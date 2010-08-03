Исследование паттернов (моделей) японских свечей

«Изучая прошлое, мы познаем настоящее»

Введение

Построение графиков японских свечей и анализ свечных моделей — удивительное направление технического анализа. Преимущество японских свечей в том, что они представляют данные таким образом, что появляется возможность увидеть динамику внутри данных.

Свечи создают наглядную психологическую картину торговли. После ознакомления и небольшой практики свечи станут частью вашего аналитического арсенала. Графики японских свечей позволяют проникнуть «внутрь» финансовых рынков, что очень трудно сделать с помощью других графических методов. Они одинаково хорошо подходят для любых рынков.

1. Типы свечей

Одним из первых, кто начал предсказывать движение цен в будущем, основываясь на прошлых ценах, был легендарный японец Мунехиса Хомма. Торговые принципы, применявшиеся Хоммой в торговле на рисовом рынке, положили начало методике японских свечей, которая сейчас широко используется в Японии и за ее пределами.

Рисунок 1. Структура свечи

Рассмотрим структуру свечи (рис. 1). Прямоугольник, изображающий разницу между ценами открытия и закрытия, называется телом свечи. Высота тела говорит о диапазоне между ценой открытия и ценой закрытия данного торгового периода. Когда цена закрытия выше, чем цена открытия, тело свечи белое (рис.1 а). Если тело черное (рис.1 б), значит, цена закрытия была ниже цены открытия.

Свечи могут иметь тени - нижнюю и верхнюю, длина теней зависит от расстояний между ценами открытия/закрытия и минимальными/максимальными ценами.

Японские свечи строятся на графике одна за другой, образуя различные паттерны. Согласно теории, некоторые паттерны могут с определенной вероятностью говорить о смене образовавшегося тренда, его подтверждении или о нерешительности рынка.

Длинные тела японских свечей, как правило, говорят о сильном давлении со стороны покупателей или продавцов (в зависимости от цвета свечи). Короткие тела означают, что борьба между быками и медведями была слабой.

Свечи Описание

«Длинные свечи». Ссылка на длинные свечи широко распространена в литературе, посвященной японским свечам.

Термин «длинный» имеет отношение к длине тела свечи, разнице между ценой открытия и ценой закрытия.

Лучше всего рассматривать самые последние движения цены, чтобы определить, что является длинным, а что нет.

Пять или десять предыдущих дней — вполне адекватный промежуток, чтобы прийти к верному выводу. «Короткие свечи». Определение коротких свечей может быть основано на той же самой методологии, что и в случае длинных свечей, со схожими результатами.

Кроме того, есть множество свечей, которые не попадают ни в одну из этих двух категорий.

«Марибозу». Слово «марибозу» в японском языке означает «коротко остриженный».

В любом случае значение этого слова отражает тот факт, что от тела свечи не отходит тени вверх и/или вниз, либо они очень малы.



Черная марибозу — длинное черное тело без тени с одной из сторон. Часто становится частью медвежьей модели продолжения или бычьей модели разворота, особенно если появляется во время нисходящего тренда. Длинная черная свеча указывает на серьезную победу медведей, поэтому часто оказывается первым днем многих разворотных моделей бычьего характера.



Белая марибозу — это длинное белое тело без тени с одной из сторон. Это крайне сильная свеча. В противоположность черной марибозу она часто оказывается частью бычьей модели продолжения или медвежьей разворотной модели.



«Доджи». Если тело свечи настолько мало, что цены открытия и закрытия совпадают, она называется доджи (совпадающая).

Требование, чтобы цены открытия и закрытия были в точности равными, накладывало бы на данные слишком жесткое ограничение, и доджи появлялись бы крайне редко.

Если разница между ценами открытия и закрытия не превышает нескольких тиков (минимального изменения цены), этого более чем достаточно.

«Волчки» — Это «короткие свечи» с нижней и/или верхней тенью, длина которой больше чем длина тела.

Иногда их называют «белый» и «черный» доджи. Волчок указывает на нерешительность быков и медведей.

Цвет тела волчка, так же как и длина его теней, не важен. Малое относительно теней тело — вот что делает волчок волчком. «Повешенный» и «Молот». Свечи с длинными нижними тенями и маленькими телами. Тела находятся в верхней части диапазона цен.

Удивительным свойством этих свечей является то, что они могут быть и бычьими, и медвежьими в зависимости от того, в какой фазе тенденции они возникают.

Появление названных свечей при нисходящей тенденции — сигнал того, что ее господство на рынке подходит к концу, в данном случае свеча называется «молотом».

Если свеча, появляется при восходящей тенденции, это говорит о ее возможном завершении и свеча имеет зловещее название — «повешенный».

«Звезда» появляется всякий раз, когда маленькое тело отрывается вверх или вниз от предыдущего длинного тела, цвет тела неважен.

В идеале разрыв должен бы захватывать и тени, но это не является совершенно необходимым. Звезда указывает на некоторую неуверенность, царящую на торговой площадке.

Звезды входят во многие свечные модели, в основном разворотные.

Таблица 1. Типы свечей

Отдельные свечи чрезвычайно важны для анализа комбинаций японских свечей. Когда аналитик использует их по отдельности, а затем в сочетании с другими свечами, перед ним раскрывается психологическое состояние рынка.

2. Идентификация базовых типов свечей

2.1. Необходимые структуры



Свечные модели могут быть как отдельной свечей, так состоять из нескольких свечей. Для свечных моделей существуют определенные правила распознавания.

Например: Вечерняя звезда (медвежья модель). Направление тренда вверх. Первая и третья свеча — «длинные». Тени звезды короткие, цвет значения не имеет. Классическая модель: отрыв звезды от Close первой свечи, для Форекс и внутри дня: Close первой свечи и Open звезды равны. Третья свеча закрывается внутри тела первой.

Поэтому сначала научимся распознавать типы свечей. Для этого напишем функции RecognizeCandle, которые будут распознавать тип свечи и возвращать нам необходимую информацию.

bool RecognizeCandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, datetime time, int aver_period, CANDLE_STRUCTURE &res) { static MqlRates rt[]; int tmp= 0 ; if ((tmp= CopyRates (symbol,period,time,aver_period+ 1 ,rt))<aver_period) { return ( false ); } return (RecognizeCandleMain(rt,aver_period,res)); }

где:

symbol – имя символа,



period – период графика,



time – время открытия свечи,



aver_period – период усреднения,



res – структура, в которую возвращается результат.

Данная функция использует функцию CopyRates для получения данных предыдущих aver_period+1 свечей. Обратите внимание на то, в каком порядке хранятся данные в получаемом массиве. И используется при написании советников (Experts), но для индикаторов, лучше использовать другую функцию. bool RecognizeCandle( const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[], const int index, const int aver_period, CANDLE_STRUCTURE &res) { static MqlRates rt[]; ArrayResize (rt,aver_period+ 1 ); for ( int i= 0 ; i<=aver_period; i++) { rt[i].time=time[index+(i-aver_period)]; rt[i].open=open[index+(i-aver_period)]; rt[i].high=high[index+(i-aver_period)]; rt[i].low=low[index+(i-aver_period)]; rt[i].close=close[index+(i-aver_period)]; rt[i].tick_volume=tick_volume[index+(i-aver_period)]; rt[i].real_volume=volume[index+(i-aver_period)]; rt[i].spread=spread[index+(i-aver_period)]; } return (RecognizeCandleMain(rt,aver_period,res)); } где: где:

time, open, high,low,close,tick_volume,volume,spread – массивы соответствующих данных



period – период графика,



index – индекс анализируемой свечи,



aver_period – период усреднения,



res – структура, в которую возвращается результат.

Определимся, какие результаты нам нужны, исходя из правил распознавания свечной модели:

цены открытия, закрытия, максимума и минимума;

время открытия свечи;

направление тренда;

бычья свеча или медвежья;

размер тела свечи – абсолютная величина;

тип свечи (по табл. 1).

Создадим структуру:

struct CANDLE_STRUCTURE { double open,high,low,close; datetime time; TYPE_TREND trend; bool bull; double bodysize; TYPE_CANDLESTICK type; };

где trand и type - переменные типа перечисления:

enum TYPE_CANDLESTICK { CAND_NONE, CAND_MARIBOZU, CAND_MARIBOZU_LONG, CAND_DOJI, CAND_SPIN_TOP, CAND_HAMMER, CAND_INVERT_HAMMER, CAND_LONG, CAND_SHORT, CAND_STAR }; enum TYPE_TREND { UPPER, DOWN, LATERAL };

Рассмотрим подробнее функцию RecognizeCandleMain() в которую мы передаем массив структур MqlRates.

2.2. Распознавание типа свечи

bool RecognizeCandleMain( const MqlRates &rt[], int aver_period, CANDLE_STRUCTURE &res) {

Начинаем заполнять нашу возвращаемую структуру CANDLE_STRUCTURE данными.

res.open=rt[aver_period].open; res.high=rt[aver_period].high; res.low=rt[aver_period].low; res.close=rt[aver_period].close; res.time=rt[aver_period].time;

Определение тренда. Что такое тренд? Если бы на этот вопрос имелся достаточно полный ответ, были бы раскрыты секреты рынка. В нашей статье мы будем использовать методику определения тренда с помощью скользящей средней.

MA=(C1+C2+…+Cn)/N,

где C – цены закрытия, N – число баров.

Л. Моррис в своей книге «Японские свечи метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем» использует для идентификации краткосрочного тренда скользящую среднюю с периодом десять, если цена закрытия выше средней – тренд восходящий, если ниже – нисходящий.

Вот как это выглядит:

double aver= 0 ; for ( int i= 0 ;i<aver_period;i++) { aver+=rt[i].close; } aver=aver/aver_period; if (aver<res.close) res.trend=UPPER; if (aver>res.close) res.trend=DOWN; if (aver==res.close) res.trend=LATERAL;

Далее определяем, является наша свеча бычьей или медвежьей, вычисляем абсолютную величину тела свечи, размеры теней, средний размер тела свечи за aver_period и другие необходимые промежуточные данные.

res.bull=res.open<res.close; res.bodysize= MathAbs (res.open-res.close); double shade_low=res.close-res.low; double shade_high=res.high-res.open; if (res.bull) { shade_low=res.open-res.low; shade_high=res.high-res.close; } double HL=res.high-res.low; double sum= 0 ; for ( int i= 1 ; i<=aver_period; i++) sum=sum+ MathAbs (rt[i].open-rt[i].close); sum=sum/aver_period;

Теперь займемся непосредственно идентификацией типов свечей.

2.3. Правила идентификация типов свечей

«Длинные» свечи. Для определения «длинной» свечи, проверим величину текущей свечи относительно среднего значения aver_period предыдущих свечей.

(Тело) > (усредненное тело последних пяти дней) *1.3



if (res.bodysize>sum* 1.3 ) res.type=CAND_LONG;

«Короткие» свечи. Для определения «коротких» свечей используем тот же принцип, что и для «длинных», только изменим условие.

(Тело) < (усредненное тело последних X дней) *0.5

if (res.bodysize<sum* 0.5 ) res.type=CAND_SHORT;

Доджи. Доджи возникает, когда цены открытия и закрытия равны. Это исключительно жесткое правило. В случае большинства типов данных при нахождении моделей свечей можно допускать некоторые отклонения. Формула позволяет устанавливать процентную разницу между двумя ценами в приемлемых границах.

(Тело доджи) < (диапазон от максимальной до минимальной цены) * 0.03

if (res.bodysize<HL* 0.03 ) res.type=CAND_DOJI;

«Марибозу». Это свеча, у которой нет максимума или минимума, либо они очень малы

(нижняя тень) < (тела) * 0.03 или (верхняя тень) < (тела) * 0.03

if ((shade_low<res.bodysize* 0.01 || shade_high<res.bodysize* 0.01 ) && res.bodysize> 0 ) { if (res.type==CAND_LONG) res.type=CAND_MARIBOZU_LONG; else res.type=CAND_MARIBOZU; }

При написании индикатора к данной статье возникла необходимость отделить «длинный» «Марибозу», для этого пришлось добавить условие проверки «длинной» свечи.

«Молот» и «Повешенный». Тело расположено в верхней части дневного диапазона, а нижняя тень значительно длиннее, чем тело. Необходимо также рассмотреть длину верхней тени, если таковая имеется. Отношение между телом и нижней тенью определяется как процентное отношение длины тела к длине нижней тени:

(нижняя тень)>(тело)*2 и (верхняя тень)< (тело)*0.1

if (shade_low>res.bodysize* 2 && shade_high<res.bodysize* 0.1 ) res.type=CAND_HAMMER;

«Падающая звезда» и «Перевернутый молот» аналогичны «Молоту», только условие наоборот:

(нижняя тень)<(тело)*0.1 и (верхняя тень)> (тело)*2

if (shade_low<res.bodysize* 0.1 && shade_high>res.bodysize* 2 ) res.type=CAND_INVERT_HAMMER;

«Волчки». Это «короткие» свечи с тенями длиннее тела:

(нижняя тень) > (тело) и (верхняя тень) > (тело)

if (res.type==CAND_SHORT && shade_low>res.bodysize && shade_high>res.bodysize) res.type=CAND_SPIN_TOP;

Исходный текст функции и описания структур находятся во включаемом файле CandlestickType.mqh.

Также к статье прилагается индикатор Candlestick Type Color.mq5, который раскрашивает свечи на графике в зависимости от их типа.

Рисунок 2. Пример работы индикатора Candlestick Type Color.mq5

Итак, мы создали функцию, которая возвращает все необходимые данные.

Теперь можно переходить к созданию индикатора, который будет распознавать свечные модели (паттерны).

3. Свечные модели (паттерны) и алгоритмы их идентификации



Свечная модель может быть как отдельной свечой, так и состоять из нескольких свечей, редко более пяти-шести. В японской литературе иногда ссылаются на модели, состоящие даже из большего числа свечей. Порядок, в котором мы будем рассматривать модели, не отражает их важности или прогностических возможностей.

Свечные модели делятся на два типа – модели разворота и модели продолжения.

Рассмотрение будет происходить от простых моделей (одна свеча) к сложным (несколько свечей). Рисунок, изображающий модель, будет начинаться двумя маленькими вертикальными линиями. Эти линии просто показывают направление предыдущего тренда рынка, и их не следует использовать в качестве непосредственного указания на взаимные отношения моделей.

Модели будут представлены в форме таблицы, в первой строке бычья модель, во второй - противоположная ей медвежья модель, если она существует.

3.1. РАЗВОРОТНЫЕ МОДЕЛИ СВЕЧЕЙ

3.1.1. Модели, состоящие из одной свечи

Получаем данные для одной свечи:

for ( int i=limit;i<rates_total- 1 ;i++) { CANDLE_STRUCTURE cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

и распознаем модели.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Перевернутый

молот

(бычья)

Inverted Hammer

Buy Тренд нисходящий.

Верхняя тень не менее чем в 2, и не более чем в 3 раза больше тела.

Нижней тени нет, или она очень короткая (не более 10% диапазона свечи).

Цвет тела при долгосрочной игре значения не имеет; при краткосрочной — белый молот намного сильнее черного.

Подтверждение обязательно. Повешенный/Висельник

(медвежья)

Hanging Man

Sell Тренд восходящий.

Нижняя тень не менее чем в 2, и не более чем в 3 раза больше тела.

Верхней тени нет, или она очень короткая (не более 10% диапазона свечи).

Цвет тела при долгосрочной игре значения не имеет; при краткосрочной - черный повешенный намного сильнее белого.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_INVERT_HAMMER) { comment=_language? "Перевернутый молот (Б)" : "Invert Hammer" ; DrawSignal(prefix+ "Inverted Hammer the bull model" + string (objcount++),cand1,InpColorBull,comment); } if (cand1.trend==UPPER && cand1.type==CAND_HAMMER) { comment=_language? "Висельник (М)" : "Handing Man" ; DrawSignal(prefix+ "Handing Man the bear model" + string (objcount++),cand1,InpColorBear,comment); }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Молот

(бычья)

Hammer

Buy Тренд нисходящий.

Нижняя тень не менее чем в 2, и не более чем в 3 раза больше тела.

Верхней тени нет или она очень короткая (не более 10% диапазона свечи).

Цвет тела при долгосрочной игре значения не имеет; при краткосрочной — белый "Молот" намного сильнее черного.

Подтверждение обязательно. Падающая звезда

(медвежья)

Shooting Star

Sell Тренд восходящий.

Верхняя тень не менее чем в 3 раза больше тела.

Нижней тени нет, или она очень короткая (не более 10% диапазона свечи).

Ценовый разрыв вверх между звездой и предыдущей свечой.

Форекс: цена Close предыдущей свечи и Open звезды равны.

Цвет тела значения не имеет.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_HAMMER) { comment=_language? "Молот (Б)" : "Hammer" ; DrawSignal(prefix+ "Hammer the bull model" + string (objcount++),cand1,InpColorBull,comment); } if (cand1.trend==UPPER && cand2.trend==UPPER && cand2.type==CAND_INVERT_HAMMER) { comment=_language? "Падающая звезда (М)" : "Shooting Star" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "Shooting Star the bear model" + string (objcount++),cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Shooting Star the bear model" + string (objcount++),cand2,InpColorBear,comment); } } }

Хочется обратить ваше внимание на то, что в случае с «падающей звездой» на самом деле необходимо две свечи, поскольку согласно условиям распознавания тело предыдущего дня принимается во внимание.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Захват за пояс

(бычья)

Bullish Belt Hold



Buy Модель

не

реализуется Тренд нисходящий.

Открытие свечи с большим отрывом в направлении тренда.

Белая свеча — «марибози» «длинная».

Тело белой свечи значительно больше, чем тело предшествующей свечи.

Подтверждение обязательно. Захват за пояс

(медвежья)

Bearish Belt Hold

Sell Модель

не

реализуется Тренд восходящий.

Открытие свечи с большим отрывом в направлении тренда.

