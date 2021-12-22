Création d'indicateurs multicolores dans MQL5

Introduction



Grâce aux efforts des développeurs de MetaTrader 5, le langage MQL5 est apparu. Il y a beaucoup d'innovations, mais ici, je vais décrire et envisager la possibilité de créer des indicateurs multicolores. Dans MQL4, la couleur peut être spécifiée pour une ligne, c'est la même pour toute la ligne, et les indicateurs multicolores sont créés en utilisant le chevauchement partiel des tampons de l'indicateur, ce qui n'est pas pratique.

Les développeurs du langage MQL5 ont fourni une nouvelle possibilité - de spécifier une couleur pour chaque section de la ligne de l'indicateur (pour les lignes) et les couleurs d’objets séparés (pour les barres, les bougies, les histogrammes, les flèches). Pour comprendre cet article, il vaut mieux jeter un œil à MQL5 Reference.

Dans cet article, je vais essayer de considérer les sujets suivants :

Types d'Indicateurs

Tampons de données de l'indicateur

Tampons d'indice de couleur de l'indicateur

Comment convertir le mode de dessin unicolore en multicolore sur l'exemple de l'indicateur RSI (conversion des styles de dessin DRAW_LINE en DRAW_COLOR_LINE)

Comment peindre le graphique en chandeliers (en utilisant le style de dessin DRAW_COLOR_CANDLES) en fonction des valeurs de l'indicateur RSI

Comment obtenir la valeur du tampon des indices de couleur

Pourquoi des indicateurs de couleur ?

Considérons deux styles de dessin en couleur - DRAW_COLOR_LINE et DRAW_COLOR_CANDLES, les styles de dessin restants ne diffèrent que par le nombre de tampons.

A l'aide des indicateurs de couleur, vous pourrez :



Masquer/afficher des informations supplémentaires

Créer des hybrides d'indicateurs (la couleur MACD dépend des valeurs de RSI).

Mettre en évidence les signaux importants de l'indicateur.

Décorer simplement votre terminal client.



Illuminer simplement votre imagination et rendre votre trade plus pratique.



Les principes fondamentaux de MQL5



Commençons par les principes de l'indicateur.



Généralement, l'indicateur obtient des données d'entrée (prix, données de l'autre indicateur), effectue certains calculs et remplit plusieurs tampons avec les données. Le terminal client trace les informations des tampons, fournies par l'indicateur en fonction de son type de dessin.

Le style de dessin est défini par le développeur. Les tampons d'indicateur sont des tableaux de type double, déclarés au niveau global. Plusieurs tampons peuvent être combinés dans les tracés graphiques, si plusieurs tampons sont nécessaires pour un style. Si vous n'avez jamais créé d'indicateurs personnalisés, vous pouvez lire les articles (les principes fondamentaux y sont bien décrits) : « MQL5 : Créez votre propre indicateur » et « Indicateurs personnalisés dans MQL5 pour débutants ».

Voici le code minimal de l'indicateur de couleur, je vais décrire ses composants :

#property copyright "ProF" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet double buffer_line[] , buffer_color_line[] ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { if (open[i]>close[i]) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } buffer_line[i]=open[i]; } return (rates_total- 1 ); }

Examinons les détails de l'écriture des indicateurs de couleur :

#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1

Dans la première ligne, nous spécifions le nombre de tampons d’indicateur, dans notre cas, nous avons deux tampons :



Le tampon pour les données de l'indicateur, dans notre cas, pour les cours d'ouverture ; Le tampon pour les indices de couleur.

Dans la deuxième ligne, nous spécifions le nombre de graphiques. Il est important de distinguer les graphiques et les tampons de l'indicateur. Le graphique est la ligne (bougie, barre, flèche, etc.) de l'indicateur. Un tampon d'indicateur est un tableau avec des données, nécessaires pour tracer, un tableau avec des indices de couleurs ou un tableau pour les calculs internes de l'indicateur (ce type n'est pas dessiné dans la fenêtre de l'indicateur).



Le nombre de tracés peut être égal ou inférieur au nombre de tampons, cela dépend du style de dessin et du nombre de tampons pour le calcul. Le tableau avec les styles de dessin et le nombre de tampons nécessaires pour chaque style est disponible dans le chapitre Styles de dessin de MQL5 Reference.



Le « plus intéressant » commence ici :

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_width1 3 #property indicator_color1 Red,Green,BlueViolet

Dans la première ligne, nous spécifions le style de dessin, dans notre cas le style de dessin est un histogramme à partir d'une ligne zéro. Ce style de dessin nécessite un tampon de données et un tampon d'indice de couleur. Tous les styles de dessin contenant le mot « COLOR » nécessitent un tampon pour les indices de couleur.



Dans la deuxième ligne, nous spécifions la largeur d'une ligne égale à trois pixels, par défaut, la largeur d'une ligne est fixée à un pixel.

Dans la troisième ligne, nous spécifions les couleurs pour les indices des graphiques, dans ce cas, nous avons spécifié trois couleurs « Rouge », « Vert » et « BleuViolet ». Les indices de couleurs partent de zéro : 0-« Red », 1-« Green », 2-« BleuViolet ». Les couleurs sont nécessaires pour configurer les couleurs des graphiques. Les couleurs peuvent être spécifiées de plusieurs manières, le « #property Indicator_color1 » est l'une d'entre elles. C'est une méthode « statique », elle est utilisée au stade de la compilation du programme. La deuxième méthode est discutée ci-dessous.



double buffer_line[] , buffer_color_line[] ;

Ici, nous déclarons deux tableaux qui seront utilisés comme tampons, le premier sera utilisé comme tampon de données, le second sera utilisé pour les indices de couleurs, tous deux déclarés comme tableaux de type double.

Considérons la fonction d'initialisation de l'indicateur :

SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_line, INDICATOR_DATA );

Ici, nous assignons un tableau au tampon de l'indicateur, le type de tampon "INDICATOR_DATA" spécifié signifie que ce tampon sera utilisé pour stocker les valeurs de l'indicateur (c'est-à-dire que c'est le tampon de données de l'indicateur). Notez que le premier paramètre est égal à zéro (0) - c'est l'indice du tampon.



SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX );

Ici, nous assignons un tableau au tampon de l'indicateur et spécifions "INDICATOR_COLOR_INDEX" comme type de tampon - cela signifie que ce tampon sera utilisé pour stocker les indices de couleur pour chaque barre de l'indicateur. Notez que le premier paramètre est égal à (1), c'est l'indice du tampon.

L'ordre des tampons doit être spécial : tout d'abord, les tampons de données d'indicateur, puis les tampons d'indice de couleurs.

Et enfin, la deuxième façon de spécifier les couleurs des graphiques (pour spécifier les indices de couleurs) :



PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 );

Ici, nous spécifions le nombre d'indices de couleur. Le premier paramètre de la fonction est égal à « 0 », c'est l'indice graphique. Notez que dans ce cas, nous devons spécifier le nombre d'indices de couleur (dans la première méthode, le compilateur le calcule).

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange );

Ici, nous spécifions les couleurs pour chaque indice. Le premier paramètre de la fonction est l'indice des graphiques, le troisième paramètre est l'indice de couleur, en partant de zéro. La deuxième manière de configurer les indices de couleur diffère de la suivante : le nombre de couleurs et leurs indices peuvent être spécifiés dynamiquement, par exemple, à l'aide de la fonction . Si vous utilisez les deux méthodes, n'oubliez pas que la méthode dynamique remplace la méthode statique (première méthode).



