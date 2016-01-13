Mehrfarbige Indikatoren in MQL5 - Erstellung und Anwendung

Einleitung



Dank der Mühen und des Strebens der MetaTrader 5-Entwickler ist die Sprache MQL5 entstanden. Alle Neuerungen sind kaum aufzuzählen, aber ich will versuchen, eine Seite dieser Sprache zu beschreiben und zu zeigen und zwar die Möglichkeit der Erstellung mehrfarbiger Indikatoren. In MQL4 kann die Farbe lediglich für eine Indikatorlinie im Ganzen über ihre volle Länge angegeben werden. Einen Indikator in verschiedenen Farben konnte man nur mithilfe einer partiellen Überlagerung der Indikatorpuffer erzeugen, was sehr umständlich war.

In MQL5 haben die Entwickler uns eine neue Möglichkeit eröffnet und zwar die Möglichkeit der Zuweisung einer eigenen Farbe zu jedem einzelnen Abschnitt der Indikatorkurve (bei Verwendung von Linien) sowie zu einzelnen Objekten (Balken, Kerzen, Histogrammen, Pfeilen). Zum besseren Verständnis dieses Beitrags könnte es hilfreich sein, einen Blick in die Dokumentation zu MQL5 zu werfen.

In diesem Beitrag möchte ich folgende Themen erörtern:

Die Grundlagen der Arbeit mit Indikatoren

Die Erstellung von Datenpuffern

Die Erstellung von Puffern mit den Kennziffern der Farben

Wie verwandelt man eine einfarbige Darstellung in eine mehrfarbige am Beispiel des Indikators RSI (Änderung des Darstellungsstils von DRAW_LINE zu DRAW_COLOR_LINE)?

Wie färbt man ein Kerzendiagramm (mithilfe des Darstellungsstils DRAW_COLOR_CANDLES) entsprechend den Werten des Indikators RSI?

Wie bezieht man einen Wert aus dem Farbkennziffernpuffer?

Wozu braucht man mehrfarbige Indikatoren?

Sehen wir uns zwei Arten von mehrfarbigen Zeichenstilen genauer an, DRAW_COLOR_LINE und DRAW_COLOR_CANDLES, die übrigen Zeichenstile unterscheiden sich lediglich durch die Anzahl der Puffer.

Mithilfe mehrfarbiger Indikatoren kann man:



auf Kerzen Zusatzinformationen abbilden

Hybride von Indikatoren erstellen (die Farbe des Indikators MACD hängt von den Werten des Indikators RSI ab)

wichtige Signale des Indikators hervorheben

schlicht den eigenen Arbeitsplatz am Ausgabegerät verschönern



Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, um den Handel etwas angenehmer zu gestalten!



Kurze Wiederholung der Grundlagen von MQL5



Beginnen wir mit den Grundsätzen des Indikators.



Im Allgemeinen empfängt der Indikator die eingehenden Daten (Preise sowie Werte anderer Indikatoren), führt Berechnungen aus und füllt einige Puffer mit den berechneten Daten. Anschließend bildet das Ausgabegerät die von dem Indikator gemäß der vorgegebenen Darstellungsart angelegten Angaben aus den Puffern ab.

Die Art der Darstellung wird von dem Indikator und/oder dem Benutzer in den Indikatoreigenschaften festgelegt. Bei den Puffern handelt es sich um allgemeine Datenfelder (global Arrays) des Typs „double“. Mehrere Puffer können in grafischen Elementen gebündelt werden, wenn ein Zeichenstil vorgegeben ist, der mehr als einen Puffer erfordert. Wenn Sie noch nie einen benutzerdefinierten Indikator angelegt haben, sollten Sie folgende Artikel lesen (dort werden die Grundlagen gut erläutert): „MQL5: Erstellen Ihres eigenen Indikators“ und „Benutzerdefinierte Indikatoren in MQL5 für Anfänger“.

Ich werde jetzt den mindestens erforderlichen Code für einen mehrfarbigen Indikator vorstellen und seine Bestandteile beschreiben:

#property copyright "ProF" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet double buffer_line[] , buffer_color_line[] ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { if (open[i]>close[i]) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } buffer_line[i]=open[i]; } return (rates_total- 1 ); }

#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1

der Puffer für die Indikatordaten, in unserem Fall der Eröffnungspreise; sowie der Puffer für die Kennziffern der Farben.

