Поиск ошибок и ведение лога

Введение

Здравствуйте, уважаемые читатели!

В данной статье мы рассмотрим способы поиска ошибок в экспертах/скриптах/индикаторах и методы ведения логов, а также я предложу вам маленькую программу для просмотра логов - LogMon.



Программирование неотделимо от поиска ошибок, после написания нового блока кода его необходимо проверить на работоспособность, а так же на отсутствие логических ошибок. Найти ошибку в программе можно тремя разными способами:

Оценка конечного результата. Пошаговая отладка. Запись логических шагов в лог.

Рассмотрим каждый способ.

При данном способе мы анализируем итог работы программы или части ее кода. Для примера берем простой код, который содержит очевидную ошибку, но это только для наглядности:



void OnStart () { int intArray[ 10 ]; for ( int i= 0 ;i< 9 ;i++) { intArray[i]=i; } Alert (intArray[ 9 ]); }

Компилируем и запускаем, на экране будет выведено "0". Анализируем результат - мы ожидали число "9", отсюда делаем вывод, что наша программа работает не так, как нужно. Данный способ поиска ошибок является общим и не позволяет найти места ошибки. Для поиска ошибки воспользуемся отладкой и рассмотрим второй способ поиска ошибок.

Данный способ позволяет найти место нарушения логики работы программы. В MetaEditor ставим точку остановки внутри цикла for, начинаем отладку и добавляем просмотр переменной i:





Дальше нажимаем на "продолжение выполнения" до тех пор, пока не рассмотрим весь процесс работы программы. Мы видим то, что при достижении переменной "i" значения "8" происходит выход из цикла, отсюда делаем вывод, что ошибка в строчке:



for ( int i= 0 ;i< 9 ;i++)

а именно при сравнении значения i и числа 9. Исправляем часть строки "i<9" на "i<10" или "i<=9", проверяем результат. Получается число 9 - именно то, что мы ожидали. Используя отладку, мы узнали, как ведет программа во время выполнения, и смогли исправить ошибку. Но теперь о минусах данного способа:



Интуитивно не понятно где ошибка. Необходимо добавлять переменные в список просмотра и после каждого шага просматривать их. Данный способ не сможет выявить ошибок во время выполнения готовой программы, например эксперта торгующего на реальном или демосчете.



Наконец, рассмотрим третий способ выявления ошибок.

Применяя данный способ, мы записываем значительные шаги нашей программы, например: инициализацию, проведение сделки, расчет индикатора и т.п. Модернизируем наш скрипт одной строчкой кода, а именно, мы будем выводить значение переменной i на каждой итерации цикла:

void OnStart () { int intArray[ 10 ]; for ( int i= 0 ;i< 9 ;i++) { intArray[i]=i; Alert (i); } Alert (intArray[ 9 ]); }

Запускаем, и видим вывод лога - числа "0 1 2 3 4 5 6 7 8 0". Делаем умозаключения, почему так может быть, и исправляем скрипт, так же как и в прошлый раз.



Теперь о плюсах и минусах данного способа поиска ошибок:

+ Нет необходимости пошагово выполнять программу, что существенно экономит время. + Часто с первого взгляда видно, где кроется ошибка. + Можно вести лог во время работы программы в рабочей обстановке. + Можно сохранить лог для последующего анализа и сравнения (Например, при записи в файл, об этом ниже). - Немного увеличивается количество кода из-за добавления операторов, которые записывают данные в лог. - Увеличивается время выполнения программы (важно, в основном, для оптимизации).

Подведем итог:

Первый способ поиска ошибок не позволяет найти место ошибки, его мы применяем в первую очередь за его скорость. Второй способ - пошаговая отладка, позволяет найти точное место ошибки, но требуется немало времени на отладку, а также, если мы "проскочим" нужный участок кода, то придется все начинать сначала.



И наконец, третий способ - Запись логических шагов в лог, позволяет нам произвести быстрый анализ работы программы и сохранить результат. Записывая в лог события ваших экспертов/индикаторов/скриптов, вы сможете отыскать ошибку, если произойдет сбой, и вам не придется искать нужные условия, при которых возникает ошибка, часами отлаживая программы. Далее мы детально рассмотрим способы ведения лога, сравним их. А также я предложу вам способ, который является наиболее удобным и быстрым.



