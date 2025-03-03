Moedas / MSEX
MSEX: Middlesex Water Company
52.28 USD 0.43 (0.82%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MSEX para hoje mudou para -0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.00 e o mais alto foi 53.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Middlesex Water Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
52.00 53.54
Faixa anual
48.18 70.73
- Fechamento anterior
- 52.71
- Open
- 52.61
- Bid
- 52.28
- Ask
- 52.58
- Low
- 52.00
- High
- 53.54
- Volume
- 59
- Mudança diária
- -0.82%
- Mudança mensal
- -2.10%
- Mudança de 6 meses
- -17.41%
- Mudança anual
- -20.58%