Untersuchen wir die Einzelheiten der Programmierung mehrfarbiger Indikatoren:In der ersten Zeile legen wir die Anzahl der Puffer des Indikators fest, in unserem Fall sind dies zwei:

In der zweiten Zeile geben wir die Anzahl der Zeichenelemente an. Es ist wichtig, zwischen den Zeichenelementen und den Puffern des Indikators zu unterscheiden. Die Zeichenelemente sind die Linien (Kerzen, Balken, Pfeile u.ä.) des Indikators. Bei einem Indikatorpuffer handelt es sich um ein Datenfeld (ein Array) mit den für die Abbildung erforderlichen Daten, ein Datenfeld mit den Farbkennziffern oder ein Datenfeld für die internen Berechnungen des Indikators (Letzteres wird im Indikatorfenster nicht abgebildet).



Die Anzahl der grafischen Elemente kann gleich oder größer als die Anzahl der Puffer sein, das hängt von dem Zeichenstil und der für die Berechnung erforderlichen Pufferzahl ab. Eine Übersicht über die Zeichenstile und die Anzahl der zu ihrer Ausführung erforderlichen Puffer bietet das Kapitel „Zeichenstile“ der Dokumentation zu MQL5.



Jetzt fängt es an „interessant“ zu werden:

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet

In der ersten Zeile legen wir den Zeichenstil (die Art der grafischen Darstellung) fest, in unserem Fall ist dies ein „Histogramm ab einer Nulllinie“. Für diese Art der Darstellung benötigen wir einen Datenpuffer und einen Puffer für die Kennziffern der Farben. Alle Zeichenstile, die das Wort „COLOR“ beinhalten, erfordern einen Puffer für die Kennziffern der Farben.

In der zweiten Zeile erfolgt die Festlegung der Linienstärke des grafischen Elementes auf drei .Pixel; wird in dieser Zeile keine Linienbreite angegeben wird, bleibt diese standardmäßig bei einem Pixel

In der dritten Zeile geben wir die Farben zu den Kennziffern der grafischen Elemente an, in unserem Fall sind das drei Farben: Rot (Red), Grün (Green) und Indigo (BlueViolet). Die Farbkennziffern beginnen bei Null mit: 0 = Red, 1 = Green und 2 = BlueViolet. Diese Farben werden zur Festlegung der Farben der grafischen Elemente benötigt. Die Angabe der Farben über #property indicator_color1 ist eine von zwei Möglichkeiten dazu. Bei diesem Verfahren wird die Farbe „statisch“ zugewiesen, das heißt bei der Zusammenstellung des Programms. Die zweite Möglichkeit betrachten wir weiter unten.



double buffer_line[] , buffer_color_line[] ;

Hier deklarieren wir zwei Datenfelder (Arrays), die wir als Puffer verwenden werden, einen für die Daten des Indikators und den zweiten für die Kennziffern der Farben, beide sind vom Typ „double“.

Sehen wir uns jetzt die Ereignisverarbeitungsfunktion zur Bereitstellung des Indikators an:

SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA );

SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX );

Die Anordnung der Puffer muss eine ganz bestimmte sein: zuerst der bzw. die Puffer für die Daten oder Werte des Indikators, danach der/die für die Kennziffern der Farben.

Hier führen wir einen Indikatorpuffer mit einem Datenfeld zusammen und weisen ihm die Art "INDICATOR_DATA" zu, was bedeutet, dass in diesem Puffer die Indikatorwerte (das heißt die Daten auf die der Indikator ausgelegt ist) gespeichert werden. Beachten Sie bitte, dass der erste Parameter gleich Null (0) ist, es handelt sich dabei um die Kennziffer des Puffers.Hier führen wir einen Indikatorpuffer mit einem Datenfeld zusammen und weisen ihm die Art "INDICATOR_COLOR_INDEX" zu, was bedeutet, dass in diesem Puffer die Kennziffern der Farben eines jeden Balkens des Indikators gespeichert werden. Beachten Sie bitte, dass der erste Parameter gleich Eins (1) ist, das ist die Kennziffer dieses Puffers.

Nun, jetzt kommen wir endlich zur zweiten Möglichkeit der Festlegung der Farben der grafischen Elemente, genauer gesagt der Zuordnung von Farbkennziffern.



PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 );

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange );

Hier geben wir die Anzahl der Kennziffern für die Farben an. Der erste Parameter der Funktion ist gleich „0“, das ist die Kennziffer des. Beachten Sie bitte, dass wir in diesem Fall die Anzahl der Farbkennziffern selbst bestimmen müssen (bei dem ersten Verfahren wird sie bei der Programmzusammenstellung vom Compiler automatisch berechnet).Hier legen wir die Farbe zu jeder Kennziffer fest. Der erste Parameter der Funktion ist die Kennziffer des grafischen Elements und der dritte die Kennziffer der Farbe beginnend bei Null. Die zweite Möglichkeit zur Festlegung der Farbkennziffern zeichnet sich dadurch aus, dass die Anzahl der Kennziffern und der Farben „dynamisch“ angegeben werden können, z. B. mithilfe einer Funktion. Werden beide Verfahren verwendet, so „überschreibt“ die dynamische Festlegung der Farbkennziffern das statische (erste) Verfahren.

Kommen wir jetzt zu der Funktion OnCalculate, in der wir die Werte der Puffer zur Abbildung des Indikators berechnen. Als Auswahlkriterium für die Farben der Säulen des Histogramms haben wir das einfachste gewählt, wenn der Eröffnungskurs über dem Schlusskurs liegt, weisen wir dem aktuellen Element des Pufferdatenfeldes „buffer_color_line“ die Farbkennziffer Null (o) zu. Die Farbkennziffer Null (0) entspricht der Farbe „Blue“ wie oben festgelegt.

Liegt der Eröffnungskurs dagegen unterhalb des Schlusskurses, weisen wir die Farbkennziffer „1“ zu, der die Farbe „Orange“ entspricht. Und so sieht dieses einfache Beispiel aus:

Wie Sie sehen, ist das fast schon zu leicht, man braucht nur etwas Fantasie, die Mittel werden sich schon finden.

Verfahren zur Festlegung der Farbe



Widmen wir uns der Festlegung der Farbe jetzt etwas ausführlicher.



Gemäß der Dokumentation kann die Farbe in MQL5 auf unterschiedliche Weise festgelegt werden:

In Buchstabenform;

In Zahlenform;

Unter Verwendung der Farbbezeichnungen.

Sehen wir sie uns der Reihe nach an.

Buchstaben

color color_var = C'10,20,255' ; color color_var = C'0x0A,0x14,0xFF' ;

Die Farben werden gemäß dem RGB-Modell (mitfür Rot,für Grün undfür Blau) bestimmt, wobei jede Farbe aus diesen drei „Grundfarben“ gemischt werden kann. Entsprechend repräsentiert die erste Zahl die Farbe Rot, die zweite steht für Grün und die dritte für Blau. Die Dezimalzahlen können jeweils zwischen 0 und 255 liegen. In hexadezimaler Form zwischen 00 und FF.

In der ersten und der zweiten Zeile wird der Variablen color_var die Farbe „Blau“ (Blue) zugewiesen. Allerdings in unterschiedlichen Zahlensystemen, in der ersten Zeile nach dem Dezimalsystem, in der zweiten hexadezimal. Es besteht kein Unterschied, wir können es machen, wie es uns am liebsten ist. Je kleiner die Zahl, desto dunkler die Farbe, Weiß (White) ist demnach: „C‘255,255,255‘“ oder „C‘0xFF,0xFF,0xFF‘“ und Schwarz (Black) entsprechend: „C‘0,0,0‘“ oder „C‘0x00,0x00,0x00‘“.



Numerisch

color color_var = 0xFFFFFF ; color color_var = 0x0000FF ; color color_var = 16777215 color color_var = 0x008000 color color_var = 32768

Hier werden die Farben durch Hexadezimal- und Dezimalzahlen festgelegt. „0x0000FF“ zum Beispiel entspricht „C‘0xFF,0x00,0x00‘“, wie wir sehen, haben das erste und das letzte Zahlenpaar die Plätze getauscht.

Um die Dezimalzahl 16777215 zu erhalten, müssen wir die Hexadezimalzahl FFFFFF entsprechend umrechnen.



Farbbezeichnungen

color color_var = Red ; color color_var = Blue ; color color_var = Orange ;

Das ist der einfachste Weg, aber er lässt lediglich die Auswahl aus den Webfarben nicht jedoch das Anlegen eigener Farben zu.