Когда необходимо вести лог

Ошибочное поведение программы;

Слишком долгое выполнение программы (оптимизация); Контроль выполнения (вывод уведомлений об открытии/закрытии позиций, выполненных действиях и т.п.); Изучение MQL5, например, вывод массивов; Проверка эксперта перед чемпионатом и т.п.



Способы ведения лога

Вот некоторые причины для ведения лога:

Способов записи сообщений в лог очень много, но некоторые используются повсеместно, а некоторые необходимы для особых случаев. Например, отправка лога на email или icq не всегда нужна.

Приведу список самых распространенных способов, используемых при программировании на MQL5:



Использование функции Comment() Использование функции Alert() Использование функции Print() Запись лога в файл функцией FileWrite()



Приведу примеры кода с каждым способом и опишу особенности каждого способа. Тестовый код не будет содержать какой-либо цели, чтобы не уходить от сути.



Использование функции Comment()

void OnStart () { int intArray[ 10 ]; for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { intArray[i]=i; Comment ( "Переменная i: " ,i); Sleep ( 5000 ); } Alert (intArray[ 9 ]); }

Итак, в левом верхнем мы видим текущее состояние переменной "i":

Таким образом мы можем следить за текущим состоянием запущенной программы. Теперь о плюсах и минусах:

+ Сразу видно значение. - Ограничение выводимой информации. - Нельзя выделить определенное сообщение. - Не видно работы на всем протяжении, только текущее состояние. - Сравнительно медленный способ. - Плохо подходит для постоянного мониторинга работы, т.к. необходимо следить за показаниями.

Функцией Comment() удобно выводить текущее состояние эксперта, например, "Проведены 2 сделки" или "buy GBRUSD lot: 0.7".

Использование функции Alert()

Данная функция выводит сообщения в отдельном окне, сопровождая звуковым уведомлением, пример кода:

void OnStart () { Alert ( "Старт скрипта" ); int intArray[ 10 ]; for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { intArray[i]=i; Alert ( "Переменная i: " ,i); Sleep ( 1000 ); } Alert (intArray[ 9 ]); Alert ( "Остановка скрипта" ); }





Итог выполнения кода:

И вот мы уже на седьмом небе от счастья, все сразу видно, да еще и со звуком. Но теперь о плюсах и минусах:

+ Записываются все сообщения последовательно. + Уведомление звуком. + Записывается все в файл "Путь_к_терминалу\MQL5\Logs\дата.txt". - Все сообщения от всех скриптов/экспертов/индикаторов записываются в один лог. - Не работает в тестере. - При частом вызове может вызвать зависание терминале на продолжительное время (например, при вызове на каждом тике или выводе массива в цикле). - Нельзя группировать сообщения. - Неудобно копаться в файле лога. - Нельзя сохранить сообщения в отличное место от стандартной папки.

Шестой пункт очень критичен при реальной торговле, особенно при пипсовке или при модификации Stop Loss. Минусов довольно много, можно найти и другие, но, думаю, и этого хватит.

Использование функции Print()



Данная функция записывает сообщения лога в специальное окно с названием "Эксперты", вот код:

void OnStart () { Print ( "Старт скрипта" ); int intArray[ 10 ]; for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { intArray[i]=i; Print ( "Переменная i: " ,i); } Print (intArray[ 9 ]); Print ( "Остановка скрипта" ); }











Как видим способ вызова такой же, как у функции Alert(), но теперь все сообщения у нас пишутся без уведомлений в окошко "эксперты" и в файл "Путь_к_терминалу\MQL5\Logs\дата.txt", рассмотрим плюсы и минусы данного способа:

+ Записываются все сообщения последовательно. + Записывается все в файл "Путь_к_терминалу\MQL5\Logs\дата.txt". + Подходит для постоянного логирования работы программы.

- Все сообщения от всех скриптов/экспертов/индикаторов записываются в один лог. - Нельзя группировать сообщения. - Неудобно копаться в файле лога. - Нельзя сохранить сообщения в отличное место от стандартной папки.

Данным способом, скорее всего, пользуется большинство программистов на MQL5, он довольно быстрый и хорошо подходит при большом количестве записей в лог.

