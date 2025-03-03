Divisas / MSEX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MSEX: Middlesex Water Company
52.71 USD 0.82 (1.58%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MSEX de hoy ha cambiado un 1.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.90, mientras que el máximo ha alcanzado 53.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Middlesex Water Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSEX News
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 11 Dividend Aristocrats With Excellent Upside Potential In The Next Year
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- Middlesex Water (MSEX) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Middlesex Water (MSEX) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Middlesex Water: The Stock Has Entered A Buy Zone (NASDAQ:MSEX)
- Middlesex Water declares $0.34 quarterly dividend
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Middlesex Water Company: Safe Upside Is The Way To Go (NASDAQ:MSEX)
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- Middlesex water director Walter Reinhard sells $40,273 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Middlesex Water Company appoints new board chair
- Life Time Sprints Onto IBD 50 Stock List: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Netflix Rises Above Market Uncertainty: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- Middlesex Water: Overvalued Amid High Interest Rates (MSEX)
- SJW Group: A Dividend King On Sale (NASDAQ:SJW)
- 2025 Dividend Kings: Strong Run Continues
- Why Middlesex Water Stock Exploded Higher on Monday
- US Stocks Likely To Open Higher As Wall Street Watches TruTariff Talks: 'March, April, May Tend To Be Solid Months In Post-Election Years,' Says Expert - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Rango diario
51.90 53.49
Rango anual
48.18 70.73
- Cierres anteriores
- 51.89
- Open
- 53.49
- Bid
- 52.71
- Ask
- 53.01
- Low
- 51.90
- High
- 53.49
- Volumen
- 585
- Cambio diario
- 1.58%
- Cambio mensual
- -1.29%
- Cambio a 6 meses
- -16.73%
- Cambio anual
- -19.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B