Черная свеча - «марибози» «длинная».

Тело черной свечи значительно больше, чем тело предшествующей свечи.

Подтверждение обязательно.

if (cand2.trend==DOWN && cand2.bull && !cand1.bull && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand2.close<cand1.close) { comment=_language? "Захват за пояс (Б)" : "Belt Hold" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Belt Hold the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand1.bull && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand2.close>cand1.close) { comment=_language? "Захват за пояс (М)" : "Belt Hold" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Belt Hold the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

Также как и в случае с «падающей звездой» используется две свечи, поскольку для распознавания модели тело предыдущего дня принимается во внимание.

3.1.2. Модели, состоящие из двух свечей

Добавляем еще одну свечу:

CANDLE_STRUCTURE cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 1 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

и распознаем модели:





Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Поглощение

(бычья)

Bullish Engulfing

Buy Тренд нисходящий.

Тело второй свечи полностью перекрывает тело первой.

Форекс: совпадают Close черной свечи и Open белой.

Тени значения не имеют.

Подтверждение обязательно. Поглощение

(медвежья)

Bearish Engulfing

Sell Тренд восходящий.

Тело второй свечи полностью перекрывает тело первой.

Форекс: совпадают Close белой свечи и Open черной.

Тени значения не имеют.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && cand1.bodysize<cand2.bodysize) { comment=_language? " Поглощение (Б)" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand1.bodysize<cand2.bodysize) { comment=_language? " Поглощение (М)" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Крест Харами (бычья)

Bullish Harami Cross

Buy Тренд нисходящий.

Первая свеча модели — длинная черная.

Доджи находится внутри диапазона первой свечи, включая тени.

Форекс: доджи на уровне Close первой свечи. Если тени доджи короткие, модель следует рассматривать как Звезду доджи (б) для форекс.

Подтверждение желательно. Крест Харами

(медвежья)

Bearish Harami Cross

Sell Тренд восходящий.

Первая свеча модели — длинная белая.

Доджи находится внутри диапазона первой свечи, включая тени.

Форекс: доджи на уровне Close первой свечи. Если тени доджи короткие, модель следует рассматривать как Звезду доджи для форекс.

Подтверждение желательно.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Крест Харами (Б)" : "Harami Cross" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Крест Харами (М)" : "Harami Cross" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Харами

(бычья)

Bullish Harami

Buy Тренд нисходящий.

Тело первой «длинной» свечи полностью поглощает тело второй.

Тени значения не имеют.

Форекс: Close черной свечи и Open белой совпадают.

Подтверждение обязательно. Харами

(медвежья)

Bearish Harami

Sell Тренд восходящий.

Тело первой «длинной» свечи полностью поглощает тело второй.

Тени значения не имеют.

Форекс: Close белой свечи и Open черной совпадают.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type!=CAND_DOJI && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? "Харами (Б)" : "Harami" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type!=CAND_DOJI && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? "Харами (М)" : "Harami" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Звезда доджи

(бычья)

Bullish Doji Star

Buy Тренд нисходящий.

Первая свеча модели — «длинная» черная.

Вторая сессия — доджи с разрывом в направлении тренда.

Форекс: без разрыва.

Тени доджи короткие.

Подтверждение обязательно. Звезда доджи

(медвежья)

Bearish Doji Star

Sell Тренд восходящий.

Первая свеча модели — «длинная» белая.

Вторая сессия — доджи с разрывом в направлении тренда.

Форекс: без разрыва.

Тени доджи короткие.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Звезда доджи (Б)" : "Doji Star" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Звезда доджи (М)" : "Doji Star" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Просвет в облаках

(бычья)

Piercing Line

Buy Тренд нисходящий.

Обе свечи — «длинные».

Открытие белой свечи ниже Low черной свечи.

Форекс: Close черной свечи и Open белой равны.

Белая свеча закрывается внутри черной свечи и перекрывает более 50% тела. (Для фондового рынка: в отличие от Завесы из темных облаков, это требование исключений не имеет.)

Подтверждение не требуется для классической модели, обязательно для Форекс. Завеса из темных облаков (медвежья)

Dark Cloud Cover

Sell Тренд восходящий.

Обе свечи — «длинные».

Открытие черной свечи выше High белой свечи.

Форекс: Close белой свечи и Open черной равны.

Черная свеча закрывается внутри белой и перекрывает более 50% тела.

Подтверждение не требуется для классической модели, обязательно для Форекс.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close>(cand1.close+cand1.open)/ 2 ) { comment=_language? "Просвет в облаках (Б)" : "Piercing Line" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand2.close<=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "Gleam in clouds" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.low && cand2.close<=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ " Piercing Line " + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close<(cand1.close+cand1.open)/ 2 ) { comment=_language? "Завеса из темных облаков (M)" : "Dark Cloud Cover" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand2.close>=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "Dark Cloud Cover" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.high<cand2.open && cand2.close>=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "Dark Cloud Cover" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Встречающиеся свечи

(бычья)

Bullish Meeting Lines

Buy Модель

не

реализуется Тренд нисходящий.

Первая свеча модели — «длинная» черная.

Открытие белой свечи происходит с большим разрывом и ниже Low черной свечи.

Цены закрытия обеих свечей совпадают.

Тело белой свечи больше тела черной свечи.

Подтверждение обязательно. Встречающиеся свечи

(медвежья)

Bearish Meeting Lines

Sell Модель

не

реализуется Тренд восходящий.

Первая свеча модели — «длинная» белая.

Открытие черной свечи происходит с большим разрывом и выше High белой свечи.

Цены закрытия обеих свечей совпадают.

Тело черной свечи больше тела белой свечи.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand1.low>cand2.open) { comment=_language? "Встречающиеся свечи (Б)" : "Meeting Lines" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Meeting Lines the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand1.high<cand2.open) { comment=_language? "Встречающиеся свечи (М)" : "Meeting Lines" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Meeting Lines the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Совпадение по нижнему уровню

(бычья)

Bullish Matching Low

Buy Модель

не

реализуется Тренд нисходящий.

Первая свеча модели не обязательно должна быть длинной.