Запись лога в файл

Рассмотрим последний способ ведения лога - запись сообщений в файлы. Данный способ значительно сложнее всех предыдущих, но при соответствующей подготовке обеспечивает хорошую скорость записи и удобный просмотр лога, а также возможность уведомления. Приведу простейший код для записи лога в файл:

void OnStart () { int fileHandle= FileOpen ( "log.txt" , FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_SHARE_READ | FILE_UNICODE ); FileWrite (fileHandle, "Старт скрипта" ); int intArray[ 10 ]; for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { intArray[i]=i; FileWrite (fileHandle, "Переменная i: " ,i); } FileWrite (fileHandle,intArray[ 9 ]); FileWrite (fileHandle, "Остановка скрипта" ); FileClose (fileHandle); }

Запускаем, затем заходим в папку "Путь_к_терминалу\MQL5\Files" и открываем файл "log.txt" в блокноте. Вот содержимое файла:

Как видим, вывод последовательный, нет лишних сообщений - только то, что мы записали в файл. Рассмотрим плюсы и минусы:

+ Быстро работает. + Записывается только то, что мы хотим. + Можно записывать сообщения от разных программ в разные файлы, что исключит переплетение логов. - Нет уведомления о новых сообщениях в логе. - Нельзя выделить определенное сообщение/категорию сообщений. - Долго открывать лог, необходимо зайти в папку и открыть файл.



Подведем итог:



Все описанные выше способы имеют свои недостатки, но некоторые недостатки можно исправить самим. Первые три способа ведения лога не отличаются гибкостью, мы почти не можем повлиять на их поведение. А вот последний способ, Запись лога в файл - самый гибкий, мы сами определяем, как и когда будут записываться сообщения. Если вам нужно вывести на экран одно число, то, конечно, удобнее пользоваться первыми тремя способами, но если у вас серьезная программа с большим количеством кода, то обойтись без записи лога в файл трудно.

Новый подход к ведению лога

Теперь я расскажу и покажу, как можно усовершенствовать вывод лога в файл и предоставлю вам удобный инструмент для просмотра логов. Это написанная мною программа на С++ для Windows, которую я назвал LogMon.



Начнем с написания класса, который будет отвечать за формирования лога, а именно:



Хранить в себе местоположения файла, в который записывается лог и другие настройки ведения лога. Создавать файлы лога в зависимости от заданного имени и даты/времени. Преобразовывать переданные параметры в строку лога. Добавлять время к сообщению лога. Добавлять цвет сообщения. Добавлять категорию сообщения. Кэшировать сообщения и записывать их раз в n-секунд или каждые n-сообщений.

Т.к. MQL5 объектно-ориентированный язык и не уступает в скорости C++, то мы будем писать класс именно на MQL5. Приступим к написанию класса.



Реализация класса для записи лога в файл

Наш класс мы расположим в отдельном включаемом файле с расширением mqh. Вот примерная структура класса.







Теперь сам код класса с подробными комментариями:

#property copyright "ProF" #property link "http://" #define MAX_CACHE_SIZE 10000 #define MAX_FILE_SIZEMB 10 class CLogger { private : string project,file; string logCache[MAX_CACHE_SIZE]; int sizeCache; int cacheTimeLimit; datetime cacheTime; int handleFile; string defCategory; void writeLog( string log_msg); public : void CLogger( void ){cacheTimeLimit= 0 ; cacheTime= 0 ; sizeCache= 0 ;}; void ~CLogger( void ){}; void SetSetting( string project, string file_name, string default_category= "" , int cache_time_limit= 0 ); void init(); void deinit(); void write( string msg, string category= "" ); void write( string msg, string category, color colorOfMsg, string file= "" , int line= 0 ); void write( string msg, string category, uchar red, uchar green, uchar blue, string file= "" , int line= 0 ); void flush( void ); }; void CLogger::SetSetting( string project_name, string file_name, string default_category= "" , int cache_time_limit= 0 ) { project=project_name; file=file_name; cacheTimeLimit=cache_time_limit; if (default_category== "" ) { defCategory= "notice" ; } else {defCategory = default_category;} } void CLogger::init( void ) { string path; MqlDateTime date; int i= 0 ; TimeToStruct ( TimeCurrent (),date); StringConcatenate (path, "log\\log_" ,project, "\\log_" ,file, "_" , date.year,date.mon,date.day); handleFile= FileOpen (path+ ".txt" , FILE_WRITE | FILE_READ | FILE_UNICODE | FILE_TXT | FILE_SHARE_READ ); while ( FileSize (handleFile)>(MAX_FILE_SIZEMB* 1000000 )) { i++; FileClose (handleFile); handleFile= FileOpen (path+ "_" +( string )i+ ".txt" , FILE_WRITE | FILE_READ | FILE_UNICODE | FILE_TXT | FILE_SHARE_READ ); } FileSeek (handleFile, 0 , SEEK_END ); } void CLogger::deinit( void ) { FileClose (handleFile); } void CLogger::writeLog( string log_msg) { if (cacheTimeLimit!= 0 ) { if ((sizeCache<MAX_CACHE_SIZE- 1 && TimeCurrent ()-cacheTime<cacheTimeLimit) || sizeCache== 0 ) { logCache[sizeCache++]=log_msg; } else { logCache[sizeCache++]=log_msg; flush(); } } else { FileWrite (handleFile,log_msg); } if ( FileTell (handleFile)>(MAX_FILE_SIZEMB* 1000000 )) { deinit(); init(); } } void CLogger::write( string msg, string category= "" ) { string msg_log; if (category== "" ) { category=defCategory; } StringConcatenate (msg_log,category, ":|:" , TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " " ,msg); writeLog(msg_log); } void CLogger::write( string msg, string category, color colorOfMsg, string file= "" , int line= 0 ) { string msg_log; int red,green,blue; red=(colorOfMsg & Red ); green=(colorOfMsg & 0x00FF00 )>> 8 ; blue=(colorOfMsg & Blue )>> 16 ; if (file!= "" && line!= 0 ) { StringConcatenate (msg_log,category, ":|:" ,red, "," ,green, "," ,blue, ":|:" , TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " " , "файл: " ,file, " строка: " ,line, " " ,msg); } else { StringConcatenate (msg_log,category, ":|:" ,red, "," ,green, "," ,blue, ":|:" , TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " " ,msg); } writeLog(msg_log); } void CLogger::write( string msg, string category, uchar red, uchar green, uchar blue, string file= "" , int line= 0 ) { string msg_log; if (file!= "" && line!= 0 ) { StringConcatenate (msg_log,category, ":|:" ,red, "," ,green, "," ,blue, ":|:" , TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " " , "файл: " ,file, " строка: " ,line, " " ,msg); } else { StringConcatenate (msg_log,category, ":|:" ,red, "," ,green, "," ,blue, ":|:" , TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " " ,msg); } writeLog(msg_log); } void CLogger::flush( void ) { for ( int i= 0 ;i<sizeCache;i++) { FileWrite (handleFile,logCache[i]); } sizeCache= 0 ; cacheTime= TimeCurrent (); }

Создаем включаемый файл (.mqh) в MetaEditor и копируем код класса, сохраняем под именем "CLogger.mqh". Теперь поподробнее о том, что делает каждый метод и как применять класс.

Применение класса CLogger

Чтобы начать записывать сообщения в лог с помощью данного класса нам необходимо включить файл класса в советник/индикатор/скрипт:

#include <CLogger.mqh>

Далее необходимо создать объект данного класса:

CLogger logger;

Все действия мы будем производить с объектом "logger". Теперь нам необходимо задать настройки, вызвав метод "SetSetting()". В метод мы должны передать название проекта, имя файла. А также есть два необязательных параметра - название категории по умолчанию и время хранения кэша в секундах перед записью в файл. Если указать ноль, все сообщения будут записываться сразу.

