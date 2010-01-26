Ставь лайки и следи за новостями
ZigZagColor - индикатор для MetaTrader 5
Модифицированная версия индикатора Зигзаг (ZigZag), соединяет отрезками точки перелома тенденции и рисует их различным цветом в зависимости от направления движения цены.
Индикатор Зигзаг (ZigZag) соединяет отрезками точки перелома тенденции (существенные вершины и основания на ценовом графике).Williams' Percent Range (%R)
Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams' Percent Range, %R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности.
Скорость изменения объема (Volume Rate of Change, VROC) является индикатором, который показывает в каком направлении развивается тенденция объема.Envelopes
Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз.Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше - тем больше смещение.