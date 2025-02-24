Währungen / POET
POET: POET Technologies Inc
5.15 USD 0.08 (1.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von POET hat sich für heute um -1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.13 bis zu einem Hoch von 5.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die POET Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POET News
Tagesspanne
5.13 5.30
Jahresspanne
3.10 7.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.23
- Eröffnung
- 5.20
- Bid
- 5.15
- Ask
- 5.45
- Tief
- 5.13
- Hoch
- 5.30
- Volumen
- 632
- Tagesänderung
- -1.53%
- Monatsänderung
- -0.19%
- 6-Monatsänderung
- 41.48%
- Jahresänderung
- 11.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K