Creazione di Indicatori Multicolor in MQL5

Introduzione



Grazie agli sforzi degli sviluppatori MetaTrader 5, è comparso il linguaggio MQL5. Ci sono molte innovazioni, ma qui descriverò e prenderò in considerazione la possibilità di creare indicatori multicolor. In MQL4, il colore può essere specificato per una linea, è lo stesso per l'intera linea e gli indicatori multicolor vengono creati utilizzando la sovrapposizione parziale dei buffer dell'indicatore, il che non è conveniente.

Gli sviluppatori del linguaggio MQL5 hanno fornito una nuova possibilità: specificare un colore per ogni sezione della linea dell'indicatore (per linee) e colori di oggetti separati (per barre, candele, istogrammi, frecce). Per capire questo articolo, è meglio dare un'occhiata a MQL5 Reference.

In questo articolo, cercherò di considerare i seguenti argomenti:

Le basi degli indicatori

Buffer dati dell'indicatore

Buffer indice di colore dell'indicatore

Come convertire la modalità di disegno a un colore in multicolore nell'esempio dell'indicatore RSI (conversione di stili di disegno da DRAW_LINE a DRAW_COLOR_LINE)

Come colorare il grafico a candele (usando lo stile di disegno DRAW_COLOR_CANDLES) a seconda dei valori dell'indicatore RSI

Come ottenere il valore dal buffer degli indici di colore

Perché gli indicatori di colore?

Consideriamo due stili di disegno a colori: DRAW_COLOR_LINE e DRAW_COLOR_CANDLES, gli stili di disegno rimanenti differiscono solo per il numero di buffer.

Utilizzando gli indicatori di colore, sarai in grado di:



mostrare informazioni aggiuntive sulle candele.

creare ibridi degli indicatori (il colore MACD dipende dai valori dell’RSI).

evidenziare i segnali importanti dell'indicatore.

decorare semplicemente il tuo client terminal.



accendere la tua immaginazione e rendere la tua attività di trading più conveniente.



Le basi di MQL5



Cominciamo con i principi dell'indicatore.



Generalmente, l'indicatore riceve dati di input (prezzi, i dati dell'altro indicatore), esegue alcuni calcoli e compila i diversi buffer con i dati. Il client terminal traccia le informazioni dai buffer fornite dall'indicatore in base al tipo di disegno.

Lo stile di disegno viene definito dallo sviluppatore. I buffer indicatori sono array di doppio tipo, dichiarati a livello globale. Diversi buffer possono essere combinati nei grafici, se è necessario più di un buffer per uno stile. Se non hai mai creato indicatori personalizzati, puoi leggere gli articoli (le basi sono ben descritte lì): "MQL5: Crea il Tuo indicatore" e "Indicatori personalizzati in MQL5 per Principianti".

Ecco il codice minimo dell'indicatore di colore del quale descriverò i componenti:

#property copyright "ProF" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet double buffer_line[] , buffer_color_line[] ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { if (open[i]>close[i]) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } buffer_line[i]=open[i]; } return (rates_total- 1 ); }

Esaminiamo i dettagli della scrittura degli indicatori di colore:

#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1

Nella prima riga, specifichiamo il numero di buffer indicatori. Nel nostro caso abbiamo due buffer:



il buffer per i dati dell'indicatore, nel nostro caso, per i prezzi di apertura; il buffer per gli indici di colore.

Nella seconda riga, specifichiamo il numero di grafici. È importante distinguere la grafica ed i buffer dell'indicatore. La grafica è la linea (candela, barra, freccia, ecc.) dell'indicatore. Un buffer indicatore è un array con i dati, necessari per tracciare un array con indici di colore o un array per i calcoli interni dell'indicatore (questo tipo non viene disegnato nella finestra dell'indicatore).



Il numero di grafici può essere uguale o inferiore al numero di buffer; dipende dallo stile di disegno e dal numero di buffer per il calcolo. La tabella con gli stili di disegno e il numero di buffer necessari per ogni stile è disponibile nel capitolo Stili di disegno di MQL5 Reference.



Il "più interessante" inizia qui:

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet

Nella prima riga, specifichiamo lo stile di disegno; nel nostro caso, lo stile di disegno è un istogramma da una linea zero. Questo stile di disegno richiede un buffer di dati ed un buffer di indice di colore. Tutti gli stili di disegno che contengono la parola "COLORE" richiedono un buffer per gli indici dei colori.



