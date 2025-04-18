通貨 / UVXY
UVXY: ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF
10.51 USD 0.02 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UVXYの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり10.25の安値と10.57の高値で取引されました。
ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UVXY News
1日のレンジ
10.25 10.57
1年のレンジ
10.25 53.19
- 以前の終値
- 10.53
- 始値
- 10.29
- 買値
- 10.51
- 買値
- 10.81
- 安値
- 10.25
- 高値
- 10.57
- 出来高
- 13.064 K
- 1日の変化
- -0.19%
- 1ヶ月の変化
- -19.22%
- 6ヶ月の変化
- -56.12%
- 1年の変化
- -57.88%
