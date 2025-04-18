Devises / UVXY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UVXY: ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF
10.50 USD 0.01 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UVXY a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.38 et à un maximum de 10.74.
Suivez la dynamique ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UVXY Nouvelles
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- UVXY: Leveraged ETF Is A Put Option Surrogate For S&P 500 Bears
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- UVIX And UVXY ETF: The Equity Volatility Premium Might Be Unwound Soon (BATS:UVXY)
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- Implied Vols Collapse As Stocks Hit New Record High
- Chart Of The Day: We've Lost Our Bears... And That's A Problem
- Oil Options Suggest Price Spike Likely To Be Temporary
- Good News and the Market…Yawns
- SPX 0DTE Options Jump To 61% Share On Retail Resurgence
- UVXY: Bullish For The Month Of June
- U.S. Downgrade Then And Now
- Expected Stock Dispersion Near 5Y High As Earnings Under Way
- Buy The Dip: The Draw And Dangers Of Contrarian Investing
- The 1-Minute Market Report April 20, 2025
- Is Risk-Off Positioning Signaling A Market Low?
- Gauging The Fear Factor: From Volatility Peaks To Equity Returns
Range quotidien
10.38 10.74
Range Annuel
10.25 53.19
- Clôture Précédente
- 10.51
- Ouverture
- 10.39
- Bid
- 10.50
- Ask
- 10.80
- Plus Bas
- 10.38
- Plus Haut
- 10.74
- Volume
- 12.463 K
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- -19.29%
- Changement à 6 Mois
- -56.16%
- Changement Annuel
- -57.92%
20 septembre, samedi