаемая линия(свеча, бар, стрелка и т.п.) индикатора. Буфер индикатора - Массив данных, которые необходимы для графического построения, цветов или для внутренних расчетах данных индикатора (Данный тип не отображается в окне индикатора.)



Количество построений может быть либо равным количеству буферов, либо большим - это зависит от стиля графического построения и количества буферов для расчетов. Таблицу, в которой приведены типы графических построения и сколько буферов необходимо для их отображения, можете посмотреть в документации по MQL5 - Стили рисования.



А вот начинается "самое интересное":

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet

В первой строке задаем стиль рисования(графического построения), в данном случае графическое построение будет иметь вид "Гистограмма от нулевой линии". Для данного графического построения необходим один буфер данных и один буфер индексов цветов. Все стили рисования, содержащие в название слово "COLOR", нуждаются в буфере для индексов цветов.



Во второй строке задаем ширину линии графического построения равной трем пикселям, если не указывать данную строку толщина линии будет равной одному пикселю.

В третьей строке мы задаем цвета для индексов графического построения, в данном случае мы задали три цвета - "Red - Красный(перевод с англ.)", "Green - Зеленый", "BlueViolet - Смесь синего и фиолетового". Индексация цветов начинается с нуля: 0-"Red", 1-"Green", 2-"BlueViolet". Эти цвета нужны для задания цветов графического построения. Указание цветов через "#property indicator_color1" является одним из двух способов. Этот способ задает цвета "статически", то есть, на стадии компиляции программы. Второй способ рассмотрим ниже.



double buffer_line[] , buffer_color_line[] ;

Здесь объявляем два массива, которые будем использовать как буферы, один для данных индикатора, второй для индексов цветов оба имеют тип double.

Рассмотрим обработчик события инициализации индикатора:

SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA );

Здесь сопоставляем буфер индикатора с массивом и задаем тип буфера "INDICATOR_DATA" - это означает, что в этом буфере будут храниться значения индикатора (данные по которым строится индикатор). Обратите внимание на то, что первый параметр равен нулю (0) - это индекс буфера.



SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX );

Сопоставляем буфер индикатора с массивом и задаем тип буфера "INDICATOR_COLOR_INDEX" - это означает, что в этом буфере будут храниться индексы цветов каждого "бара индикатора". Обратите внимание на то, что первый параметр равен единице (1) - это индекс буфера.

Расположения буферов должно быть особым, а именно - сначала идут буфер(ы) данных индикатора, затем буфер индексов цветов.

Ну и наконец, второй способ задания цветов графического построения, точнее, сопоставления цвета индексу.



PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 );

Здесь мы указываем количество индексов цветов. Первый параметр функции - "0" это индекс графического построения. Обратите внимание, в данном случае мы сами должны задавать количество индексов цветов(в первом способе количество рассчитывает компилятор).

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange );

Тут мы задаем цвета для каждого индекса. Первый параметр функции - индекс графического построения, третий параметр индекс цвета начиная с нуля. Второй способ задания индексов цветов отличается тем, что количества индексов и цветов можно задавать динамически, например через функцию. Если используется оба способа, то способ динамического задания индекса цвета перекрывает статический(первый) способ.



Далее рассмотрим функцию OnCalculate, в данной функции мы рассчитываем значения буферов для отображения индикатора. Условия выбора цвета для столбика гистограммы мы выбрали самое простое, если цена открытия больше цены закрытия, присваиваем текущему элементу буфера-массива "buffer_color_line" индекс цвета равный нулю (0). Индекс цвета ноль (0) соответствует цвету - "Синий", который мы задали ранее (способ выше.)

Если цена открытия меньше цены закрытия, присваиваем индекс цвета - "1" чему соответствует цвет - "Оранжевый". Вот как выглядит этот простой пример:

Как видите это очень даже просто, была бы фантазия, а средства найдутся.

Способы указания цвета



Теперь поподробнее о задании цвета.



