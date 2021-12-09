MQL5'te Çok Renkli Göstergeler Oluşturma

Giriş



MetaTrader 5 geliştiricilerinin çabaları sayesinde MQL5 dili ortaya çıktı. Pek çok yenilik var ancak burada çok renkli göstergelerin oluşturulması olasılığını açıklayacağım ve değerlendireceğim. MQL4'te bir çizgi için renk belirtilebilir, tüm çizgi için aynıdır ve çok renkli göstergeler, uygun olmayan gösterge tamponlarının kısmi örtüşmesi kullanılarak oluşturulur.

MQL5 dilinin geliştiricileri, gösterge çizgisinin her bölümü (çizgiler) için bir renk ve ayrı nesnelerin (çubuklar, mumlar, histogramlar, oklar için) renklerini belirtmek için yeni bir olanak sağlamıştır. Bu makaleyi anlamak için MQL5 Referansına bakmak daha iyidir.

Bu makalede aşağıdaki konuları ele almaya çalışacağım:

Göstergelerin temelleri

Göstergenin veri tamponları

Göstergenin renk indisi tamponları

RSI göstergesi örneğinde tek renkli çizim modunu çok renkliye dönüştürme (DRAW_LINE öğesinin DRAW_COLOR_LINE çizim stillerine dönüştürülmesi)

RSI göstergesinin değerlerine bağlı olarak mum grafiğin nasıl boyanacağı (DRAW_COLOR_CANDLES çizim stili kullanılarak)

Renk indislerinin tamponlarından nasıl değer nasıl alınacağı

Neden renk göstergeleri kullanılmalı?

İki renkli çizim stilini ele alalım - DRAW_COLOR_LINE ve DRAW_COLOR_CANDLES, kalan çizim stilleri yalnızca tampon sayısında farklılık gösterir.

Renk göstergelerini kullanarak şunları yapabileceksiniz:



Mumlarda ek bilgileri gösterme.

Göstergelerin hibritlerini oluşturma (MACD rengi RSI değerlerine bağlıdır).

Göstergenin önemli sinyallerini vurgulayın.

Sadece istemci terminalinizi düzenleyin.



Sadece hayal gücünüzü serbest bırakın ve işlemlerinizi daha kullanışlı hale getirin.



MQL5 temelleri



Göstergenin ilkeleriyle başlayalım.



Genel olarak, gösterge girdi verilerini (fiyatlar, diğer göstergenin verileri) alır, bazı hesaplamalar yapar ve birkaç tamponu verilerle doldurur. İstemci terminali, çizim türüne göre gösterge tarafından sağlanan tamponlardan gelen bilgileri çizer.

Çizim stili geliştirici tarafından tanımlanır. Gösterge tamponları, global düzeyde bildirilen çift tür dizilerdir. Bir stil için birden fazla tampon gerekiyorsa birkaç tampon grafik çizimlerinde birleştirilebilir. Hiç özel göstergeler oluşturmadıysanız makaleleri okuyabilirsiniz (temel bilgiler burada iyi bir şekilde açıklanmıştır): "MQL5: Kendi Göstergenizi Yaratın" ve "Yeni Başlayanlar için MQL5'te Özel Göstergeler".

Renk göstergesinin minimum kodunun bileşenlerini burada anlatacağım:

#property copyright "ProF" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet double buffer_line[] , buffer_color_line[] ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { if (open[i]>close[i]) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } buffer_line[i]=open[i]; } return (rates_total- 1 ); }

Renk göstergelerini yazmanın ayrıntılarını inceleyelim:

#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1

İlk satırda gösterge tamponlarının sayısını belirtiyoruz, bizim durumumuzda iki tamponumuz var:



Bizim örneğimizde açılış fiyatları için gösterge verilerinin tamponu; Renk indisleri için tampon.

İkinci satırda grafik sayısını belirtiyoruz. Grafikleri ve göstergenin tamponlarını ayırt etmek önemlidir. Grafik, göstergenin çizgisidir (mum, çubuk, ok vb.). Bir gösterge tamponu veri içeren bir dizidir, çizilmesi gerekir, renk indisli dizi veya göstergenin dahili hesaplamaları için bir dizidir (bu tür gösterge penceresinde çizilmez).



Grafiklerin sayısı, tamponların sayısına eşit veya bundan daha az olabilir, bu hesaplamaya yönelik çizim stiline ve tampon sayısına bağlıdır. Çizim stilleri ve her stil için gereken tampon sayısı tablosu, MQL5 Referansının Çizim Stilleri bölümünde mevcuttur.