Открытие второй свечи происходит внутри тела первой.

Цены закрытий обеих свечей совпадают.

Нижних теней нет или они очень короткие.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && !cand2.bull && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? "Совпадение по нижнему уровню (Б)" : "Matching Low" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Matching Low the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Почтовый голубь

(бычья)

Bullish Homing Pigeon

Buy Модель

не

реализуется Тренд нисходящий.

Первая свеча модели не обязательно должна быть длинной.

Открытие второй свечи происходит внутри тела первой.

Цены закрытий обеих свечей совпадают.

Нижних теней нет или они очень короткие.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.open) { comment=_language? "Почтовый голубь (Б)" : "Homing Pigeon" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Homing Pigeon the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } }

3.1.3. Модели, состоящие из трех свечей

CANDLE_STRUCTURE cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 2 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Брошенный младенец

(бычья)

Bullish Abandoned Baby

Buy Модель

не

реализуется

Это редкая, но важная разворотная модель.

Тренд нисходящий.

Первая свеча модели — «длинная» черная свеча.

Вторая свеча — доджи с разрывом, причем разрыв не только между телами свечей, но и между тенями.

Третья свеча — «длинная» белая свеча с таким же разрывом между тенями и закрытием внутри тела первой свечи. Брошенный младенец

(медвежья)

Bearish Abandoned Baby

Sell Модель

не

реализуется

Это редкая, но важная разворотная модель.

Тренд восходящий.

Первая свеча модели — «длинная» белая свеча.

Вторая свеча — доджи с разрывом, причем разрыв не только между телами свечей, но и между тенями.

Третья свеча — «длинная» черная свеча с таким же разрывом между тенями и закрытием внутри тела первой свечи.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close<cand1.open && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "Брошенный младенец (Б)" : "Abandoned Baby" ; if (!_forex) { if (cand1.low>cand2.high && cand3.low>cand2.high) { DrawSignal(prefix+ "Abandoned Baby the bull model" + string (objcount++),cand1,cand1,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close>cand1.open && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Брошенный младенец (М)" : "Abandoned Baby" ; if (!_forex) { if (cand1.high<cand2.low && cand3.high<cand2.low) { DrawSignal(prefix+ "Abandoned Baby the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Утренняя звезда

(бычья)

Morning Star

Buy Тренд нисходящий.

Первая и третья сессии — «длинные» свечи.

Тени звезды короткие, цвет значения не имеет.

Отрыв звезды от Close первой свечи.

Форекс: Close первой свечи и Open звезды равны.

Третья свеча закрывается внутри тела первой.

Вечерняя звезда

(медвежья)

Evening Star

Sell Тренд восходящий.

Первая и третья сессии — «длинные» свечи.

Тени звезды короткие, цвет значения не имеет.

Отрыв звезды от Close первой свечи.

Форекс: Close первой свечи и Open звезды равны.

Третья свеча закрывается внутри тела первой.



if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand3.close>cand1.close && cand3.close<cand1.open) { comment=_language? "Утренняя звезда (Б)" : "Morning star" ; if (_forex) { if (cand2.open<=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.close && cand2.close<cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand3.close<cand1.close && cand3.close>cand1.open) { comment=_language? "Вечерняя звезда (М)" : "Evening star" ; if (_forex) { if (cand2.open>=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand2.open>cand1.close && cand2.close>cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Звезда доджи утренняя

(бычья)

Morning Doji Star

Buy Тренд нисходящий.

Первая свеча модели — «длинная» черная.

Вторая сессия — доджи с разрывом в направлении тренда.

Форекс: без разрыва.

Тени доджи короткие.

Третья свеча закрывается внутри тела первой.

Звезда доджи вечерняя

(медвежья)

Evening Doji Star

Sell Тренд восходящий.

Первая свеча модели — «длинная» белая.

Вторая сессия — доджи с разрывом в направлении тренда.

Форекс: без разрыва.

Тени доджи короткие.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close>cand1.close && cand3.close<cand1.open) { comment=_language? "Утренняя доджи-звезда (Б)" : "Morning Doji Star" ; if (_forex) { if (cand2.open<=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close<cand1.close && cand3.close>cand1.open) { comment=_language? "Вечерняя доджи-звезда (М)" : "Evening Doji Star" ; if (_forex) { if (cand2.open>=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand2.open>cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Две взлетевшие вороны (медвежья)

Bearish Upside Gap Two Crows

Sell Модель

не

реализуется Тренд восходящий.

Первая свеча «длинная» белая.

Разрыв между белой и черными свечами.

Третья свеча открывается выше второй и поглощает ее.

Подтверждение обязательно.

Смысл модели: если в 4-ю сессию ценам не удалось подняться наверх, следует ожидать падения цен. Две вороны

(медвежья)

Two Crows

Sell Модель

не

реализуется Тренд восходящий.

Первая свеча модели — «длинная» белая.

Разрыв между белой и первой черной свечой.

Третья свеча черная обязательно «длинная»; открывается внутри либо выше второй и закрывается внутри или ниже белой свечи, перекрывая разрыв.

Подтверждение обязательно.

Если вторая ворона (третья свеча) поглощает белую свечу, то подтверждения не требуется.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand1.close<cand3.close && cand2.open<cand3.open && cand2.close>cand3.close) { comment=_language? "Две взлетевшие вороны (М)" : "Upside Gap Two Crows" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Upside Gap Two Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) &&(cand3.type==CAND_LONG|| cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand3.open>cand2.close && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Две вороны (М)" : "Two Crows" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Two Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Три звезды на юге

(бычья)

Three Star in the South

Buy Тренд нисходящий.

Первая свеча — длинный черный день с длинной нижней тенью.

Вторая свеча короче первой, ее Low выше Low первой свечи.

Третья свеча — маленький черный марибози или звезда, внутренний день по отношению ко второй сессии.

Подтверждение обязательно. Размышление

(медвежья)

Deliberation

Sell Тренд восходящий.

Три белых свечи со все более высокими ценами закрытия. Первые две свечи — длинные дни.

Цена открытия каждой свечи находится внутри тела предыдущей.

Форекс: цены открытий/закрытий белых свечей совпадают.

Третья свеча открывается примерно на уровне закрытия второй свечи.

Третья свеча — звезда или волчок.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_MARIBOZU || cand3.type==CAND_SHORT) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand1.low<cand2.low && cand3.low>cand2.low && cand3.high<cand2.high) { comment=_language? "Три звезды на юге (Б)" : "Three Star in the South" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Star in the South the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand1.close<cand2.open && cand2.close<cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three Star in the South the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_SPIN_TOP || cand3.type==CAND_SHORT)) { comment=_language? "Размышление (М)" : "Deliberation" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Deliberation the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand1.close>cand2.open && cand2.close<=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Deliberation the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Три белых солдата

(бычья)

Three White Soldiers

Buy Тренд нисходящий.

Последовательно появляются три белых длинных свечи, цена закрытия каждой из которых выше, чем у предыдущей.

Цена открытия каждого солдата находится внутри тела предыдущей свечи.

Форекс: Close/Open у солдат совпадают.

Верхние тени у солдат короткие.

Подтверждение не требуется. Три черные вороны

(медвежья)

Three Black Crows

Sell Модель

не

реализуется Тренд восходящий.

Последовательно появляются три черных длинных свечи, цена закрытия каждой из которых ниже, чем у предыдущей.

Цена открытия каждой вороны находится внутри тела предыдущей свечи.

Форекс: соответствует модели Три одинаковые вороны.

Нижние тени у ворон короткие.

Подтверждение не требуется.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { comment=_language? "Три белых солдата (Б)" : "Three White Soldiers" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three White Soldiers the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand1.close>cand2.open && cand2.close>cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three White Soldiers the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.open && cand2.close<cand3.open) { comment=_language? "Три черные вороны (М)" : "Three Black Crows" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Black Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Три внешних дня вверх

(бычья)

Three Outside Up

Buy Тренд нисходящий.

Сначала формируется модель Поглощение (б): тело второй свечи полностью перекрывает тело первой.

Форекс: совпадают Close черной свечи и Open первой белой.

Тени значения не имеют.

Затем, на третий день, происходит более высокое закрытие.

Подтверждение не требуется: модель сама по себе является подтверждением для модели Поглощение (б) Три внешних дня вниз

(медвежья)

Three Outside Down

Sell Тренд восходящий.

Сначала формируется модель Поглощение (м): тело второй свечи полностью перекрывает тело первой.

Форекс: совпадают Close белой свечи и Open первой черной.

Тени значения не имеют.

Затем, на третий день, происходит более низкое закрытие.

Подтверждение не требуется: модель сама по себе является подтверждением для модели Поглощение (м)

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && cand3.bull && cand2.bodysize>cand1.bodysize && cand3.close>cand2.close) { comment=_language? "Три внешних дня вверх (Б)" : "Three Outside Up" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && !cand3.bull && cand2.bodysize>cand1.bodysize && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "Три внешних дня вниз (М)" : "Three Outside Down" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Три дня изнутри вверх

(бычья)

Three Inside Up

Buy Тренд нисходящий.

В первые две сессии формируется модель Харами (б): малое белое тело поглощается большим черным.

Закрытие в третью сессию происходит выше максимума первых двух свечей.

Подтверждение не требуется: модель сама по себе является подтверждением модели Харами (б). Три дня изнутри вниз

(медвежья)

Three Inside Down

Sell Тренд восходящий.

В первые две сессии формируется модель Харами (м): малое черное тело поглощается большим белым.

Закрытие в третью сессию происходит ниже минимума первых двух свечей.

Подтверждение не требуется: модель сама по себе является подтверждением модели Харами (м).

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand3.close>cand2.close) { comment=_language? "Три дня изнутри вверх (Б)" : "Three Inside Up" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "Три дня изнутри вниз (М)" : "Three Inside Down" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Три звезды

(бычья)

Bullish Three Stars

Buy Тренд нисходящий.

Разрыв между первым доджи и предыдущими свечами не обязателен.

Все три свечи — доджи.

Средний доджи имеет разрыв вверх или вниз.

Форекс: все три доджи на одном уровне.

Подтверждение обязательно. Три звезды

(медвежья)

Bearish Three Stars

Sell Тренд восходящий.

Разрыв между первым доджи и предыдущими свечами не обязателен.

Все три свечи — доджи.

Средний доджи имеет разрыв вверх или вниз.

Форекс: все три доджи на одном уровне.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_DOJI && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Три звезды (Б)" : "Bullish Three Stars" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand2.open!=cand1.close && cand2.close!=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.type==CAND_DOJI && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Три звезды (М)" : "Bearish Three Stars" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand2.open!=cand1.close && cand2.close!=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Три одинаковые вороны

(медвежья)

Identical Three Crows

Sell Тренд восходящий.

Последовательно появляются три черных длинных свечи, цена закрытия каждой из которых ниже, чем у предыдущей.

Цена открытия каждой вороны примерно равна цене закрытия предыдущей свечи.

Нижние тени у ворон короткие.

Подтверждение не требуется.

if (cand1.trend==UPPER && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { comment=_language? "Три одинаковые вороны (М)" : "Identical Three Crows" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Identical Three Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand1.close>=cand2.open && cand2.close>=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Identical Three Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Особая впадина «три реки»

(бычья)

Unique Three River Bottom

Buy Модель

не

реализуется Тренд нисходящий.

Первая свеча модели — длинная черная с короткими тенями.

На второй день возникает Харами, но с черным телом.

Нижняя тень второго дня дает новый минимум.

Третий день — короткий белый день, расположенный ниже срединного дня.

Подтверждение не необходимо, но желательно.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand3.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.open && cand2.close>cand1.close && cand2.low<cand1.low && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "Особая впадина «три реки» (б)" : "Unique Three River Bottom" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Unique Three River Bottom the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } }

3.1.4. Модели, состоящие из четырех свечей

CANDLE_STRUCTURE cand4; cand4=cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 3 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Прячущаяся ласточка (бычья)

Concealing Baby Swallow



Buy Модель

не

реализуется Тренд нисходящий.

Первые две сессии — два черных марибози.

Третья сессия открывается с разрывом вниз, но торговля ведется внутри тела второй свечи, что приводит к образованию длинной верхней тени.

Четвертая черная свеча полностью поглощает третью, включая тень.

Подтверждение не требуется.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && !cand4.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand3.type==CAND_SHORT && cand3.open<cand2.close && cand3.high>cand2.close && cand4.open>cand3.high && cand4.close<cand3.low) { comment=_language? "Прячущаяся ласточка (Б)" : "Concealing Baby Swallow" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Concealing Baby Swallow the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand4,InpColorBull,comment); } }

3.1.5. Модели, состоящие из пяти свечей

CANDLE_STRUCTURE cand5; cand5=cand4; cand4=cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 4 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Пробой

(бычья)

Bullish Breakaway

Buy Модель

не

реализуется Тренд нисходящий.

Первые две сессии — "длинная" черная свеча и "короткая" черная свеча (звезда) с разрывом.

Третья сессия — "короткая", может иметь любой цвет.

Четвертая свеча — "короткая" черная.

Пятая — "длинная" белая с ценой закрытия внутри разрыва.

Подтверждение обязательно. Пробой

(медвежья)

Bearish Breakaway

Sell Модель

не

реализуется Тренд восходящий.

Первые две сессии — "длинная" белая свеча и "короткая" белая (звезда) с разрывом.

Третья сессия — "короткая" свеча, может иметь любой цвет.

Четвертый день — "короткая" белая.

Пятый день — "длинная" черная с ценой закрытия внутри разрыва.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand4.bull && cand5.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.close && cand3.type==CAND_SHORT && cand4.type==CAND_SHORT && (cand5.type==CAND_LONG || cand5.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand5.close<cand1.close && cand5.close>cand2.open) { comment=_language? "Пробой (Б)" : "Breakaway" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Breakaway the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand5,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand4.bull && !cand5.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.close && cand3.type==CAND_SHORT && cand4.type==CAND_SHORT && (cand5.type==CAND_LONG || cand5.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand5.close>cand1.close && cand5.close<cand2.open) { comment=_language? "Пробой (М)" : "Breakaway" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Breakaway the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand5,InpColorBear,comment); } }

3.2. МОДЕЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Модели продолжения — время, когда рынок отдыхает.

Какова бы ни была модель, вы должны принять решение по поводу своей текущей позиции, даже если оно состоит в том, чтобы ничего не менять.

3.2.1. Модели, состоящие из одной свечи

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Высокий прыжок

(бычья)

Bullish Kicking

Buy Модель

не

реализуется За черным «марибози» следует белый «марибози».

Между телами свечей существует разрыв.

Подтверждение не требуется. Высокий прыжок

(медвежья)

Bearish Kicking

Sell Модель

не

реализуется За белым «марибози» следует черный «марибози».

Между телами свечей существует разрыв.

Подтверждение не требуется.

if (!cand1.bull && cand2.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.open<cand2.open) { comment=_language? "Высокий прыжок (Б)" : "Kicking" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Kicking the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand1.bull && !cand2.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.open>cand2.open) { comment=_language? "Высокий прыжок (М)" : "Kicking" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Kicking the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

3.2.2. Модели, состоящие из двух свечей

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели У линии шеи (медвежья)

Bearish On Neck Line

Sell Модель

не

реализуется Тренд нисходящий.

Первая свеча модели — "длинная" черная.

Белая свеча открывается ниже Low черной свечи и закрывается примерно на уровне Low черной свечи.

Белая свеча — не обязательно длинный день.

Подтверждение обязательно. На линии шеи

(медвежья)

Bearish In Neck Line

Sell Модель

не

реализуется Тренд нисходящий.

Первая свеча модели — "длинная" черная.

Белая свеча открывается ниже Low черной свечи и закрывается чуть выше Close черной свечи.

Белая свеча — не обязательно длинный день.

Тело белой свечи меньше тела черной свечи.

Верхняя тень белой свечи очень маленькая.

Подтверждение обязательно. Толчок

(медвежья)

Thrusting Line

Sell Модель

не

реализуется Тренд нисходящий.

Первая свеча модели — "длинная" черная.

Белая свеча открывается ниже Low черной свечи и закрывается выше Close черной свечи, однако цена закрытия остается ниже середины черной свечи.

Белая свеча — не обязательно длинный день.

Подтверждение обязательно.

Данные три модели имеют много общего, поэтому их реализация несколько иная, прошу обратить на это внимание.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { if (cand2.open<cand1.low && cand2.close==cand1.low) { comment=_language? "У линии шеи (М)" : "On Neck Line" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "On Neck Line the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand2.open<cand1.low && cand2.close>=cand1.close && cand2.close<(cand1.close+cand1.bodysize* 0.01 )) { comment=_language? "На линии шеи (М)" : "In Neck Line" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "In Neck Line the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open<cand1.low && cand2.close>cand1.close && cand2.close<(cand1.open+cand1.close)/ 2 ) { comment=_language? "Толчок (М)" : "Thrusting Line" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Thrusting Line the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } } } }

3.2.3. Модели, состоящие из трех свечей

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Верхний разрыв метода трех

(бычья)

Bullish Upside Gap Three Methods

Buy Модель

не

реализуется Тренд восходящий.

Первые две свечи — две «длинных» белых свечи с разрывом.

Третья свеча открывается внутри тела второй и заполняет разрыв.

Подтверждение обязательно. Нижний разрыв метода трех

(медвежья)

Bearish Upside Gap Three Methods

Sell Модель

не

реализуется Тренд нисходящий.

Первые две свечи — две длинных черных свечи с разрывом.

Третья свеча открывается внутри тела второй и заполняет разрыв.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open>cand1.close && cand3.open>cand2.open && cand3.open<cand2.close && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Верхний разрыв метода трех (Б)" : "Upside Gap Three Methods" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Upside Gap Three Methods the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open<cand1.close && cand3.open<cand2.open && cand3.open>cand2.close && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "Верхний разрыв метода трех (М)" : "Downside Gap Three Methods" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Downside Gap Three Methods the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Верхний разрыв тасуки

(бычья)

Bullish Upside Tasuki Gap

Buy Модель

не

реализуется Тренд восходящий.