Цвет в MQL5 согласно документации можно задать разными способами:

Литерально

Численно

При помощи названий цветов

Рассмотрим по порядку:

Литерально

color color_var = C'10,20,255' ; color color_var = C'0x0A,0x14,0xFF' ;

Задаются цвета в соответствии с правилом RGB (в раскрытии и переводе: Red Green Blue, по-русски - Красный Зеленый Синий) любые цвета можно получить сложением этих трех цветов. Соответственно первое число это Красный цвет. Второе - Зеленый, третье - синий. Числа в десятеричной системе могут быть от 0 до 255. А в шестнадцатеричной от 00 до FF.

В первой и во второй строчке, переменной color_var присваивается синий цвет . Только в разных системах счисления, в первом случае в десятеричной, во втором в шестнадцатеричной. Разницы нет, какой способ использовать, какой удобней тот и выбирайте. Чем меньше число, тем темнее данный цвет, получается белый цвет - "C'255,255,255'" или "C'0xFF,0xFF,0xFF'", а черный "C'0,0,0'" или "C'0x00,0x00,0x00'".



Численно

color color_var = 0xFFFFFF ; color color_var = 0x0000FF ; color color_var = 16777215 color color_var = 0x008000 color color_var = 32768

Здесь цвета задаются числами в шестнадцатеричной или десятеричной системе счисления. Например, "0x0000FF" равно "C'0xFF,0x00,0x00'" - как видите, первая и последняя пара чисел поменялись местами. Чтобы получить число 16777215 в десятеричной системе счисления надо перевести число FFFFFF из шестнадцатеричной в десятеричную.



Названия цветов

color color_var = Red ; color color_var = Blue ; color color_var = Orange ;

Этот способ самый простой, но с помощью него нельзя задать любые цвета, только из набора web-цветов

И так, подведем итог, как задавать цвета

Все три способа эквивалентны между собой, вот пример:

color color1 = C'255,0,0' ; color color2 = C'0xFF,0x00,0x00' ; color color3 = 0x0000FF ; color color4 = 255 ; color color5 = Red ; Alert ((color1==color2) && (color1==color2) && (color1==color4) && (color1==color5));



Практика

Повторили основы, теперь рассмотрим, как можно раскрасить свечи графика в зависимости от показаний другого индикатора, например, от RSI. Чтобы сделать свечи графика разноцветными нужно написать индикатор, который будет накладываться на график и поверх рисовать цветные свечи. Вот листинг индикатора, если показания RSI меньше 50%, то свечи синие, иначе - оранжевые.

Я специально не перегружал листинг всякими проверками на корректность данных и обработки ошибок, чтобы не запутать читателя. В рабочем варианте индикатора необходимо предусмотреть эти нюансы.



#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; if (buffer_RSI[i]< 50 ) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } } return (rates_total- 1 ); }

А вот как это выглядит:

Выглядит неплохо, но мы пойдем дальше. Раскрасим свечи в зависимости от уровня RSI сразу большим количеством цветов, так сказать - градиентом.

Можно вручную задавать цвета, но написать 30-40 цветов сложно и неудобно. Поступим по-другому, напишем две функции, первую для задания индексов цветов, а вторую для получения цвета в зависимости от передаваемых аргументов. В комментариях расписан весь принцип работы.



#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_COLOR_INDEXES , 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i, StringToColor ( "\"0,175," + IntegerToString (i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i+ 25 , StringToColor ( "\"0," + IntegerToString ( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int ) NormalizeDouble (( 50 /(max-min))*current, 0 )); } int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); setPlotColor( 0 ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; buffer_color_line[i]=getPlotColor(buffer_RSI[i], 0 , 100 ); } return (rates_total- 1 ); }

Вот как выглядит:





Поэкспериментируйте с этим примером, подберите другие цвета. Попробуйте заменить RSI на другой индикатор. Практика всегда важна.



Раскрасим старые и проверенные



Так же можно раскрасить уже имеющийся индикатор, для этого необходимо: изменить тип построения на цветной, добавить буфер(ы), ассоциировать их с буфером индикатора и подобрать условия раскраски. Приведу таблицу соответствия обычных и раскрашенных стилей рисования:

До обработки

После раскраски

DRAW_LINE DRAW_COLOR_LINE DRAW_SECTION DRAW_COLOR_SECTION DRAW_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_ARROW DRAW_COLOR_ARROW DRAW_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ZIGZAG ( пример DRAW_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

Ниже приведен код измененного RSI, у который раскрашен в зависимости от собственных показаний. Все изменения прокомментированы на русском.

