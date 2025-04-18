Valute / UVXY
UVXY: ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF
10.50 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UVXY ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.38 e ad un massimo di 10.74.
Segui le dinamiche di ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
UVXY News
Intervallo Giornaliero
10.38 10.74
Intervallo Annuale
10.25 53.19
- Chiusura Precedente
- 10.51
- Apertura
- 10.39
- Bid
- 10.50
- Ask
- 10.80
- Minimo
- 10.38
- Massimo
- 10.74
- Volume
- 12.463 K
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- -19.29%
- Variazione Semestrale
- -56.16%
- Variazione Annuale
- -57.92%
20 settembre, sabato