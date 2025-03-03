Devises / MSEX
MSEX: Middlesex Water Company
52.80 USD 0.30 (0.56%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MSEX a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.09 et à un maximum de 53.12.
Suivez la dynamique Middlesex Water Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MSEX Nouvelles
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 11 Dividend Aristocrats With Excellent Upside Potential In The Next Year
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- Middlesex Water (MSEX) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Middlesex Water (MSEX) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Middlesex Water: The Stock Has Entered A Buy Zone (NASDAQ:MSEX)
- Middlesex Water declares $0.34 quarterly dividend
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Middlesex Water Company: Safe Upside Is The Way To Go (NASDAQ:MSEX)
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- Middlesex water director Walter Reinhard sells $40,273 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Middlesex Water Company appoints new board chair
- Life Time Sprints Onto IBD 50 Stock List: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Netflix Rises Above Market Uncertainty: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- Middlesex Water: Overvalued Amid High Interest Rates (MSEX)
- SJW Group: A Dividend King On Sale (NASDAQ:SJW)
- 2025 Dividend Kings: Strong Run Continues
- Why Middlesex Water Stock Exploded Higher on Monday
- US Stocks Likely To Open Higher As Wall Street Watches TruTariff Talks: 'March, April, May Tend To Be Solid Months In Post-Election Years,' Says Expert - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Range quotidien
52.09 53.12
Range Annuel
48.18 70.73
- Clôture Précédente
- 53.10
- Ouverture
- 53.10
- Bid
- 52.80
- Ask
- 53.10
- Plus Bas
- 52.09
- Plus Haut
- 53.12
- Volume
- 683
- Changement quotidien
- -0.56%
- Changement Mensuel
- -1.12%
- Changement à 6 Mois
- -16.59%
- Changement Annuel
- -19.79%
20 septembre, samedi