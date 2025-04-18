КотировкиРазделы
Валюты / UVXY
UVXY: ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF

11.15 USD 0.27 (2.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UVXY за сегодня изменился на 2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.89, а максимальная — 11.19.

Следите за динамикой ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.89 11.19
Годовой диапазон
10.52 53.19
Предыдущее закрытие
10.88
Open
10.91
Bid
11.15
Ask
11.45
Low
10.89
High
11.19
Объем
13.310 K
Дневное изменение
2.48%
Месячное изменение
-14.30%
6-месячное изменение
-53.44%
Годовое изменение
-55.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.