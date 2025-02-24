Валюты / POET
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
POET: POET Technologies Inc
5.11 USD 0.03 (0.58%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс POET за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.02, а максимальная — 5.18.
Следите за динамикой POET Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости POET
- 10 Top AI Stocks to Buy Now
- POET Technologies to showcase optical innovations at CIOE 2025
- POET Technologies to delist from TSX Venture Exchange
- Light At The End Of AI Bottleneck: Pre-Commercial Poet Technologies Stock Buyable (POET)
- POET Technologies: Market Potential Vs. Narrative Premium (POET)
- POET Technologies: A Risky Bet That Might Be Waking Up (NASDAQ:POET)
- POET Technologies: The Market Could Be Smaller Than You Think
- Celestica Still Has A Lot More To Offer (NYSE:CLS)
- POET Technologies Stock Is On the Rise: What's Behind the Move? - POET Technologies (NASDAQ:POET)
- POET Technologies appoints Sohail Khan to board of directors
- POET Technologies stock falls after announcing discounted $25M offering
- POET Technologies announces $25 million non-brokered offering
- POET Technologies Stock Surges On AI Award, Manufacturing Momentum - POET Technologies (NASDAQ:POET)
- What'g Going On With POET Technologies Stock Today? - POET Technologies (NASDAQ:POET)
- POET Wins AI Hardware Innovation Award in 2025 AI Breakthrough Awards
- POET Technologies signs manufacturing agreement with NationGate
- POET Technologies: A Small Player In A Rapidly Growing AI Market (POET)
- 7 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now
- POET Technologies Announces Closing of US$30 Million Private Placement
- POET Technologies Announces Upsize and Amendments to Previously Announced Offering
- POET Technologies: Potential Remains, But So Do The Risks (Rating Downgrade) (NASDAQ:POET)
- POET Technologies Reports First Quarter 2025 Financial Results
- POET Technologies: Revenue Inflection Nears As Market Opportunity Expands (NASDAQ:POET)
- 5 Top AI Stocks I'm Buying on the Dip
Дневной диапазон
5.02 5.18
Годовой диапазон
3.10 7.79
- Предыдущее закрытие
- 5.14
- Open
- 5.10
- Bid
- 5.11
- Ask
- 5.41
- Low
- 5.02
- High
- 5.18
- Объем
- 1.531 K
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- -0.97%
- 6-месячное изменение
- 40.38%
- Годовое изменение
- 10.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.