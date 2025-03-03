Валюты / MSEX
MSEX: Middlesex Water Company
51.89 USD 0.90 (1.70%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSEX за сегодня изменился на -1.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.82, а максимальная — 53.10.
Следите за динамикой Middlesex Water Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
51.82 53.10
Годовой диапазон
48.18 70.73
- Предыдущее закрытие
- 52.79
- Open
- 52.57
- Bid
- 51.89
- Ask
- 52.19
- Low
- 51.82
- High
- 53.10
- Объем
- 245
- Дневное изменение
- -1.70%
- Месячное изменение
- -2.83%
- 6-месячное изменение
- -18.03%
- Годовое изменение
- -21.18%
