Valute / MSEX
MSEX: Middlesex Water Company
52.80 USD 0.30 (0.56%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MSEX ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.09 e ad un massimo di 53.12.
Segui le dinamiche di Middlesex Water Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSEX News
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 11 Dividend Aristocrats With Excellent Upside Potential In The Next Year
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Essential Utilities Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y
- Middlesex Water (MSEX) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Middlesex Water (MSEX) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Middlesex Water: The Stock Has Entered A Buy Zone (NASDAQ:MSEX)
- Middlesex Water declares $0.34 quarterly dividend
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Middlesex Water Company: Safe Upside Is The Way To Go (NASDAQ:MSEX)
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- Middlesex water director Walter Reinhard sells $40,273 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Middlesex Water Company appoints new board chair
- Life Time Sprints Onto IBD 50 Stock List: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Netflix Rises Above Market Uncertainty: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- Middlesex Water: Overvalued Amid High Interest Rates (MSEX)
- SJW Group: A Dividend King On Sale (NASDAQ:SJW)
- 2025 Dividend Kings: Strong Run Continues
- Why Middlesex Water Stock Exploded Higher on Monday
- US Stocks Likely To Open Higher As Wall Street Watches TruTariff Talks: 'March, April, May Tend To Be Solid Months In Post-Election Years,' Says Expert - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Intervallo Giornaliero
52.09 53.12
Intervallo Annuale
48.18 70.73
- Chiusura Precedente
- 53.10
- Apertura
- 53.10
- Bid
- 52.80
- Ask
- 53.10
- Minimo
- 52.09
- Massimo
- 53.12
- Volume
- 683
- Variazione giornaliera
- -0.56%
- Variazione Mensile
- -1.12%
- Variazione Semestrale
- -16.59%
- Variazione Annuale
- -19.79%
20 settembre, sabato