Валюты / UVXY
UVXY: ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF
11.15 USD 0.27 (2.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UVXY за сегодня изменился на 2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.89, а максимальная — 11.19.
Следите за динамикой ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.89 11.19
Годовой диапазон
10.52 53.19
- Предыдущее закрытие
- 10.88
- Open
- 10.91
- Bid
- 11.15
- Ask
- 11.45
- Low
- 10.89
- High
- 11.19
- Объем
- 13.310 K
- Дневное изменение
- 2.48%
- Месячное изменение
- -14.30%
- 6-месячное изменение
- -53.44%
- Годовое изменение
- -55.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.