SKYH: Sky Harbour Group Corporation Class A
9.99 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKYH за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 10.18.
Следите за динамикой Sky Harbour Group Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.96 10.18
Годовой диапазон
9.28 14.52
- Предыдущее закрытие
- 10.01
- Open
- 10.09
- Bid
- 9.99
- Ask
- 10.29
- Low
- 9.96
- High
- 10.18
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -3.94%
- 6-месячное изменение
- -23.86%
- Годовое изменение
- -9.26%
