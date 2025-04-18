Währungen / UVXY
UVXY: ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF
10.51 USD 0.02 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UVXY hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.25 bis zu einem Hoch von 10.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.25 10.57
Jahresspanne
10.25 53.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.53
- Eröffnung
- 10.29
- Bid
- 10.51
- Ask
- 10.81
- Tief
- 10.25
- Hoch
- 10.57
- Volumen
- 13.064 K
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- -19.22%
- 6-Monatsänderung
- -56.12%
- Jahresänderung
- -57.88%
