通貨 / UVXY
UVXY: ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF

10.51 USD 0.02 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UVXYの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり10.25の安値と10.57の高値で取引されました。

ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.25 10.57
1年のレンジ
10.25 53.19
以前の終値
10.53
始値
10.29
買値
10.51
買値
10.81
安値
10.25
高値
10.57
出来高
13.064 K
1日の変化
-0.19%
1ヶ月の変化
-19.22%
6ヶ月の変化
-56.12%
1年の変化
-57.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K