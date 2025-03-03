Währungen / MSEX
MSEX: Middlesex Water Company
53.10 USD 0.39 (0.74%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MSEX hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.00 bis zu einem Hoch von 53.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Middlesex Water Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
52.00 53.54
Jahresspanne
48.18 70.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.71
- Eröffnung
- 52.61
- Bid
- 53.10
- Ask
- 53.40
- Tief
- 52.00
- Hoch
- 53.54
- Volumen
- 303
- Tagesänderung
- 0.74%
- Monatsänderung
- -0.56%
- 6-Monatsänderung
- -16.11%
- Jahresänderung
- -19.34%