Nella seconda riga, specifichiamo la larghezza di una linea pari a tre pixel; di default, la larghezza di una linea è settata su un pixel.

Nella terza riga, specifichiamo i colori per gli indici della grafica, in questo caso, abbiamo specificato tre colori "Red", "Green" e "BlueViolet". Gli indici di colore iniziano da zero: 0-"Rosso", 1-"Verde", 2-"BluViola". I colori sono necessari per configurare i colori della grafica. I colori possono essere specificati in diversi modi, "#property indicator_color1" è uno di questi. Questo è un metodo "statico" che viene utilizzato nella fase di compilazione del programma. Il secondo metodo viene discusso di seguito.



double buffer_line[] , buffer_color_line[] ;

Qui dichiariamo due array che verranno utilizzati come buffer. Il primo verrà utilizzato come buffer di dati, il secondo verrà utilizzato per gli indici di colore, entrambi dichiarati come array di doppio tipo.

Consideriamo la funzione di inizializzazione dell'indicatore:

SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA );

Qui, assegniamo il buffer dell'indicatore con un array, il tipo di buffer "INDICATOR_DATA" specificato significa che questo buffer verrà utilizzato per memorizzare i valori dell'indicatore (cioè è il buffer di dati dell'indicatore). Nota che il primo parametro è uguale a zero (0) - è l'indice del buffer.



SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX );

Qui assegniamo il buffer dell'indicatore con un array e specifichiamo "INDICATOR_COLOR_INDEX" come tipo di buffer - significa che questo buffer verrà utilizzato per memorizzare gli indici di colore per ogni barra dell'indicatore. Nota che il primo parametro è uguale a (1) che è l'indice del buffer.

L'ordine dei buffer deve essere speciale: prima di tutto i buffer dei dati dell'indicatore, poi i buffer degli indici di colore.

E infine, il secondo modo per specificare i colori della grafica (per specificare gli indici di colore):



PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 );

Qui specifichiamo il numero di indici di colore. Il primo parametro della funzione è uguale a "0", è l'indice grafico. Nota che in questo caso, dobbiamo specificare il numero di indici di colore (nel primo metodo, il compilatore lo calcola).

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange );

Qui specifichiamo i colori per ogni indice. Il primo parametro della funzione è l'indice della grafica, il terzo parametro è l'indice del colore, partendo da zero. Il secondo modo di impostare gli indici di colore differisce nel modo seguente: il numero di colori e i loro indici possono essere specificati dinamicamente, ad esempio, utilizzando la funzione. Se utilizzi entrambi i metodi, ricorda che il metodo dinamico sovrascrive quello statico (primo metodo).



Successivamente, consideriamo la funzione OnCalculate, calcoliamo i valori del buffer per i grafici dell'indicatore. Scegliamo le regole più semplici per la selezione del colore per l'istogramma, se il prezzo di apertura è maggiore del prezzo di chiusura, assegniamo all'elemento buffer corrente l'indice di colore (nell'array "buffer_color_line") uguale a zero (0). L'indice di colore, pari a zero (0), corrisponde al colore "Blu", sopra specificato.

Se il prezzo di apertura è inferiore al prezzo di chiusura, assegniamo l'indice di colore, pari a 1, che corrisponde al colore Arancione. Ecco un semplice esempio:

Si vede, è facile, ci vuole solo un po' di fantasia.

I Metodi di Configurazione del Colore



Ora, consideriamo i dettagli della configurazione del colore.



Secondo MQL5 Reference, il colore può essere specificato utilizzando diversi metodi:

Letteralmente;

Numericamente;

Uso dei nomi dei colori.

Consideriamoli tutti.

Letteralmente

color color_var = C'10,20,255' ; color color_var = C'0x0A,0x14,0xFF' ;

I colori sono definiti secondo l'RGB (Rosso, Verde, Blu), qualsiasi colore può essere presentato come la somma di questi tre colori. Di conseguenza, il primo numero corrisponde al componente di colore Rosso. Il secondo corrisponde al Verde, il terzo alla componente Blu. I numeri (in forma decimale) possono essere compresi tra 0 e 255. In base esadecimale i valori possono essere compresi tra 00 e FF.

La prima e la seconda riga sono uguali: assegniamo il colore Blu alla variabile color_var. La differenza è la rappresentazione di un numero in sistemi numerici specificati, il decimale nella prima riga e l'esadecimale nella seconda riga. Non c'è nessuna differenza, puoi scegliere il modo che più ti conviene. Il numero più piccolo corrisponde ai colori più scuri, il colore bianco è: "C'255,255,255'" o "C'0xFF,0xFF,0xFF'", il colore nero è: "C'0,0,0'" o "C'0x00,0x00,0x00'".



Numericamente

color color_var = 0xFFFFFF ; color color_var = 0x0000FF ; color color_var = 16777215 color color_var = 0x008000 color color_var = 32768

I colori sono rappresentati in sistemi numerici esadecimali e decimali. Ad esempio, il valore "0x0000FF" è uguale a "C'0xFF,0x00,0x00'", come si vede, la prima e l'ultima coppia dei numeri vengono scambiate.



Per ottenere il valore 16777215 nel sistema numerico decimale, dobbiamo convertire il numero FFFFFF dal sistema numerico esadecimale a quello decimale.



Nomi dei colori

color color_var = Red ; color color_var = Blue ; color color_var = Orange ;

Questo è il modo più semplice, ma puoi specificare solo i colori dal set di web color.

Riassumiamo in che modo possiamo specificare i colori.

Tutti e tre i metodi sono uguali, ad esempio:

color color1 = C'255,0,0' ; color color2 = C'0xFF,0x00,0x00' ; color color3 = 0x0000FF ; color color4 = 255 ; color color5 = Red ; Alert ((color1==color2) && (color1==color2) && (color1==color4) && (color1==color5));

Un po’ di Pratica

Abbiamo imparato le basi, ora consideriamo come colorare le candele del grafico con colori diversi, a seconda degli altri valori dell'indicatore, ad esempio, a seconda dei valori dell’RSI. Per creare le candele colorate sul grafico, dobbiamo scrivere un indicatore che riporterà le candele colorate imposte sul grafico.



Ecco il codice dell'indicatore, se i valori dell’RSI sono inferiori al 50%, traccia le candele blu, altrimenti le candele sono tracciate con il colore arancione.

Per evitare la confusione del lettore, non c'è il controllo della correttezza dei dati e l'elaborazione degli errori. Tuttavia, questi dettagli dovrebbero essere presi in considerazione quando si scrive il working code dell'indicatore.



#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; if (buffer_RSI[i]< 50 ) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } } return (rates_total- 1 ); }

Ecco come appare:

Sembra buono, ma andremo avanti.

Coloriamo le candele in base ai valori dell’RSI usando molti colori, il cosiddetto riempimento a gradiente.

I colori possono essere specificati manualmente, ma non coviene e non è semplice specificare 30-40 colori. Faremo quanto segue: scriveremo due funzioni, la prima per gli indici di colore, la seconda per ottenere il colore in base agli argomenti della funzione. L'idea è scritta nei commenti.



#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_COLOR_INDEXES , 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i, StringToColor ( "\"0,175," + IntegerToString (i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i+ 25 , StringToColor ( "\"0," + IntegerToString ( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int ) NormalizeDouble (( 50 /(max-min))*current, 0 )); } int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); setPlotColor( 0 ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; buffer_color_line[i]=getPlotColor(buffer_RSI[i], 0 , 100 ); } return (rates_total- 1 ); }

Ecco come appare:





Usandolo come esempio, configura altri colori. Prova a sostituire l’RSI con un altro indicatore.



La pratica è sempre importante.



Stili di Disegno: Convenzionale e Multicolor



Puoi colorare un indicatore esistente, devi solo fare ciò che segue: cambiare lo stile di disegno in multicolore, aggiungere i buffer, assegnarli ai buffer dell'indicatore e specificare i dettagli della colorazione.



Ecco una tabella degli stili di disegno convenzionali e dei corrispondenti stili di disegno multicolor (colorato):

Prima

Dopo

DRAW_LINE DRAW_COLOR_LINE DRAW_SECTION DRAW_COLOR_SECTION DRAW_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_ARROW DRAW_COLOR_ARROW DRAW_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ZIGZAG ( esempio DRAW_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

Ecco il codice dell'RSI modificato, colorato in base ai propri valori.



