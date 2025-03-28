Moedas / SKYH
SKYH: Sky Harbour Group Corporation Class A
10.35 USD 0.37 (3.71%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SKYH para hoje mudou para 3.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.97 e o mais alto foi 10.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Sky Harbour Group Corporation Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKYH Notícias
Faixa diária
9.97 10.39
Faixa anual
9.28 14.52
- Fechamento anterior
- 9.98
- Open
- 10.04
- Bid
- 10.35
- Ask
- 10.65
- Low
- 9.97
- High
- 10.39
- Volume
- 141
- Mudança diária
- 3.71%
- Mudança mensal
- -0.48%
- Mudança de 6 meses
- -21.11%
- Mudança anual
- -5.99%