"En ilginç" kısım burada başlıyor:

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet

İlk satırda çizim stilini belirtiyoruz, bizim durumumuzda çizim stili sıfır çizgisinden bir histogramdır. Bu çizim stili, bir veri tamponu ve bir renk indisi tamponu gerektirir. "RENK" kelimesini içeren tüm çizim stilleri, renk indisleri için bir tampon gerektirir.



İkinci satırda, üç piksele eşit bir çizginin genişliğini belirtiriz, varsayılan olarak bir çizginin genişliği bir piksele ayarlanır.

Üçüncü satırda, grafiklerin indisleri için renkleri belirliyoruz, bu durumda "Kırmızı", "Yeşil" ve "Menekşe" olmak üzere üç renk belirledik. Renk indisleri sıfırdan başlıyor: 0-"Kırmızı", 1-"Yeşil", 2-"Menekşe". Grafiklerin renklerini ayarlamak için renkler gereklidir. Renkler birkaç şekilde belirtilebilir, "#property indicator_color1" bunlardan biridir. Bu "statik" bir yöntemdir, program derleme aşamasında kullanılır. İkinci yöntem aşağıda tartışılmaktadır.



double buffer_line[] , buffer_color_line[] ;

Burada tampon olarak kullanılacak iki dizi bildiriyoruz, ilki veri tamponu olarak kullanılacak, ikincisi renk indisleri için kullanılacak, her ikisi de çift tür diziler olarak bildirilecek.

Gösterge başlatma fonksiyonunu ele alalım:

SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA );

Burada gösterge tamponunu bir dizi ile atadık, belirtilen "INDICATOR_DATA" tampon tipi, bu tamponun göstergenin değerlerini depolamak için kullanılacağı anlamına gelir (yani, göstergenin veri tamponudur). İlk parametrenin sıfır (0) olduğuna dikkat edin - bu, tampon indisidir.



SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX );

Burada gösterge tamponunu bir dizi ile atarız ve tampon türü olarak "INDICATOR_COLOR_INDEX" belirtiriz - bu, bu tamponun göstergenin her çubuğu için renk indislerini depolamak için kullanılacağı anlamına gelir. İlk parametrenin (1)'e eşit olduğuna dikkat edin, bu tampon indisidir.

Tampon sıralaması özel olmalıdır: her şeyden önce gösterge veri tamponları, ardından renk indisi tamponları.

Son olarak, grafiklerin renklerini belirlemenin ikinci yolu (renk indislerini belirtmek için) şudur:



PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 );

Burada renk indislerinin sayısını belirtiyoruz. Fonksiyonun ilk parametresi "0"a eşittir, bu grafik indisidir. Bu durumda renk indislerinin sayısını belirtmemiz gerektiğini unutmayın (ilk yöntemde derleyici bunu hesaplar).

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange );

Burada her indis için renkleri belirtiyoruz. Fonksiyonun ilk parametresi grafiğin indisi, üçüncü parametresi sıfırdan başlayan renk indisidir. Renk indislerini ayarlamanın ikinci yolu şu şekilde farklılık gösterir: renklerin sayısı ve bunların indisleri, örneğin fonksiyon kullanılarak dinamik olarak belirlenebilir. Her iki yöntemi de kullanıyorsanız, dinamik yöntemin statik yöntemi (birinci yöntem) geçersiz kılacağını unutmayın.



Ardından, OnCalculate fonksiyonunu düşünün, göstergenin grafikleri için tampon değerlerini hesaplıyoruz. Histogram için renk seçimimde en basit kuralları seçiyoruz, eğer açılış fiyatı kapanış fiyatından yüksekse renk indisi ("buffer_color_line" dizisinde) sıfır (0) değerine eşit olan mevcut tampon elemanını atarız. Sıfıra (0) eşit renk indisi, yukarıda belirtilen "Mavi" renge karşılık gelir.

Açılış fiyatı kapanış fiyatından düşükse Turuncu renge karşılık gelen 1'e eşit renk indisini atarız. Basit bir örneği sunuyoruz:

Gördüğünüz gibi bu kolaydır, sadece biraz hayal gücüne ihtiyacımız var.

Renk Ayarlama Yöntemleri



Şimdi renk ayarının ayrıntılarını ele alalım.



MQL5 Referansına göre renk, farklı yöntemler kullanılarak belirlenebilir:

Kelime bazında;

Sayısal olarak;

Renk adlarını kullanarak.

Hepsini inceleyelim.

Kelime bazında

color color_var = C'10,20,255' ; color color_var = C'0x0A,0x14,0xFF' ;

Renkler RGB'ye (Red - Kırmızı, Green - Yeşil, Blue - Mavi) göre tanımlanır, herhangi bir renk bu üç rengin toplamı olarak sunulabilir. Buna göre ilk sayı Kırmızı renk bileşenine karşılık gelmektedir. İkincisi Yeşil'e, üçüncüsü Mavi renk bileşenine karşılık gelir. Sayılar (ondalık biçimde) 0 ile 255 arasında olabilir. On altılık tabanda değerler 00 ile FF arasında olabilir.