Tutte le modifiche vengono commentate.

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property description "Relative Strength Index" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 70 #property indicator_buffers 4 #property indicator_width1 5 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color1 DodgerBlue input int InpPeriodRSI= 14 ; double ExtRSIBuffer[]; double ExtPosBuffer[]; double ExtNegBuffer[]; int ExtPeriodRSI; double buffer_color[]; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_COLOR_INDEXES, 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i,StringToColor( "\"0,175," +IntegerToString(i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i+ 25 ,StringToColor( "\"0," +IntegerToString( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int )NormalizeDouble(( 50 /(max-min))*current, 0 )); } void OnInit() { if (InpPeriodRSI< 1 ) { ExtPeriodRSI= 12 ; Print( "Incorrect value for input variable InpPeriodRSI =" ,InpPeriodRSI, "Indicator will use value =" ,ExtPeriodRSI, "for calculations." ); } else ExtPeriodRSI=InpPeriodRSI; SetIndexBuffer( 0 ,ExtRSIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 1 ,buffer_color,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer( 2 ,ExtPosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer( 3 ,ExtNegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); setPlotColor( 0 ); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2 ); PlotIndexSetInteger( 0 ,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPeriodRSI); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "RSI(" + string (ExtPeriodRSI)+ ")" ); } int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { int i; double diff; if (rates_total<=ExtPeriodRSI) return ( 0 ); int pos=prev_calculated- 1 ; if (pos<=ExtPeriodRSI) { ExtRSIBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtPosBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtNegBuffer[ 0 ]= 0.0 ; double SumP= 0.0 ; double SumN= 0.0 ; for (i= 1 ;i<=ExtPeriodRSI;i++) { ExtRSIBuffer[i]= 0.0 ; ExtPosBuffer[i]= 0.0 ; ExtNegBuffer[i]= 0.0 ; diff=price[i]-price[i- 1 ]; SumP+=(diff> 0 ?diff: 0 ); SumN+=(diff< 0 ?-diff: 0 ); } ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]=SumP/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI]=SumN/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[ExtPeriodRSI]= 100.0 -( 100.0 /( 1.0 +ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]/ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI])); pos=ExtPeriodRSI+ 1 ; } for (i=pos;i<rates_total;i++) { diff=price[i]-price[i- 1 ]; ExtPosBuffer[i]=(ExtPosBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff> 0.0 ?diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[i]=(ExtNegBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff< 0.0 ?-diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[i]= 100.0 - 100.0 /( 1 +ExtPosBuffer[i]/ExtNegBuffer[i]); buffer_color[i] = getPlotColor(ExtRSIBuffer[i], 0 , 100 ); } return (rates_total); }

Eccolo, puoi confrontare il colore delle candele e dell'RSI.

Come Ottenere il valore del Colore dell'indicatore dall'Expert Advisor/Indicatore/Script



Spesso, è necessario ottenere il colore di una linea per il trading automatico in un Expert Advisor o per altri scopi.



L'implementazione è semplice, consideriamo uno script.

#property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" void OnStart () { int handle = 0 ; double tmp[ 1 ]; handle = iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); CopyBuffer (handle, 1 , 0 , 1 ,tmp); Alert (tmp[ 0 ]); }

Nota bene che possiamo ottenere il valore dell'indice del colore, non il colore stesso!



È necessario conoscere la corrispondenza tra gli indici di colore e i valori dei colori. Inoltre, è necessario conoscere il buffer degli indici di colore.



Per scoprirlo, è necessario comprendere i criteri dell'impostazione dell'indice di colore o determinarli empiricamente mediante questo script o utilizzando altri metodi.



Conclusione

Abbiamo considerato i seguenti stili di disegno MQL5: DRAW_COLOR_LINE, DRAW_COLOR_CANDLES. Abbiamo colorato le candele e imparato a colorare l'indicatore dell’RSI (DRAW_LINE -> DRAW_COLOR_LINE). Inoltre, abbiamo imparato come ottenere il valore degli indici del buffer dei colori.



Il linguaggio MQL5 ha molti stili di disegno, l'unico limite è la tua immaginazione. L'uso di linee colorate permette di vedere meglio il mercato.

Usa le nuove opportunità per un trading più comodo.