Fassen wir kurz zusammen, wie Farben zugewiesen werden

Alle drei Verfahren sind gleichwertig, wie das Beispiel zeigt:

color color1 = C'255,0,0' ; color color2 = C'0xFF,0x00,0x00' ; color color3 = 0x0000FF ; color color4 = 255 ; color color5 = Red ; Alert ((color1==color2) && (color1==color2) && (color1==color4) && (color1==color5));

Eine Übung

Wir haben die Grundlagen wiederholt, jetzt schauen wir uns an, wie die Kerzen in einem Diagramm in Abhängigkeit von den Werten eines anderen Indikators, beispielsweise RSI, eingefärbt werden können. Um die Kerzen mehrfarbig zu gestalten, müssen wir einen Indikator programmieren, der in dem Diagramm mithilfe der bunten Kerzen abgebildet wird.



Es folgt der Code des Indikators, liegen die RSI-Werte unter 50 %, werden blaue Kerzen (Blue) ausgegeben, ansonsten ist ihre Farbe „Orange“.

Um meine Leser nicht zu verwirren, habe ich bewusst darauf verzichtet, den Code durch Überprüfungen der Richtigkeit der Daten oder die Bearbeitung von Fehlern zu überfrachten. In der endgültigen Ausführung des Indikators müssen diese Details jedoch vorhanden sein.



#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; if (buffer_RSI[i]< 50 ) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } } return (rates_total- 1 ); }

Und so sieht das dann aus:

Nicht schlecht, aber wir gehen noch weiter.

Jetzt färben wir die Kerzen entsprechend dem RSI-Niveau mit mehreren Farben ein, sozusagen mit einem Farbverlauf.

Die Farben können von Hand festgelegt werden, aber 30 bis 40 Farben anzulegen, ist weder besonders angenehm noch einfach. Wir machen es anders und schreiben zwei Funktionen. Die Erste zur Festlegung der Kennziffern für die Farben und eine Zweite, um die den eingehenden Argumenten entsprechende Farbe zu beziehen. In den Kommentaren (//) wird das Vorgehen beschrieben.



#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_COLOR_INDEXES , 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i, StringToColor ( "\"0,175," + IntegerToString (i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i+ 25 , StringToColor ( "\"0," + IntegerToString ( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int ) NormalizeDouble (( 50 /(max-min))*current, 0 )); } int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); setPlotColor( 0 ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; buffer_color_line[i]=getPlotColor(buffer_RSI[i], 0 , 100 ); } return (rates_total- 1 ); }

Und so sieht es aus:





Experimentieren Sie ruhig mit diesem Beispiel, indem Sie andere Farben einsetzen. Oder versuchen Sie, den RSI durch einen anderen Indikator zu ersetzen.



Übung macht den Meister.



Zeichenstile ändern: Bei bereits bestehenden und geprüften Abbildungen



Es können auch bereits vorhandene Indikatoren eingefärbt werden, dazu ist es erforderlich: die Art der grafischen Darstellung in mehrfarbig zu ändern, Puffer hinzuzufügen, sie mit dem Puffer des Indikators zu verknüpfen und die Bedingungen für das Einfärben festzulegen.



Die folgende Übersicht zeigt eine Synopse des jeweils ursprünglichen und des mehrfarbigen Zeichenstils:

Vor der Überarbeitung

Nach der Überarbeitung

DRAW_LINE DRAW_COLOR_LINE DRAW_SECTION DRAW_COLOR_SECTION DRAW_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_ARROW DRAW_COLOR_ARROW DRAW_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ZIGZAG ( Beispiel DRAW_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

Es folgt der Programmcode für den überarbeiteten Indikator RSI, der jetzt entsprechend seinen eigenen Werten eingefärbt wird.



Alle Überarbeitungen sind kommentiert (//).

