Devises / POET
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
POET: POET Technologies Inc
5.16 USD 0.07 (1.34%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de POET a changé de -1.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.08 et à un maximum de 5.32.
Suivez la dynamique POET Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POET Nouvelles
- 10 Top AI Stocks to Buy Now
- POET Technologies to showcase optical innovations at CIOE 2025
- POET Technologies to delist from TSX Venture Exchange
- Light At The End Of AI Bottleneck: Pre-Commercial Poet Technologies Stock Buyable (POET)
- POET Technologies: Market Potential Vs. Narrative Premium (POET)
- POET Technologies: A Risky Bet That Might Be Waking Up (NASDAQ:POET)
- POET Technologies: The Market Could Be Smaller Than You Think
- Celestica Still Has A Lot More To Offer (NYSE:CLS)
- POET Technologies Stock Is On the Rise: What's Behind the Move? - POET Technologies (NASDAQ:POET)
- POET Technologies appoints Sohail Khan to board of directors
- POET Technologies stock falls after announcing discounted $25M offering
- POET Technologies announces $25 million non-brokered offering
- POET Technologies Stock Surges On AI Award, Manufacturing Momentum - POET Technologies (NASDAQ:POET)
- What'g Going On With POET Technologies Stock Today? - POET Technologies (NASDAQ:POET)
- POET Wins AI Hardware Innovation Award in 2025 AI Breakthrough Awards
- POET Technologies signs manufacturing agreement with NationGate
- POET Technologies: A Small Player In A Rapidly Growing AI Market (POET)
- 7 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now
- POET Technologies Announces Closing of US$30 Million Private Placement
- POET Technologies Announces Upsize and Amendments to Previously Announced Offering
- POET Technologies: Potential Remains, But So Do The Risks (Rating Downgrade) (NASDAQ:POET)
- POET Technologies Reports First Quarter 2025 Financial Results
- POET Technologies: Revenue Inflection Nears As Market Opportunity Expands (NASDAQ:POET)
- 5 Top AI Stocks I'm Buying on the Dip
Range quotidien
5.08 5.32
Range Annuel
3.10 7.79
- Clôture Précédente
- 5.23
- Ouverture
- 5.20
- Bid
- 5.16
- Ask
- 5.46
- Plus Bas
- 5.08
- Plus Haut
- 5.32
- Volume
- 2.325 K
- Changement quotidien
- -1.34%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 41.76%
- Changement Annuel
- 11.69%
20 septembre, samedi