SetSetting( string project, string file_name, string default_category= "" , int cache_time_limit= 0 );

Пример вызова:

logger.SetSetting( "Мой проект" , "лог" , "Замечание" , 60 );

В результате сообщения будут записываться в папку "папка_терминала\MQL5\Files\log\log_Мой проект\log_лог_дата.txt", категория по умолчанию - "Замечание" и время кэша 60 секунд. Затем нужно вызвать метод init() для открытия/создания файла лога. Пример вызова предельно прост, т.к. параметров передавать не нужно:

logger.init();

Данный метод формирует путь и имя файла лога, открывает его, проверяет, не превышен ли максимальный размер. Если размер больше установленной константы, то открывается другой файл, к имени которого прибавляется единица. Затем опять проверяется размер и так до тех пор, пока не будет открыт файл с нужным размером.



Потом передвигается указатель на позицию в файле на конец файла. Теперь объект готов записывать лог. Мы перегрузили метод write, благодаря этому мы можем задавать разную структуру сообщения, примеры вызова метода write и результат в файле:

logger.write( "Тестовое сообщение" ); logger.write( "Тестовое сообщение" , "ошибки" ); logger.write( "Тестовое сообщение" , "ошибки" , Red ); logger.write( "Тестовое сообщение" , "ошибки" , Red , __FILE__ , __LINE__ ); logger.write( "Тестовое сообщение" , "ошибки" , 173 , 255 , 47 ); logger.write( "Тестовое сообщение" , "ошибки" , 173 , 255 , 47 , __FILE__ , __LINE__ );

В файл лога запишутся следующие строки:

notice:|: 23 : 13 : 12 Тестовое сообщение ошибки:|: 23 : 13 : 12 Тестовое сообщение ошибки:|: 255 , 0 , 0 :|: 23 : 13 : 12 Тестовое сообщение ошибки:|: 255 , 0 , 0 :|: 23 : 13 : 12 файл: testLogger.mq5 строка: 27 Тестовое сообщение ошибки:|: 173 , 255 , 47 :|: 23 : 13 : 12 Тестовое сообщение ошибки:|: 173 , 255 , 47 :|: 23 : 13 : 12 файл: testLogger.mq5 строка: 29 Тестовое сообщение

Как видите, все очень просто. В любом месте вызвать метод write() с нужными параметрами и сообщение будет записано в файл. В конце вашей программы необходимо вставить вызов двух методов - flush() и deinit().

logger.flush(); logger.deinit();

Вот пример простейшего скрипта который записывает в лог просто числа в цикле:

#property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" #include <Сlogger.mqh> CLogger logger; void OnStart () { logger.SetSetting( "proj" , "lfile" ); logger.init(); logger.write( "Старт скрипта" , "system" ); for ( int i= 0 ;i< 100000 ;i++) { logger.write( "log: " +( string )i, "notice" , 100 , 222 , 100 , __FILE__ , __LINE__ ); } logger.write( "Остановка скрипта" , "system" ); logger.flush(); logger.deinit(); }

Скрипт выполнился за три секунды, создал 2 файла:

Содержимое файла:





И так все сто тысяч сообщений. Как видите, все работает и довольно быстро. Вы можете доработать данный класс, добавить новые функции или оптимизировать.

Уровень вывода сообщений

Когда мы пишем программу, приходится выводить несколько типов сообщений:

Критические ошибки (Программа ведет себя не правильно);

Уведомления о не критических ошибках, торговых операциях и т.п. (В программе возникли временные ошибки, или программа совершила важное действие, о котором нужно уведомить);

Отладочная информация (Содержимое массивов, переменных и другая информация не нужная во время реальной работы).



А также желательно иметь возможность настраивать, какие сообщения нужно выводить без изменения исходного кода. Реализуем данную цель в виде простой функции, не будем использовать классы и методы из-за длины записи вызова.



Объявим переменную-параметр, которая будет содержать уровень вывода сообщений. Чем больше число в переменной, тем больше категорий сообщений будет выводиться. Если мы хотим совсем запретить вывод сообщений, необходимо записать число "-1".



input int dLvl= 2 ;

Ниже приведен код функции, ее необходимо объявлять после создания объекта класса CLogger.

void debug( string debugMsg, int lvl ) { if (lvl<=dLvl) { if (lvl== 0 ) {logger.write(debugMsg, "" , Red );} else {logger.write(debugMsg);} } }

Теперь пример использования, самым важным сообщениям нужно задавать уровень "0", а самым бесполезным любое число по возрастанию от нуля:

debug( "Ошибка в эксперте!" , 0 ); debug( "Сработал стоп-лосс" ,1); int i = 99 ; debug( "Переменная i:" +( string )i,2);

Удобный просмотр лога программой LogMon



Вот у нас есть файлы с тысячами строчек лога, но искать информацию в них сложно. Они не разделены по категориям и не отличаются видом друг от друга. Я постарался решить данную проблему, а именно написал программу для просмотра логов генерируемых классом CLogger. Сейчас я проведу краткое знакомство с программой LogMon, написанной на C++ с применением winapi, благодаря этому она получилась быстрой и малого размера. Программа абсолютно бесплатна.

