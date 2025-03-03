货币 / MSEX
MSEX: Middlesex Water Company
52.55 USD 0.66 (1.27%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MSEX汇率已更改1.27%。当日，交易品种以低点51.90和高点53.49进行交易。
关注Middlesex Water Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MSEX新闻
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 11 Dividend Aristocrats With Excellent Upside Potential In The Next Year
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- Middlesex Water (MSEX) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Middlesex Water (MSEX) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Middlesex Water: The Stock Has Entered A Buy Zone (NASDAQ:MSEX)
- Middlesex Water declares $0.34 quarterly dividend
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Middlesex Water Company: Safe Upside Is The Way To Go (NASDAQ:MSEX)
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- Middlesex water director Walter Reinhard sells $40,273 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Middlesex Water Company appoints new board chair
- Life Time Sprints Onto IBD 50 Stock List: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Netflix Rises Above Market Uncertainty: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- Middlesex Water: Overvalued Amid High Interest Rates (MSEX)
- SJW Group: A Dividend King On Sale (NASDAQ:SJW)
- 2025 Dividend Kings: Strong Run Continues
- Why Middlesex Water Stock Exploded Higher on Monday
- US Stocks Likely To Open Higher As Wall Street Watches TruTariff Talks: 'March, April, May Tend To Be Solid Months In Post-Election Years,' Says Expert - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
日范围
51.90 53.49
年范围
48.18 70.73
- 前一天收盘价
- 51.89
- 开盘价
- 53.49
- 卖价
- 52.55
- 买价
- 52.85
- 最低价
- 51.90
- 最高价
- 53.49
- 交易量
- 149
- 日变化
- 1.27%
- 月变化
- -1.59%
- 6个月变化
- -16.98%
- 年变化
- -20.17%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值