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property description "Relative Strength Index" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 70 #property indicator_buffers 4 #property indicator_width1 5 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color1 DodgerBlue input int InpPeriodRSI= 14 ; double ExtRSIBuffer[]; double ExtPosBuffer[]; double ExtNegBuffer[]; int ExtPeriodRSI; double buffer_color[]; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_COLOR_INDEXES , 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i, StringToColor ( "\"0,175," + IntegerToString (i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i+ 25 , StringToColor ( "\"0," + IntegerToString ( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int ) NormalizeDouble (( 50 /(max-min))*current, 0 )); } void OnInit () { if (InpPeriodRSI< 1 ) { ExtPeriodRSI= 12 ; Print ( "Incorrect value for input variable InpPeriodRSI =" ,InpPeriodRSI, "Indicator will use value =" ,ExtPeriodRSI, "for calculations." ); } else ExtPeriodRSI=InpPeriodRSI; SetIndexBuffer ( 0 ,ExtRSIBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 2 ,ExtPosBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,ExtNegBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); setPlotColor( 0 ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,ExtPeriodRSI); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "RSI(" + string (ExtPeriodRSI)+ ")" ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { int i; double diff; if (rates_total<=ExtPeriodRSI) return ( 0 ); int pos=prev_calculated- 1 ; if (pos<=ExtPeriodRSI) { ExtRSIBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtPosBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtNegBuffer[ 0 ]= 0.0 ; double SumP= 0.0 ; double SumN= 0.0 ; for (i= 1 ;i<=ExtPeriodRSI;i++) { ExtRSIBuffer[i]= 0.0 ; ExtPosBuffer[i]= 0.0 ; ExtNegBuffer[i]= 0.0 ; diff=price[i]-price[i- 1 ]; SumP+=(diff> 0 ?diff: 0 ); SumN+=(diff< 0 ?-diff: 0 ); } ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]=SumP/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI]=SumN/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[ExtPeriodRSI]= 100.0 -( 100.0 /( 1.0 +ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]/ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI])); pos=ExtPeriodRSI+ 1 ; } for (i=pos;i<rates_total;i++) { diff=price[i]-price[i- 1 ]; ExtPosBuffer[i]=(ExtPosBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff> 0.0 ?diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[i]=(ExtNegBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff< 0.0 ?-diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[i]= 100.0 - 100.0 /( 1 +ExtPosBuffer[i]/ExtNegBuffer[i]); buffer_color[i] = getPlotColor(ExtRSIBuffer[i], 0 , 100 ); } return (rates_total); }

Вот что получилось, можете сравнить цвет свечей и цвет RSI.

Получение цвета индикатора из эксперта/индикатора/скрипта



#property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" void OnStart () { int handle = 0 ; double tmp[ 1 ]; handle = iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); CopyBuffer (handle, 1 , 0 , 1 ,tmp); Alert (tmp[ 0 ]); }

Обратите внимание на то, что мы можем узнать только индекс цвета, а не сам цвет!

Необходиомть получить цвет линии может пригодиться для автоматической торговли в эксперте или для других целей. Реализовать это просто, покажу на примере скрипта.



Вы должны знать, какой индекс цвета соответствует какому цвету в индикаторе, с которого получаете индекс цвета. А так же знать в каком буфере хранится индекс цвета. Чтобы это узнать нужно разбираться по каким критериям индикатор задает индекс цвета, или определять опытным путем вышеуказанным скриптом или как вам удобно.



Итог

Мы рассмотрели стили рисования - DRAW_COLOR_LINE, DRAW_COLOR_CANDLES. Раскрасили свечи, научились раскрашивать индикатор RSI (стиль рисования DRAW_LINE -> DRAW_COLOR_LINE). А так же научились получать значения буфера индексов цветов.



В MQL5 хорошие возможности раскрашивания индикаторов, все зависит от вашей фантазии, умения и опыта. Так же при использовании цветовой раскраски улучшается восприятие такой динамичной сущности как рынок. Используйте новые возможности для более комфортной торговли.

Буду рад вашим отзывам.

