Индикаторы

ZigZagColor - индикатор для MetaTrader 5

Модифицированная версия индикатора Зигзаг (ZigZag), соединяет отрезками точки перелома тенденции и рисует их различным цветом в зависимости от направления движения цены.

Индикатор ZigZagColor

Индикатор ZigZagColor

