クォートセクション
通貨 / POET
株に戻る

POET: POET Technologies Inc

5.23 USD 0.09 (1.75%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

POETの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり5.17の安値と5.32の高値で取引されました。

POET Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

POET News

1日のレンジ
5.17 5.32
1年のレンジ
3.10 7.79
以前の終値
5.14
始値
5.20
買値
5.23
買値
5.53
安値
5.17
高値
5.32
出来高
1.439 K
1日の変化
1.75%
1ヶ月の変化
1.36%
6ヶ月の変化
43.68%
1年の変化
13.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K