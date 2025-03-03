クォートセクション
MSEX: Middlesex Water Company

53.10 USD 0.39 (0.74%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MSEXの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり52.00の安値と53.54の高値で取引されました。

Middlesex Water Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
52.00 53.54
1年のレンジ
48.18 70.73
以前の終値
52.71
始値
52.61
買値
53.10
買値
53.40
安値
52.00
高値
53.54
出来高
303
1日の変化
0.74%
1ヶ月の変化
-0.56%
6ヶ月の変化
-16.11%
1年の変化
-19.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K