SKYH: Sky Harbour Group Corporation Class A
10.22 USD 0.09 (0.87%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SKYH hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.21 bis zu einem Hoch von 10.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sky Harbour Group Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.21 10.34
Jahresspanne
9.28 14.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.31
- Eröffnung
- 10.34
- Bid
- 10.22
- Ask
- 10.52
- Tief
- 10.21
- Hoch
- 10.34
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -0.87%
- Monatsänderung
- -1.73%
- 6-Monatsänderung
- -22.10%
- Jahresänderung
- -7.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K