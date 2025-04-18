통화 / UVXY
UVXY: ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF
10.50 USD 0.01 (0.10%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UVXY 환율이 오늘 -0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.38이고 고가는 10.74이었습니다.
ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
UVXY News
일일 변동 비율
10.38 10.74
년간 변동
10.25 53.19
- 이전 종가
- 10.51
- 시가
- 10.39
- Bid
- 10.50
- Ask
- 10.80
- 저가
- 10.38
- 고가
- 10.74
- 볼륨
- 12.463 K
- 일일 변동
- -0.10%
- 월 변동
- -19.29%
- 6개월 변동
- -56.16%
- 년간 변동율
- -57.92%