Разрыв между двумя соседними белыми свечами. Белые свечи — не обязательно «длинные».

Третья сессия открывается внутри тела второй свечи.

Закрытие третьей сессии происходит внутри разрыва, однако разрыв остается частично незаполненным.

Подтверждение желательно. Нижний разрыв тасуки

(медвежья)

Bearish Upside Tasuki Gap

Sell Модель

не

реализуется Тренд нисходящий.

Разрыв между двумя соседними черными свечами. Черные свечи — не обязательно «длинные».

Третья сессия открывается внутри тела второй свечи.

Закрытие третьей сессии происходит внутри разрыва, однако разрыв остается частично незаполненным.

Подтверждение желательно.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && !cand3.bull && cand1.type!=CAND_DOJI && cand2.type!=CAND_DOJI && cand2.open>cand1.close && cand3.open>cand2.open && cand3.open<cand2.close && cand3.close<cand2.open && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "Верхний разрыв тасуки (Б)" : "Upside Tasuki Gap" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Upside Tasuki Gap the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && cand1.type!=CAND_DOJI && cand2.type!=CAND_DOJI && cand2.open<cand1.close && cand3.open<cand2.open && cand3.open>cand2.close && cand3.close>cand2.open && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Нижний разрыв тасуки (М)" : "Downside Tasuki Gap" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Downside Tasuki Gap the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

3.2.4. Модели, состоящие из четырех свечей

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели Тройной удар

(бычья)

Bullish Three-Line Strike

Buy Бычий тренд продолжается тремя свечами, сходными с моделью Три белых солдата: длинные белые свечи с короткими тенями.

Форекс: Цены закрытия/открытия белых свечей совпадают.

Четвертая свеча открывается с разрывом вверх и закрывается ниже цены открытия первой белой свечи.

Форекс: цены закрытия третьей и открытия четвертой свечи равны.

Подтверждение обязательно. Тройной удар (медвежья)

Bearish Three-Line Strike

Sell Медвежий тренд продолжается тремя свечами, сходными с моделью Три черные вороны: длинные черные свечи с короткими тенями.

Форекс: Цены закрытия/открытия черных свечей совпадают (сходно с моделью Три одинаковые вороны).

Четвертая свеча открывается с разрывом вниз и закрывается выше цены открытия первой черной свечи.

Форекс: цены закрытия третьей и открытия четвертой свечи равны.

Подтверждение обязательно.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && !cand4.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close>cand1.close && cand3.close>cand2.close && cand4.close<cand1.open) { comment=_language? "Тройной удар (Б)" : "Three-line strike" ; if (_forex) { if (cand4.open>=cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bull model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBull,comment); } } else { if (cand4.open>cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bull model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && cand4.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close<cand1.close && cand3.close<cand2.close && cand4.close>cand1.open) { comment=_language? "Тройной удар (М)" : "Three-line strike" ; if (_forex) { if (cand4.open<=cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBear,comment); } } else { if (cand4.open<cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBear,comment); } } }

4. Реализация индикатора



Определимся с необходимыми нам входными параметрами.

Рисунок 3. Входные параметры индикатора Candlestick Patterns

Первый параметр "Период усреднения" необходим нам определения направления тренда, определения "длинных" и "коротких" свечей.

Следующий параметр "Вкл. сигнал" отвечает за включение/отключение сигнала. Сигнал сообщает о появлении новой свечной модели.

Рисунок 4. Сигналы, генерируемые индикатором Candlestick Patterns

Параметр "Кол-во баров для расчета" - предназначен для облегчения работы индикатора, если его значение меньше равно 0 (ноль), то производится поиск свечных моделей по всей доступной истории, иначе для поиска используется заданное количество баров, что заметно облегчает работу индикатора.

Ну, с цветами, я думаю, все понятно...

Далее "Включить комментарий" отвечает за включение/отключение названий свечных моделей.

"Размер шрифта" задает размер шрифта для комментариев.

Реализация индикатора очень проста.

Ожидаем появления нового бара:

if (rates_total==prev_calculated) { return (rates_total); }

Затем вычисляем начальное значение счетчика для запуска цикла.

int limit; if (prev_calculated== 0 ) { if (InpCountBars<= 0 || InpCountBars>=rates_total) limit=InpPeriodSMA* 2 ; else limit=rates_total-InpCountBars; } else limit=prev_calculated- 1 ;

В цикле проверяем комбинации свечей, и выводим их на экран в виде, показанном на рис. 5:

Комбинация с одной свечей: стрелка с названием модели над/под ней.

Комбинация с двумя свечами: тонкий прямоугольник с названием модели над/под первой свечей.

Комбинация с тремя и более свечами: жирный прямоугольник с названием над/под последней свечей.

Рисунок 5. Пример работы индикатора Candlestick Patterns

Обратите внимание на то, что благодаря возможности перегрузки функций, вывод обозначений различных моделей происходит с помощью функций с одним названием DrawSignal(), но с разным количеством параметров.

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand, color Col, string comment)

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand1,CANDLE_STRUCTURE &cand2, color Col, string comment)

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand1,CANDLE_STRUCTURE &cand2,CANDLE_STRUCTURE &cand3, color Col, string comment)

Полный текст индикатора вы найдете в файле Candlestick_Patterns.mq5, прикрепленном в конце статьи.

Заключение



В данной статье мы рассмотрели большинство свечных моделей, методы их распознавания и привели примеры их реализации на языке программирования MQL5. В приложении к статье вы найдете два индикатора и включаемый файл. Для использования индикаторы разместите в папку \Indicators, а включаемый файл в папку \Include, после чего откомпилируйте.

Я надеюсь, что анализ свечных моделей повысит результативность вашей работы.

Забегая вперед, хочу сказать, что отфильтрованные свечи результативнее большинства технических индикаторов, но это мы рассмотрим в следующей статье, где будет реализована попытка создания торговой системы и советника, торгующего по свечным паттернам.