Для работы программы ее нужно:

Скопировать в папку "папка_терминала\MQL5\Files\" и запустить - в случае штатной работы. Скопировать в папку "папка агентов\агент\MQL5\Files\" и запустить - в случае прогона в тестере или оптимизации.

Главное окно программы выглядит так:

В главном окне присутствует панель кнопок и окошко с древовидным списком, для раскрытия элементов нужно сделать двойной клик левой кнопкой мыши. Папки в списке - это проекты, которые находятся в папке "папка_терминала\MQL\Files\log\". Название проекта вы задаете в классе CLogger методом SetSetting(). Файлы в папках списка - это файлы логов, сообщения в файлах разделяются на категории, которые вы задавали в методе write(). Цифры в скобках - количество сообщений в данной категории.



Теперь рассмотрим кнопки слева на право.



Кнопка удаления проекта или файла лога, а так же для сброса древовидного списка

При нажатии появляется следующее окно:

Если нажать на кнопку "Удалить и сбросить" будут остановлены все потоки сканирования файлов/папок, сброшен древовидный список и отображен стандартный запрос на удаления выделенного файла или проекта (выделение - один клик на элементе, ставить галочку не нужно!). Кнопка "Сброс" - будут остановлены все потоки сканирования файлов/папок, сброшен древовидный список.



Кнопка вызова окна "О программе"



Вызывает краткую информацию о программе и авторе.

Кнопка закрепления окна поверх всех окон

Помещает окно поверх всех окон.



Кнопка активации мониторинга новых сообщений в логах



Данная кнопка прячет программу в трей и активирует мониторинг за новыми сообщениями в логах. Для того чтобы отметить проект/файл/категорию, который будет сканироваться, необходимо расставить галочки рядом с необходимыми элементами.



Если галочка поставлена напротив категории сообщений, то сработает оповещение при новом сообщении данного проекта (файла, категории). Если галочка стоит напротив файла, оповещение сработает при новом сообщении в этом файле любой категории. И наконец, если установлена галочка около проекта, то оповещение будет срабатывать при появлении новых файлов лога и сообщений в них.

Мониторинг

Если активирован мониторинг и окно свернуто в трей, то при появлении новой записи в отмеченных элементах появится главное окно приложения и будет проигрываться звук уведомления. Чтобы отключить уведомления, кликните на нем в любом месте списка левой кнопкой мыши. Прекратить мониторинг можно нажатием на иконку программы в трее . Чтобы изменить звук уведомления на свой необходимо рядом с исполняемым файлом программы положить wav-файл с именем "alert.wav".

Просмотр категории лога

Для просмотра определенной категории нужно сделать двойной клик на категории. Затем появится окно с сообщениями:





В этом окне есть поле ввода для поиска по сообщениям, кнопка закрепления окна поверх всех окон и переключатель автоскроллинга. Цвет каждого сообщения в отдельности определяется вами с помощью метода write() класса CLogger. Какой цвет вы укажете, таким фоном будет выделено сообщение.



При двойном клике на сообщение появляется окно просмотра отдельного сообщения, это может понадобиться, если сообщение слишком длинное и полностью не входит в окно:





Теперь у вас есть удобный инструмент для просмотра и мониторинга файлов логов. Надеюсь, данная программа будет вашим помощником при разработке и использованию программ написанных на языке MQL5.



Заключение

Запись событий вашей программы в лог очень полезна, помогает выявить скрытые ошибки и возможности улучшить программу. В данной статье я описал способы и программы для максимального упрощения записи лога в файл, мониторинга логов и удобного просмотра.

Буду рад вашим замечаниям и предложениям!