Ensuite, considérons la fonction OnCalculate, nous calculons les valeurs de tampon pour les graphiques de l'indicateur. Nous choisissons les règles les plus simples pour la sélection de couleur pour l'histogramme, si le prix d'ouverture est supérieur au prix de clôture, nous assignons l'élément tampon courant avec l'indice de couleur (dans le tableau « buffer_color_line ») égal à zéro (0). L'indice de couleur, égal à zéro (0) correspond à la couleur « Bleue », précisée ci-dessus.

Si le prix d'ouverture est inférieur au prix de clôture, nous attribuons l'indice de couleur, égal à 1, qui correspond à la couleur Orange. Voici cet exemple simple :

On voit, c'est facile, il suffit d'un peu d'imagination.

Les méthodes de configuration des couleurs



Considérons maintenant les détails de configuration des couleurs.



Selon la référence MQL5, la couleur peut être spécifiée à l'aide de différentes méthodes :

Littéralement ;

Numériquement ;

Utiliser des noms de couleurs.

Considérons-les tous.

Littéralement

color color_var = C'10,20,255' ; color color_var = C'0x0A,0x14,0xFF' ;

Les couleurs sont définies selon le RVB (Rouge, Vert, Bleu), n'importe quelle couleur peut être présentée comme une somme de ces trois couleurs. Par conséquent, le premier nombre correspond à la composante de couleur rouge. La seconde correspond au Vert, la troisième correspond à la composante Bleue. Les nombres (sous forme décimale) peuvent aller de 0 à 255. En base hexadécimale, les valeurs peuvent être de 00 à FF.

Les première et deuxième lignes sont égales : nous attribuons la couleur Bleue à la variable color_var. La différence est la représentation d'un nombre dans des systèmes numériques spécifiés, le nombre décimal sur la première ligne et l'hexadécimal sur la deuxième ligne. Il n'y a pas de différence, vous pouvez choisir le mode qui vous convient. Le plus petit nombre correspond aux couleurs les plus foncées, la couleur blanche est : "C'255,255,255'" ou "C'0xFF,0xFF,0xFF'", la couleur noire est : "C'0,0,0'" ou "C'0x00,0x00,0x00'".



Numériquement

color color_var = 0xFFFFFF ; color color_var = 0x0000FF ; color color_var = 16777215 color color_var = 0x008000 color color_var = 32768

Les couleurs sont représentées dans les systèmes de chiffres hexadécimaux et décimaux. Par exemple, la valeur "0x0000FF" est égale à "C'0xFF,0x00,0x00'", comme on le voit, la première et la dernière paire de nombres sont permutées.



Pour obtenir la valeur 16777215 dans le système numérique décimal, nous devons convertir le nombre FFFFFF de l'hexadécimal au système numérique décimal.



Noms de couleur

color color_var = Red ; color color_var = Blue ; color color_var = Orange ;

C'est la méthode la plus simple, mais vous ne pouvez spécifier que les couleurs du jeu de couleurs Web.

Résumons comment nous pouvons spécifier les couleurs.

Les trois méthodes sont égales, par exemple :

color color1 = C'255,0,0' ; color color2 = C'0xFF,0x00,0x00' ; color color3 = 0x0000FF ; color color4 = 255 ; color color5 = Red ; Alert ((color1==color2) && (color1==color2) && (color1==color4) && (color1==color5));

Une pratique

Nous avons appris les principes fondamentaux, voyons maintenant comment peindre les bougies du graphique avec différentes couleurs, en fonction des autres valeurs de l'indicateur, par exemple, en fonction des valeurs RSI. Pour créer les chandeliers de couleur sur le graphique, nous devons écrire un indicateur qui tracera les bougies de couleur imposées sur le graphique.



Voici le code de l'indicateur, si les valeurs de RSI sont inférieures à 50 %, il trace des bougies bleues, sinon les bougies sont tracées avec la couleur orange.

Pour éviter la confusion d'un lecteur, il n'y a pas de vérification de l'exactitude des données et du traitement des erreurs. Mais ces détails doivent être pris en compte lors de l'écriture du code de travail de l'indicateur.