Birinci ve ikinci satırlar eşittir: color_var değişkenine Mavi rengi atarız. Fark, belirtilen sayı sistemlerinde bir sayının temsilidir, ilk satırda ondalık ve ikinci satırda on altılık. Hiçbir fark yoktur, size uygun olan yolu seçebilirsiniz. Küçük sayı daha koyu renklere karşılık gelir, beyaz renk: "C'255,255,255'" veya "C'0xFF,0xFF,0xFF'", siyah renk: "C'0,0,0'” veya "C'0x00,0x00,0x00'".



Sayısal olarak

color color_var = 0xFFFFFF ; color color_var = 0x0000FF ; color color_var = 16777215 color color_var = 0x008000 color color_var = 32768

Renkler on altılık ve ondalık sayı sistemlerinde temsil edilir. Örneğin, "0x0000FF" değeri "C'0xFF,0x00,0x00'" değerine eşittir, gördüğümüz gibi sayıların ilk ve son çiftleri değiştirilir.



Ondalık sayı sisteminde 16777215 değerini elde etmek için FFFFFF sayısını on altılıktan ondalık sayı sistemine dönüştürmemiz gerekir.



Renk isimleri

color color_var = Red ; color color_var = Blue ; color color_var = Orange ;

Bu en basit yoldur ancak yalnızca web renkleri setinden renkleri belirtebilirsiniz.

Renkleri nasıl belirleyebileceğimizi özetleyelim.

Her üç yöntem de eşittir, örneğin:

color color1 = C'255,0,0' ; color color2 = C'0xFF,0x00,0x00' ; color color3 = 0x0000FF ; color color4 = 255 ; color color5 = Red ; Alert ((color1==color2) && (color1==color2) && (color1==color4) && (color1==color5));

Uygulama

Temelleri öğrendik, şimdi diğer gösterge değerlerine, örneğin RSI değerlerine bağlı olarak, grafik mumlarını farklı renklerle nasıl boyayacağımızı düşünelim. Grafikte renkli mumlar oluşturmak için grafikte uygulanan renkli mumları çizecek bir gösterge yazmamız gerekiyor.



Göstergenin kodu şöyledir, RSI değerleri %50'nin altındaysa Mavi mumları çizer, aksi takdirde mumlar Turuncu renkle çizilir.

Okuyucunun kafasını karıştırmamak için verilerin doğruluğunu ve hata işlemeyi kontrol etme yoktur. Ancak göstergenin çalışma kodu yazılırken bu ayrıntılar dikkate alınmalıdır.



#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; if (buffer_RSI[i]< 50 ) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } } return (rates_total- 1 ); }

Şöyle görünür:

İyi görünüyor ama devam edeceğiz.

Gradyan dolgu denilen birçok rengi kullanarak mumları RSI değerlerine göre boyayalım.

Renkler manuel olarak belirlenebilir ancak 30-40 rengi belirtmek pratik ve kolay değildir. Şunları yapacağız: iki fonksiyon yazacağız, birincisi renk indisleri için olacak, ikincisi de fonksiyonun argümanlarına bağlı olarak rengi almak için olacaktır. Fikir yorumlarda yazılmıştır.



#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_COLOR_INDEXES , 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i, StringToColor ( "\"0,175," + IntegerToString (i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i+ 25 , StringToColor ( "\"0," + IntegerToString ( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int ) NormalizeDouble (( 50 /(max-min))*current, 0 )); } int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); setPlotColor( 0 ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; buffer_color_line[i]=getPlotColor(buffer_RSI[i], 0 , 100 ); } return (rates_total- 1 ); }

Şöyle görünür:





Bunu örnek olarak kullanarak diğer renkleri ayarlayın. RSI'yi başka bir göstergeyle değiştirmeyi deneyin.



Pratik her zaman önemlidir.



Çizim Stilleri: Geleneksel ve Çok Renkli



Mevcut bir göstergeyi boyayabilirsiniz, aşağıdakileri yapmanız gerekir: çizim stilini çok renkli olarak değiştirin, tamponlar ekleyin, bunları gösterge tamponlarıyla atayın ve boyama ayrıntılarını belirtin.



Geleneksel çizim stilleri ve karşılık gelen çok renkli (boyalı) çizim stilleri tablosu şu şekildedir:

Önce

Sonra

DRAW_LINE DRAW_COLOR_LINE DRAW_SECTION DRAW_COLOR_SECTION DRAW_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_ARROW DRAW_COLOR_ARROW DRAW_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ZIGZAG ( örnek DRAW_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

Kendi değerlerine bağlı olarak boyanmış değiştirilmiş RSI’nin kodu böyledir.



Tüm değişiklikler yorumlanır.

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property description "Relative Strength Index" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 70 #property indicator_buffers 4 #property indicator_width1 5 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color1 DodgerBlue input int InpPeriodRSI= 14 ; double ExtRSIBuffer[]; double ExtPosBuffer[]; double ExtNegBuffer[]; int ExtPeriodRSI; double buffer_color[]; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_COLOR_INDEXES, 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i,StringToColor( "\"0,175," +IntegerToString(i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i+ 25 ,StringToColor( "\"0," +IntegerToString( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int )NormalizeDouble(( 50 /(max-min))*current, 0 )); } void OnInit() { if (InpPeriodRSI< 1 ) { ExtPeriodRSI= 12 ; Print( "Incorrect value for input variable InpPeriodRSI =" ,InpPeriodRSI, "Indicator will use value =" ,ExtPeriodRSI, "for calculations." ); } else ExtPeriodRSI=InpPeriodRSI; SetIndexBuffer( 0 ,ExtRSIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 1 ,buffer_color,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer( 2 ,ExtPosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer( 3 ,ExtNegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); setPlotColor( 0 ); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2 ); PlotIndexSetInteger( 0 ,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPeriodRSI); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "RSI(" + string (ExtPeriodRSI)+ ")" ); } int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { int i; double diff; if (rates_total<=ExtPeriodRSI) return ( 0 ); int pos=prev_calculated- 1 ; if (pos<=ExtPeriodRSI) { ExtRSIBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtPosBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtNegBuffer[ 0 ]= 0.0 ; double SumP= 0.0 ; double SumN= 0.0 ; for (i= 1 ;i<=ExtPeriodRSI;i++) { ExtRSIBuffer[i]= 0.0 ; ExtPosBuffer[i]= 0.0 ; ExtNegBuffer[i]= 0.0 ; diff=price[i]-price[i- 1 ]; SumP+=(diff> 0 ?diff: 0 ); SumN+=(diff< 0 ?-diff: 0 ); } ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]=SumP/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI]=SumN/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[ExtPeriodRSI]= 100.0 -( 100.0 /( 1.0 +ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]/ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI])); pos=ExtPeriodRSI+ 1 ; } for (i=pos;i<rates_total;i++) { diff=price[i]-price[i- 1 ]; ExtPosBuffer[i]=(ExtPosBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff> 0.0 ?diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[i]=(ExtNegBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff< 0.0 ?-diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[i]= 100.0 - 100.0 /( 1 +ExtPosBuffer[i]/ExtNegBuffer[i]); buffer_color[i] = getPlotColor(ExtRSIBuffer[i], 0 , 100 ); } return (rates_total); }

İşte burada mumların rengini ve RSI'yi karşılaştırabilirsiniz.

Uzman Danışmandan/Göstergeden/Komut Dosyasından Göstergenin Renk Değeri Nasıl Alınır?



Çoğu zaman bir Uzman Danışmanda otomatik alım satım veya başka amaçlar için bir çizginin rengini elde etmek gerekir.



Uygulaması basittir, bir komut dosyası düşünelim.

#property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" void OnStart () { int handle = 0 ; double tmp[ 1 ]; handle = iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); CopyBuffer (handle, 1 , 0 , 1 ,tmp); Alert (tmp[ 0 ]); }

Rengin kendisinin değil, renk indisinin değerini elde edebileceğimizi unutmayın!



Renk indisleri ile renk değerleri arasındaki uyumu bilmelisiniz. Ayrıca, renk indislerinin tamponunu da bilmelisiniz.



Bunu bulmak için renk indisi ayarının kriterlerini anlamanız veya bu komut dosyasıyla veya başka yöntemlerle bunları deneysel olarak belirlemeniz gerekir.



Sonuç

Aşağıdaki MQL5 çizim stillerini inceledik: DRAW_COLOR_LINE, DRAW_COLOR_CANDLES. Mumları boyadık ve RSI göstergesinin nasıl boyanacağını öğrendik (DRAW_LINE -> DRAW_COLOR_LINE). Ek olarak, renk tamponu indislerinin değerinin nasıl elde edileceğini öğrendik.



MQL5 dilinin birçok çizim stili vardır, tek sınır hayal gücünüzdür. Renkli çizgilerin kullanılması piyasanın daha iyi görülmesini sağlar.

Daha rahat alım satım için yeni fırsatları kullanın.