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property description "Relative Strength Index" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 70 #property indicator_buffers 4 #property indicator_width1 5 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color1 DodgerBlue input int InpPeriodRSI= 14 ; double ExtRSIBuffer[]; double ExtPosBuffer[]; double ExtNegBuffer[]; int ExtPeriodRSI; double buffer_color[]; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_COLOR_INDEXES, 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i,StringToColor( "\"0,175," +IntegerToString(i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i+ 25 ,StringToColor( "\"0," +IntegerToString( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int )NormalizeDouble(( 50 /(max-min))*current, 0 )); } void OnInit() { if (InpPeriodRSI< 1 ) { ExtPeriodRSI= 12 ; Print( "Incorrect value for input variable InpPeriodRSI =" ,InpPeriodRSI, "Indicator will use value =" ,ExtPeriodRSI, "for calculations." ); } else ExtPeriodRSI=InpPeriodRSI; SetIndexBuffer( 0 ,ExtRSIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 1 ,buffer_color,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer( 2 ,ExtPosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer( 3 ,ExtNegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); setPlotColor( 0 ); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2 ); PlotIndexSetInteger( 0 ,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPeriodRSI); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "RSI(" + string (ExtPeriodRSI)+ ")" ); } int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { int i; double diff; if (rates_total<=ExtPeriodRSI) return ( 0 ); int pos=prev_calculated- 1 ; if (pos<=ExtPeriodRSI) { ExtRSIBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtPosBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtNegBuffer[ 0 ]= 0.0 ; double SumP= 0.0 ; double SumN= 0.0 ; for (i= 1 ;i<=ExtPeriodRSI;i++) { ExtRSIBuffer[i]= 0.0 ; ExtPosBuffer[i]= 0.0 ; ExtNegBuffer[i]= 0.0 ; diff=price[i]-price[i- 1 ]; SumP+=(diff> 0 ?diff: 0 ); SumN+=(diff< 0 ?-diff: 0 ); } ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]=SumP/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI]=SumN/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[ExtPeriodRSI]= 100.0 -( 100.0 /( 1.0 +ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]/ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI])); pos=ExtPeriodRSI+ 1 ; } for (i=pos;i<rates_total;i++) { diff=price[i]-price[i- 1 ]; ExtPosBuffer[i]=(ExtPosBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff> 0.0 ?diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[i]=(ExtNegBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff< 0.0 ?-diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[i]= 100.0 - 100.0 /( 1 +ExtPosBuffer[i]/ExtNegBuffer[i]); buffer_color[i] = getPlotColor(ExtRSIBuffer[i], 0 , 100 ); } return (rates_total); }

Was geschehen ist, können Sie sehen, wenn Sie die Farbe der Kerzen mit der Farbe des Indikators RSI selbst vergleichen.

Beziehen der Indikatorfarbe aus einem Expert-System/Indikator/Skript



Die Möglichkeit, eine Linienfarbe abzurufen, kann für den automatisierten Handel in einem Expert-System oder zu anderen Zwecken mitunter recht nützlich sein.



Die Umsetzung ist recht einfach, ich zeige es Ihnen am Beispiel eines Skripts.

#property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" void OnStart () { int handle = 0 ; double tmp[ 1 ]; handle = iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); CopyBuffer (handle, 1 , 0 , 1 ,tmp); Alert (tmp[ 0 ]); }

Beachten Sie bitte, dass wir nur die Kennziffer der Farbe abrufen können, nicht die Farbe selbst!



Sie sollten wissen, welche Farbkennziffer welcher Farbe in dem Indikator entspricht, von dem Sie die Farbkennziffer abrufen. Und Sie müssen wissen, in welchem Puffer die Kennziffer der Farbe gespeichert wird.



Um das herauszufinden, müssen Sie wissen, nach welchen Kriterien der Indikator die Farbkennziffern vergibt, oder diese aus ihrer Erfahrung anhand des oben genannten Skripts festlegen oder wie es Ihnen sonst beliebt.



Fazit

Wir haben folgende Zeichenstile erörtert: DRAW_COLOR_LINE und DRAW_COLOR_CANDLES. Wir haben Kerzen eingefärbt und erfahren, wie man den Indikator RSI färbt (DRAW_LINE -> DRAW_COLOR_LINE). Außerdem haben wir gelernt, wie man den Wert des Farbkennziffernpuffers abruft.



MQL5 bietet schöne Möglichkeiten zur Einfärbung von Indikatoren, alles bleibt allein Ihrer Fantasie, Ihrem Vermögen und Ihrer Erfahrung überlassen. Durch die Verwendung mehrfarbiger Linien verbessert sich auch die Wahrnehmung eines so dynamischen Wesens, wie es der Markt ist.

Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten, um sich beim Handel mehr Komfort zu verschaffen.