#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 2 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , Blue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , Orange ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; if (buffer_RSI[i]< 50 ) { buffer_color_line[i]= 0 ; } else { buffer_color_line[i]= 1 ; } } return (rates_total- 1 ); }

Voici à quoi cela ressemble :

Ça a l'air bien, mais on va aller de l'avant.

Peignons les bougies en fonction des valeurs de RSI en utilisant de nombreuses couleurs, ce que l'on appelle le remplissage en dégradé.

Les couleurs peuvent être spécifiées manuellement, mais il n'est pas pratique et facile de spécifier 30 à 40 couleurs. Nous allons procéder comme suit : nous allons écrire deux fonctions, la première pour les indices de couleur, la seconde pour obtenir la couleur en fonction des arguments de la fonction. L'idée est écrite dans les commentaires.



#property copyright "ProF" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_label1 "Open;High;Low;Close" #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_width1 3 double buffer_open[],buffer_high[],buffer_low[],buffer_close[]; double buffer_color_line[]; double buffer_tmp[ 1 ]; double buffer_RSI[]; int handle_rsi= 0 ; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_COLOR_INDEXES , 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i, StringToColor ( "\"0,175," + IntegerToString (i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger (plot, PLOT_LINE_COLOR ,i+ 25 , StringToColor ( "\"0," + IntegerToString ( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int ) NormalizeDouble (( 50 /(max-min))*current, 0 )); } int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,buffer_open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,buffer_high, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,buffer_low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,buffer_close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,buffer_color_line, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,buffer_RSI, INDICATOR_CALCULATIONS ); setPlotColor( 0 ); handle_rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { for ( int i=prev_calculated;i<=rates_total- 1 ;i++) { CopyBuffer (handle_rsi, 0 , BarsCalculated (handle_rsi)-i- 1 , 1 ,buffer_tmp); buffer_RSI[i]=buffer_tmp[ 0 ]; buffer_open[i]=open[i]; buffer_high[i]=high[i]; buffer_low[i]=low[i]; buffer_close[i]=close[i]; buffer_color_line[i]=getPlotColor(buffer_RSI[i], 0 , 100 ); } return (rates_total- 1 ); }

Voici à quoi cela ressemble :





En l'utilisant comme exemple, configurez d'autres couleurs. Essayez de remplacer le RSI par un autre indicateur.



La pratique est toujours importante.



Styles de dessin : Conventionnel et multicolore



Pour peindre un indicateur existant, vous devez faire les choses suivantes : changer le style de dessin en multicolore, ajouter des tampons, les affecter avec les tampons d'indicateur et spécifier les détails de la peinture.



Voici un tableau des styles de dessin conventionnels et des styles de dessin multicolores (peints) correspondants :

Avant

Après

DRAW_LINE DRAW_COLOR_LINE DRAW_SECTION DRAW_COLOR_SECTION DRAW_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_ARROW DRAW_COLOR_ARROW DRAW_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ZIGZAG ( exemple DRAW_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

Voici le code du RSI modifié, peint en fonction de ses propres valeurs.



Toutes les modifications sont commentées.

