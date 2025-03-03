통화 / MSEX
MSEX: Middlesex Water Company
52.80 USD 0.30 (0.56%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MSEX 환율이 오늘 -0.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.09이고 고가는 53.12이었습니다.
Middlesex Water Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MSEX News
일일 변동 비율
52.09 53.12
년간 변동
48.18 70.73
- 이전 종가
- 53.10
- 시가
- 53.10
- Bid
- 52.80
- Ask
- 53.10
- 저가
- 52.09
- 고가
- 53.12
- 볼륨
- 683
- 일일 변동
- -0.56%
- 월 변동
- -1.12%
- 6개월 변동
- -16.59%
- 년간 변동율
- -19.79%
20 9월, 토요일