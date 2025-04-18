Moedas / UVXY
UVXY: ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF
10.41 USD 0.12 (1.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UVXY para hoje mudou para -1.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.25 e o mais alto foi 10.57.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UVXY Notícias
Faixa diária
10.25 10.57
Faixa anual
10.25 53.19
- Fechamento anterior
- 10.53
- Open
- 10.29
- Bid
- 10.41
- Ask
- 10.71
- Low
- 10.25
- High
- 10.57
- Volume
- 8.870 K
- Mudança diária
- -1.14%
- Mudança mensal
- -19.98%
- Mudança de 6 meses
- -56.53%
- Mudança anual
- -58.28%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh