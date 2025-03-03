FiyatlarBölümler
Dövizler / MSEX
Geri dön - Hisse senetleri

MSEX: Middlesex Water Company

52.80 USD 0.30 (0.56%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MSEX fiyatı bugün -0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.09 ve Yüksek fiyatı olarak 53.12 aralığında işlem gördü.

Middlesex Water Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MSEX haberleri

Günlük aralık
52.09 53.12
Yıllık aralık
48.18 70.73
Önceki kapanış
53.10
Açılış
53.10
Satış
52.80
Alış
53.10
Düşük
52.09
Yüksek
53.12
Hacim
683
Günlük değişim
-0.56%
Aylık değişim
-1.12%
6 aylık değişim
-16.59%
Yıllık değişim
-19.79%
21 Eylül, Pazar