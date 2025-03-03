通貨 / MSEX
MSEX: Middlesex Water Company
53.10 USD 0.39 (0.74%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MSEXの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり52.00の安値と53.54の高値で取引されました。
Middlesex Water Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSEX News
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 11 Dividend Aristocrats With Excellent Upside Potential In The Next Year
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- Middlesex Water (MSEX) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Middlesex Water (MSEX) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Middlesex Water: The Stock Has Entered A Buy Zone (NASDAQ:MSEX)
- Middlesex Water declares $0.34 quarterly dividend
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Middlesex Water Company: Safe Upside Is The Way To Go (NASDAQ:MSEX)
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- Middlesex water director Walter Reinhard sells $40,273 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Middlesex Water Company appoints new board chair
- Life Time Sprints Onto IBD 50 Stock List: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Netflix Rises Above Market Uncertainty: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- Middlesex Water: Overvalued Amid High Interest Rates (MSEX)
- SJW Group: A Dividend King On Sale (NASDAQ:SJW)
- 2025 Dividend Kings: Strong Run Continues
- Why Middlesex Water Stock Exploded Higher on Monday
- US Stocks Likely To Open Higher As Wall Street Watches TruTariff Talks: 'March, April, May Tend To Be Solid Months In Post-Election Years,' Says Expert - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
1日のレンジ
52.00 53.54
1年のレンジ
48.18 70.73
- 以前の終値
- 52.71
- 始値
- 52.61
- 買値
- 53.10
- 買値
- 53.40
- 安値
- 52.00
- 高値
- 53.54
- 出来高
- 303
- 1日の変化
- 0.74%
- 1ヶ月の変化
- -0.56%
- 6ヶ月の変化
- -16.11%
- 1年の変化
- -19.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K