Moedas / POET
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
POET: POET Technologies Inc
5.29 USD 0.15 (2.92%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do POET para hoje mudou para 2.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.17 e o mais alto foi 5.31.
Veja a dinâmica do par de moedas POET Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POET Notícias
- 10 Top AI Stocks to Buy Now
- POET Technologies to showcase optical innovations at CIOE 2025
- POET Technologies to delist from TSX Venture Exchange
- Light At The End Of AI Bottleneck: Pre-Commercial Poet Technologies Stock Buyable (POET)
- POET Technologies: Market Potential Vs. Narrative Premium (POET)
- POET Technologies: A Risky Bet That Might Be Waking Up (NASDAQ:POET)
- POET Technologies: The Market Could Be Smaller Than You Think
- Celestica Still Has A Lot More To Offer (NYSE:CLS)
- POET Technologies Stock Is On the Rise: What's Behind the Move? - POET Technologies (NASDAQ:POET)
- POET Technologies appoints Sohail Khan to board of directors
- POET Technologies stock falls after announcing discounted $25M offering
- POET Technologies announces $25 million non-brokered offering
- POET Technologies Stock Surges On AI Award, Manufacturing Momentum - POET Technologies (NASDAQ:POET)
- What'g Going On With POET Technologies Stock Today? - POET Technologies (NASDAQ:POET)
- POET Wins AI Hardware Innovation Award in 2025 AI Breakthrough Awards
- POET Technologies signs manufacturing agreement with NationGate
- POET Technologies: A Small Player In A Rapidly Growing AI Market (POET)
- 7 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now
- POET Technologies Announces Closing of US$30 Million Private Placement
- POET Technologies Announces Upsize and Amendments to Previously Announced Offering
- POET Technologies: Potential Remains, But So Do The Risks (Rating Downgrade) (NASDAQ:POET)
- POET Technologies Reports First Quarter 2025 Financial Results
- POET Technologies: Revenue Inflection Nears As Market Opportunity Expands (NASDAQ:POET)
- 5 Top AI Stocks I'm Buying on the Dip
Faixa diária
5.17 5.31
Faixa anual
3.10 7.79
- Fechamento anterior
- 5.14
- Open
- 5.20
- Bid
- 5.29
- Ask
- 5.59
- Low
- 5.17
- High
- 5.31
- Volume
- 896
- Mudança diária
- 2.92%
- Mudança mensal
- 2.52%
- Mudança de 6 meses
- 45.33%
- Mudança anual
- 14.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh