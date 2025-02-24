通貨 / POET
POET: POET Technologies Inc
5.23 USD 0.09 (1.75%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
POETの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり5.17の安値と5.32の高値で取引されました。
POET Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
POET News
1日のレンジ
5.17 5.32
1年のレンジ
3.10 7.79
- 以前の終値
- 5.14
- 始値
- 5.20
- 買値
- 5.23
- 買値
- 5.53
- 安値
- 5.17
- 高値
- 5.32
- 出来高
- 1.439 K
- 1日の変化
- 1.75%
- 1ヶ月の変化
- 1.36%
- 6ヶ月の変化
- 43.68%
- 1年の変化
- 13.20%
