MSEX: Middlesex Water Company

52.80 USD 0.30 (0.56%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MSEX ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.09 e ad un massimo di 53.12.

Segui le dinamiche di Middlesex Water Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
52.09 53.12
Intervallo Annuale
48.18 70.73
Chiusura Precedente
53.10
Apertura
53.10
Bid
52.80
Ask
53.10
Minimo
52.09
Massimo
53.12
Volume
683
Variazione giornaliera
-0.56%
Variazione Mensile
-1.12%
Variazione Semestrale
-16.59%
Variazione Annuale
-19.79%
20 settembre, sabato