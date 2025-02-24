货币 / POET
POET: POET Technologies Inc
5.09 USD 0.02 (0.39%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日POET汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点5.02和高点5.13进行交易。
关注POET Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POET新闻
- 10 Top AI Stocks to Buy Now
- POET Technologies to showcase optical innovations at CIOE 2025
- POET Technologies to delist from TSX Venture Exchange
- Light At The End Of AI Bottleneck: Pre-Commercial Poet Technologies Stock Buyable (POET)
- POET Technologies: Market Potential Vs. Narrative Premium (POET)
- POET Technologies: A Risky Bet That Might Be Waking Up (NASDAQ:POET)
- POET Technologies: The Market Could Be Smaller Than You Think
- Celestica Still Has A Lot More To Offer (NYSE:CLS)
- POET Technologies Stock Is On the Rise: What's Behind the Move? - POET Technologies (NASDAQ:POET)
- POET Technologies appoints Sohail Khan to board of directors
- POET Technologies stock falls after announcing discounted $25M offering
- POET Technologies announces $25 million non-brokered offering
- POET Technologies Stock Surges On AI Award, Manufacturing Momentum - POET Technologies (NASDAQ:POET)
- What'g Going On With POET Technologies Stock Today? - POET Technologies (NASDAQ:POET)
- POET Wins AI Hardware Innovation Award in 2025 AI Breakthrough Awards
- POET Technologies signs manufacturing agreement with NationGate
- POET Technologies: A Small Player In A Rapidly Growing AI Market (POET)
- 7 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now
- POET Technologies Announces Closing of US$30 Million Private Placement
- POET Technologies Announces Upsize and Amendments to Previously Announced Offering
- POET Technologies: Potential Remains, But So Do The Risks (Rating Downgrade) (NASDAQ:POET)
- POET Technologies Reports First Quarter 2025 Financial Results
- POET Technologies: Revenue Inflection Nears As Market Opportunity Expands (NASDAQ:POET)
- 5 Top AI Stocks I'm Buying on the Dip
日范围
5.02 5.13
年范围
3.10 7.79
- 前一天收盘价
- 5.11
- 开盘价
- 5.13
- 卖价
- 5.09
- 买价
- 5.39
- 最低价
- 5.02
- 最高价
- 5.13
- 交易量
- 668
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- -1.36%
- 6个月变化
- 39.84%
- 年变化
- 10.17%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值