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property description "Relative Strength Index" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 70 #property indicator_buffers 4 #property indicator_width1 5 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color1 DodgerBlue input int InpPeriodRSI= 14 ; double ExtRSIBuffer[]; double ExtPosBuffer[]; double ExtNegBuffer[]; int ExtPeriodRSI; double buffer_color[]; void setPlotColor( int plot) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_COLOR_INDEXES, 50 ); for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i,StringToColor( "\"0,175," +IntegerToString(i* 7 )+ "\"" )); } for ( int i= 0 ;i<= 24 ;i++) { PlotIndexSetInteger(plot,PLOT_LINE_COLOR,i+ 25 ,StringToColor( "\"0," +IntegerToString( 175 -i* 7 )+ ",175\"" )); } } int getPlotColor( double current, double min, double max) { return (( int )NormalizeDouble(( 50 /(max-min))*current, 0 )); } void OnInit() { if (InpPeriodRSI< 1 ) { ExtPeriodRSI= 12 ; Print( "Incorrect value for input variable InpPeriodRSI =" ,InpPeriodRSI, "Indicator will use value =" ,ExtPeriodRSI, "for calculations." ); } else ExtPeriodRSI=InpPeriodRSI; SetIndexBuffer( 0 ,ExtRSIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 1 ,buffer_color,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer( 2 ,ExtPosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer( 3 ,ExtNegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); setPlotColor( 0 ); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2 ); PlotIndexSetInteger( 0 ,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPeriodRSI); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "RSI(" + string (ExtPeriodRSI)+ ")" ); } int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { int i; double diff; if (rates_total<=ExtPeriodRSI) return ( 0 ); int pos=prev_calculated- 1 ; if (pos<=ExtPeriodRSI) { ExtRSIBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtPosBuffer[ 0 ]= 0.0 ; ExtNegBuffer[ 0 ]= 0.0 ; double SumP= 0.0 ; double SumN= 0.0 ; for (i= 1 ;i<=ExtPeriodRSI;i++) { ExtRSIBuffer[i]= 0.0 ; ExtPosBuffer[i]= 0.0 ; ExtNegBuffer[i]= 0.0 ; diff=price[i]-price[i- 1 ]; SumP+=(diff> 0 ?diff: 0 ); SumN+=(diff< 0 ?-diff: 0 ); } ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]=SumP/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI]=SumN/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[ExtPeriodRSI]= 100.0 -( 100.0 /( 1.0 +ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]/ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI])); pos=ExtPeriodRSI+ 1 ; } for (i=pos;i<rates_total;i++) { diff=price[i]-price[i- 1 ]; ExtPosBuffer[i]=(ExtPosBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff> 0.0 ?diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[i]=(ExtNegBuffer[i- 1 ]*(ExtPeriodRSI- 1 )+(diff< 0.0 ?-diff: 0.0 ))/ExtPeriodRSI; ExtRSIBuffer[i]= 100.0 - 100.0 /( 1 +ExtPosBuffer[i]/ExtNegBuffer[i]); buffer_color[i] = getPlotColor(ExtRSIBuffer[i], 0 , 100 ); } return (rates_total); }

Voilà, vous pouvez comparer la couleur des bougies et le RSI.

Comment obtenir la valeur de couleur de l'indicateur à partir de l'Expert Advisor/Indicator/Script



Il est souvent nécessaire d'obtenir la couleur d'une ligne pour le trading automatisé dans un Expert Advisor ou à d'autres fins.



La mise en œuvre est simple, considérons un script.

#property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" void OnStart () { int handle = 0 ; double tmp[ 1 ]; handle = iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\RSI" , 6 ); CopyBuffer (handle, 1 , 0 , 1 ,tmp); Alert (tmp[ 0 ]); }

Notez que nous pouvons obtenir la valeur de l'indice de couleur, pas la couleur elle-même !



Vous devez connaître la correspondance entre les indices de couleurs et les valeurs de couleurs. De plus, vous devez connaître le tampon des indices de couleurs.



Pour le découvrir, vous devez comprendre les critères de configuration de l'indice de couleur ou les déterminer empiriquement par ce script ou en utilisant d'autres méthodes.



Conclusion

Nous avons pris en compte les styles de dessin MQL5 suivants : DRAW_COLOR_LINE, DRAW_COLOR_CANDLES. Nous avons peint les bougies et appris à peindre l'indicateur RSI (DRAW_LINE -> DRAW_COLOR_LINE). De plus, nous avons appris à obtenir la valeur des indices de tampon de couleur.



Le langage MQL5 a beaucoup de styles de dessin, la seule limite est votre imagination. L'utilisation de lignes colorées permet de mieux voir le marché.

Utilisez les nouvelles opportunités pour un trading plus confortable.

