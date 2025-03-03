Currencies / MSEX
MSEX: Middlesex Water Company
51.89 USD 0.90 (1.70%)
Sector: Utilities Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
MSEX exchange rate has changed by -1.70% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 51.82 and at a high of 53.10.
Follow Middlesex Water Company dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
MSEX News
Daily Range
51.82 53.10
Year Range
48.18 70.73
- Previous Close
- 52.79
- Open
- 52.57
- Bid
- 51.89
- Ask
- 52.19
- Low
- 51.82
- High
- 53.10
- Volume
- 245
- Daily Change
- -1.70%
- Month Change
- -2.83%
- 6 Months Change
- -18.03%
- Year Change
- -21.18%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%